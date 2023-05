El PP y sus medios afines son incapaces

de soltar el cadáver de ETA, ni siquiera cuando ya lleva lustros oliendo. Han pasado

14 a├▒os desde que la banda terrorista atent├│ por ├║ltima vez, 13 desde su ├║ltimo

asesinato, 12 desde el cese definitivo de su actividad armada y 5 desde un

comunicado de disoluci├│n que, en aquel momento, no le import├│ ya demasiado a

nadie. En las elecciones de este año votará gente que nunca ha visto a ETA en

las noticias, y en las siguientes lo harán personas que nacieron cuando ya estaba

inactiva. ETA es historia, y como tal deber├şamos tratarla.

Escribo esto, por supuesto, al hilo

de la decisi├│n de Bildu de presentar listas electorales en las que hay

condenados por terrorismo, incluyendo asesinatos. Ex etarras que han cometido

actos terribles, pero que, despu├ęs de cumplir la pena correspondiente, se

presentan a unas elecciones. Claro, ya está la campaña electoral hecha para el

PP y el partido nazi: esta gente, que parece incapaz de hablar de temas locales

en unas elecciones autonómicas y municipales, ha decidido que Pedro Sánchez es

personalmente responsable de la decisi├│n. Y ah├ş los tenemos, dispuestos a

estirar el tema todo lo que d├ę de s├ş.

As├ş que venga, hablemos del tema:

asesinos en listas electorales, ┬┐qu├ę pensamos de ello? Lo primero que hay que

decir es que cualquier valoraci├│n debe hacerse desde la ├ętica y la oportunidad

pol├ştica, no desde el derecho. Una persona que cumple su condena es una persona

que tiene, como es l├│gico, sus derechos intactos, y nada en la ley impide que

se presente a unas elecciones si encuentra a un partido que lo quiera llevar en

listas. Cualquier otra opci├│n convierte el delito en una mancha permanente, en

un bald├│n imposible de lavar, y es, por ello, contrario al principio de

reinserci├│n.

Es importante recalcar esto. Cuando

uno ve que en una lista electoral hay personas que fueron condenadas por

delitos graves, el automatismo es poner el grito en el cielo, en especial si no

nos gusta el partido en el que van. ┬ź┬íAlgo as├ş deber├şa estar prohibido!┬╗ Y no. Toda

pena de prisi├│n superior a 10 a├▒os lleva aparejada, entre otras cosas, la

prohibici├│n de acceder a cargos p├║blicos. Aunque la pena sea inferior, el juez

puede imponer tambi├ęn esa prohibici├│n. Pero una vez cumplida la pena, el reo ya

ha saldado cuentas con la sociedad: seguir restringiendo sus derechos es

impedir que se reinserte.

┬┐Aunque tengan antecedentes penales? S├ş, aunque tengan antecedentes penales. Los antecedentes penales no son m├ís que el registro de penas impuestas, que tiene valor sobre todo a efectos de aplicaci├│n de la agravante de reincidencia. De forma limitada, se tienen en cuenta tambi├ęn en oposiciones a cuerpos especialmente sensibles (como polic├şa) o a puestos de trabajo que implican el contacto con menores. Pero resulta que la participaci├│n pol├ştica es un derecho fundamental. Privar de ├ęl a gente que ya ha cumplido condena y que est├í limpia es demasiado, por mucho que en sus antecedentes penales a├║n figure el registro pasado.

Adem├ís, ya tenemos algo as├ş, justo para casos de terrorismo. La Ley de Partidos

permite ilegalizar a las formaciones que incluyan ┬źregularmente en sus ├│rganos

directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de

terrorismo que no hayan rechazado p├║blicamente los fines y los medios

terroristas┬╗. Pero, a pesar de los griter├şos de la derecha, no est├í nada claro que

se est├ę incumpliendo esta norma. Primero, por el escaso n├║mero de candidatos ex

etarras respecto del total de personas incluidas en las listas. Y segundo,

porque Bildu recoge en sus Estatutos el rechazo a la violencia e incluso en ciertos

momentos ha hecho a sus candidatos firmar tal rechazo. Por lo que menos

automatismos y menos exigir leyes represivas y más enfocar este asunto desde

donde se debe.

Es, como dec├şamos, un tema ├ętico y

de oportunidad pol├ştica. Y precisamente por oportunidad pol├ştica me parece una

mala decisi├│n. Bildu es una formaci├│n que nace para ser un partido de izquierda

abertzale capaz de sortear los complejos (y a veces absurdos) requisitos que impon├şa

el Estado en materia de terrorismo. Estos requisitos han perdido vigencia

porque ETA ya es historia, pero en la ├ępoca supusieron la ilegalizaci├│n de

varias formaciones dentro de este espectro pol├ştico. Bildu pas├│ el corte, y

ahora se descuelga con esto.

Supongamos que estos candidatos son

elegidos. ┬┐C├│mo va a ser su paso por la pol├ştica? Despu├ęs de cualquier

discurso, de cualquier propuesta, de cualquier intervenci├│n, se va a levantar

enfrente de ellos un se├▒or o se├▒ora de derechas y se va a llenar la boca

diciendo que ┬źyo no hablo con asesinos┬╗. La propuesta quedar├í olvidada y hasta se

aplaudirá a este señor de derechas. No parece lo más productivo a la hora de

hacer pol├ştica.

Por otra parte, desde el plano de la

├ętica, la cuesti├│n es peliaguda. Lo m├ís obvio es pensar algo como lo siguiente:

vale, el delito no debe ser una mancha jur├şdica indeleble, pero ┬┐querr├şa yo ir

a alguna parte con gente que cometi├│ delitos tan graves? Si yo tuviera un partido

pol├ştico, ┬┐los meter├şa en mis listas? ┬┐Creo que alguien as├ş merece participar

en la construcci├│n del futuro? Y, si las respuestas son positivas, ┬┐qu├ę dice

eso de m├ş?

Hay un problema con este punto de

vista, y es que la cuesti├│n se puede enfocar tambi├ęn desde el otro lado. Si alguien

ha abandonado la violencia, ha cumplido su pena, apoya ahora las soluciones

pac├şficas y quiere hacer pol├ştica, ┬┐por qu├ę no permit├şrselo? ┬┐Qu├ę hay de malo

en facilitar que una persona que ha tenido este cambio se reinserte y vuelva a

ocupar un puesto valioso en la sociedad? ┬┐No facilitar├şa precisamente la reconciliaci├│n

dentro de una sociedad tan fracturada?

A ETA se le estuvo diciendo durante d├ęcadas

que pod├şa hablarse de todo si abandonaba las armas y hac├şa pol├ştica de forma

pac├şfica. Lo afirmaron hasta l├şderes de la derecha: estos d├şas se ha vuelto a

comentar una frase de Aznar cuando era presidente del Gobierno: ┬źTomar posesi├│n

de un esca├▒o siempre es preferible a empu├▒ar las armas┬╗. Y joder, ten├şa raz├│n. Pero

claro, pasa el tiempo, los que empu├▒aban las armas cumplen sus penas, pretenden

optar a un esca├▒o y ahora de repente nos parece mal. Es entonces cuando uno

empieza a verle las costuras a esta oleada de indignaci├│n moral.

┬┐Sab├şais que estas no son las primeras

elecciones en las que Bildu presenta candidatos condenados por terrorismo,

incluso por delitos de sangre? Tanto en 2015 como en 2019 lo hicieron. Claro,

en 2015 gobernaba Rajoy y 2019 fue ese a├▒o raro donde hubo dos elecciones

generales. Bildu no era el tema. Pero ahora Bildu es socio de gobierno y parece

que hay que atizarle con todo a Pedro Sánchez en unas elecciones autonómicas y

locales que la derecha se está tomando como unas pre-generales.

┬┐Y sab├şais que no son estas las ├║nicas

listas electorales donde va gente condenada por asesinato? La lista electoral

de Falange para el Ayuntamiento de Bilbao, finalmente anulada por razones formales,

llevaba en el primer puesto a uno de los asesinos de Atocha. Es cierto que no

es lo mismo un micropartido sin opciones que un socio de gobierno, pero nadie

de la derecha parece estar preocupado porque en la España de Pedro Sánchez

puedan presentarse a las elecciones asesinos fascistas.

As├ş que la indignaci├│n moral que

exige que todo el mundo tome postura ante estos hechos es, para sorpresa de

nadie, fabricada. Y, como a m├ş no me gusta que me fabriquen la indignaci├│n, me

rebelo. Me niego a tomar partido. Hay razones tanto a favor como en contra de llevar

a ex etarras en las listas, y yo no estoy seguro de cuáles prevalecen en este

caso concreto. Tampoco es mi funci├│n estarlo, ya que no voto en Euskadi.

Eso s├ş, hay algo que s├ş tengo claro:

si metes a ex etarras en tus listas, los mantienes cuando las cosas se ponen

feas y llevas la decisi├│n hasta el final. Meterlos y luego sacarlos a poco que

la derecha te monta tres titulares es perder cualquier raz├│n que pudieras

tener. Más aún si pones una excusa tan lamentable como el respeto a las

v├şctimas. ┬íSe supone que ya ponderaste eso a la hora de incluirlos! Lo que le

tocaba hacer a Bildu es dar la cara por sus candidatos y que fueran los

votantes quienes decidieran, no dejarlos caer. Ahora han quedado como d├ębiles y

se ha instalado la idea de que fue una decisi├│n err├│nea, cuando no criminal.

De momento, eso s├ş, parece que la

pol├ęmica ha quedado zanjada, aunque el PP y el partido nazi van a intentar seguir

tirando del burro muerto un trecho más. A ver si se callan y podemos tener unas

elecciones locales donde se hable de los temas de cada localidad.

