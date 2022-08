–

De parte de SAS Madrid August 1, 2022 162 puntos de vista

A mediod铆a del pasado viernes, la doctora V., de 36 a帽os, una vez concluido su turno en las urgencias del hospital Infanta Sof铆a (San Sebasti谩n de los Reyes, al norte de Madrid) se dirigi贸 al parking, el lugar donde en realidad empieza o acaba una jornada de trabajo. Arranc贸 su veh铆culo, avanz贸 hacia su domicilio y de pronto decidi贸 dar media vuelta y regresar al punto de partida. Estaba muy cansada, hab铆a sido otra jornada agotadora, una m谩s en la que los pacientes se multiplican y los compa帽eros escasean. Volvi贸 a aparcar, regres贸 a su puesto de trabajo, se puso el pijama de nuevo y anunci贸: 鈥淣ada, que me quedo鈥. No ten铆a por qu茅 hacerlo, pero le generaba 鈥渕谩s ansiedad鈥 irse a casa que quedarse. La doctora V. siente c贸mo el servicio de urgencias se desmorona d铆a tras d铆a, arrastrando a todos los sanitarios. A su lado, la doctora R. de 50 a帽os, con una experiencia a prueba de bombas, marcada por los atentados del 11-M, la crisis del 茅bola o la reciente pandemia, la mir贸 y se puso a llorar mientras se dirig铆a a atender un c贸digo rojo, el ictus de un se帽or que acababa de entrar.

La doctora V. hab铆a visto esa ma帽ana c贸mo la doctora N. y la doctora B., de 37 y 39 a帽os respectivamente, estaban al cargo de 56 pacientes en 鈥渓a zona de camas鈥. Esa imagen se le hab铆a quedado grabada. Dos m茅dicas solas, cuando lo normal es que ese turno en esa zona de las urgencias lo cubran cuatro, pues tienen que atender tres salas con 69 camas en total, donde ingresan a aquellos pacientes que en el triaje les otorgan el color amarillo o el naranja, es decir, los segundos m谩s graves, despu茅s del rojo. 鈥淓ra inhumano. Vi sus caras desencajadas. Cuando me toca eso a m铆 quiero morir, as铆 que por solidaridad te quedas鈥 pero no pueden pretender que esto salga adelante por querer cuidarnos entre nosotros鈥.

As铆 ha sido un d铆a cualquiera en las urgencias de este hospital durante julio, y lo que viene de agosto, cuya consecuencia es que los m茅dicos conviven con episodios de ansiedad, con la falta de sue帽o, con las l谩grimas de impotencia, con la realidad de que alg煤n compa帽ero ha sobrepasado el l铆mite y ha dicho que no puede m谩s. No le ha sucedido a la doctora V. todav铆a, pero conoce el riesgo. A ese punto lleg贸 un 60% de los sanitarios de atenci贸n primaria en abril, diagnosticados con el conocido burnout, el s铆ndrome de desgaste profesional. Y el siguiente eslab贸n es el de ellos, los urgenci贸logos. Han avisado de ese riesgo a la jefatura del hospital, pero no llegan buenas noticias. 鈥淟es ha tocado ya a los de Urgencias y despu茅s les tocar谩 a los especialistas鈥, avisa 脕ngel Luis Rodr铆guez, m茅dico de familia, psicoterapeuta y responsable del gabinete de salud mental del sindicato Amyts, especialista en burnout en la profesi贸n m茅dica.

Septiembre es un horizonte muy lejano para los que trabajan en las urgencias del Infanta Sof铆a, cuyo servicio es el que peor est谩 de toda la regi贸n, seg煤n el sindicato de m茅dicos. De hecho, Amyts no sabe si llegar谩 vivo o colapsar谩 antes. Del todo. Urgencias cuenta con una plantilla de 33 m茅dicos en puestos estructurales (m谩s la jefa) y 12 exclusivamente para hacer guardias. De todos ellos, 10 est谩n de vacaciones y seis fuera de servicio por estar de baja por causas como ansiedad, depresi贸n e incluso hipertensi贸n arterial por los picos de estr茅s. Turnos que antes sacaban adelante entre 12 m茅dicos, ahora lo hacen entre seis. Los profesionales han avisado al juez de guardia ante la inacci贸n de la gerencia del hospital. Los pacientes llegan sin parar. Los datos de las tres primeras semanas de junio de 2018 muestran que se atendieron a 6.751 personas. En el mismo periodo de este a帽o, 9.338. En julio el ritmo se ha mantenido. Los pacientes con urgencias altas (color rojo) son atendidos r谩pidamente, con urgencias medias (naranja y amarillo) se acumulan y esperan m谩s de lo debido, y los menos urgentes (verde y azul) se eternizan ocho o nueve horas. 鈥淎lgunos se acaban yendo a casa y puede llegar a ser un problema porque lo que no es importante hoy, en unos d铆as puede estar peor si no se trata鈥.

鈥淣adie quiere venir aqu铆. Es el infierno y todo el mundo lo sabe鈥, admite la doctora S., 49 a帽os, 23 de ellos trabajando en Urgencias. Se ha enterado por un correo que la coordinadora de servicio ha presentado su dimisi贸n tras reunirse con la direcci贸n m茅dica. 鈥淗a sido una t铆a capaz de organizar las urgencias durante lo peor del confinamiento y vivi贸 aqu铆 pr谩cticamente tres meses, sin descansar. Pero ante la inacci贸n del hospital y de la administraci贸n tambi茅n ha petado鈥, lamenta.

La Consejer铆a de Sanidad responde que recursos humanos y el mismo departamento 鈥渙rganizan las vacaciones para atender adecuadamente el servicio鈥. Pero los m茅dicos ense帽an un planillo esquel茅tico y, sin gente, poco se puede organizar. 鈥淓s el s谩lvese quien pueda, que el barco se hunde鈥, a帽ade la doctora.

Los m茅dicos se cuidan entre s铆, porque se miran y se reconocen. Es una terapia de resistencia. Cuando uno pierde los nervios, busca un espacio oculto y rompe a llorar. Siempre hay otro que le consuela porque se refleja en 茅l. Por eso mandaron a casa a una compa帽era en mitad de un servicio ag贸nico hace tres lunes, cuando, agobiada por no llegar a todo, empez贸 a hiperventilar y acab贸 con una crisis de ansiedad. 鈥淣o quer铆a irse por no dejarnos peor de lo que est谩bamos. Pero la obligamos. Cualquier d铆a caemos los dem谩s鈥, sentencia la doctora V.

La situaci贸n se ha vuelto tan dram谩tica, que m谩s de un m茅dico ha tenido que dejar a medias a un paciente para atender corriendo a otro que acaba de llegar. Lo vivi贸 en sus propias carnes la doctora N. hace unas semanas. Se encontraba suturando la herida de un chico y escuch贸 la bocina. C贸digo rojo. 鈥淣ormalmente, hay dos m茅dicos asignados que saben que les toca a ellos salir corriendo鈥, explican los doctores. Pero ese d铆a no hab铆a nadie m谩s. As铆 que dej贸 la sutura a medias, se fue a atender un ataque al coraz贸n y, al cabo de un par de horas, volvi贸 a terminar el trabajo que hab铆a empezado.

鈥淭enemos la sensaci贸n constante de que no llegas a todo, no consigues controlar lo que est谩 pasando y la idea de que puedes cometer un error en cualquier momento te la llevas a casa y no te deja desconectar鈥, admite la doctora V. Por eso mismo, ella se autodiagnostica: cada vez duerme menos, come menos y est谩 m谩s irascible. 鈥淓s entrar por la puerta del hospital y te entran ganas de llorar鈥.

14 a帽os de historia

No siempre han sido as铆 las urgencias del Infanta Sof铆a, aunque nunca hayan estado tan cerca del colapso como ahora. El Infanta Sof铆a naci贸 en 2008 y pronto se convirti贸 en la ni帽a bonita de la Administraci贸n, entonces gobernada por Esperanza Aguirre. Amplio, en una zona en expansi贸n, estaba llamado a convertirse en uno de los centros de referencia del norte de la regi贸n. Llegaban m茅dicos j贸venes, con una carrera por delante, dispuestos a comerse el mundo.

Pero poco duraron los buenos tiempos. Los sanitarios apuntan al declive de este hospital al momento en el que cal贸 la idea del exconsejero de Sanidad Manuel Lamela de que el futuro se encontraba en el modelo de gesti贸n sanitaria p煤blico-privada, que afectaba directamente a varios hospitales, entre ellos el Infanta Sof铆a. Una idea que recogi贸 su sustituto en el puesto, Juan Jos茅 G眉emes, y que defendi贸 tambi茅n Javier Fern谩ndez-Lasquetty, actual consejero de Hacienda. Pero se paraliz贸 gracias a la famosa marea blanca. El hospital sigui贸 funcionando como p煤blico por la propia resistencia de los sanitarios y el equipo de urgencias consigui贸 en 2012 el premio al mejor servicio de Madrid. Aunque algo se trunc贸. El hospital empez贸 a atender a m谩s poblaci贸n: de 295.000 a 333.000 habitantes, mientras el n煤mero de la plantilla era pr谩cticamente el mismo que en 2008. En urgencias, de hecho, la plantilla ha pasado de 28 a 31 adjuntos. Solo tres contrataciones que se consiguieron gracias a la pandemia.

鈥淓l cierre de los SUAPS y una plantilla estirad铆sima que atiende a m谩s poblaci贸n que hace una d茅cada, llev贸 a la renuncia de algunos m茅dicos, a algunas rotaciones de personal, pero ahora ya ni eso, la mayor铆a no quiere ni venir鈥, se queja el doctor S., 49 a帽os, de baja por hipertensi贸n 鈥渃uando no he sido nunca hipertenso鈥. Por eso el servicio, en conjunto, acaba de mandar una carta de auxilio a los m茅dicos de todo el hospital para explicar 鈥渓a devastadora situaci贸n鈥 que est谩n viviendo. Para que entiendan que si colapsan ellos, colapsan todos.

En diciembre pasado, seis urgenci贸logos se fueron de golpe. La coordinadora de servicio tambi茅n acaba de renunciar y, ahora, la doctora N. se ha decidido a presentar su dimisi贸n. Tiene contrato fijo, 37 a帽os y le encanta ser urgenci贸loga. Pero no as铆. Lo cuenta con la voz temblorosa y con pesar. Con mucho pesar. 鈥淢e voy a la cama todos los d铆as llorando. Entro aqu铆 llorando. Hay varias veces que tengo que parar porque me pongo a llorar. Antes est谩 mi salud mental. Me han dicho que me coja una baja, que me vaya de vacaciones, que me lo piense y que no es momento de abandonar el barco. Pero no me voy, me echan. As铆 no se puede trabajar鈥.

Enlace relacionado ElPais.com (31/07/2022).