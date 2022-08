–

Publicamos aqu铆 unas l铆neas de David Rojas, de cuando aun estaba en la c谩rcel de Zuera (Zaragoza), donde habla de un par de discriminaciones m谩s que padecen las personas que se encuentran chapadas en aislamiento. El compa帽ero ha sido trasladado recientemente a la prisi贸n de Alboc脿sser, en Castell贸n. Debajo de su escrito ponemos el nombre completo y la direcci贸n por si alguien quiere mandarle unas letras.

Agosto 2022. B煤nquer de Zuera, Zaragoza.

Compas,

Despu茅s de unos cuantos meses sin pronunciarme para nada, aqu铆 est谩 de nuevo con fuerzas vuestro compa帽ero David Rojas el valenciano. He estado ausente por motivos que no voy a decir por no generar malos rollos con nadie. He estado inactivo, pero nunca desconectado.

En todo este tiempo decir que hace dos meses pas茅 a segundo grado despu茅s de 7 a帽os metido en aislamiento, y gracias a una puta perra tan solo he durado tres semanas y media. Vuelvo a estar en aislamiento en art.75.1 a la espera que Madrid me diga si me dejan en primer o en segundo grado, y nuevo cumplimiento a otra prisi贸n. As铆 que pronto ya no estar茅 en Zuera. La verdad es que al pisar segundo grado despu茅s de tanto tiempo he flipado de como est谩n los patios, obviamente a peor. Pero lo que quiero que sep谩is es que, por lo menos aqu铆 en la prisi贸n de Zuera, en todos los m贸dulos de segundo grado, donde est谩n los tel茅fonos donde llamamos nosotros, han puesto una cabina de videollamadas (pagando claro), pero sin embargo este 鈥減rivilegio鈥 no lo tenemos en aislamiento y creo que este es un tema suficientemente denunciable. 驴Porqu茅, qu茅 tiene que ver estar en aislamiento como para no poder hacer videollamadas? No se si en otras c谩rceles, en los m贸dulos de aislamiento, esto tambi茅n es as铆. Pero pienso que seguramente no las han puesto en ning煤n aislamiento y creo que es una cosa que tendr铆amos que reivindicar. 驴No pens谩is as铆?

Otro tema que quer铆a visibilizar es que aqu铆 en aislamiento de Zuera, como en otros aislamientos, no tenemos derecho a tener ventiladores, cuando nos pasamos 20 horas diarias chapados en nuestras celdas del tir贸n, y con la ola de calor que estamos sufriendo. La excusa de seguridad es que podemos hacernos armas con partes del ventilador. Pero esto es inaguantable, inhumano. Estamos aqu铆 cociendonos como pollos, que se nos quita hasta el hambre, y para poder dormir por la noche uno ya flipa. Y luego claro, algunx muere por el calor, pues normal鈥

Bueno compa帽erxs, os deseo lo mejor. Seguramente cuando le谩is estas letras ya no estar茅 en Zuera. Ya os har茅 saber mi nueva direcci贸n o la publicaran lxs compa帽erxs de la calle. Un abrazo para todxs lxs de dentro y lxs de fuera, en especial para Poblete y Daniel S谩nchez. Sin m谩s me despido hasta la pr贸xima. Fuerza y salud!