De parte de ANRed May 18, 2022 77 puntos de vista

La Comisi贸n de Trabajo, Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones comenzar谩 este mi茅rcoles 18 en el Parlamento Vasco el debate de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la Ley de creaci贸n de un Fondo de compensaci贸n para las v铆ctimas del amianto. La creaci贸n de este fondo de compensaci贸n fue pactada a finales de 2021 en el marco de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, cuando el Gobierno lleg贸 a un acuerdo con Bildu para financiar este fondo con una partida de 25 millones de euros. Mientras tanto en nuestra Ciudad, la Legislatura aprueba todos los a帽os una partida para sacar el asbesto del Subte, pero el gobierno no lo pone en marcha. 鈥淓l servicio est谩 cada vez m谩s degradado y las fibras de asbesto que se eliminan por los t煤neles, ponen en peligro a pasajeros y trabajadores鈥, denuncia la AGTSyP y advierte medidas de fuerza. Por Mario Hern谩ndez

Ya son doce los fallecidos por enfermedades derivadas del contacto con asbesto, seg煤n las cifras de CCOO. El Comit茅 de Empresa ha convocado tres minutos de silencio para que este material se erradique 鈥渁bsolutamente鈥 del entorno laboral.

Durante la madrugada del 30 de abril, otro trabajador de Metro de Madrid fallec铆a tras a帽os de exposici贸n al amianto. Luis G贸mez, el empleado fallecido, quien ten铆a c谩ncer de pulm贸n y la enfermedad profesional reconocida por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Juan Carlos de la Cruz, secretario de la secci贸n sindical de CCOO en Metro de Madrid, explica que G贸mez llevaba en Metro cerca de cuarenta a帽os, toda la vida laboral. 鈥淓ntr贸 de maquinista y luego fue personal de atenci贸n al cliente en estaciones. Es uno de los primeros casos que nos salen de esta 谩rea. Estaba metido dentro del grupo de riesgo por contacto con amianto por haber estado dos a帽os de maquinista. Al personal de estaciones no les quieren hacer el reconocimiento de amianto, solo se est谩 reconociendo a maquinistas y al personal de mantenimiento鈥, explica.

Seg煤n los datos de CC OO, ya hay doce trabajadores fallecidos con enfermedades relacionadas por el contacto con asbesto. Sindicatos y trabajadores denuncian que en Metro de Madrid la t贸nica general es el negacionismo. La empresa, a trav茅s de su asesor铆a jur铆dica, est谩 poniendo palos en las ruedas para el reconocimiento de las enfermedades derivadas del contacto y la manipulaci贸n del amianto, requisito necesario para conseguir una indemnizaci贸n.

En nuestro pa铆s, ya van m谩s de cuatro a帽os que las y los trabajadores del Subte de Buenos Aires denuncian la presencia de asbesto, material cancer铆geno prohibido desde principio de siglo, en las formaciones, talleres y t煤neles.

Producto de esta lucha se lograron cambios parciales por parte de Emova (ex Metrov铆as) y el ingreso de una parte de los trabajadores al Registro de Agentes de Riesgo. Sin embargo, la inacci贸n de la empresa y del gobierno de la Ciudad tuvo consecuencias m谩s graves: 55 trabajadores con afecciones pulmonares -algunos con c谩ncer- y tres fallecidos.

Los trabajadores nucleados en la AGTSyP denunciaron que Emova tom贸 la decisi贸n de retirar de una sola vez y sin ninguna protecci贸n, aislamiento, m茅todo o protocolo de seguridad, todo el sistema de ventilaci贸n forzada de la L铆nea B. 鈥Esto trajo aparejado la dispersi贸n en el taller, y luego en toda la l铆nea, de ingentes cantidades de asbesto de dicha estructura, violando lo acordado, desconociendo la ley y tambi茅n el fallo vigente de la jueza Liberatore, que entre otras mandas a la empresa concesionaria plantea la prohibici贸n de tomar contacto con lugares o elementos con presencia de asbesto鈥, se帽alaron.

Por su parte, Francisco Ledesma, secretario de Salud Laboral y Condiciones en el Medio Ambiente en el Trabajo de la AGTSyP, inform贸: 鈥淭ambi茅n estamos denunciando que el gobierno de la Ciudad, a trav茅s de la empresa estatal Sbase, quiere rematar varias formaciones que est谩n sin desasbestizar en unos galpones que Sbase le alquil贸 al Grupo Clar铆n en la calle Magaldi, a 50 metros del Riachuelo. Esos predios son del diario Clar铆n y de la Naci贸n. Eso no puede salir a la venta si no se desasbestiza. Nosotros queremos que saquen el asbesto, pero no que lo tiren por la Ciudad o por el Conurbano porque nuestros trabajadores, igual que cualquier ciudadano, tienen el derecho a que el Estado los cuide, no a que se enfermen adrede鈥.

Al mismo tiempo, a帽adi贸: 鈥淓llos se hab铆an comprometido en 2021 a un cronograma de trabajo para sacar asbesto ya no solo de los trenes, sino de las instalaciones como, por ejemplo, los cuartos de bombeo. El subte, aunque Mauricio Macri dijo que no se inunda m谩s la Capital Federal, se sigue inundando. En medio de la pandemia se inund贸, entonces a esos cuartos de bombeo hay que repararlos. Los cuartos y las bombas tienen asbesto, por eso a nuestros trabajadores no les permitimos que vayan a trabajar ah铆 porque ya est谩 confirmado por todas las partes que tienen asbesto y si van a trabajar ah铆 los estamos mandando a que adrede se enfermen鈥.

En este sentido, Ledesma expres贸: 鈥淓llos se preocupan de la operatividad, del servicio -para obviamente lucrar- pero nosotros entendemos que el transporte p煤blico es eso, es un bien que est谩 al servicio de la comunidad, no es un transporte para lucrar, aunque la empresa lo trata as铆 hace 28 a帽os鈥.

Y agreg贸: 鈥淟a Legislatura, donde tiene mayor铆a el partido gobernante, todos los a帽os destina una partida para el subte, exclusiva para sacar asbesto. O sea, el presupuesto no es un problema para comprar flotas nuevas, sino al contrario, no ejecutan el presupuesto para hacer eso. Mientras tanto, el servicio est谩 cada vez m谩s degradado y a partir de la fibra de asbesto que se elimina por los t煤neles, el pasajero y principalmente los trabajadores, que estamos muchas horas en ese lugar que no tiene ventilaci贸n forzada ni ventilaci贸n natural, estamos a merced de esa fibra cancer铆gena que ya se ha cobrado la vida de tres trabajadores鈥.

El secretario de Salud Laboral coment贸 tambi茅n que la problem谩tica est谩 afectando psicol贸gicamente al plantel. 鈥淓s muy fuerte, tanto para el que viene a trabajar todos los d铆as y dice 鈥樎縣oy me llevar茅 el c谩ncer encima a mi casa y contagiar茅 a mi familia?鈥, y para los afectados, que hasta el d铆a de hoy no pueden volver a trabajar porque la ley indica que por una cuesti贸n de salud no pueden volver a trabajar a un lugar donde est谩 el material cancer铆geno. Es una situaci贸n traum谩tica psicol贸gicamente porque si no te enferm谩s con el asbesto te estalla la cabeza. Ante la empresa estatal, la empresa privada y el Gobierno nacional que no toman decisiones pol铆ticas, se est谩n enfermando los compa帽eros psicol贸gicamente. Es una bomba de tiempo鈥, dijo Ledesma.

Para finalizar, resalt贸: 鈥淎 nosotros la vida se nos va laburando y queremos que la decisi贸n pol铆tica sea m谩s r谩pida porque no es una cuesti贸n de presupuesto. La Ciudad de Buenos Aires es la que tiene m谩s presupuesto nacional, pero adem谩s en la Legislatura, donde ellos tienen mayor铆a, todos los a帽os votan una partida espec铆fica de presupuesto para asbesto鈥.

La AGTSyP invita a los usuarios, a las organizaciones ambientales y de Derechos Humanos a sumarse a la lucha de las y los trabajadores del subte para que se retire el asbesto cancer铆geno del subte y advierten la posibilidad de medidas de fuerza 鈥渆n defensa de nuestras vidas鈥.

Macri y Larreta denunciados

La escandalosa compra de los vagones de la L铆nea B de Subterr谩neo por parte del entonces jefe de gobierno porte帽o, Mauricio Macri, volvi贸 a los primeros planos en 2020 a partir de la denuncia de los Metrodelegados por la presencia de asbesto en sus formaciones, lo que afect贸 la salud de numerosos trabajadores, y que enciende las alertas sobre posibles consecuencias tambi茅n en pasajeros frecuentes de ese subte.

A esta situaci贸n se agreg贸 una denuncia ante el juzgado federal N潞 2 de Sergio Ramos, tanto a Macri como a Horacio Rodr铆guez Larreta, por violaci贸n de los deberes de funcionario p煤blico, abuso de autoridad y encubrimiento.

Los denunci贸 el Ingeniero en Seguridad Ambiental e inspector de la subsecretar铆a de Trabajo de la Ciudad, Edgardo Castro: 鈥淪e import贸 un material que est谩 prohibido importar, con lo cual ya se cometi贸 delito. Enferm贸 a 14 trabajadores, escondi贸 en silencio la presencia del amianto en las formaciones todo este tiempo. Y esos trenes que compr贸 a 550.000 d贸lares cada uno no los pod茅s vender ni siquiera como chatarra, no se pod铆an sacar de Espa帽a. Despu茅s los organismos lo protegieron y lo ocultaron鈥, expres贸.

Seg煤n detalla en las doce carillas de la denuncia, la importaci贸n de este residuo peligroso est谩 prohibida por ley desde 2001. A finales de ese mismo a帽o tambi茅n se la declar贸 ilegal en Espa帽a, el pa铆s de donde le vendieron al Estado porte帽o los CAF 5000 que el macrismo busc贸 instalar en la L铆nea B. El material rodante, seg煤n develaron notas period铆sticas de Espa帽a, es de 1974 y estaba destinado a chatarra. La Ciudad de Buenos Aires no s贸lo le compr贸 36 coches a 19.800.000 d贸lares para uso habitual de los ciudadanos, sino que adem谩s debi贸 destinar millones de pesos para amoldar las estaciones de la B, porque los vagones eran m谩s chicos de lo normal. Por si fuera poco, poseen asbesto en sus componentes el茅ctricos, que ya de por s铆 le gener贸 el c谩ncer asbestosis a un empleado de mantenimiento de la red espa帽ola.

La denuncia de Castro tambi茅n apunt贸 al entonces presidente de Subterr谩neos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), Eduardo De Montmollin; al director de la concesionaria del servicio, Metrov铆as SA, Alberto Esteban Verra y al titular de la Subsecretar铆a de Trabajo, Industria y Comercio, Fernando Cohen.

Fuentes: Diario siglo XXI, El Salto, Resumen Latinoamericano, rebelion.org