El golpe de Estado c铆vico-militar de 1973 comenz贸 en Valpara铆so cuando la Armada sali贸 a matar, porque eso es lo que hacen. Entonces, cuando el gobierno de Sebasti谩n Pi帽era decret贸 el Estado de excepci贸n constitucional en cuatro provincias del territorio mapuche, sab铆a perfectamente lo que suceder铆a. una Guerra Sucia donde, nos dicen, las Fuerzas Armadas 煤nicamente est谩n para apoyar a Carabineros.

Tambi茅n, sostiene enf谩ticamente el ministro del Interior Rodrigo Delgado, el objetivo del estado de excepci贸n es 鈥減roteger a la poblaci贸n en general del uso de armas de fuego de grueso calibre鈥. Parad贸jica y luctuosamente nadie protegi贸 a dos mapuches quienes fueron asesinados y otros varios heridos en la comuna de Ca帽ete, regi贸n del Biob铆o 隆Y los asesinaron con armas de grueso calibre, ministro Delgado! De la Armada de Chile, claro est谩, porque eso es lo que hacen.

La militarizaci贸n del Wallmapu en nada difiere de la ocupaci贸n del territorio mapuche en el siglo XIX, origen del conflicto chileno-mapuche actual. La utilizaci贸n de mecanismos y recursos humanos, militares, pol铆ticos, financieros, jur铆dicos y log铆sticos de toda 铆ndole para reprimir violentamente al pueblo mapuche es lisa y llanamente terrorismo de Estado. Dicho colosal despliegue expresa una continuidad hist贸rica y, simult谩neamente, una pr铆stina ideolog铆a racista y colonialista. La narrativa racializada puede haber cambiado sus formas, mas no su contenido. El Mercurio de Valpara铆so el primero de noviembre de 1860 declaraba que 鈥淵a es llegado el momento de emprender seriamente la campa帽a contra esa raza soberbia y sanguinaria cuya sola presencia en esas campi帽as es una amenaza palpitante, una angustia para las ricas provincias del sur鈥. El D铆a de los Muertos fue presagio de una tragedia quiz谩s. Ayer eran b谩rbaros, hoy son terroristas. Ayer se les mataba con rifles de repetici贸n, hoy con fusiles de guerra.

