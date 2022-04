–

El Ayuntamiento de Madrid destin贸 en 2021 hasta 6,7 millones de euros m谩s IVA a publicidad institucional en soportes espa帽oles, de los cuales un total de 4,14 millones de euros fueron destinados a medios de comunicaci贸n, seg煤n muestra el fichero publicado en el portal de datos abiertos del Consistorio madrile帽o. De ellos, casi una cuarta parte fueron a parar a medios de comunicaci贸n reconocidos por su ideolog铆a de extrema derecha, como Periodista Digital, Libertad Digital u OK Diario. Incluso Estado de Alarma, el canal televisivo de Javier Negre, recibi贸 una 鈥榩aguita鈥 del gobierno de Mart铆nez-Almeida el pasado a帽o de m谩s de 8.600 euros m谩s IVA por cinco contratos de publicidad de entre 1.300 y 4.300 euros

OK Diario es otro de los medios m谩s beneficiados, con m谩s de 140.000 euros en publicidad institucional de este ayuntamiento repartidos en 28 contratos. Aunque superado por La Raz贸n, que se embols贸 m谩s de 173.000 euros m谩s IVA en 41 contratos.

Libertad Digital, por su parte, ha recibido m谩s de 126.00 euros m谩s IVA entre las publicidades que el equipo de Mart铆nez-Almeida ha insertado en su web y en la emisora EsRadio. El grupo de comunicaci贸n hace a帽os que es uno de los mimados por el Partido Popular madrile帽o, que en los dos primeros a帽os de emisiones de EsRadio reg贸 la emisora con 900.000 euros desde la Comunidad de Madrid que entonces presid铆a Esperanza Aguirre.

En total, Libertad Digital tuvo en 2021 41 contratos publicitarios 鈥17 para EsRadio y 24 para la web de Libertad Digital鈥. El mayor de ellos, de EsRadio, ascendi贸 a cerca de 25.000 euros y fue dado por el 谩rea de Medio Ambiente y Movilidad.

Periodista Digital consigui贸 23 contratos publicitarios que sumaron cerca de 47.700 euros y Radio Intereconom铆a 13 contratos por 41.700 euros. Cifra parecida a la que le ha ca铆do a EsDiario, la web de noticias heredera de El Semanal Digital dirigida por Antonio Mart铆n Beaumont, popular desde antes que naciera el Partido Popular y padre de la diputada Mar铆a Mart铆n Revuelta, que en 2021 consigui贸 23 contratos con el Ayuntamiento madrile帽o por cerca de 50.000 euros.

Otro de los medios escorados m谩s all谩 de la derecha regados por el Ayuntamiento madrile帽o son Moncloa.com, con cerca de 20.000 euros. La empresa a la que pertenece, Merca2, bajo la que tambi茅n publican los medios Qu茅!, Motor16, Cotilleo, Inversi贸n y la propia Merca2, ha ganado en conjunto en publicidad del ayuntamiento de Mart铆nez-Almeida, casi 73.000 euros m谩s IVA.

A estos se suman otros bastante m谩s desconocidos pero que, aun as铆, han recibido publicidad institucional madrile帽a. Entre ellos, Radio Inter. Esta radio se ha llevado 14 contratos que suman 28.500 euros, a pesar de que actualmente web est谩 en construcci贸n y su perfil en Twitter apenas llega a los 8.700 seguidores. Vivi贸 tiempos mejores. Esta emisora, creada en 1950 por Ram贸n Serrano Su帽uer, alias 鈥榚l Cu帽ad铆simo鈥, vio pasar por sus micr贸fonos a Ana Rosa Quintana, Jos茅 Ram贸n de la Morena, Ketty Kaufmann, Borja Pascual 鈥攁hora en EsRadio鈥 o el popular Consultorio de Elena Francis. Por entonces a煤n se llamaba Radio InterContinental, hasta que en 2009 la compr贸 el Grupo Intereconom铆a y pas贸 a llamarse Radio Inter, nombre con el que se qued贸 tambi茅n cuando en 2019 pas贸 a ser propiedad del Grupo Internacional de Medios.

A la suma alcanzada por estos medios se suma los 154.000 conseguidos por la emisora COPE. El Grupo COPE en su totalidad, propiedad de la Conferencia Episcopal Espa帽ola y que integra tambi茅n a Cadena 100 o RockFM, se embols贸 en conjunto m谩s de 225.000 euros m谩s IVA en publicidad institucional. Es un importe que supone cerca de la mitad del dinero que lleg贸 por publicidad institucional del Ayuntamiento madrile帽o al Grupo Prisa, que alcanz贸 los 483.700 euros sumando las publicidades contratadas con El Pa铆s, la Ser, Cinco D铆as, As, los 40 Principales y la propia empresa de branding del grupo.

El Debate

Este medio que apenas cuenta con seis meses de historia est谩 impulsado por la Asociaci贸n Cat贸lica de Propagandistas. Este nuevo digital se inaugur贸 el 1 de octubre de 2021. A la presentaci贸n oficial del medio asistieron Pablo Casado, la ministra socialista Margarita Robles y el alcalde de Madrid, Jos茅 Lu铆s Mart铆nez Almeida. 鈥淓spa帽a tiene un medio alineado con los valores que nos han hecho m谩s grandes como naci贸n鈥, dijo el alcalde en la presentaci贸n del medio entre elogios a la asociaci贸n religiosa y a su director, Bieito Rubido, exdirector de ABC.

En tan solo un trimestre de 2021 que El Debate ten铆a de vida, recibi贸 nueve contratos de publicidad por valor de 16.411 euros m谩s IVA

Sorprende la r谩pida introducci贸n de este nuevo medio en el listado de agraciados con la publicidad institucional del Ayuntamiento de Madrid. En tan solo un trimestre de 2021 que el medio ten铆a vida, recibi贸 nueve contratos de publicidad por valor de 16.411 euros m谩s IVA. Uno de ellos, del 脕rea de Econom铆a, Innovaci贸n y Empleo de m谩s de 4.000 euros y otro del 脕rea de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad de m谩s de 3.200 euros. El Debate todav铆a no tiene estad铆sticas de visitas en la Oficina de Justificaci贸n de la Difusi贸n (OJD), que suele ser el medidor de visitas que utilizan las administraciones p煤blicas para comprobar el alcance real de los medios antes de contratar publicidad institucional.

Este medio public贸 el pasado 26 de marzo un listado de compras de un a帽o de la cafeter铆a del Ministerio de Trabajo y Econom铆a Social, donde comen unos 600 funcionarios diarios, incluidos los del Ministerio de Inclusi贸n y empleados del Organismo Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social, haciendo creer que era una 鈥渓ista de la compra鈥 del ministerio y con una foto de Yolanda D铆az en portada. Tanto desde el ministerio como desde Maldito Bulo desmintieron y explicaron la realidad de esa lista de productos, pero el medio sigue sin haber borrado ni rectificado. El art铆culo fue movido en redes por varios cargos del Partido Popular.

Tambi茅n sorprende c贸mo este medio ha saltado a las tertulias televisivas con tan poco tiempo de vida. En el programa Ya son las ocho de Telecinco, una de las periodistas de este medio hac铆a saltar la indignaci贸n del p煤blico al comentar sobre las palabras del presidente ucraniano Zelenski en el Congreso sobre Guernica que 鈥渘i el que bombardeaba era bueno ni los bombardeados eran tan buenos tampoco. Ni el que bombardeaba era malo ni los que eran bombardeados eran tan buenos鈥.

Diario Cr铆tico

La empresa tras este medio digital, Ociocr铆tico S.L., fue constituida a finales de 2003. En el a帽o 2020 contaba con cinco empleados y unos ingresos de 215.000 euros. Su presidente y editor jefe es Constantino Mediavilla, que es tambi茅n director de Madrid Diario, otro de los medios que aparecen en la lista de receptores de publicidad institucional del Ayuntamiento de Madrid. Entre sus filas tambi茅n cuenta con Antonio Manzano como consejero delegado, que tambi茅n ha sido consejero de MadridDiario.

En noviembre de 2019, Mediavilla recib铆a el t铆tulo de Cronista de la Villa de la mano del Ayuntamiento de Madrid. Al acto acudieron Esperanza Aguirre, Bego帽a Villac铆s y Jos茅 Luis Mart铆nez-Almeida. 鈥淭煤 eres un buen tipo, y por eso has podido desarrollar esa trayectoria profesional. Todos aquellos como t煤 no solo han contado historias, sino la Historia, has sido testigo fiel de la historia鈥, dijo el alcalde dirigi茅ndose a Mediavilla durante la entrega del premio.

Hasta 15 contratos de publicidad por parte del Ayuntamiento de Madrid ha obtenido Diario Cr铆tico en 2021 por un valor de 19.952 euros m谩s IVA. Seg煤n OJD, este diario tuvo en 2021 5.026.087 visitas 煤nicas, la mitad de las 10.047.382 visitas 煤nicas que tuvo El Salto en el mismo periodo.

MadriDiario

Este otro medio del que tambi茅n es director Constantino Mediavilla tambi茅n es receptor de publicidad del Ayuntamiento de la capital. En su web se puede encontrar publicidad de dos campa帽as diferentes del consistorio que dirige Almeida, pero tambi茅n otras dos campa帽as de la Comunidad de Madrid y varios banners de la empresa de aguas madrile帽a, Canal de Isabel II.

Hasta 21 contratos de publicidad del Ayuntamiento de Madrid por un montante total de 50.711 euros se ha llevado MadriDiario en 2021

Hasta 21 contratos de publicidad por un montante total de 50.711 euros se ha llevado este medio de comunicaci贸n en 2021. Seg煤n el OJD, este medio obtuvo 5.933.780 visitas 煤nicas durante el per铆odo 2021, un 59% de las visitas que tuvo El Salto en el mismo periodo.

HADOQ IT

Otro de los grupos agraciados con la publicidad institucional madrile帽a es HADOQ Media, al que pertenecen los medios digitales Confilegal, Dircomfindencial, Sivarious y Madrid 365. La empresa, que en realidad se llama HADOQ IT y utiliza el c贸digo CNAE de 鈥渟ervicios relacionados con las tecnolog铆as y la inform谩tica鈥, obtuvo una facturaci贸n en 2020 de 1,68 millones de euros y contaba con 14 empleados. Yulen Ariza Rossy aparece como administrador 煤nico. Entre Confilegal y Dircomfidencial han recibido 38 contratos por parte del Ayuntamiento en 2021 por un valor de 54.754 euros.

Diario La Lupa

El Diario La Lupa es uno de los m谩s llamativos. Dos noticias sobre las 煤ltimas declaraciones de Almeida y otras dos sobre la agenda de D铆az Ayuso rellenan la portada de este medio digital este martes d铆a 5 de abril, junto a un banner de publicidad p煤blica sobre los bonos tur铆sticos de la Comunidad de Madrid.

El diario digital La Lupa ingres贸 por publicidad del Ayuntamiento de Almeida en 2021 m谩s del 50% de sus ingresos totales de a帽os anteriores. Su cuenta en Twitter tiene 16 seguidores

En 2021, este diario se llev贸 hasta doce contratos de publicidad del Ayuntamiento de Madrid, por valor de 10.717 euros m谩s IVA. Una cantidad que sorprende mucho si vemos la facturaci贸n total que tuvo Decarett Comunicaci贸n, nombre real de la empresa tras La Lupa. En 2018 las ventas totales del medio ascendieron a 12.120 euros, en 2019 fueron 27.090 euros y bajaron a los 18.842 euros en 2020. Es decir, el diario digital La Lupa ingres贸 por publicidad del Ayuntamiento de Almeida en 2021 m谩s del 50% de sus ingresos totales de a帽os anteriores.

La cuenta de Twitter de La Lupa solo cuenta con 16 seguidores pese a haber sido creada en noviembre de 2014 y actualmente tiene los tuits protegidos [Actualizaci贸n: la cuenta de Twitter ha sido cerrada el 6 de abril], algo muy poco com煤n en un medio de comunicaci贸n digital. El medio no aparece en las estad铆sticas del OJD.

El Cierre Digital

Hasta cuatro banners de publicidad de la misma campa帽a del Ayuntamiento de Madrid y otros tres de Canal de Isabel II se pueden observar este martes en este diario digital. Durante 2021, el consistorio de Almeida concedi贸 hasta 26.817 euros m谩s IVA en 18 contratos de publicidad con el Ayuntamiento. Este medio tampoco aparece en las estad铆sticas del OJD.

Su director es Juan Luis Galiacho, tertuliano y colaborador habitual de otros dos medios que tambi茅n han recibido dinero de Almeida, Libertad Digital y el medio de Javier Negre Estado de Alarma TV. Entre otras noticias, El Cierre Digital public贸 en julio de 2021, firmado por su director, el bulo de que Pablo Iglesias e Irene Montero se hab铆an separado y vendido el chalet de Galapagar.

El Imparcial

Entre unos ocho banners de El Corte Ingl茅s, podemos encontrar publicidad tambi茅n de la Comunidad de Madrid y del Canal de Isabel II. La empresa, Editorial Imparcial de Occidente, est谩 presidida por Lu铆s Mar铆a Anson Oliart y fue constituida en 2007, que aparece como socio en otro medio tambi茅n receptor de publicidad institucional del Ayuntamiento de Madrid, El Imparcial de Occidente del Siglo XXII S.L.

Hasta 19 contratos de publicidad se ha llevado este medio en 2021 por un valor total de 27.296 euros m谩s IVA. Este medio digital tampoco tiene estad铆sticas en el OJD.

El nuevo Imparcial del Siglo XXI

Este otro medio es un simple wordpress con noticias locales de algunos municipios de la Comunidad de Madrid. No obstante, en la web podemos encontrar publicidad de campa帽as de turismo de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (PP) y hasta seis noticias ensalzando a la presidenta de la Comunidad de Madrid en su portada.

Pese a no haber tampoco estad铆sticas en el OJD, este blog tambi茅n tiene publicidad del Ayuntamiento con un contrato por valor de 827 euros m谩s IVA.

PR Noticias

Otro medio que no aparece en las estad铆sticas utilizadas para auditar sus visitas, pero que ha recibido en 2021 16 contratos de publicidad institucional del consistorio de Almeida por valor de 21.590 euros m谩s IVA.

La empresa detr谩s del medio se llama E-Contenidos y aparece como administrador 煤nico Pedro Aparicio P茅rez. En 2020, las ventas de esta empresa superaron los 555.000 euros.

Madridpress

Publicidad de la campa帽a tur铆stica de la Comunidad de Madrid, de Canal de Isabel II y de varios bancos pese a no tener tampoco estad铆sticas auditadas en OJD.

Este medio, dirigido por Jos茅 Antonio Mart铆nez Vega, tambi茅n ha recibido 17 contratos por parte del Gobierno de Almeida por un valor total de 16.205 euros m谩s IVA.

La publicidad del Ayuntamiento de Madrid en muchas de estas webs con pocas visitas va acompa帽ada de publicidad de la Comunidad de Madrid o de la empresa de agua Canal de Isabel II

La Br煤jula del Norte

Este diario tiene publicidad del PP de Alcobendas y su portavoz, Ram贸n Cubi谩n, algo bastante anormal teniendo en cuenta que no hay elecciones municipales en un horizonte cercano y en este municipio gobierna el PSOE. De las cinco primeras noticias que encontramos en su web el martes 5 de abril, tres de ellas llevan la foto de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso rechaza el impuesto al patrimonio, Ayuso recibe un premio y Ayuso inaugura unas jornadas. La secci贸n lateral de la web sobre Gastronom铆a abre con una foto de Ayuso vestida de cocinera y la secci贸n de Salud lleva una fotograf铆a de Ayuso con el titular sobre la natalidad de Europa. En total, la p谩gina principal de esta web tiene siete fotos de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

A la solitaria publicidad del PP de Alcobendas le acompa帽a otro banner publicitario del proyecto estrella del Ayuntamiento de Madrid, el Madrid Nuevo Norte, y otro banner de una campa帽a del Ayuntamiento de San Sebasti谩n de los Reyes (PSOE). No hay ni una sola publicidad de una empresa privada a la vista.

Esta web se ha llevado 3.296,80鈧 m谩s IVA en cuatro contratos de publicidad. Tampoco tiene estad铆sticas de visitas en OJD.

Noticiero Madrid

Publicidad de turismo de la Comunidad de Madrid, del Hip贸dromo de Madrid, del Metro de la Comunidad de Madrid y alg煤n ayuntamiento, como el de Alpedrete (PP). El casillero en el que se pueden ver tweets conecta directamente con la cuenta de su director, Juan Antonio Tirado. Pero ya que Tirado retuitea a la cuenta nacional del Partido Popular, lo que se ve en dicho casillero son tuits del partido. Tirado es, adem谩s, director de La Voz de la Sierra y es jefe de informativos de Onda Cero Sierra.

Tampoco tiene estad铆sticas auditadas en OJD, pero eso le impidi贸 obtener cuatro contratos de publicidad del Ayuntamiento por valor de 3.126 euros.

