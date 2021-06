–

La ma帽ana del 31 de agosto de 1946, una persona de mediana edad, sin importar el g茅nero, sale de su vivienda en Nueva York y se dirige al kiosco. Al llegar al establecimiento, otea los impresos expuestos en los estantes y pinza con los dedos un ejemplar de The New Yorker. Acto seguido, saca la cartera de su bolsillo y posa las monedas en la mano del vendedor. Luego, rehace el camino de regreso a casa.

Al sentarse en la mesa del comedor, ese sujeto extiende la revista y primero se detiene en la portada: un dibujo ameno y liviano de un parque en verano. La de la vuelta al folleto y en la contra ve una imagen publicitaria de los entrenadores de los Giants y los Yankees, dos equipos de b茅isbol, recomendando comprar siempre cigarrillos Chesterfield. Cuando por fin lo abre, en las primeras p谩ginas se repasan la agenda de la ciudad y las novedades de la cartelera. Tambi茅n hay alg煤n anuncio m谩s de diamantes, abrigos de piel y otros productos por el estilo. Todo sigue el patr贸n habitual, hasta que voltea la hoja y tropieza con lo que parece ser una declaraci贸n editorial: se notifica al lector que esta edici贸n est谩 dedicada en exclusiva a un solo art铆culo 芦sobre la casi completa erradicaci贸n de una ciudad por la bomba at贸mica禄.

Ha pasado un a帽o desde que Estados Unidos arrojara la devastadora Little Boy sobre Hiroshima, un artefacto que acab贸 con la vida de m谩s de 150.000 civiles, y The New Yorker, por primera vez en su historia, ocupa el n煤mero entero con un reportaje basado en aquellos hechos.

芦Exactamente a las ocho y quince minutos de la ma帽ana, hora japonesa, el 6 de agosto de 1945, en el momento en que la bomba at贸mica relampague贸 sobre Hiroshima, la se帽orita Toshiko Sasaki, empleada del departamento de personal de la F谩brica Oriental de Esta帽o, acababa de ocupar su puesto en la oficina de planta y estaba girando la cabeza para hablar con la chica del escritorio vecino禄. As铆 arranca la hoy ya c茅lebre narraci贸n de aquel texto, que apareci贸 publicado bajo la firma de John Richard Hersey. Hijo de dos misioneros estadounidenses, Hersey naci贸 en China y regres贸 a los 10 a帽os al pa铆s de sus padres, donde estudiar铆a en la Universidad de Yale. Su primer trabajo como periodista fue para Time, y pronto se traslad贸 a Europa y Asia para informar durante la Segunda Guerra Mundial. Ganador del premio Pullitzer por su novela de debut, Una campana para Adano, por aquel entonces todav铆a no hab铆a visto la luz el que con las d茅cadas se convertir铆a en el escrito de prensa m谩s citado de todos los tiempos. Un art铆culo que, como dice Juan Gabriel V谩squez, su traductor al espa帽ol, 芦vino a llenar una laguna禄.

El origen de todo se encuentra en el fondo de una preocupaci贸n. Es marzo de 1946 y William Shauwn y Harold Ross, editores ejecutivos de The New Yorker, est谩n extra帽ados porque todo lo que se habla en los medios del estallido at贸mico obvia cualquier referencia a la parte humana. Como si bajo la explosi贸n del 煤nico ataque nuclear jam谩s producido no hubieran habido, en efecto, personas. Hacen algunas llamadas y acaban contactando con Hersey, en aquel momento instalado en Shanghai como corresponsal. El encargo que le hacen es claro y conciso: que pase tres semanas en Jap贸n y cuente lo que vea. Eso, exactamente, es lo que har谩 el escritor. Mirar, preguntar, tomar notas y acabar plasmando su investigaci贸n en un manuscrito de 30.000 palabras. Cuando lo reciben, los editores meditan c贸mo darle salida. Al principio barajan la idea de publicarlo en cuatro entregas. Al final, tras varias discusiones mantenidas en un necesario secreto, concluyen que lo mejor es ofrecerlo en una sola. Y con ese formato se imprime el volumen en junio, esquivando los cortes de una posible censura, y generando un impacto sin precedentes en la sociedad estadounidense.

El tiraje de 300.000 ejemplares se agota r谩pidamente. El reportaje es reimpreso en cantidad de peri贸dicos internacionales y se locuta entero en la radio. Muchas personalidades p煤blicas se hacen eco de su contenido: Albert Einstein, en un intento frustrado, trata de comprar 1.000 vol煤menes para repartirlos entre la comunidad cient铆fica. El 茅xito editorial es rotundo: dos semanas despu茅s del lanzamiento, una copia de The New Yorker se revende en el mercado negro por un precio 120 veces superior al original. Y toda la culpa la tiene Hersey.

Hiroshima es una obra period铆stica redonda por dos razones. Ambas corresponden a dos decisiones que tom贸 su autor.

La primera clave est谩 en el modo de estructurar la historia. En su esqueleto. Como un relojero que enrosca cada pieza en su sitio para que las agujas corran, Hersey eligi贸 cuidadosamente c贸mo situar los elementos de su narraci贸n para que 茅sta atrapara al lector. Seg煤n cont贸 en la BBC la documentalista brit谩nica Caroline Raphael, experta en el texto, el autor enferm贸 durante su viaje a la ciudad japonesa y mientras estaba convaleciente ley贸 El puente de San Luis Rey, el libro de Thorton Wilder, que se compone con las experiencias de cinco personas que cruzaron el puente cuando este se vino abajo. Ese hallazgo le convenci贸 de que su relato tambi茅n ten铆a que girar sobre personas concretas, y no sobre edificios, calles o paisajes da帽ados por los bombardeos, como hab铆an hecho la mayor铆a de enviados especiales.

Eligi贸 seis protagonistas, seis supervivientes. Eran los siguientes: Toshiko Sasaki, administrativa de una f谩brica con una grave lesi贸n en la pierna; Kiyoshi Tanimoto, reverendo metodista con s铆ntomas de irradiaci贸n aguda; Hatsuyo Nakamura, viuda de un sastre y madre de ni帽os peque帽os; Wilhelm Kleinsorge, sacerdote jesuita alem谩n afincado en Hiroshima; y los m茅dicos Masakazu Fujii y Terufumi Sasaki. La decisi贸n de intercalar sus testimonios en sus horas m谩s dif铆ciles no pudo ser m谩s acertada: si uno presta atenci贸n a lo que est谩 leyendo, puede sentir c贸mo se mueve con ellos entre los escombros de una ciudad destru铆da.

El segundo aspecto diferencial es el estilo que empu帽贸 Hersey para escribir el reportaje. Nada de filigranas literarias, cero barroquismos. Un tono sobrio, despojado, huesudo, con oraciones simples y soldadas al tu茅tano de los hechos. Un ejercicio de modestia creativa para situar a los personajes en primer plano y rebajar la importancia del narrador. Hizo lo que m谩s le cuesta hacer a un escritor: quitarse de en medio, dejar que la historia hable por s铆 misma. Como expone V谩squez, 芦Hersey escribi贸 Hiroshima con un martillo anglosaj贸n en la mano: palabras duras, secas y cortas; frases cuadradas, declarativas, terminadas en 谩ngulo recto, como un ladrillo禄. Ese aparente distanciamiento del autor, estrategia ya caracter铆stica de Hersey, ayudaba a que el p煤blico conectara con sus textos, pero tambi茅n despertaba algunos recelos en el gremio literario. Como los del influyente Gore Vidal, que sol铆a atizarle diciendo que sus art铆culos ense帽aban c贸mo eran las cosas, pero nunca por qu茅 ocurr铆an. A煤n as铆, aquello era lo normal en Vidal: en una ocasi贸n le pidieron que describiera a Hersey con tres adjetivos y el tipo no se mordi贸 la lengua: 芦Aburrido, aburrido y aburrido禄.

Controversias al margen, al concluir su estancia en Hiroshima, Hersey ten铆a un muy buen material entre manos. Para acabar de pulirlo y mand谩rselo a los editores, sin embargo, decidi贸 esperar y volver a Nueva York. Si los hubiera enviado desde all铆, se habr铆a expuesto a que los folios nunca llegaran a destino, puesto que era sabido que las fuerzas de ocupaci贸n estadounidenses incautaban habitualmente cr贸nicas, im谩genes y cintas de v铆deo antes de que se dieran a conocer en el extranjero. El control sobre lo que se dec铆a de las zonas afectadas por el ataque nuclear fue durante mucho tiempo una cuesti贸n de Estado en Washington. Las autoridades occidentales, ya desde antes del lanzamiento de las bombas, se preocuparon de justificar tan desmedido golpe; seg煤n ellas, era la 煤nica manera de forzar la rendici贸n del emperador Hirohito, expulsar del tablero al principal socio de los alemanes y finiquitar la guerra mundial, antes de que la contienda se prolongara y provocara m谩s muertes de soldados norteamericanos.

Ese era el 煤ltimo fin de la bomba at贸mica, dec铆an: salvar vidas. Ocurre que con los a帽os ese discurso fue desplum谩ndose. En parte, por algunas declaraciones extraoficiales que apuntaron a lo innecesario de la medida teniendo en cuenta el estado cr铆tico en el que ya se encontraba la naci贸n nipona, como la del almirante William Leahy, jefe de Estado Mayor de Roosvelt y de Truman: 芦El uso de esta arma b谩rbara en Hiroshima y Nagasaki no represent贸 ninguna ayuda sustancial en nuestra guerra contra los japoneses, que ya estaban derrotados y listos para rendirse禄. En parte, por una publicaci贸n como la de Hersey, que puso caras a la tragedia y ayud贸 sensibilizar a la opini贸n p煤blica.

El reportaje de Hersey se sigue poniendo a d铆a de hoy como ejemplo en muchas facultades de comunicaci贸n. Como muestra de c贸mo se debe enfocar una historia, qu茅 tratamiento merecen la v铆ctimas de una tragedia, y como demostraci贸n de que el periodismo honesto y bien trabajado puede ayudar a cambiar la percepci贸n que una sociedad tiene sobre un conflicto a ra铆z de lo que explican sobre 茅l sus gobernantes.

La copia de aquella c茅lebre edici贸n de The New Yorker estuvo vetada en Jap贸n hasta 1949, cuando tambi茅n pudo empezar a leerse en japon茅s. El encargado de traducirla fue el reverendo Tanimoto, uno de los supervivientes que dieron voz y aliento al escrito de Hersey.

Fuente: P煤blico