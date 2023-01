–

De parte de Paco Salud January 29, 2023





ASESINATO DE TRABAJADORES DE LA

CARRACA Y SAN FERNANDO POR EL MILITAR RAFAEL RODRIGUEZ DE ARIAS

HOJA Nº 42 DE EL ORDEN – PUBLICADA EN

MARZO DE 1877 POR LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES SOBRE LOS

ASESINATOS DE LOS TRABAJADORES EN LA CARRACA Y SAN FERNANDO

EXTRAIDO DEL LIBRO EL PROLETARIADO

MILITANTE

Tres puntos resaltan en la transcrita

Memoria que merecen fijar la atención del lector.

1° La malicia burguesa y la crueldad

gubernamental con que fueron tratados los internacionales en España, no sólo

como internacionales, sino como trabajadores que aspiraban a librarse de la

esclavitud capitalista.

2° La candidez revolucionaria de los

trabajadores.

3° La pequeñez y consiguiente

debilidad de la organización obrera.

En efecto, ya hemos visto en otro

lugar el Manifiesto de la Comisión Federal relatando los atropellos que en

nombre de la República federal cometieron los funcionarios de la centralización

autoritaria; ahora veremos los horrores cometidos en Cádiz contra infelices

presos por orden de la autoridad militar.

En esa Memoria, con fidelidad de

cronistas y con sinceridad de dignísimos trabajadores que cumplen un cargo

oficial por mandato de sus compañeros, se expone una tristísima verdad,

desconocida generalmente por el silencio de la prensa burguesa al servicio de

los poderosos, referida en el número 42 de El Orden, hoja clandestina,

publicada en España en marzo de 1877:

Hace ya tiempo que El Orden hizo

públicos los horrorosos crímenes cometidos en la Carraca y San Fernando por los

sicarios de la burguesía y cuyas víctimas fueron padres de familia honrados y

laboriosos, que pagaron con una muerte horrible el delito de pertenecer a la

clase trabajadora.

Entonces dijimos que, aparte de otras

monstruosidades que nos resistíamos a creer, nos constaba que habían sido

arrojados al mar, vi- vos y metidos en sacos con una gruesa bola atada a los

pies, sesenta y seis trabajadores que estaban en calidad de presos en la

Carraca.

Por más feroz y antihumanitario que

esto parezca, era una verdad, y hoy (y según prometíamos en nuestro anterior

número), podemos precisar algunos pormenores que hielan de espanto y hacen

estallar de ira el corazón.

Uno de los crímenes que fueron más

conocidos en San Fernando fue perpetrado en la persona del desgraciado Ramón

Cuesta. Había sido presidente del Comité Republicano de la Isla, desde el año

60 al 70, y éste fue el pecado que purgó con la horrorosa muerte que le dieron.

En prueba de lo anterior diremos, que

no tan sólo se había abstenido de tomar participación alguna en el movimiento

cantonal de Cádiz, sino que por el contrario, impulsado por sus simpatías con

los benevolos, que parece le tenían ofrecido un puesto de Gobernador de

Provincia, o porque creyera de buena fe que el movimiento era in- oportuno, el

caso es que rechazó y censuró duramente dicho movimiento.

Esto no le libró de ser preso en

cuanto entraron en la Isla las tropas del Gobierno republicano del funesto

Salmerón: de la Isla fue conducido a la Carraca, donde le pusieron

incomunicado, pero a la siguiente noche del día de su prisión, vio llegar a su

calabozo los carceleros acompañados de un soldado de marina, los cuales le

dijeron que les siguiera.

El desgraciado Cuesta, que estaba

enterado como todos los presos, de las numerosas crueldades a que venían

entregándose con ellos los defensores del orden y de la propiedad, viendo

además que eran más de las 12 de la noche, tuvo un terrible presentimiento de

lo que con él se proyectaba, y se negó a salir del calabozo.

Viendo sus despiadados verdugos que no

conseguían persuadirle con sus mentidas palabras, se arrojaron sobre él,

arrastrándolo a viva fuerza, pero el infeliz, haciendo un supremo esfuerzo

logró asirse de la reja del rastrillo, prorrumpiendo en desgarradores gritos:

¡Que me asesinan! ¡Que me matan! ¡Socorro! gritaba el infeliz, pero todo era en

vano para su salvación, antes por el contrario, excitada la furia de sus

verdugos por la misma resistencia que oponía la víctima, redoblaban sus

esfuerzos, golpeándole con una ferocidad salvaje.

El estrépito era, como puede

suponerse, grandísimo; los demás presos que oían aquellos gritos y adivinaban

la causa, unos estaban sobrecogidos de espanto y otros rugiendo de cólera, pero

como aquella brutal lucha no concluía, para terminarla y poder consumar el

horro- roso crimen que tenían pensado, intervino el capataz de las Cuatro

Torres, don Gregorio García Borrero, diciéndole al pobre preso: no grite usted

hombre, que no se le va a hacer ningún daño; déjese usted conducir, que yo le

aseguro bajo mi palabra que va usted a otro sitio mejor.

Rendido de fatiga y casi engañado por

estas palabras, se dejó arrastrar por los que acompañaban al capataz, pero no

habían andado diez pasos, cuando el soldado de marina que había venido

exprofeso para este repugnante oficio de verdugo, le asestó una cuchillada en

la espalda, con una navaja de afeitar, infiriéndole una larga y profunda

herida. Al grito que exhaló el infeliz, y como si no fuera bastante, se

arrojaron sobre él cuatro soldados más que estaban ocultos en la habitación del

portero, y le acabaron a bayonetazos allí mismo.

Su cadáver desapareció y como había

estado incomunicado, su muerte pudo ser ocultada bastantes días.

La pobre viuda, ignorante de que lo

era, llevaba la comida todos los días para su esposo a la Carraca, hasta un día

en que la dijeron que había sido conducido a Madrid. Inmediatamente púsose en

camino la infeliz para ir en busca suya, pero como era natural, la fue

imposible obtener ni el menor indicio.

¡Júzguese del dolor de esta

desgraciada, considerando que al regresar a Cádiz tuvo la primera noticia de la

suerte que a su marido le había cabido!

Estos horribles pormenores, obtenidos

en parte de los mismos presos que, estando incomunicados como la víctima,

oyeron sus gritos y lamentos, han sido completados después en el Hospital

Militar de San Carlos y ante varios testigos, precisamente por uno de los

principales ejecutores, por el sargento primero de marina, García Arenas, que

estuvo entreteniendo a su auditorio con la relación (que quiso hacer

divertida), de tan horrorosas escenas. Este mismo añadió, como prueba de lo

fecunda que había sido su participación en tales crímenes, que ya sus mismos

compañeros le llamaban alma negra, pero tenía para consuelo y premio de sus

hazañas, el ascenso a alférez que le fue otorgado. ¡Y este hombre ha partido

ileso para la isla de Cuba!

Un detalle reveló el tal García Arenas

que nos olvidábamos de consignar. Todos los que tomaban parte en estos crímenes

tenían señalado por el Excelentísimo señor don Rafael Rodríguez de Arias y

Villavicencio, Capitán General del distrito marítimo, un sobresueldo de un duro

diario.

Todavía vive un desgraciado, que está

preso desde los acontecimientos de Cádiz, el cual escapó de la muerte por su

resolución para buscarla.

Concluida la sublevación, fue preso y

llevado a la Carraca, donde en compañía de otro preso para él desconocido hasta

entonces, fue in- comunicado. Ya tenía noticia de varios asesinatos que habían

tenido lugar cuando llamaron a su compañero de calabozo, que no volvió para

recoger su petate. Persuadido de que había sido asesinado como tantos otros, y

echado en los caños de la Carraca con un lingote a los pies, resolvió evitar

tal suerte suicidándose. Para tal efecto, pidió una botella con refresco, que

le llevaron de la enfermería. Tiró su contenido, la rompió y con uno de los

vidrios se cortó las venas de los brazos. Cuando vinieron a su vez a llamarlo,

lo encontraron exánime, y lo llevaron al hospital ¡Cosa singular! No le han

formado causa por tentativa de suicidio, porque al preguntarle por qué lo

intentó, contestaba el preguntado a su vez: ¡Decidme antes donde está mi

compañero de calabozo!

En medio de las sombras en que se

cuidó de ocultar estos crímenes, hemos podido averiguar algunos nombres de los

desgraciados que fueron asesinados.

Faustino Fuentes, originario de

Galicia, capitán de la Milicia Republicana; ha dejado viuda y cuatro hijos.-

Antonio Santana, voluntario; ha dejado viuda y dos hijos.- Antonio Camacho,

voluntario; viuda y cuatro hijos, y Francisco La Chica, voluntario; viuda y

tres hijos.

Los nombres de algunos de los sicarios

los publicaremos en el próximo número.

De todos estos crímenes es

directamente responsable ante el pueblo insurreccionado, el infame y cobarde

verdugo Excelentísimo señor don Rafael Rodríguez de Arias y Villavicencio que

ha sido condecorado con la gran cruz de San Fernando pensionada con mil pesetas

que pagarán los hijos de las víctimas.

En la actualidad vive esta fiera en la

villa y corte, en aquel nido de víboras y zánganos, calle de Goya, número 6, cuarto

segundo, Barrio de Salamanca.

Se lo recomendamos muy eficazmente a

los trabajadores de Madrid y al Núcleo Vengador Ejecutivo.

La Comisión de Propaganda.

Para la burguesía española, monárquica

o republicana, el proletario no podía pasar de votante, de soldado y de

trabajador, y cuando vio que éste manifestaba aspiraciones a la igualdad social

y predisposición revolucionaria, intentó hacer un escarmiento, aprovechando la

lección dada por la burguesía republicana gubernamental francesa en la

represión ejecutada contra los vencidos de la Comuna de París.

Aceptada La Internacional en un

principio por el proletariado como agrupación de trabajadores que se cuentan y

organizan para entenderse y ponerse de acuerdo en un pensamiento de

reorganización social, dominó en los primeros tiempos un temperamento pacífico;

pero cuando el privilegio asombrado y asustado vio el peligro y se mostró

desconfiado y agresivo, se produjo en el proletariado español un cambio en el

sentido de acción revolucionaria.

Tan fuera de razón era la confianza

primitiva como la idea de violencia posterior. Era natural; faltaba educación,

experiencia, conocimiento y obraba el proletariado como la infancia: con

candidez o con rabia, pero moviéndose en la impotencia.

Era notable la confianza con que los

internacionales españoles, iniciados en la tendencia anarquista, discutían con

los burgueses:

Nuestra organización es igualitaria y

libre, decían, cada uno des- empeña su función y no necesitamos dirección ni

presidencia; y cuando un burgués se manifestaba admirado de que en las

sociedades obreras no hubiera presidente que asumiera la representación y el

mando, los internacionales sonreían con orgullosa superioridad, co- mo si

poseyeran un secreto impenetrable a los cortos alcances del interlocutor

burgués.

Esa candidez era perjudicial: ni había

tal secreto ni tampoco era cierta la carencia total de autoridad. Lo que había

era un convencionalismo que engañaba a los mismos trabajadores que lo

empleaban.

Ya hemos visto al Consejo general

imponiéndose a la Asociación y procurando además imponerse artificiosamente en

el Congreso de la Haya; hemos visto a los Congresos de la Federación española

despojar al Consejo federal de atribuciones, reduciéndole a simple oficina de

correspondencia y estadística, y hasta cambiar su nombre en Comisión federal,

para que pareciera su nombre menos autoritario, mientras que en la resistencia

primero y en la acción revolucionaria después, se le concedían por los

Estatutos y por los acuerdos de las Conferencias comarcales atribuciones

supremas, y por último vemos por la Memoria transcrita que en una Federación

regional que contaba con 73 Federaciones locales, 20 de las cuales constaban de

un solo oficio y 45 de una sola sección de oficios varios, o sea núcleos de

obreros y burgueses jóvenes, sólo había 8 entidades que pudieran considerarse

como verdaderas federaciones por haber más de dos oficios o entidades

pactantes.

Así se comprende que se creasen o se

disolvieran de una plumada federaciones comarcales y agrupaciones locales, que

en realidad sólo eran juego de palabras sin realidad positiva.

Extraido

del libro – El proletariado militante de Anselmo Lorenzo

CNT-AIT

Puerto Real