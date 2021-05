–

De parte de ANRed May 23, 2021 2 puntos de vista

Seg煤n el informe Homofobia de Estado, realizado por ILGA Mundo, 69 estados miembros de la ONU contin煤an criminalizando la orientaci贸n sexual. Por Rosario Marina/ Infograf铆as: Informe Ilga Mundo (Agencia Presentes)

Seg煤n el informe Homofobia de Estado, realizado por ILGA Mundo y cuya versi贸n actualizada se dio a conocer el 15 de diciembre de 2020, existen 69 estados miembros de la ONU que contin煤an criminalizando los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Esto es: el 36% de los 193 estados miembro de Naciones Unidas.

Desde 2006, cada a帽o, la organizaci贸n ILGA Mundo (Asociaci贸n Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) 鈥搖na federaci贸n mundial creada en 1978 que re煤ne m谩s de 1.600 organizaciones鈥, publica su informe Homofobia de Estado, una encuesta mundial que mapea qu茅 pasa con las leyes de orientaci贸n sexual en el mundo.

Avances en el mundo en el 煤ltimo a帽o

Seg煤n ILGA Mundo, contra todo pron贸stico, se han producido avances positivos incluso durante los 煤ltimos 12 meses: la actualizaci贸n del informe sobre Homofobia de Estado documenta c贸mo la legislaci贸n que protege a las personas lesbianas, gays y bisexuales de la discriminaci贸n y la violencia ha seguido expandi茅ndose por el planeta.

-El matrimonio igualitario es ahora una realidad en 28 Estados miembros de la ONU. 鈥En mayo de este a帽o, Costa Rica fue el 煤ltimo en unirse a la lista, siendo, as铆, en el primer pa铆s de Centroam茅rica en hacerlo.

-En el resto del mundo, existieron otros avances importantes.

-En julio de 2020, Sud谩n derog贸 la pena de muerte para los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo.

-Alemania se ha convertido ahora en uno de los 4 Estados miembros de la ONU que prohibieron las mal llamadas 鈥榯erapias de conversi贸n鈥 a nivel nacional, y m谩s jurisdicciones en Australia, Canad谩, M茅xico y Estados Unidos siguieron su ejemplo.

Balance 2020: la criminalizaci贸n no qued贸 atr谩s

El mensaje del informe, seg煤n el autor principal del informe, Lucas Ram贸n Mendos, va en dos sentidos. El primero: 鈥淒entro del aspecto negativo, este mensaje de que hay leyes que criminalizan a las personas gays que son remanentes hist贸ricos, es mentira. Hemos puesto esfuerzo en descubrir casos de encarcelamiento: de los 69 pa铆ses, en 34 activamente se est谩 persiguiendo y encarcelando a las personas en base alos actos sexuales consensuales que llevan a cabo. Esto tira por tierra este argumento que son meras normas que viven ah铆 de otras 茅pocas鈥, dijo a Presentes.

Primera uni贸n civil del mismo sexo en Bolivia

Pero en cuanto a lo positivo, el principal autor del informe destaca lo ocurrido en Bolivia el 10 de diciembre. En julio de 2020, la Segunda Sala Constitucional del Tribunal de Justicia de La Paz anul贸 una resoluci贸n emitida por el Registro Civil Nacional que negaba el registro a una pareja del mismo sexo en 2019. Es importante recordar que el art铆culo 63 de la Constituci贸n boliviana limita los matrimonios y las 鈥渦niones libres鈥 a los formados por un hombre y una mujer. Sin embargo, la oficina local de las Naciones Unidas en Bolivia acogi贸 la decisi贸n e inst贸 al Registro Civil a cumplirla.

El 10 de diciembre de 2020, el Registro Civil boliviano adopt贸 la Resoluci贸n 374/2020: significa que David Aruquipa y Guido Monta帽o son la primera uni贸n civil de personas del mismo sexo reconocida por el Estado de Bolivia.

Am茅rica Latina: m谩s protecci贸n a LGBT+ desde los Estados

El color azul del mapa indica que ese pa铆s cuenta con leyes que protegen a las parejas del mismo sexo contra la discriminaci贸n, entre otros puntos. 鈥淓n Am茅rica Latina, hoy en d铆a el mapa luce bastante azul. Eso ha ido de la mano de las organizaciones que han logrado que el Estado vaya protegiendo a las personas LGBT鈥, destac贸 Mendos.

Retrocesos en la regi贸n

Pero tambi茅n remarc贸 que en la regi贸n ha habido retrocesos. 鈥淗emos visto el surgimiento de los grupos religiosos organizados. Si bien siempre hubo resistencia, hoy en d铆a lo que vemos es que hay un discurso armado en torno a este concepto de 鈥渋deolog铆a de g茅nero鈥. En Brasil, en las restricciones a la libertad de expresi贸n, hemos encontrado normas a nivel de estados, que proh铆ben la 鈥渄iseminaci贸n de la ideolog铆a de g茅nero鈥. En Paraguay hay una resoluci贸n del Ministerio de Educaci贸n que proh铆be material de 鈥渋deolog铆a de g茅nero鈥濃, se帽al贸, entre otros ejemplos. Tambi茅n mencion贸 el bus del odio en Chile y lxs legisladores en Per煤 que intentaron derogar un decreto legislativo que proh铆be la discriminaci贸n a personas LGBT.

Nueve pa铆ses de Am茅rica Latina criminalizan la orientaci贸n sexual

En Am茅rica Latina, en el 73% de los pa铆ses las relaciones entre personas del mismo sexo no est谩n criminalizadas. Pero a煤n en 9 pa铆ses en Am茅rica Latina es ilegal tener relaciones con una persona del mismo sexo: Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Guyana, Granada, Jamaica, San Vicente y las granadinas, Santa Luc铆a, San Kitts y Nevis.

Adem谩s, en la polic铆a de Rep煤blica Dominicana y dentro del ej茅rcito de Venezuela a煤n est谩n prohibidas las relaciones homosexuales.

En el mapa, los 煤nicos pa铆ses pintados de color rojo en Am茅rica Latina son Jamaica y Guyana. 驴Cu谩l es la situaci贸n ah铆? 鈥淎mbas son ex colonias brit谩nicas y conservan las normas que se expandieron por todo el imperio brit谩nico. En la d茅cada del 80 algunos derogaron estas normas, pero hay muchos grupos religiosos que no quieren derogarlas鈥, explic贸 a Presentes Lucas Ram贸n Mendos.

Paraguay restringe libertad de expresi贸n sobre temas de g茅nero

En la regi贸n no existen barreras legales para el registro u operaci贸n de organizaciones que trabajen en temas de diversidad sexual y de g茅nero. Sin embargo, Paraguay tiene una ley que restringe la libertad de expresi贸n en cuestiones relacionadas con la diversidad sexual. En 2017, el entonces ministro de Educaci贸n y Ciencia prohibi贸, a trav茅s de la Resoluci贸n 29.664, la difusi贸n y el uso de material educativo que refiriera a 鈥渢eor铆a y/o ideolog铆a de g茅nero en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educaci贸n y Ciencias鈥.

La Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos indic贸 que se trata de una medida que 鈥渟upone un retroceso para los derechos de las mujeres, de las personas con orientaciones sexuales e identidades de g茅nero diversas y de los ni帽as y ni帽os a recibir una educaci贸n libre de estereotipos basados en ideas de inferioridad o de subordinaci贸n鈥.

Brasil: lucha por materiales educativos

En Brasil, este a帽o la Suprema Corte derog贸 leyes de siete municipios que prohib铆an material educativo con 鈥渋deolog铆a de g茅nero鈥. Seg煤n lo publicado en este art铆culo de Human Rights Watch, 鈥渆l 24 de abril, la Corte Suprema derog贸 por unanimidad una ley de 2015 de Novo Gama, estado de Goi谩s, que prohib铆a materiales de aprendizaje con informaci贸n sobre 鈥渋deolog铆a de g茅nero鈥 en las escuelas municipales. El 8 de mayo, el tribunal anul贸 una parte similar de una ley de 2018 de Foz do Igua莽u, estado de Paran谩, que proh铆be las pol铆ticas educativas y las actividades escolares 鈥渜ue probablemente apliquen 鈥榠deolog铆a de g茅nero鈥 o los t茅rminos 鈥榞茅nero鈥 u 鈥榦rientaci贸n sexual鈥欌.

Jamaica y Hait铆: entre los m谩s criminalizantes

En Jamaica, todav铆a la Autoridad Cinematogr谩fica debe autorizar las pel铆culas. En 2013 fue prohibida, sin explicaci贸n alguna, una pel铆cula en que dos lesbianas eran asesinadas por sus novios.

Por 煤ltimo, en Hait铆, en 2017, el Senado vot贸 prohibir 鈥渃ualquier manifestaci贸n p煤blica de apoyo por la homosexualidad y proselitismo en favor de esos actos鈥.

Protecci贸n constitucional contra la discriminaci贸n basada en la orientaci贸n sexual

A diciembre de 2020, 81 Estados miembros de la ONU ya tienen leyes que protegen contra la discriminaci贸n en el trabajo por motivos de orientaci贸n sexual: hace veinte a帽os, solo hab铆a 15.

Sin embargo, Mendos advierte: 鈥淯na cosa es la ley, y otra cosa es c贸mo en la pr谩ctica se lleva a cabo. Esto es un term贸metro que toma un aspecto determinado鈥. El informe se basa en la legislaci贸n, pero en pa铆ses que parecieran tener buenas leyes de protecci贸n a veces eso no se refleja en la pr谩ctica cotidiana.

Existen s贸lo 4 pa铆ses en Latinoam茅rica donde la protecci贸n contra la discriminaci贸n basada en la orientaci贸n sexual est谩 garantizada en la Constituci贸n. Estos son: Bolivia, Cuba, Ecuador y M茅xico.

Pero en 26 pa铆ses de la regi贸n existe una amplia protecci贸n contra la discriminaci贸n aunque no est茅 contemplado en la Constituci贸n nacional. En Argentina, por ejemplo, el informe advierte que a nivel federal no existe una ley contra la discriminaci贸n por motivos de orientaci贸n sexual en t茅rminos generales, aunque en las ciudades de Buenos Aires (Ley contra la discriminaci贸n 鈥 Ley No. 5.261/2015) y Rosario (Ley No. 6.321/1996) han promulgado normas locales que otorgan diferentes niveles de protecci贸n.

鈥淎dem谩s, varias provincias han promulgado leyes que conceden esa protecci贸n. Estas leyes locales conceden diversos niveles de protecci贸n鈥, indica el informe, y explica el caso de Chaco, que cuenta con el art铆culo 60 bis del C贸digo de Faltas (Ley No. 4.209) que proh铆be la discriminaci贸n basada en la orientaci贸n sexual en t茅rminos generales, y el de R铆o Negro, que a trav茅s de la Ley No. B 3.055 reconoce la orientaci贸n sexual como un 鈥渄erecho innato鈥 de cada persona y, en virtud del art铆culo 2, establece que la orientaci贸n sexual se incluir谩 en la aplicaci贸n de toda la legislaci贸n antidiscriminatoria.

En la regi贸n, s贸lo Brasil, Ecuador y Puerto Rico tienen leyes que proh铆ben las mal llamadas 鈥渢erapias de conversi贸n鈥. Pero tambi茅n Argentina, Chile, M茅xico y Uruguay cuentan con leyes 鈥渋ndirectas鈥, en su mayor铆a dentro de legislaci贸n sobre salud mental.

Pena de muerte a la orientaci贸n sexual

ILGA Mundo ha podido verificar que al menos 34 Estados miembros de la ONU han implementado activamente las leyes de criminalizaci贸n durante los 煤ltimos cinco a帽os, pero el n煤mero posiblemente sea mucho mayor. 鈥淒onde a煤n rigen estas disposiciones鈥, explica Mendos, 鈥渓as personas pueden ser denunciadas y detenidas en cualquier momento, incluso bajo la mera sospecha de haber practicado actos sexuales consensuales con alguien del mismo sexo. Los tribunales les procesan activamente y les condenan a prisi贸n, flagelaci贸n en p煤blico o incluso a la muerte鈥.

Ninguno de los estados que castigan con pena de muerte los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo est谩n en Am茅rica Latina.

Esto ocurre en Brunei, Ir谩n, Mauritania, Nigeria (s贸lo en 12 estados del norte), Arabia Saudita y Yemen. En otros cinco pa铆ses (Afganist谩n, Pakist谩n, Qatar, Somalia (incluida Somalilandia) y los Emiratos 脕rabes Unidos), aunque no hay certeza jur铆dica, ciertas fuentes del informe advierten que la pena de muerte podr铆a imponerse en esos casos.