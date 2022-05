–

La familia de Mariano Abarca Robledo solicit贸 investigar a la Embajada de Canad谩 en M茅xico por la presi贸n que ejerci贸 sobre el Gobierno de Chiapas para detener las protestas contra las operaciones de la minera Blackfire Exploration en el municipio de Chicomuselo.

A sus 52 a帽os de edad, Mariano Abarca fue asesinado el 27 de noviembre de 2009, pero dos a帽os antes la Embajada de Canad谩 comenz贸 a monitorear la resistencia que 茅l encabez贸 contra la minera canadiense.

Las autoridades mexicanas nunca investigaron y liberaron a las personas que en su momento fueron detenidas. Esta falta de acceso a la justicia llev贸 a la familia de Mariano a iniciar una indagaci贸n independiente sobre los hechos.

Con asesor铆a legal en M茅xico y Canad谩 encontraron intercambios de correos electr贸nicos entre la Embajada de Canad谩 y el Gobierno de Chiapas; as铆 como 1,400 mensajes electr贸nicos y cartas que recibieron los canadienses sobre la preocupaci贸n por la seguridad de los ambientalistas; tambi茅n accedieron a los pagos que hizo la empresa al alcalde de Chicomuselo.

B煤squeda de justicia

Las pruebas mencionadas fueron presentadas en un informe realizado por el abogado Shin Imai en febrero de 2018 para solicitar al Comisionado para la Integridad de la Administraci贸n P煤blica de Canad谩, investigar a la Embajada. Pero 茅ste se neg贸.

Tras la negativa, acudieron al Poder Judicial donde tampoco obtuvieron respuesta favorable. Este a帽o, la Corte Federal de Apelaci贸n confirm贸 la decisi贸n del Comisionado y se bas贸, en gran medida, en mero tecnicismos. Los jueces alegaron que el Comisionado no ten铆a obligaci贸n de leer las pruebas como fueron entregadas.

Ahora, en el cuarto intento, la familia espera la respuesta del Tribunal Supremo de Canad谩. De conceder la apelaci贸n, ser谩 la primera vez que el sistema de denuncias en torno al sector p煤blico de Canad谩 se someta al escrutinio del m谩s alto tribunal.

La queja es contra los oficiales de la embajada canadiense que hicieron algo fuera de la pol铆tica de su propio pa铆s, 鈥渉ay figura para investigar esos casos y el Comisionado se neg贸 a hacerlo鈥, explica Shin Imai, abogado del caso y catedr谩tico de la Universidad de York en entrevista con Avispa Midia.

Existen pol铆ticas del gobierno de Canad谩 que hablan de la importancia de que las embajadas no tomen partida en conflictos entre empresas y comunidades en M茅xico, pues su rol debe facilitar conversaciones.

Pero la sede diplom谩tica nunca investig贸 la causa de la situaci贸n en Chicomuselo, ni realiz贸 una evaluaci贸n del riesgo de violencia relacionada, 鈥渓o ignor贸 o minimiz贸鈥. Tampoco constat贸 que Blackfire haya hecho lo propio, agrega Shin Imai.

Mariano Abarca jug贸 un papel relevante en la organizaci贸n contra las operaciones de la minera canadiense en Chicomuselo.

Contrario a ello, tras el homicidio de Mariano Abarca, el personal de la embajada sugiri贸 que las declaraciones p煤blicas no mencionaran la conexi贸n de los tres detenidos por el asesinato y su asociaci贸n con Blackfire.

En una reuni贸n de agosto de 2009, entre Horacio Culebro Borrayas, abogado de Blackfire durante tres meses; Artemio 脕vila Cervera, director general de la compa帽铆a, y Nemesio Ponce S谩nchez, subsecretario del estado de Chiapas, 茅ste 煤ltimo exigi贸 un pago de 65,000 d贸lares para algunos ejidatarios 鈥測 supuestamente dijo que el se帽or Abarca pod铆a ser eliminado鈥.

Aunque existen testimonios y pruebas que confirman este hecho, Shin Imai dice que nadie del gobierno de Chiapas result贸 acusado ni es investigado por el asesinato.

En el informe presentado al Comisionado, tambi茅n se agregaron las 鈥渢ransferencias secretas鈥 a la cuenta bancaria personal del alcalde de Chicomuselo, Julio C茅sar Vel谩zquez Calder贸n, que ten铆an la intenci贸n de silenciar las protestas de la comunidad contra la empresa canadiense.

La informaci贸n solicitada por acceso a la informaci贸n revel贸 un escrito de queja presentado al Congreso Estatal de Chiapas y firmado por Artemio 脕vila Cervera, gerente general de Responsabilidad Social de la Blackfire en M茅xico, con recibos de 14 pagos que se efectuaron mensualmente, desde marzo de 2008 hasta mayo de 2009.

De la misma manera constataron 30 interacciones entre Blackfire y la embajada entre 2007 y 2010, 鈥渟abemos tambi茅n que la Blackfire se acercaba a la embajada cada vez que enfrentaba alg煤n problema鈥, dice la investigaci贸n de Shin Imai.

Por estas graves omisiones, persistentes durante m谩s de 10 a帽os despu茅s del crimen del defensor de los derechos humanos, se inici贸 la queja ante la Comisi贸n Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano.

Shin Imai dice que no es el 煤nico caso que vincula a la sede diplom谩tica, existe otro de la mina de Goldcorp en Guatemala que fue presentado ante la CIDH por da帽os ambientales. Entonces la Embajada de Canad谩 intervino, incluso con presi贸n ante la CIDH pero no hubo ninguna suspensi贸n, 鈥渘o sabemos qu茅 pas贸鈥.

Un estudio realizado por el Proyecto de Responsabilidad Gubernamental, con sede en Washington, y la Asociaci贸n Internacional de Abogados, en el Reino Unido, clasific贸 a Canad谩 como el peor de 62 pa铆ses en cuanto a la protecci贸n de quienes denuncian abusos en el sector p煤blico.

Candado mal cerrado

鈥淢i padre dec铆a que a 茅l le toc贸 iniciar la lucha, pero alguien tiene que terminarla y aqu铆 estamos buscando justicia鈥, recuerda Jos茅 Luis Abarca Montejo, uno de los cuatro hijos del defensor de los derechos humanos.

A pesar del largo y riesgoso proceso, la familia Abarca Montejo sigue en la b煤squeda de justicia fuera de M茅xico donde la omisi贸n, el hostigamiento y las amenazas a煤n afectan a los dos hijos y las dos hijas del defensor.

Jos茅 Luis ten铆a 27 a帽os cuando su padre fue asesinado. M谩s de 11 a帽os pasaron 鈥測 nos sigue doliendo como desde el principio: es impotencia, coraje de que el gobierno no hizo nada鈥.

Jos茅 Luis dice que exigir no devolver谩 la vida a su padre, pero es una forma de honrar su lucha. En esta b煤squeda de la verdad, pidieron al Ministerio P煤blico seguir con las investigaciones, pero no fueron escuchados y las personas detenidas fueron liberadas poco despu茅s 鈥溌縮i no son ellos qui茅nes son?鈥, cuestiona.

鈥淪abemos el riesgo que conlleva defender el medio ambiente, la vida y el agua, sabemos lo peligroso que es aqu铆 en M茅xico como en Honduras, Guatemala y en todo Am茅rica, donde mucho tiene que ver la corrupci贸n鈥.

Mariano Abarca ense帽贸 a sus hijos a realizar oficios sin distinci贸n de g茅nero; ayudaba en el restaurante, hac铆a labores del hogar y alba帽iler铆a. Adem谩s de atender un albergue que pertenec铆a a un grupo de Alcoh贸licos An贸nimos.

Ahora, sus hijos hacen camino en la lucha por evitar que la mina vuelva a operar y para encontrar castigo para los responsables de su muerte. Para ello, la Fundaci贸n Ambientalista Mariano Abarca lleva a cabo el procedimiento legal con el acompa帽amiento de la organizaci贸n Otros Mundos y del abogado Shin Imai.

Jos茅 Luis Abarca comparte su testimonio durante la mesa redonda del 5 de octubre de 2021 鈥溌縌u茅 dice el asesinato del activista Mariano Abarca en Chiapas, M茅xico, sobre la responsabilidad del gobierno canadiense?鈥

鈥淪i no han entrado es porque la lucha sigue, pero s铆 lo han intentado鈥, cuenta Jos茅 Luis. Despu茅s de 鈥榚liminar鈥 a Mariano, hubo retenes y dos a帽os m谩s adelante edificaron un cuartel militar de la Secretar铆a de la Defensa Nacional (Sedena) en Chicomuselo, 鈥渆sto explica mucho sobre los intereses y proyectos en la regi贸n鈥.

La inseguridad creci贸 con la entrada de los militares, as铆 como la drogadicci贸n, el alcoholismo y la presencia del crimen organizado al ser una zona de paso a la plaza de Frontera Comalapa. 鈥淣o existe ese desarrollo, mi pueblo sigue en el olvido con gobiernos que roban y que permiten la entrada a esas empresas que llegan a intimidar y a matar a nuestra gente鈥.

Dice que la suspensi贸n que tiene Blackfire es meramente tr谩mite y eso significa que con pagar la sanci贸n puede volver a operar, 鈥減or eso digo que es un candado mal cerrado鈥, insiste Jos茅 Luis.

Pero las comunidades y la iglesia que tiene mayor presencia en los ejidos, se han involucrado para evitar la reapertura de Blackfire Exploration.

La relevancia de este caso para la pol铆tica de relaciones exteriores canadiense es innegable para Gustavo Castro, miembro de Otros Mundos Chiapas, quien trabajaba con Mariano antes de que fuera asesinado y que sigue apoyando a la familia.

鈥淯na investigaci贸n en este caso abrir铆a las puertas a un serio ajuste de cuentas sobre c贸mo los cuerpos diplom谩ticos canadienses proporcionan un apoyo irrestricto a las corporaciones canadienses a costa de la gente y el medio ambiente en M茅xico y otras partes del mundo. Creemos que esta es la raz贸n por la que se ha rechazado una investigaci贸n hasta ahora y esperamos de verdad que la Corte Suprema de Canad谩 vea su tremenda importancia y brinde la oportunidad de hacerla avanzar鈥.

11 a帽os de impunidad

El gobierno mexicano otorg贸 una concesi贸n de 50 a帽os a Blackfire Exploration en Chicomuselo para explotar la mina de barita. Para obtener la licencia solicit贸 ayuda a la embajada de Canad谩 que, en diciembre de 2007, se reuni贸 con el ex gobernador, Juan Sabines Guerrero para acordar el uso de la tierra ejidal.

Los pobladores de Chicomuselo y la Red Mexicana de Afectados por la Miner铆a (REMA) se manifestaron desde entonces. En diferentes acciones pidieron la salida de Blackfire y bloquearon la entrada de la mina.

En agosto de 2008, tres hombres llegaron a la casa de Mariano, que entonces era considerado el portavoz de la lucha. 脡l, su esposa y uno de sus cuatro hijos fueron golpeados.

Las agresiones contra los integrantes de la resistencia en Chicomuselo siguieron. Un a帽o m谩s tarde Mariano fue arraigado por una denuncia de Blackfire y liberado nueve d铆as despu茅s por falta de pruebas.

Mariano Abarca al micr贸fono durante las protestas en la embajada de Canad谩 ubicada en la Ciudad de M茅xico.

La 煤nica ocasi贸n que la embajada dialog贸 con Mariano Abarca y otros integrantes de la lucha, fue el 22 de julio de 2009 cuando acudieron a la Ciudad de M茅xico para protestar frente a la sede diplom谩tica canadiense.

La embajada contact贸 al gobierno de Chiapas por la detenci贸n de Abarca y expres贸 preocupaci贸n sobre 鈥渓os retos que enfrentaba Blackfire鈥. El 5 de octubre otra representaci贸n de la embajada fue enviada a Chiapas para visitar la mina de la Blackfire y reunirse con el secretario general del estado, No茅 Casta帽贸n Le贸n.

El hostigamiento y las amenazas no cesaron, pues en el marco de la reuni贸n, Mariano Abarca present贸 una denuncia ante la polic铆a por las amenazas de muerte que recibi贸 de dos empleados de Blackfire. Cuatro d铆as despu茅s Mariano fue asesinado de tres tiros frente al restaurante que atend铆a con su familia.

20 d铆as despu茅s del crimen, Blackfire fue suspendida por da帽os ambientales, pero el siguiente a帽o la empresa canadiense demand贸 al gobierno de Chiapas -con la asesor铆a de la embajada- por 800 millones de d贸lares en compensaci贸n por el cierre y para ello se bas贸 en el cap铆tulo 11 del Tratado de Libre Comercio de Am茅rica del Norte.

En marzo de 2009, el gobierno de Canad谩 inform贸 sobre su pol铆tica Construyendo la ventaja canadiense: una estrategia de responsabilidad social corporativa (RSC) para el sector extractivo canadiense internacional, que plantea acciones contrarias a los hechos ocurridos en Chicomuselo.

Una d茅cada despu茅s del asesinato de Mariano Abarca, la situaci贸n para los defensores se agudiz贸 y en tres a帽os de la administraci贸n de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, 58 defensores han sido asesinados y sus casos son ignorados, incluso por las autoridades encargadas de garantizar la legalidad.

A partir de 2019, en cada aniversario luctuoso, la familia hace entrega del Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas 鈥楳ariano Abarca鈥. El primero fue otorgado al Movimiento en defensa de la vida y el territorio (Modevite), en 2020 al Frente Popular en Defensa del Soconusco (que enfrentan m谩s de 20 concesiones mineras) y en 2021 a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.