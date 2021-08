–

De parte de Hermanas Entalegadas No Andais Solas August 7, 2021

Como ya hemos ido viendo, se sigue usando el COVID y las supuestas medidas de protecci贸n para arrebatar impunemente los pocos derechos que tienen las personas presas. Constantemente se les ponen dificultades y se les marea, a ellxs y a familiares y allegadxs, en relaci贸n a las comunicaciones y contacto dentro-fuera. Mientras en la calle ya hace un tiempo que hemos vuelto a la 鈥渘ueva normalidad鈥, dentro de las c谩rceles lxs presxs siguen aisladxs y aun mas incomunicadxs.

Aqu铆 va otro ejemplo de como juegan con lo poco humano que tienen lxs de dentro: el contacto con el exterior. Despu茅s de que el d铆a 21 de julio se informara que en las prisiones de Zuera y Daroca (Zaragoza) se volv铆an a cortar los vis a vis -en principio para 15 d铆as- tenemos nuevas noticias de como avanzan estas medidas represivas y de doble aislamiento, y como no pod铆a ser de otra forma, se est谩 aprovechando para hacer y deshacer sin ning煤n sentido ni criterio, aplicando normas arbitrarias, de chantaje hacia lxs presxs y donde ya ni siquiera unx puede ampararse a una supuesta 鈥渓egalidad鈥, porqu茅 las cosas cambian de un d铆a para otro, seg煤n a quien pilles en el tel茅fono, seg煤n lo que le parezca a cada carcelerx o seg煤n lo que decida el director/a del centro. Como ya se tem铆a, el corte de los vis a vis no ha sido solo de 15 d铆as, sino que ahora lo han alargado 15 d铆as mas.

Desde el aislamiento de Zuera, David Rojas (que ha perdido el vis a vis familiar que esperaba de hace meses) nos comenta que el pasado jueves les notificaron que las personas que comunican por locutorios no pueden realizar videollamadas. De hecho, la videollamada que tenia programada para ayer viernes, ya no la ha realizado. Le hemos preguntado si sabe si esta medida se la han notificado a mas compa帽eros y nos asegura que s铆. Tambi茅n nos informa que con el tema de que han vuelto a cortar los vis, han aprovechado para volver a 鈥渞eestructurar鈥 los horarios de comunicaci贸n. Reestructurar significa reducirlos y ponerlos, sobretodo a las personas que est谩n en 1r grado, en horas y d铆as donde es pr谩cticamente imposible que nadie vaya a poder ir. En su galer铆a solo se puede comunicar los viernes a las 9鈥00 de la ma帽ana (teniendo que estar all铆 media hora antes). L贸gicamente, a no ser que vivas al pueblo de al lado, es bastante dif铆cil que a las 8鈥30 de un viernes puedas estar en la prisi贸n. Por lo que a la practica se traduce en que esta persona 鈥 y la mayor铆a- se quedan sin comunicar. Todo est谩 muy bien orquestado. Ellxs siguen teniendo comunicaciones por locutorio y derecho a ellas, pero a la practica todo se organiza para que resulte imposible realizarlas.

Despu茅s de llamar varias veces a la prisi贸n para pedir explicaciones primero nos dicen que esto no es as铆. Que ahora que no hay vis a vis, tiene que volver ha haber videollamadas para todxs. Decimos que ah铆 est谩 el tema, que a nuestro compa le notificaron esta suspensi贸n, cuando ten铆a una videollamada aprobada para el mismo viernes. Despu茅s de darle rodeos nos dice que llamemos en media hora. Volvemos a llamar y conseguimos hablar con el mismo tipo, que ahora dice que David no ha hecho la videollamada porque est谩 pagando una sanci贸n. 驴Pero qu茅 sanci贸n? Si fuera por una sanci贸n no le habr铆an aprobado una videollamada para el viernes. Adem谩s, su sanci贸n es de privaci贸n de paseo, esto no tiene ninguna relaci贸n con las videollamadas que, supuestamente y como ellxs mismxs dicen, son porqu茅 no hay vis a vis. Aunque est茅 pagando sanciones, 茅l puede seguir comunicando por locutorio, haciendo vis a vis y, en este caso, realizando las videollamadas correspondientes, como ya hab铆a hecho otras veces pagando la misma clase de sanci贸n. Por otro lado, si fuera por una sanci贸n, seria algo que le habr铆an comunicado solamente a 茅l.

Este es solo un ejemplo de la arbitrariedad y del juego perverso de la maquinaria penitenciaria. Porque saben perfectamente lo que supone para lxs de dentro el contacto con la calle: calor, fuerza, cari帽o y un poco de luz.

