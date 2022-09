–

De parte de Anarquia.info September 27, 2022 283 puntos de vista

«Los anarquistas fueron el reflejo de una historia malvada que penetró en sus propios logros notables como macabros» Cedric Robinson

NOTA DE ANARQUÍA: Se ha realizado la traducción del siguiente artículo para su discusión, donde se establece patrones morales sobre la propaganda por el hecho, acciones realizadas por distintas individualidades en son de la Anarquía. Es necesario su discusión, de estas prácticas, ahora más que nunca, donde compañeros y compañeras son encarcelados y segregados, como es el caso de Alfredo Cospito, Eric King, Anna Beniamino y Gabriel Pombo da Silva, por mencionar algunos casos.

La historia del anarquismo clásico está llena de aciertos radicales, errores y persecuciones. Su pasado ayuda a explicar cómo la palabra «socialismo» se confundió con la construcción del Estado. Se ha descuidado una importante conciencia del socialismo antiestatal o sin Estado y del movimiento socialista histórico más amplio. Aunque ahora se ve a menudo como un término estético, o un deseo utópico, o un significante para la desorganización, la historia del anarquismo es una historia de confrontación intransigente. Como movimiento internacional, anticolonialista y revolucionario, muchos de sus defensores dieron prioridad a la acción violenta directa de primer orden, llegando a asesinar a monarcas y jefes de Estado. Mientras que algunas personas pueden tener un conocimiento general del «Miedo Rojo» y del Macartismo, menos saben cómo el anarquismo insurreccional condujo al nacimiento de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Para entender por qué el anarquismo llevó a la creación de una de las fuerzas policiales más peligrosas de la historia de los estados-nación, es necesario ser testigo de la historia anarquista como amenaza universal. En el cambio de siglo, a principios de la década de 1900, los anarquistas hicieron que los miembros de los establecimientos gobernantes del mundo tuvieran cada vez más miedo. Como ideología radical que no intenta reformar o crear nuevos estados, cuestionó la necesidad fundamental de su existencia. Por ello, es condenada como un impulso caótico por las clases dirigentes que dependen de las formaciones estatales para gobernar. Para aterrorizar a la élite reinante, algunos anarquistas se dedicaron a lo que se conoce como «propaganda por el hecho» como método modélico para intentar provocar un levantamiento revolucionario entre las masas. Se trataba de tácticas insurreccionales que adoptaban la forma de ataques violentos a la policía, asesinatos políticos, atentados y expropiaciones revolucionarias. Se produjeron suficientes acciones como para conjurar la imagen de los anarquistas como «lanzadores de bombas». Estas acciones servirían para redefinir los aparatos de seguridad nacional.

Cuando el autoproclamado anarquista Leon Czolgosz disparó al presidente William McKinley el 6 de septiembre de 1901, transformó la naturaleza de las fuerzas del orden en Estados Unidos. El asesinato del rey Umberto de Italia, el 29 de julio de 1900, a manos del anarquista Gaetano Bresci, sentó las bases para presentar al anarquismo como una amenaza mundial. En 1955, el historiador Sidney Fine, escribiendo para la American Historical Review, recordó que el corresponsal de The Outlook, Francis H. Nichols, hizo una importante observación. Nichols «preguntó… si el gobierno de la nación y el presidente estaban a salvo de un ataque anarquista». Fine escribe: «El anarquismo era considerado como la teoría más peligrosa con la que la civilización ha tenido que enfrentarse’». Después de todo, los anarquistas europeos asesinaron al presidente Carnot de Francia el 24 de junio de 1894, al primer ministro Cánovas del Castillo de España el 8 de agosto de 1897 y a la emperatriz Isabel de Austria el 10 de septiembre de 1898, y no fueron los únicos. El Presidente de los Estados Unidos no fue sino la última víctima.

En Estados Unidos, el anarquista ruso-estadounidense Alexander Berkman ya había intentado matar al industrial estadounidense Henry Clay Frick en 1892 durante la huelga de Homestead. El atentado de Haymarket del 4 de mayo de 1886, en Chicago, llevó a la gente a asociar aún más el anarquismo con la violencia cuando se culpó a ocho anarquistas de un atentado contra la policía. «¿Quiénes fueron los pioneros del movimiento de las ocho horas?», se preguntó una mujer negra anteriormente esclavizada y anarquista, Lucy Parsons, «esos mártires que fueron colgados de la horca en Chicago el 11 de noviembre de 1887, los tan mentados y maltratados anarquistas». Organizadora sindicalista, ella y otros anarquistas habían sido activos en la búsqueda de mejores condiciones para los trabajadores en cuanto a salarios, horarios y seguridad. El hecho de que señalara las mentiras que se contaban sobre los que finalmente fueron ejecutados reveló un temprano reconocimiento de los anarquistas como chivos expiatorios. El asesinato del presidente McKinley por parte de Czolgosz fue precedido y enmarcado por esta reputación anarquista. Hoy en día, el sitio web de la Casa Blanca sigue transmitiendo este perdurable sentimiento antianarquista. En su descripción del asesinato de McKinley dice: «Estaba de pie en una fila de recepción en la Exposición Panamericana de Búfalo cuando un anarquista desquiciado le disparó dos veces. Murió ocho días después».

Surgieron preguntas sobre Czolgosz, su dedicación a la política anarquista y su salud mental. Lo que está claro es que un presidente con una política exterior altamente imperialista que «llevó a Estados Unidos a la arena mundial como una potencia mundial» a través de la guerra hispano-estadounidense era el objetivo autoritario. Las autoridades que respondieron al asesinato pusieron la mira en la notable anarquista Emma Goldman y otros como ella. Leon había visto hablar a Goldman y dijo que todo lo que sabía sobre el anarquismo era por «un discurso pronunciado por Emma Goldman en Cleveland».(1) El señalamiento de destacados anarquistas y el aumento de la persecución llevaron a otros a distanciarse de la visibilidad del movimiento. Era un problema que se manifestaría en la forma en que los estados-nación comenzarían a perseguir a los anarquistas en todo el mundo.

Theodore Roosevelt heredó la presidencia al morir Mckinley. A través de Roosevelt, la campaña contra el anarquismo cobró especial importancia. Roosevelt dijo al Congreso: «debemos combatir con implacable eficacia no sólo contra los anarquistas, sino contra todos los simpatizantes activos y pasivos de los anarquistas.» Roosevelt continuó, declarando cómo, Mckinley había sido asesinado por un «criminal depravado que pertenece a ese cuerpo de criminales que se oponen a todos los gobiernos, buenos y malos por igual.» La política contra el anarquismo se utilizó para reconfigurar la vida social, perseguir a los disidentes en todo el mundo y reforzar el estado policial durante generaciones. La Ley de Inmigración de 1903 o Ley de Exclusión Anarquista sentó un precedente como ejemplo de cómo se utilizó el sentimiento antianarquista para atacar a los inmigrantes, a los trabajadores del sexo y a los discapacitados. Gran parte de esto tenía sus raíces en la xenofobia dirigida a los «indeseables», ya que los anarquistas en los EE.UU. eran a menudo italianos, rusos y otros inmigrantes que eran despreciados por los protestantes anglosajones blancos.

Creció el deseo de tener más poder de vigilancia y policía a nivel federal. Roosevelt nombró a un reformista llamado Charles Bonaparte (sobrino nieto de Napoleón) como su segundo fiscal general. Le impulsó a crear lo que más tarde se convertiría en el FBI aprovechando los recursos de los agentes del Servicio Secreto y de otros departamentos. El sitio web del FBI se enorgullece actualmente de esta historia de origen. Aunque en su página de historia describe incorrectamente el anarquismo como un «vástago a menudo violento del marxismo», hay otras admisiones que demuestran que fue un momento oportuno. Va más allá al decir que «los anarquistas, en cierto sentido, fueron los primeros terroristas modernos». Y «anarquista» funcionaría de forma similar a como lo hace hoy «terrorista», como una etiqueta flotante que se puede pegar a los enemigos con fines de represión violenta. También muestra cómo se dio a los dos términos una relación de sinonimia.

Este momento no fue exclusivo de Estados Unidos; fue internacional. En Menace to Empire, Moon-Ho Jung detalla cómo la política exterior de Roosevelt en Filipinas estuvo marcada por el militarismo antianarquista. Escribiendo: «Aunque las audiencias del Congreso emanaban del asesinato de McKinley y de la guerra de Roosevelt contra el anarquismo, los debates sobre la inmigración no podían sino remontarse a sus raíces antiasiáticas».(2)

Los orígenes antirradicales y coloniales del racismo antiasiático tuvieron mucho que ver con la supresión del anarquismo en nombre del imperio. Al fin y al cabo, el anarquismo se había extendido a países de Asia oriental como Corea, Japón, China y otros. Su acogida entre los pueblos oprimidos, especialmente los súbditos colonizados, puso en duda la legitimidad de la expansión estadounidense. Esto se convirtió en una oportunidad para que el Estado estadounidense utilizara su oposición contra lo que etiquetó como «anarquismo» para llevar a cabo la agenda política de la policía internacional y el neocolonialismo.

No fueron sólo las monarquías o los estados capitalistas los que apuntaron a los anarquistas, sino que incluso los proyectos socialistas de estado practicaron esta represión. Alexander Berkman y Emma Goldman lo observaron de primera mano. Goldman lo documentó en la URSS en su manuscrito titulado «Mi desilusión en Rusia». Se había ofrecido a ayudar al revolucionario bolchevique Vladimir Lenin en apoyo de la causa rusa. Pero cuando planteó la cuestión de que los anarquistas eran objeto de ataques y represión, Lenin le dijo: «No puede haber libertad de expresión en un período revolucionario». El anarquismo se posicionó como un veneno común para los estados que debía ser desarraigado para preservar la infraestructura concedida a las clases dominantes. Dado que el Estado es su maquinaria, no importa qué modelo económico respalden, siempre pueden utilizar el Estado para mantener el poder. En el fondo, lo que es tan peligroso es la idea de que la gente desafíe el orden mundial capitalista permitido a través de la forma de Estado-nación.

El asesinato de un presidente representó una oportunidad desastrosa para impulsar el reformismo. Al igual que el momento posterior al 11-S fue un momento para que el Estado se reconfigurara y reformara de forma cada vez más fascista, también lo fue el momento posterior a McKinley. El autoritarismo del Estado no puede dejar que una buena tragedia se desperdicie. Quizá por eso, en parte, para el FBI los anarquistas fueron «los primeros terroristas modernos». Esta historia tuvo consecuencias desastrosas y puso de relieve cuestiones que siguen sin resolverse para los anarquistas contemporáneos.

Cuando evaluamos el pasado y miramos las condiciones actuales podemos escribir nuevas teorías y vivir una nueva praxis. Las políticas antiestatales no funcionan según las reglas capitalistas globales y eso es absolutamente necesario. Por eso también estas políticas asustan tanto a los gobiernos, a los políticos y a sus partidarios patrióticos. Sin embargo, ser lo suficientemente audaz como para ir en contra del orden capitalista del mundo no significa que cada acto tenga resultados revolucionarios. De Czolgosz, Emma Goldman dijo: «Nadie puede decir qué resultados tendrá el acto del 6 de septiembre; una cosa, sin embargo, es segura: ha herido al gobierno en su punto más vital». ¿Qué revelaba esa herida entonces y qué dice ahora? Aunque muchas cosas han cambiado, sigue existiendo la necesidad de superar lo que los asesinatos no impidieron.