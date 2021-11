–

Lo dijo Nelson Ávalos, de la APDH de Chubut, desde la puerta del Hospital de El Bolsón. Allí, otro integrante de la Lof Quemquemtrew ingresó con una herida de bala en el abdomen. En el territorio, en Cuesta del Ternero, quedó el cuerpo de la persona asesinada.

Entrevista: Fernando Tebele.

El integrante de la APDH de Chubut, Nelson Ávalos, diálogo con Radio La Retaguardia en una transmisión en vivo de emergencia. Allí confirmó la noticia del crimen: “Lo que sabemos es que hoy se produjo en la Lof Quemquemtrew un hecho violento y el resultado es de un peñi fallecido y de un peñi herido en el abdomen con bala de plomo”.

También comentó que fueron dos personas de civil las que ingresaron al territorio: “Por lo que nos dicen, andaban dos personas con armas largas en el territorio y se encontraron con gente de la comunidad, o sea, con estos peñi de la comunidad, y les dijeron que eran cazadores. Al decirles que no podían estar en el territorio, que se retiren, que se vayan con esas armas, fue que que al parecer le dispararon a los dos peñi y bueno, uno quedó en el territorio. Ahora yo estoy en el Hospital de El Bolsón. Hemos estado en la comisaría averiguando si había detenidos”.

Ávalos acusó al gobierno provincial y a la justicia por la militarización del territorio recuperado hace 52 días. “Es una situación producto de esta militarización, de esta situación que creó la justicia de Río Negro y el gobierno de Río Negro en la Cuesta del ternero al criminalizar la recuperación territorial”, dijo. En las cercanías permanecía un acampe solidario que fue levantado recientemente: “El acampe humanitario se levantó antes de ayer. Ya no hay acampe en la Cuesta. Y sin embargo, la Policía de Río Negro sigue bloqueando la Ruta 6. Ayer fuimos, intentamos pasar por la ruta para dirigirnos a la localidad de El Maitén, y no nos dejaron pasar. Nos dijeron que había una directiva de no dejar pasar a nadie por cuestiones de prevención. Bueno, hoy nos enteramos de esto y también nos preguntamos cómo hicieron estos ‘dos cazadores’, entre comillas, para ingresar al territorio, si nadie puede pasar por este retén. Entonces no es confuso y estamos tratando de clarificarlo”, concluyó.

