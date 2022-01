–

De parte de SAS Madrid January 12, 2022 26 puntos de vista

El pr贸ximo martes 18 de enero se aprobar谩 en el Consejo de Ministros el decreto que va a regular el acceso a una de las prestaciones que m谩s se ha demandado, el bono joven para el alquiler.

驴Cu谩nto dinero recibir谩n al mes los beneficiados?

Se trata de una ayuda de 250 euros al mes durante 2 a帽os.

驴Es compatible con otras ayudas?

La ayuda deber谩 destinarse obligatoriamente por la persona beneficiaria al pago de la renta de alquiler o al precio de cesi贸n de su vivienda habitual y permanente y no se podr谩 compatibilizar con ninguna otra ayuda que para el pago del alquiler o cesi贸n puedan conceder las comunidades aut贸nomas y ciudades aut贸nomas, las entidades locales o cualesquiera otras administraciones o entidades p煤blicas.

No se considerar谩n afectados por esta incompatibilidad los supuestos excepcionales en que las comunidades aut贸nomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, los municipios, otras entidades p煤blicas, organizaciones no gubernamentales o asociaciones aporten una ayuda para esa misma finalidad a beneficiarios especialmente vulnerables, entendiendo como tales a estos efectos los que determine la comunidad aut贸noma o ciudad de Ceuta o Melilla. Tampoco se considerar谩n afectados por esta incompatibilidad los perceptores de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social ni los beneficiarios del Ingreso M铆nimo Vital.

Asimismo, tampoco se considerar谩 afectado por esta incompatibilidad el supuesto que de compatibilidad con el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 se regula expresamente en el art铆culo 55.1 de este real decreto. En este supuesto de compatibilidad la suma de la ayuda del Bono Alquiler Joven y de la ayuda al alquiler o cesi贸n, 茅sta 煤ltima determinada conforme a lo se帽alado en el art铆culo 56.1, no podr谩 exceder del 75% del importe de la renta arrendaticia o del precio de la cesi贸n, respectivamente.

En los dem谩s supuestos de compatibilidad referidos en el p谩rrafo segundo de este art铆culo, la suma de la ayuda del Bono Alquiler Joven y de la ayuda al alquiler o cesi贸n podr谩 exceder la limitaci贸n anterior, pero no podr谩 exceder del importe de la renta arrendaticia o del precio de la cesi贸n, respectivamente.

驴Qui茅n podr谩 acogerse al bono?

A la ayuda podr谩n acogerse los j贸venes de 18 a 35 a帽os que sean ciudadanos espa帽oles, de alg煤n pa铆s de la UE, Suiza o de terceros pa铆ses con residencia legal en Espa帽a.

驴Qu茅 ingresos deben tener los beneficiarios?

Los beneficiarios deber谩n tener ingresos econ贸micos recurrentes, pero no m谩s de 24.318 euros al a帽o, es decir, 3 veces el IPREM, el Indicador P煤blico de Renta de Efectos M煤ltiples.

驴Qu茅 condiciones debe tener la vivienda alquilada?

La vivienda alquilada deber谩 ser su residencia habitual y deber谩 tener un precio m谩ximo de 600 euros al mes (o hasta 900 euros si as铆 lo decide cada una de las comunidades aut贸nomas).

驴C贸mo se gestionan las ayudas?

Son estas autonom铆as las que gestionar谩n las ayudas con fondos consignados en los Presupuestos del Estado, en concreto, 200 millones de euros para este a帽o 2022.

驴Cu谩ndo entra en vigor?

El decreto se aprueba el martes 18 en el Consejo de Ministros y tendr谩 car谩cter retroactivo desde el 1 de enero.

