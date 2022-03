–

De parte de Amor Y Rabia March 20, 2022 36 puntos de vista

por Gilberto Doctorow

驴Dar谩 lugar el conflicto militar en curso en Ucrania conducir谩 a una Guerra Mundial que escalar谩 r谩pidamente hasta un escenario del fin del mundo con uso de armas nucleares? Eso sigue siendo poco probable, pero es evidente que vamos por buen camino. Ha pasado mucho tiempo desde el debate sobre si el conflicto es simplemente entre dos pa铆ses vecinos al este de la Uni贸n Europea. Es una lucha de poder en toda regla entre los Estados Unidos de Am茅rica y la Federaci贸n Rusa, y se trata de acabar la hegemon铆a global estadounidense o de perpetuarla.

La reciente aprobaci贸n en Washington de 800 millones de d贸lares en asistencia militar urgente adicional para Ucrania, incluidos drones de ataque del modelo m谩s avanzados del Pent谩gono y los poderosos sistemas de misiles tierra-aire S300 de la era sovi茅tica, deja perfectamente claro Estados Unidos est谩 saboteando las conversaciones de paz en curso entre Mosc煤 y Kiev para prolongar una guerra que solo puede dar lugar en el lado ucraniano a la destrucci贸n total de la infraestructura civil y militar, la emigraci贸n masiva y la pobreza calamitosa y omnipresente para los que se queden; y, en el lado ruso, en la reorganizaci贸n total y dolorosa de la econom铆a lejos de Occidente, as铆 como en la discordia civil en medio de profundos desacuerdos sobre la guerra y la represi贸n de la disidencia. Los debates de siglos en Rusia entre “occidentalizadores” y “eslav贸filos” est谩n saliendo a la luz una vez m谩s, como vimos en las r declaraciones de ayer de Vladimir Putin durante un discurso dedicado a aumentar las ayudas sociales. Hablar茅 de ese discurso dentro de un momento.

Hasta ahora, Occidente se ha librado del dolor derivado de las distorsiones econ贸micas pendientes a escala global que se avecinan. Sin embargo, a medida que el conflicto se transforma en una guerra total, lo que est谩 ocurriendo actualmente ante nuestros ojos tras decir el presidente y el Senado de los Estados Unidos que Vladimir Putin es un ‘criminal de guerra’, puede hacer aumentar dram谩ticamente la miseria que soporta la poblaci贸n en general en Occidente. Los rusos a煤n tienen que poner en marcha su propia 鈥渙pci贸n nuclear鈥 de sanciones econ贸micas contra Occidente, lo que significa el cese inmediato de la exportaci贸n de hidrocarburos, metales estrat茅gicos, cereales y otros productos b谩sicos agr铆colas a las 鈥渘aciones hostiles鈥 (EEUU, y la UE en particular). Eso podr铆a tener lugar en los pr贸ximos d铆as.

Cualquiera que sea el resultado de las negociaciones a煤n virtuales entre Mosc煤 y Kiev sobre un alto el fuego y la implementaci贸n de un acuerdo de paz de 15 puntos, el paso de Mosc煤 a su Plan C, es decir, la confrontaci贸n nuclear directa con Washington sigue “sobre la mesa”, como gusta decirse en la capital estadounidense. La aparici贸n de submarinos nucleares rusos en las afueras de las aguas territoriales de EEUU, en las costas este y oeste, o las patrullas diarias de bombarderos estrat茅gicos rusos en el Caribe: estas amenazas claramente han sido mantenidas en reserva por los rusos para su posible escenario del Plan C.

Mientras tanto, la guerra de la informaci贸n liderada por los estadounidenses ha estado avanzando a buen ritmo, presentando a los medios occidentales para su difusi贸n instant谩nea e incondicional un flujo de fake news que pretenden elevar el estado de 谩nimo p煤blico de odio hacia Rusia y las cosas rusas hasta el punto m谩s 谩lgido. Nuestros noticieros de televisi贸n est谩n llenos de escenas de edificios de apartamentos destruidos en Kiev y otras ciudades ucranianas. La noticia m谩s importante de ayer fue la destrucci贸n de un teatro en el centro de Mariupol que, seg煤n se dice, albergaba hasta mil personas que buscaban refugio de los ataques a茅reos rusos.

La producci贸n de videos de guerra falsos se convirti贸 en una gran industria entre los 贸rganos de propaganda estadounidenses y brit谩nicos durante la Guerra de Siria, cuando al p煤blico occidental se le mostraban videos completamente fraudulentos de supuestos ataques qu铆micos por parte del r茅gimen de Assad. Muchos presentaban el trabajo de los “cascos blancos”, voluntarios humanitarios supuestamente heroicos y desinteresados que operan en las zonas de guerra sirias. Ahora estos talentos y experiencia se est谩n desatando para provocar la indignaci贸n popular sobre la conducci贸n de la campa帽a rusa en Ucrania.

La televisi贸n estatal rusa de esta ma帽ana present贸 una exposici贸n de las 煤ltimas haza帽as de fake news que el r茅gimen de Kiev est谩 entregando a los medios de comunicaci贸n mundiales. Expertos rusos analizaron media docena de estos videos y montajes fotogr谩ficos, rastrearon las im谩genes originales y mostraron en pantalla dividida c贸mo lo que los ucranianos afirman que son ataques rusos contra la poblaci贸n civil en Kiev son, por ejemplo, im谩genes tomadas de la explosi贸n de un SS-21 (Tochka-U) en el centro de la ciudad de Donetsk el pasado lunes, que mat贸 a 21 personas e hiri贸 de gravedad a 30 m谩s. Ese ataque fue lanzado por el ej茅rcito ucraniano desde una distancia de quiz谩s 30 millas. Otros videos que muestran la supuesta destrucci贸n de edificios civiles se tomaron de ciudades, sobre todo del Donbas, hace varios a帽os, donde los agresores eran las milicias ucranianas, no los rusos o sus aliados de Donbas en la actualidad.

Por supuesto, ninguna de las pruebas rusas de los fraudes perpetrados por propagandistas ucranianos con ayuda y orientaci贸n de sus ayudantes estadounidenses se mostrar谩 en los medios occidentales. Sin embargo, nosotros podemos determinar por nosotros mismos qui茅n dice la verdad y qui茅n miente simplemente analizando cuando miramos lo que se muestra en las noticias de la BBC, por ejemplo.

Pienso en particular en un periodista de primera l铆nea de la BBC en las noticias vespertinas en Kiev que se par贸 frente a un edificio residencial de 15 pisos muy da帽ado hace un par de d铆as en el que todas las ventanas volaron por una explosi贸n. La periodista estaba bien peinada y vestida inmaculadamente en lo que solo puede describirse como un escenario surrealista. Se帽alando el edificio, nos dijo indignada que cuatro personas hab铆an muerto en este 煤ltimo ataque ruso. Aqu铆 evidentemente pas贸 desapercibida para sus productores en Londres el tipo de discrepancia entre lo que se nos muestra y lo que se nos dice, que deber铆a hacer sonar las alarmas en cualquiera que tenga la cabeza bien amueblada. El edificio en s铆 y el tipo de destrucci贸n que vimos en nuestras pantallas de televisi贸n deber铆an haber provocado 400 muertos, no 4, si esto fuera algo m谩s que fake news. En lugar de ello, lo que mostraba la BBC cuadra perfectamente con la narrativa rusa de que en Mariupol, Kharkiv, Kiev y otras ciudades, el ej茅rcito ucraniano y las milicias de nacionalistas radicales irregulares que luchan a su lado est谩n utilizando a la poblaci贸n civil como ‘escudos humanos’. Eso significa que los edificios residenciales y la infraestructura civil son tomados por el ej茅rcito, que expulsa a los civiles y traslada la artiller铆a y otras armas a esos edificios, desde los cuales atacan a las tropas rusas e intentan atraer el fuego contra los hogares genuinamente civiles para divulgarlo como propaganda en internet.

Nota: no tenemos a煤n ning煤n recuento de cad谩veres relacionado con la destrucci贸n de ese teatro en Mariupol. Durante el transcurso de la noche anterior, el informe de la BBC se transform贸 de manera imperceptible, pasando de afirmar que cientos de personas estaban all铆 refugiadas durante el ataque, a afirmar que cientos se hab铆an refugiado all铆 en las 煤ltimas semanas. Mientras tanto, los rusos negaron rotundamente que fueran responsables de la destrucci贸n del teatro y culparon por completo al ej茅rcito ucraniano y su misi贸n especial de propaganda.

Dado el bloqueo casi total por parte de Europa y los EEUU de las fuentes rusas en Internet, las contraofensivas rusas no llegan a los ojos ni a los o铆dos de las audiencias occidentales. Mi propio acceso a esta informaci贸n proviene principalmente de canales satelitales que a煤n no est谩n prohibidos en Europa Occidental.

*****

A medida que EEUU y Europa acumulan cada d铆a nuevas sanciones contra Rusia, la conciencia de una situaci贸n de “guerra total” ha penetrado en la conciencia de los l铆deres rusos y el tono del discurso p煤blico sobre la guerra se ha endurecido notablemente en los 煤ltimos d铆as. Los programas de entrevistas que sigo regularmente han cambiado de rumbo una vez m谩s con respecto a lo que inform茅 hace una semana. En los programas vespertinos de Vladimir Solovyov, el portador de sombr铆as expectativas sobre las perspectivas de guerra, el director general de Mosfilm, Karen Shakhnazarov, ha desaparecido, y su lugar ha sido ocupado por otros que llevan la conversaci贸n en una direcci贸n completamente diferente, incluidas feroces denuncias de personalidades antipatri贸ticas dentro de Rusia. Otros reci茅n llegados est谩n presentando sus propias especulaciones a medias sobre c贸mo se deben reorganizar toda la econom铆a y la sociedad rusas para responder a las nuevas realidades de una ruptura total y permanente con Occidente. Mientras que el gobierno de Putin se mantiene resueltamente a favor de los negocios y el esp铆ritu empresarial, aunque con una fuerte dosis de direcci贸n estatal de la econom铆a, los nuevos tertulianos televisivos denuncian el mercado libre como una manifestaci贸n m谩s del secuestro de Occidente de la pol铆tica econ贸mica rusa de la d茅cada de 1990. Otros tertulianos rusos hablan de purgar de liberales el gobierno y todas las instituciones p煤blicas, vistos como sin贸nimo de traidores de la Quinta Columna y que se considera no tienen cabida en la sociedad rusa en condiciones de una guerra por la supervivencia del pa铆s.

Como han se帽alado la BBC y otros periodistas occidentales, Vladimir Putin abord贸 el tema de la Quinta Columna en un discurso televisado ayer que estuvo dedicado a los aumentos en las pensiones y beneficios sociales que acababa de anunciar para contrarrestar los resultados negativos de las sanciones occidentales recientemente impuestas. En la interpretaci贸n de la BBC, la escoria y los traidores denunciados por Putin son los oligarcas. Estas son las personas que viven all铆, es decir, en Occidente, ya sea f铆sica o mentalmente, mientras ganan su dinero en Rusia.

Sin embargo, esta identificaci贸n con los oligarcas solo muestra cu谩n poco saben los medios de comunicaci贸n occidentales, los grupos de expertos occidentales y los l铆deres gubernamentales occidentales sobre Rusia y sobre su funcionamiento. No, los oligarcas no estaban ayer en el punto de mira de Vladimir Putin: era la multitud de peque帽os traidores a la patria y a su gente que en las 煤ltimas semanas han salido de la nada y se han dado a la fuga para intentar no tener que tomar partido p煤blicamente en el conflicto y evitar as铆 perder sus fortunas y/o su posici贸n social.

El gran p煤blico ruso se ha quedado totalmente conmocionado por la partida de muchas estrellas de la industria del entretenimiento, el tipo de gente que en Occidente son im谩genes en las portadas de la revista People y de la prensa amarilla en general. La veterana cantante Alla Pugacheva y su esposo Galkin han sido los ni帽os mimados de la televisi贸n rusa y los teatros de variedades de todo el pa铆s durante d茅cadas. Se sabe que volaron silenciosamente a Israel, donde muchos de sus amigos del mundo del espect谩culo y de la alta sociedad ya hab铆an encontrado refugio antes. Luego est谩 uno de los dos principales presentadores de noticias de televisi贸n, Sergey Briullov, presentador de Las noticias de la semana los s谩bados por la noche. Sergey lleva un pasaporte brit谩nico y ruso; su familia est谩 radicada en su hogar en Inglaterra y sus hijos estudian all铆. Hace aproximadamente una semana, Briulov desapareci贸 de Rusia y finalmente apareci贸 en Brasil, donde dice que est谩 haciendo un proyecto cinematogr谩fico sobre la actitud brasile帽a hacia la guerra entre Ucrania y Rusia.

No, se帽ores de BBC News, no es el comportamiento, si no la misma existencia de los oligarcas lo que ha amargado a los rusos de clase media y baja durante la guerra actual. Esas clases media y baja constituyen el 70% de la poblaci贸n que respalda a Putin en las buenas y en las malas. Son los peces m谩s peque帽os de las poblaciones de la Quinta Columna los que existen en cantidades mucho mayores: como, por ejemplo, los abogados rusos que tienen casas cerca de los Campos El铆seos y dividen su tiempo entre Francia y sus bufetes de abogados en Mosc煤, de donde proviene el dinero de sus servicios a los oligarcas. Luego est谩 la intelectualidad, los catedr谩ticos universitarios, los ocupantes de oficinas a menudo importantes en el gobierno y en instituciones p煤blicas privadas que odiaron a Putin desde su primera elecci贸n a la presidencia en 2000 y nunca han cedido. Nunca escondieron su desprecio por la amplio mayor铆a de la poblaci贸n rusa, a la que ven como la gran basura, como una manada de animales, y ese desprecio que ahora est谩 siendo correspondido en la televisi贸n estatal rusa y en Internet.

Todas estas fisuras en la sociedad rusa se est谩n profundizando y discutiendo en los medios rusos como resultado de la guerra en curso por la supervivencia. Si Rusia se est谩 convirtiendo en una sociedad mucho menos libre, eso es resultado directo de la presi贸n occidental. Pero no hay nada nuevo bajo el sol. Este fue precisamente uno de los argumentos clave a favor de la distensi贸n frente a la confrontaci贸n durante la d茅cada de 1990.

*****

La acusaci贸n de que Putin es un ‘criminal de guerra’ dicha por los principales l铆deres estadounidenses tiene mucha m谩s importancia que la que le han dado los medios occidentales. Para ellos, es solo una broma m谩s en una larga lista de adjetivos que denigran al l铆der ruso. Para Biden como vicepresidente, Putin era ‘un mat贸n’. Para Biden un mes despu茅s de su presidencia, Putin era ‘un asesino’. Ahora las palabras ‘criminal de guerra’ son procesables, no meramente descriptivas. En este sentido, Vladimir Putin ya no es un hombre con el que se puede negociar un acuerdo de paz en Ucrania. En cambio, es un hombre peligroso al que se puede asesinar justificadamente.

El 4 de marzo, el senador republicano Lindsey Graham hizo un llamado al asesinato de Putin. Esa declaraci贸n absolutamente escandalosa y vil nunca fue debidamente reprendida por el Presidente de EEUU, o por el Secretario de Estado (ministro de asuntos exteriores).

Si hay funcionarios de la administraci贸n Biden que realmente est谩n buscando asesinar al presidente ruso, entonces es un ejemplo m谩s de su total ignorancia del ‘enemigo’, una ignorancia que es posible solo porque cualquiera que sabe algo que vale la pena saber es denunciado en las universidades, la radio y la televisi贸n estadounidenses como un t铆tere de Putin.

El asesinato de Vladimir Putin en el contexto actual de la guerra a muerte en curso por la hegemon铆a global seguramente precipitar铆a el lanzamiento del arsenal nuclear de Rusia contra los Estados Unidos. Como he dicho en el pasado, la 茅lite pol铆tica rusa es mucho m谩s agresiva y est谩 mucho m谩s dispuesta a presionar el bot贸n rojo que Vladimir Vladimirovich. Tambi茅n he dicho y lo repito aqu铆, que la Federaci贸n Rusa probablemente tiene la Capacidad de Primer Ataque, lo que significa que puede lanzar un ataque nuclear primero, destruir casi todos los arsenales de Estados Unidos y los centros de poblaci贸n m谩s importantes, desorganizar o frustrar cualquier contraataque y depender de sus defensas antimisiles bal铆sticos bien desarrolladas para evitar cualquier capacidad residual de los EEUU. Ese era el claro objetivo de Putin all谩 por 2007 cuando Rusia se encontraba humillada e impotente ante la potencia hegem贸nica estadounidense.