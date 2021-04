–

Una investigaci贸n del Corporate Europe Observatory con nuevos documentos revela la estrategia de los representantes de la industria farmac茅utica (EFPIA/IFPMA) en relaci贸n a la idea de India y Sur谩frica de renunciar a las patentes en la OMC para tratamientos contra la COVID-19: “Representa una medida extrema para un problema no identificado”.

Pa铆ses como India y Sur谩frica est谩n pidiendo que se renuncie a las patentes en la Organizaci贸n Mundial del Comercio para vacunas y tratamientos contra la COVID-19. Un grupo de 170 premios Nobel y exgobernantes han pedido a Joe Biden que apoye eliminar las patentes de la vacuna contra la COVID-19. Mientras Estados Unidos, Reino Unido y la UE van cogiendo velocidad de crucero con la vacunaci贸n, sobre todo los dos primeros, el resto del mundo no sabe cu谩ndo tendr谩 vacunas. Y en diciembre pasado, en plena segunda ola del virus y cuando las vacunas estaban a punto de ser autorizadas por la Uni贸n Europea, el lobby de las grandes farmac茅uticas presionaba en Bruselas contra la idea de relajar las normas sobre propiedad intelectual que podr铆an facilitar la fabricaci贸n de vacunas en los pa铆ses de rentas bajas y medias, seg煤n revela un informe del Corporate Europe Observatory tras una investigaci贸n con documentaci贸n de las reuniones.

“Los argumentos utilizados por los grupos de presi贸n de las grandes farmac茅uticas en las reuniones con la Comisi贸n Europea para defender los derechos monopol铆sticos de propiedad intelectual sobre las vacunas son demostrablemente falsos”, afirma el Corporate Europe Observatory (CEO). “Todo est谩 en buenas manos, la industria se asegurar谩 de que las vacunas lleguen a todos en todo el mundo, no hay necesidad de medidas extraordinarias. Cr茅anos’. Parafraseando, este es el mensaje central que las compa帽铆as farmac茅uticas utilizaron en las reuniones con la Comisi贸n Europea a principios de diciembre de 2020 al oponerse al intercambio de tecnolog铆a a trav茅s de la relajaci贸n de los derechos de propiedad intelectual para luchar contra la pandemia”, explica el CEO, que revela estos documentos de las grandes farmac茅uticas conseguidos a trav茅s de solicitudes de libertad de informaci贸n (FOI), en un momento de escasez de vacunas a escala mundial.

Fuentes relacionadas con la industria farmac茅utica sostienen: “En estos momentos es m谩s r谩pido que se fabriquen las vacunas existentes en otras f谩bricas que se libere la patente, porque los procesos de aprobaci贸n de gen茅ricos, al menos en Europa, son como los de los originales, con lo que se tardar铆an meses hasta que una f谩brica pueda ponerse a fabricar gen茅ricos”.

Los derechos de propiedad intelectual, incluidas las patentes, sobre las vacunas y los medicamentos contra la COVID-19 han sido un campo de batalla clave en todo el mundo desde el comienzo de la pandemia. “Esta vacuna ser谩 nuestro bien com煤n universal”, afirm贸 la presidenta de la Comisi贸n, Ursula von der Leyen, en abril de 2020.

“Sin embargo, tal y como est谩n las cosas, vemos una estrecha alineaci贸n entre las posiciones de la Comisi贸n Europea y del grupo de presi贸n de las grandes farmac茅uticas”, explica el informe CEO: “La pelea por los derechos de propiedad intelectual se est谩 intensificando. En octubre de 2020, los gobiernos de India y Sur谩frica presentaron una propuesta en la Organizaci贸n Mundial del Comercio (OMC) para renunciar a los derechos de propiedad intelectual sobre vacunas y medicamentos para permitir que los pa铆ses produzcan m谩s por s铆 mismos, lo que tambi茅n aumentar铆a la producci贸n en general ante la terrible escasez de vacunas y el ritmo actual de la pandemia. Pero Bruselas ha rechazado la idea desde el principio”.

Hace escasos d铆as, m谩s de 170 Premios Nobel y exmandatarios han pedido al presidente de EEUU, Joe Biden, que apoye eliminar las patentes de la vacuna contra la COVID-19 a trav茅s de una carta abierta: “Salvar谩 vidas y nos har谩 avanzar hacia la inmunidad colectiva mundial”. Entre los firmantes se encuentran el expresidente del Gobierno Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero; el exmandatario de Francia Fran莽ois Hollande; la exprimera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark; el exprimer ministro brit谩nico Gordon Brown y los Premios Nobel Joseph Stiglitz, Elizabeth H. Blackburn y Muhammad Yunus.

En este sentido, la investigaci贸n de Corporate Europe Observatory muestra las maniobras del gran lobby farmac茅utico EFPIA (Federaci贸n Europea de Industrias y Asociaciones Farmac茅uticas) para presionar a la Comisi贸n Europea. EFPIA es el principal grupo de presi贸n de las grandes farmac茅uticas en Europa, con un gasto en lobby de hasta 5,5 millones en 2020 con la participaci贸n de 25 lobistas (4,6 millones en 2019) y ha dejado clara su oposici贸n a “cualquier flexibilizaci贸n de los derechos de propiedad intelectual”.

Los documentos muestran que varios departamentos de la Comisi贸n Europeas se han mantenido en estrecho contacto con la EFPIA desde el estallido de la pandemia. Incluidas conversaciones sobre suministros, sobre todo en los primeros d铆as, y sobre asuntos m谩s pol铆ticos, entre ellos los derechos de propiedad intelectual. En medio de la pandemia, la EFPIA se ha reunido a menudo con funcionarios de la UE para discutir c贸mo garantizar normas m谩s estrictas sobre derechos de propiedad intelectual en acuerdos comerciales bilaterales (con pa铆ses como Australia, Nueva Zelanda, Canad谩, Indonesia, Chile).

Y, m谩s recientemente, explica el informe, “la EFPIA ha presionado para que la UE rechace la propuesta que se debate actualmente en la OMC. La reuni贸n clave tuvo lugar el 9 de diciembre de 2020 entre la EFPIA y la direcci贸n general de Comercio de la Comisi贸n Europea, responsable de las negociaciones de la OMC. Los dos grandes lobbys farmac茅uticos llegaron con el mensaje de que la estrategia global apuntaba en la direcci贸n correcta, en gran parte gracias a las compa帽铆as farmac茅uticas. Seg煤n el acta, dos lobbistas de la EFPIA presentaron el panorama de colaboraciones que realizan los desarrolladores de vacunas y los que trabajan en los tratamientos de la COVID-19 para aumentar la capacidad de fabricaci贸n y el suministro general de vacunas y tratamientos”.

En ese momento, las tres vacunas principales (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca y Moderna) se encontraban en las etapas finales de aprobaci贸n.

La EFPIA distribuy贸 un documento en el que se describe la posici贸n del lobby farmac茅utico, escrito por la asociaci贸n mundial de los sectores farmac茅uticos, la Federaci贸n Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmac茅uticos (IFPMA), que muestra un alto nivel de unidad entre las grandes farmac茅uticas. En cuanto a la propuesta de India y Sur谩frica de renunciar a las patentes para tratamientos y vacunas contra la COVID-19 en la OMC, la posici贸n de EFPIA/IFPMA es elocuente: “Representa una medida extrema para un problema no identificado”.

A d铆a de hoy, solo unos pocos pa铆ses en todo el mundo est谩n cerca de una aplicaci贸n sustancial de vacunas (Reino Unido, EE UU e Israel); el n煤mero de muertes diarias en el mundo supera a cualquier momento previo a diciembre de 2020, y lo mismo ocurre con el n煤mero de casos activos y nuevos infectados. Al tiempo, nuevas variantes est谩n ganando terreno en varios pa铆ses. Y, a escala mundial, una parte significativa de la humanidad no tiene perspectivas de recibir una vacuna a corto plazo.

Seg煤n un an谩lisis escrito en enero de 2021 por The Economist Intelligence Unit, 85 pa铆ses no ver谩n un despliegue sustancial de vacunas hasta 2023, y en los meses posteriores a esa evaluaci贸n las cosas no han mejorado. En el momento de redactar el informe del CEO (10 de abril de 2021), solo 3 de los 54 pa铆ses africanos han podido vacunar al 1% de los ciudadanos. De hecho, la OMS ha descrito la situaci贸n actual como un “fracaso moral catastr贸fico”.

Mientras tanto, la escasez ha desencadenado restricciones a la exportaci贸n en la UE, EE UU, India y otros pa铆ses, y las empresas farmac茅uticas se encuentran bajo una inmensa presi贸n para cumplir sus compromisos, que en muchos casos no pueden hacer.

A pesar de esta situaci贸n, en la reuni贸n de diciembre de 2020, la EFPIA enumer贸 un gran n煤mero de empresas involucradas en la investigaci贸n y desarrollo sobre “1.100 tratamientos y vacunas potenciales”, y argument贸: “La industria tiene la capacidad para hacer frente a la pandemia”. Los 煤nicos obst谩culos para una r谩pida implementaci贸n de la vacuna a nivel mundial eran la “preparaci贸n del pa铆s”, las “aprobaciones reglamentarias oportunas” y el “escrutinio de la cadena de suministro”.

“Y nadie parece cuestionar que la capacidad de fabricaci贸n es el problema principal. Hoy de esto trata el debate sobre las vacunas, de c贸mo aumentar la producci贸n en una situaci贸n de escasez”, dice el informe: “Eso plantea la pregunta de c贸mo encontrar capacidad de fabricaci贸n adicional, dado que las empresas farmac茅uticas no han cumplido con las expectativas y los contratos hasta ahora”.

Seg煤n los an谩lisis, la industria farmac茅utica de India puede producir hasta 2.400 millones de dosis al a帽o. Pero, por el momento, solo una f谩brica, el Serum Institute of India, ha cerrado un acuerdo para producir una de las vacunas clave (AstraZeneca) y est谩 previsto que produzca solo 1.000 millones de vacunas este a帽o.

Desde la Coalici贸n para las Iniciativas de Preparaci贸n para Epidemias (CEPI), una de sus expertas, Nicole Lurie, declar贸 recientemente en un seminario web organizado por la Universidad de Columbia: “Todav铆a hay un exceso de capacidad. El desaf铆o es que en este momento las empresas que han establecido vacunas son realmente reacias a formar asociaciones, particularmente con algunos fabricantes de pa铆ses en desarrollo”.

“Si, como afirman las grandes farmac茅uticas, los derechos de propiedad intelectual no son una barrera para el acceso a las vacunas, 驴por qu茅 sigue siendo tan limitado? 驴Por qu茅 no se est谩 poniendo a trabajar a docenas de productores locales para suministrar vacunas al mundo?”, se pregunta el CEO.

En octubre pasado, Moderna anunci贸 que “mientras la pandemia contin煤e, no aplicar谩” sus “patentes relacionadas con el covid-19 contra aquellos que fabriquen vacunas destinadas a combatir la pandemia”.

No obstante, como publicaba el New York Times, hay disputa con las patentes de Moderna, ya que la patente de la investigaci贸n que forma la base de su vacuna pertenece al Gobierno de EEUU.

Seg煤n el documento de la EFPIA de diciembre de 2020, “los desarrolladores de las vacunas aprobadas pueden participar en acuerdos de fabricaci贸n, que pueden incluir transferencia de tecnolog铆a, proceso con tenedores de licencia o fabricantes contratados cuidadosamente seleccionados”.

Es cierto que ninguna regla sobre los derechos de propiedad intelectual impide que los desarrolladores de vacunas negocien licencias con otros productores o acuerden un “contrato de fabricaci贸n”. Pero las normas sobre los derechos de propiedad intelectual generan “que rara vez tengan inter茅s en hacerlo. Los derechos conferidos a los monopolios de las vacunas les han permitido dar la espalda a los intentos internacionales de compartir tecnolog铆a, con un bloque unificado de grandes agrupaciones farmac茅uticas que rechazan el COVID Technology Access Pool, la iniciativa C-TAP creada bajo los auspicios de la OMS para asegurar el acceso para todos. Como consecuencia, ese grupo de tecnolog铆a compartida permanece vac铆o, dejando, por ejemplo, a productores de gen茅ricos sin medios para fabricar”, afirma el Corporate Europe Observatory: “Dejar los derechos de las vacunas a unas pocas empresas significa dejarles el poder de decidir si permitir la producci贸n en las econom铆as emergentes o no. Y los propietarios de vacunas han mostrado muy poco inter茅s en expandir la producci贸n a trav茅s de licencias o fabricaci贸n por contrato. Por ejemplo, Pfizer-BioNTech no ha suscrito ning煤n acuerdo de este tipo fuera de Europa, Israel y EEUU. La 煤nica empresa que ha hecho acuerdos con cinco empresas en el sur para producir vacunas es AstraZeneca debido a la presi贸n de sus socios de la Universidad de Oxford, con acuerdos en Indonesia, India, Jap贸n, Australia, M茅xico, India y otros lugares”.

AstraZeneca, adem谩s, precisamente por este v铆nculo universitario, vende su vacuna pr谩cticamente a precio de coste, casi diez veces m谩s barata que Pfizer, por ejemplo. Los problemas de AstraZeneca, no obstante, vienen por sus problemas para entregar las vacunas acordadas y por sus efectos secundarios con casos de trombos, algo que tambi茅n se est谩 investigando con la de Janssen, cuya distribuci贸n est谩 parada en EEUU y la UE.

Los t茅rminos de todos estos acuerdos siguen siendo secretos, pero la mayor铆a de ellos se refieren a cantidades relativamente peque帽as, con algunas excepciones notables. Sin el Serum Institute of India, los pa铆ses de bajos ingresos se encontrar铆an en serios problemas.

Este fin de semana, la RAI public贸 los contratos de la UE con Moderna y Pfizer.

“Hay una cuesti贸n financiera en juego, pero COVAX ha recorrido un largo camino con fondos de gobiernos y fondos de caridad con v铆nculos corporativos, entre ellos la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates”, explica el informe: “El verdadero problema es el suministro. Por el momento, COVAX tiene un acuerdo con Pfizer para la entrega de solo 1,2 millones de dosis a trav茅s del programa, mientras que AstraZeneca ha firmado un acuerdo sobre 340 millones de dosis. A corto plazo, el destino de COVAX depende de AstraZeneca. Se supone que el suministro de AstraZeneca para COVAX proviene de una sola f谩brica, el Serum Institute of India. Seg煤n el SII, cuentan con una capacidad de 1.000 millones de dosis, pero hasta ahora el contrato con AstraZeneca ha desatado una pelea de perros por los productos, con el Reino Unido reclamando 10 millones de dosis, la UE pidiendo otros 10 millones y finalmente el Gobierno indio interviniendo y deteniendo todas las exportaciones hasta junio de 2021 para asegurar el suministro del SII a la propia India”.

Estos problemas de COVAX contrasta con la tesis del lobby farmac茅utico de que “COVAX es la 煤nica v铆a viable”.

Los derechos de propiedad intelectual no han sido una “barrera para la colaboraci贸n” entre el sector p煤blico y las empresas privadas, afirma el documento de la EFPIA, “han sido una fuerza habilitadora” y garantizan que “la pr贸xima generaci贸n de inventores e inversores siga participando”.

“Esto es indudablemente cierto”, dice el CEO: “Sin duda, es un rentable para un inversor que las instituciones p煤blicas y los gobiernos dejen a unas pocas empresas con los derechos exclusivos de recetas de vacunas vitales para todo el mundo. Pero, adem谩s de la pregunta de si es el camino correcto a seguir dadas las circunstancias, existe otra pregunta sobre cu谩ndo una empresa puede leg铆timamente reclamar tal propiedad”.

En el informe tambi茅n se recuerda “el apoyo financiero masivo de instituciones p煤blicas para la investigaci贸n de vacunas”, y apunta: “Estamos siendo testigos de una estafa importante. Una evaluaci贸n inicial de la financiaci贸n p煤blica del desarrollo de vacunas muestra que las seis vacunas m谩s destacadas han recibido una media de alrededor de 1.500 millones de euros de fondos p煤blicos en apoyo. 驴Qu茅 proporci贸n de los costes de investigaci贸n cubre esto? Esa pregunta no tiene respuesta para todas las vacunas, debido a la falta de transparencia tanto de las empresas como de los poderes p煤blicos”.

El CEO recoge el informe anual de uno de los actores, BioNTech en Alemania: “Esa empresa, junto con su empresa socia Pfizer, ha recibido alrededor de 2.000 millones de euros en apoyo p煤blico, de los cuales 370 millones de euros provienen del gobierno alem谩n y cerca de 2.000 millones de d贸lares del Gobierno de los Estados Unidos. Seg煤n su informe anual de 2020, los costes de investigaci贸n y desarrollo ascendieron a 645 millones de euros, un aumento de unos 420 millones de euros en comparaci贸n con el a帽o anterior, debido principalmente a los gastos para el desarrollo de la vacuna Pfizer-BioNTech, un poco m谩s que la cantidad recibida del gobierno alem谩n. Dado que los costes se repartieron a partes iguales entre las dos empresas, una estimaci贸n aproximada del coste del desarrollo de la vacuna lo sit煤a ligeramente por debajo de los 1.000 millones de euros, o la mitad de la financiaci贸n p煤blica de una estimaci贸n de Medicins Sans Fronti茅res”.

Las proyecciones son que Pfizer-BioNTech espera recibir una avalancha de dinero este a帽o. “Seg煤n una estimaci贸n conservadora, los ingresos de 15.000 millones de d贸lares de las ventas de la vacuna por parte de Pfizer este a帽o lo convertir谩n en el segundo f谩rmaco que m谩s ingresos genera en cualquier momento y en cualquier lugar, seg煤n informes de la industria, con un beneficio estimado de 4.000 millones de euros (s贸lo superado por un f谩rmaco contra la artritis). Otros analistas alcanzan una cifra mucho m谩s alta al tomar en cuenta una decisi贸n reciente de aumentar la producci贸n a 2.500 millones de dosis, y un beneficio de 3-5 d贸lares por dosis: entre 7.500 y 12.500 millones de d贸lares beneficios (es decir, 10.500 millones de euros)”, afirma el Corporate Europe Observatory.

En la OMC, a principios de marzo de 2021, el mensaje de la UE fue que se necesita una asociaci贸n m谩s estrat茅gica con la industria para resolver los problemas de acceso a las vacunas. “La propiedad intelectual es un factor clave para proporcionar un marco que permita esta cooperaci贸n”, dijo el representante de la UE, seg煤n recoge el CEO: “Hay demasiados signos de fracaso en la estrategia de la UE para lograr un despliegue mundial de la vacunaci贸n. En Europa y Estados Unidos, los estados con los bolsillos m谩s llenos, eligieron algunas grandes compa帽铆as farmac茅uticas dej谩ndoles los derechos de monopolio de las vacunas, con miles de millones en la mitad de los pa铆ses del mundo con pocas perspectivas de ver un despliegue completo de las vacunas. Este fracaso debe abordarse r谩pidamente, y el primer paso debe ser que los pol铆ticos y las instituciones p煤blicas tomen el volante y neutralicen la amenaza de los exorbitantes derechos de propiedad intelectual. Esto incluir谩 revertir las promesas hechas a Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson y similares, y revertir los derechos de propiedad intelectual. Por el momento, la exenci贸n propuesta en la OMC por India y Sur谩frica cuenta con el apoyo de m谩s de 100 pa铆ses. Los que bloquean son los gigantes farmac茅uticos con acuerdos de compra excesivamente generosos, unidos en la EFPIA y respaldados por gobiernos de pa铆ses ricos como la UE y EEUU”.

