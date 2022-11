–

De parte de Sare Antifaxista November 15, 2022 179 puntos de vista

Nueva fase de protesta y lucha del refugiado político vasco por obtener su identidad para acabar con su actual ‘muerte civil’

“Esto no es una actuación contra Asier Guridi, es contra una serie de refugiados”

“El Estado español me ha torturado, me ha tenido en cárceles de Ceuta a 1.200 kms. de Euskal Herria. No tiene ninguna buena voluntad hacia mi persona”

“Veo con preocupación lo que ocurre en Euskal Herria. Podría haber habido otras vías pacíficas y directas hacia la Independencia y el socialismo, que eran el uso y la desobediencia y la confrontación directa con los estados que nos oprimen, nos dividen y nos someten”

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

El refugiado político vasco en Venezuela Asier Guridi Zaloña inicia desde hoy una nueva movilización, una encartelada ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) para obtener su cédula de identidad. Aclara que no es contra el Gobierno bolivariano de Venezuela, sino contra ese servicio que incumple “las leyes y el mandato que le dio la CONARE (Comision Nacional de Refugio)”. Su lucha continúa y citando a Che Guevara afirma que “la única lucha que se pierde es aquella que se abandona”. Si con este nuevo movimiento no desatasca esa situación que “no solo me afecta a mi, sino a otros refugiados de Venezuela”, dará un nuevo paso. Llama a la solidaridad en Venezuela y Euskal Herria y afirma que lo que pretende es contar con la cédula de identidad para tener todos los derechos activados. Está convencido que “me asiste la razón” y que “lograré la victoria”.

A la tercera va la vencida (cuarta si tenemos en cuenta la que hiciste cuando te detuvieron hace unos años), ¿Comienzas una protesta ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) para obtener la cédula de identidad? Puedes explicar ¿por qué lo haces ante un organismo dependiente del Ministerio de Interior de Venezuela? ¿Por qué si ya hace casi dos años te otorgaron el pase de refugiado sigues sin esa cédula de identidad, necesaria para llevar una vida digna, para poder trabajar…?

Sí, sí comienzo esta nueva iniciativa de movilización y lucha convencido de ir a por la victoria, de ir a por el éxito como tal. Me asiste la razón y el derecho. Creo que voy a conseguir mover al inmóvil para que se me otorgue la correspondiente identidad y a su vez los derechos humanos que conlleva esa identidad. Porque el documento de identidad es el que me dará acceso a los derechos humanos fundamentales como el trabajo, el derecho a la propiedad, el derecho a tener una personalidad jurídica, a parte de otros derechos que no están consagrados en los derechos humanos, pero que son básicos como tener una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito o de débito que no lo tengo. O sea, no puedo tener un teléfono a mi nombre, no son derechos humanos que no están en la Carta de Derechos Humanos de la ONU pero son fundamentales.

Estoy convencido que lo voy a conseguir. La única lucha que se pierde es aquella que se abandona, así lo decía Che Guevara. Estoy iniciando una nueva etapa de movilización y lucha que va a tener distintas fases. En un principio, estoy ante la sede principal del SAIME de Venezuela. Es el organismo que da la identidad, el documento de identidad a los ciudadanos y es el organismo que está incumpliendo, desobedeciendo una orden de Estado que es la de dar cédula de transeúnte a los refugiados.

Por qué digo de Estado, por que la CONARE (Comision Nacional de Refugio) está compuesta por tres ministerios principales: de Defensa, de Interior y de Exteriores o cancillería, y ellos, los tres, con voz y voto, decidieron darme el refugio en Venezuela por razones fundadas y probadas, y me remitieron al SAIME a que me dieran el correspondiente documento de identidad, pero estoy bloqueado. El SAIME, un organismo dependiente directamente del Ministerio de Interior, está incumpliendo, desobedeciendo y desacatando una orden que también viene del propio Ministerio de Interior. Está incumpliendo una orden de Estado. Creo que puedo mover, lo que sea para que se restablezca el derecho, que me otorgue a mi como Asier Guridi la correspondiente cédula de identidad y también se otorgue la cédula de identidad al resto de refugiados a los cuales en los últimos años se está dejando sin la misma. Porque esto no es una actuación contra Asier Guridi, es contra una serie de refugiados en los últimos años porque antes cuando a una persona se le otorgaba el refugio en Venezuela los funcionarios de la CONARE te llevaban al SAIME y salías con la cédula de identidad. Pero llegó un momento que el actual director del SAIME empezó a negar, hacerse el loco o a no contestar a las solicitudes de cédula y nos está dejando indocumentados y sin acceso a los derechos humanos básicos de las personas. Entonces, ahí estoy para luchar y ganar.

¿Por qué ante el SAIME?

La anterior huelga la hice ante el Consulado General de España que se niega también a darme el correspondiente pasaporte, pero es normal que el Estado de España me niegue el pasaporte. Si estuviera en el desierto me negaría el agua, también.

El Estado español me ha torturado, me ha tenido en cárceles de Ceuta a 1.200 kms. de Euskal Herria. No tiene ninguna buena voluntad hacia mi persona y es normal como corroboré, comprobé y demostré que sigue haciendo una persecución por parte del Estado español. Recordar el caso de Jamal Khashoggi, el periodista que en Turquía fue al consulado de Arabia Saudi y nunca salió, le trocearon dentro. Porque un refugiado no debe ir nunca al consulado del Estado que lo persigue. A mi el SAIME me envió al Consulado General de España a por el pasaporte de España. No tiene sentido, y hay suficientes artículos, como el 25 de la Convención sobre el Estatuto de refugiado de 1951, creo que es, en el que se dice que el estado receptor de refugiados se encargará de los trámites administrativos y documentales necesarios del refugiado y no le enviará a correr ningún peligro, como enviarlo al Consulado General de España a por un pasaporte que España no lo iba a dar y no lo va a dar. Es un requisito imposible y absurdo.

Ahora voy otra vez al SAIME a decirle que ese requisito es imposible y absurdo y su deber es darme a mi el documento de identidad correspondiente, la cédula de identidad conforme a las leyes venezolanas y las leyes internacionales , en cumplimiento del artículo 13 de la Ley Orgánica de Refugiados y Refugiadas y Asilados y Asiladas, la LORRA, que se dice. Debe cumplir el artículo 13, el 18, el 19 y el 26 de esa misma ley de Venezuela. Que dice clarito que se debe dar la cédula de identidad al refugiado. Pero el SAIME, un organismo con mucho poder, me niega. He hecho durante este período varias solicitudes al SAIME para que me den la correspondiente cédula. Todas mis solicitudes escritas han sido ignoradas y no contestadas. No contestan ni sí ni no, ni veremos. Lo meten en el baúl de los recuerdos que ignoran y hay un silencio administrativo por parte del SAIME. No me queda más remedio que protestar por algo que es justo ante el organismo que me está negando, no solo a mi, la cédula de identidad.

Esta lucha va por mi Asier Guridi Zaloña y por el resto de refugiados que la Comisión Nacional de Refugiados les ha otorgado el refugio y SAIME les sigue negando su identidad. Esa es mi lucha y propósito.

Como has comentado, si no lo consigues iniciarás una huelga de hambre, de nuevo. ¿No hay más salida? ¿Hasta dónde piensas llegar, en la anterior frente al Consulado General de España acabaste con la salud muy deteriorada?

Estoy comenzando una lucha escalonada, diversa, de movilización y lucha, (‘mobilizazioa eta borroka’), y en este momento inicio una encartelada permanente y móvil a ratos ante la sede principal del SAIME de la República Bolivariana de Venezuela. Esto va a tener un plazo estipulado, que no voy a detallar, y sí desde ese momento voy a dar un salto radicalizando mi lucha e iniciando otro tipo de lucha de cara obtener la correspondiente cédula de identidad de Venezuela para que sea respetado el Derecho, las leyes que me deberían proteger y que actualmente están en papel, pero son papel mojado. Simplemente estoy pidiendo el cumplimiento de la legalidad, para que pueda gozar de derechos humanos básicos. Los cuales me son negados al no carecer de cédula de identidad.

Sé que en la anterior huelga de hambre, de 36 días, ante el Consulado General del Estado español fue dura y me dejó secuelas, evidentemente. Pero para mi es importante mantener, como dije, que la lucha continuaba y continúa hasta que pueda gozar de los correspondientes derechos humanos y, a su vez, mi hijo, un ‘maletadun haurra’ que vive en Oñati, también pueda tener todos sus correspondientes derechos. Simplemente hace unas semanas no ha podido jugar con el equipo de fútbol sala de Oñati, el Aloñamendi, defendiendo su puerta, como portero, por su situación irregular y no puedo solucionar su situación irregular, mientras a mi no se me otorgue la cédula de identidad y no pueda hacer en condiciones el cambio, la rectificación de la partida de nacimiento de mi hijo que se requiere. Para ello es básico que yo pueda ser sujeto de derecho, que pueda tener mi propia identidad, mi carnet, mi DNI en mi cartera.

Llevas años en Venezuela, desde 2001, alguna vez ya lo hemos comentado, pero ¿por qué te dejan fuera del colectivo de refugiados? ¿Qué pasó? ¿Te han dejado solo después de años de lucha, en la cárcel y torturado por la policía española?

Para mi de alguna manera fue doloroso. El abogado Iñako Goioaga me citó en el Hotel Alba de Caracas. No sabía a qué iba, se me citó allá y me planteó directamente que tenía que dejar de reclamar el asilo político en Venezuela, que no debía reclamar garantías, protección e identidad en Venezuela y que me tenía que quedar desamparado en la calle, sin poder hacer una vida con mi hijo, pendiendo de un hilo. Algo increíble. Me dijo que ‘esa era la decisión’. ¿La decisión de quien? Porque si soy el protagonista, el perjudicado de esa decisión de quedarme en la muerte civil, no se ha contado conmigo a la hora de tomar esa decisión. ¿Entre quiénes tomaron esa decisión en nombre del colectivo de refugiados, ignorándome a mi y sin que yo estuviera presente? Porque es increíble.

He estado en el colectivo de presos de Ceuta y allí todos los presos que estábamos tomábamos decisiones del colectivo de presos de Ceuta. ¿Por qué siendo yo parte del colectivo de presos de Venezuela no pude participar en una decisión que iba a repercutir directamente en mi y mi hijo?. Y ¿por qué utilizaron a Iñako Goioaga de correa de transmisión? Me parece increíble. Iñako Goioaga creo que había llegado 24 horas antes o poco antes a Venezuela y aquí se le recibe con una cena y la degustación de rones varios.

Me imagino que la reunión esa se hizo con rones varios delante y sin medir lo que suponía dejarme sin identidad, sin protección que supone el asilo político, el refugio. Y sin las garantías necesarias para que pudiera seguir haciendo una vida digna, porque es triste que te venga un abogado así en 2014, creo que era marzo, después de haber estado cuatro meses preso en el servicio de inteligencia Bolivariano, el Sebin, y no vino ningún abogado de Euskal Herria. Mientras estuve preso, no vino nadie. Hice una huelga de hambre y sed de 17 días, en el Sebin. Y gracias a esa lucha, conseguí que se me dejara en libertad, se me sacará de allí. Me parece increíble que llegue un abogado, un senador, de Euskal Herria le reciba el susodicho, el que todos conocemos, se vayan a hacer una comilona y tomarse unos rones y decidan lo que tiene que hace Asier Guridi.

No señor, lo que tenga que hacer y por el bien del colectivo lo tendrá que decidirse con Asier Guridi delante en una mesa sin botella de ron. Pero no sucedió así y se tomó una decisión en 2014 de dejarme en el desamparo, cuando en el 2016 en Suiza a un caso muy parecido de la compañera Nekane Txapartegi, que también tenía un bebé como yo, un ‘maletadun haurra’, se decidió hacer campaña por el asilo político de Nekane Txapartegi. ¿Cuál es la diferencia entre Nekane y Asier Guridi? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué? Es básico. Es muy importante.

Sí, me han dejado solo y tengo mucha experiencia, años de prisión, de dispersión, palizas, torturas, clandestinidad, huido y ahora a 7500 kms de Euskal Herria y eso ha traído consecuencias, como que la gente en Oñati prefiera esquivar el tema, mi situación y hacerse los locos. Darme la espalda sin saber lo que pasó en su día, en su momento en Venezuela y por qué Iñako Goioaga, un profesional de la política, un político español, un senador español, me comunica que o ceso solicitar el asilo político o que quedo fuera del colectivo.

Es lo que me comunica Goioaga porque cuando salgo en libertad del Servicio de Inteligencia venezolano, me reúno aquí con exguerrilleros y personas de partidos políticos de Izquierda de Venezuela que estaban agrupados para pedir mi libertad. Y ellos dijeron unánimemente que era primordial, principal y urgente lograr mi asilo político para obtener mi estabilidad y la estabilidad de mi familia, mi hijo., las garantías, la protección y la identidad. Había que proseguir solicitando el asilo político que mi pareja ya había solicitado estando yo preso en el Sebin.

Desde Venezuela, ¿cómo ves la situación política en Euskal Herria?

Creo que está un poco ligada a las anteriores preguntas. Primeramente, desde la lejanía a 7.500 kms, pero veo también desde una cierta libertad de ser Asier Guridi Zaloña, de ser militante político vasco y no tener ninguna otra atadura, la veo con preocupación. Con preocupación, porque esto va más allá de si el camino era la lucha armada, de si había que dejar la lucha armada. Va mucho más allá. En mi opinión en Euskal Herria podría haber habido otras vías pacíficas y directas hacia la Independencia y el socialismo, que eran el uso y la desobediencia y la confrontación directa, si quieres, con los estados que nos oprimen, nos dividen y nos someten. Pero se decidió otro camino, que era el camino de llegar a acuerdos con el PSOE, con ese PSOE del que Barrionuevo se vanagloria de haber participado en el GAL. Entonces, nos dicen vamos a Madrid y conseguimos unas ventajas sociales para los españoles y somos los guay del Paraguay, y mientras Euskal Herria está dividida y cada vez en peores condiciones.

¿Por qué?

Según veo yo porque no tenemos los instrumentos para hacer frente a la emigración, por ejemplo, que debe decidir sí la debe recibir, pero con ciertas condiciones también. Ciertas condiciones de que el migrante llegue a Euskal Herria, trate de aprender del euskera, que sus hijos se adapten a Euskal Herria y no a España. Tienen que saber donde estamos, porque sino nos siguen españolizando y esta vez haciendo uso y usando a los migrantes. No tenemos instrumentos como Estado que deberíamos tener. Es necesaria la Independencia, la ruptura con los estados español y francés para preservar el futuro de Euskal Herria. De una Euskal Herria euskaldun e independiente. En este momento, creo que vamos por una vía contraria, el de la asimilación en el sistema español dándole el famoseo a ciertos políticos profesionales.

Los hemos conocido toda la puta vida como políticos y esos nunca van a hacer otra cosa. Jon Inarritu no va a ser capaz de hacer otra cosa, que se ponga de jardinero en el pueblo, u Oskar Matute. Toda la vida le hemos conocido como político, por gracia divina ellos han sido llamados a ser políticos y a representar a la ciudadanía vasca. No me jodas, esa parte no la entiendo y creo que algunos personajes están más por ego personal y podían estar en el Congreso español como en cualquier otra institución loca por ahí.

En este momento, sí tengo esperanza que Euskal Herria va a salir de esta situación, de este impasse mejorando las condiciones sociolaborales, que también es importante, de todos los ciudadanos vascos, pero también reivindicando los derechos históricos y nacionales de Euskal Herria, que creo que se han olvidado y se han dejado un poco de lado. Esa parte es básica.

¿Tienes apoyo y solidaridad en Venezuela para poder tener una vida normal? Y ¿el apoyo de colectivos de Euskal Herria?

Sí, sí, sí tengo apoyo de algunos partidos de izquierda de Venezuela, también de algunas personas representativas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sí tengo ciertos apoyos, pero también se nota, de alguna manera, por ciertos partidos, sobretodo el oficialismo, que es el Gobierno de Venezuela. Tiene que mover el pie para que el SAIME dé la cédula. La gente que está en el PSUV le cuesta enseñar la patita, te muestra la solidaridad, pero no se implican. Creo que conocemos esas situaciones en Euskal Herria también. Sí, te dicen que tienes toda la razón del mundo, pero no muerden la mano de su amo. Y estamos en esa situación de alguna manera. Hay muchos medios, también chavistas como el diario ‘Vea’ que han estado muy presentes, me han hecho entrevistas, que me ha llamado el director para entrevistarme con él personalmente y hablar de la situación. Y hasta diarios que son de la oposición, como el diario ‘Talcual’, cuyo director es un vasco, o diarios como el de mayor tirada en Venezuela ‘Últimas Noticias’, que ha sacado la noticia dignamente. Y otros medios, chavistas y opositores, ahí no me puedo cerrar. Toda la solidaridad que pueda venir de un ámbito y de otro va a ser bienvenida.

Yo mis ideas las tengo bien claras: soy Asier Guridi independentista, socialista, internacionalista y en Venezuela también me ubico en la órbita de la izquierda marxista; sí, así de claro. Entonces, tengo apoyos y espero seguir contando con más gente que se sume a mostrar su solidaridad y no quiero ser catalogado porque te apoyan los del PCV, que te apoyan los de… cuantos más apoyos recabe, mejor. Pero no voy a decir claramente que tengo el carnet del PSUV, el de PCV, de Tupamaros, o el del PPT. Soy un ciudadano aquí que no puedo mostrar partidariamente ni para aquí ni para allá, pero sí soy un militante internacionalista, de izquierdas, marxista.

En Euskal Herria, pues bueno, lamentablemente el hecho de que me sacaran del colectivo hace que mucha gente se retraiga, se eche atrás. Se notó en cierta manera en algunos actos que hubo en Oñati o en Gasteiz, pero doy un valor y una importancia mucho más grande a lo que se hizo y a la gente que mostró su solidaridad. A eso le doy el valor, no a quienes se quedaron atrás o dieron la espalda a una reivindicación justa, de Justicia, de Derechos Humanos exclusivamente y que repercute en un niño de 14 años, que está en Oñati ahora. Si para algunos eso no era importante para mostrar su solidaridad y por razones de partido o por razones de Estado preferían mirar a otra parte y dar la espalda pues bueno se autocalifican cuando no son capaces de mostrar su solidaridad por una causa exclusiva de derechos humanos básicos como estoy reivindicando el derecho a la identidad, que conlleva una serie de derechos humanos básicos universales.

¿Qué llamamiento haces a la sociedad vasca y a la venezolana ante esa conculcación de derechos que sufres desde hace décadas?

El llamamiento es explícito. La solidaridad sobre una causa justa. De derechos humanos, que son conculcados en este momento, como el derecho al trabajo, derechos a la identidad jurídica, el derecho al matrimonio, no me puedo casar con mi pareja que llevamos más de 17 años juntos, y es un derecho humano, no tengo el derecho a la propiedad. No puedo tener ni un teléfono, ni una moto, ni una bicicleta, ni un coche, ni una casa a mi nombre. No tengo derecho a la propiedad y es un derecho básico. Igualito en otras situaciones.

Hago el llamado a que la gente sea solidaria y vea si mi reivindicación es justa o no. Si le parece injusta, allá ellos. La reivindicación es justa, escueta y clara de derechos humanos básicos.

Añade lo que quieras si algo se ha quedado fuera.

Quisiera añadir simplemente que pido la solidaridad, la movilización de Euskal Herria, que los agentes políticos y sociales de Euskal Herria, de los individuos de la ciudadanía vasca. No estoy hablando de colores políticos, ni de grupos sociales, sino que estoy pidiendo la solidaridad de todos. Y el que se quiera quedar callado, mirando a otro lado, quedará retratado de alguna manera por dar la espalda a una reivindicación exclusiva de derechos humanos. Antes también quedaron bien retratados, por tratar de acallar e ignorar una protesta justa, y espero que no se vuelva a repetir, porque estoy decidido a lograr los derechos básicos que me corresponden, y los de mi hijo Ibai.

En esta lucha puede haber consecuencias, sí las puede haber lo tengo claro. En eso estamos y espero poder conseguir lo que me propongo. Y estoy convencido de conseguirlo. Agradecer a quienes se vayan a implicar en mi lucha y aquellos como tu y Sare Antifaxista van a difundir mis reclamos y van a explicar a la ciudadanía de qué se trata esta lucha y cual es mi caso, el caso de Asier Guridi Zaloña, refugiado político vasco en Venezuela, en situación de muerte civil actualmente.

Ondorengo idatzi honen bidez, komunikabide eta eragile ezberdinei jakinarazten zaizue, gaur asteartea azaroak 15, borroka eta mobilizazio ekinen berri baten lehen faseari hasiera ematen diodala Caracasen Saime, nortasun agiriak ematen dituen, instituzioaren aurrean. Hona hemen agiri edo jakinarazpena:

EUSKAL JENDARTEARI AGIRIA

Nik, Asier Guridi Zaloña, Venezuelako Errepublika Bolibartarrean euskal iheslari politikoa, gaur asteartea azaroak 15, Caracaseko Saimeren egoitza nagusiaren aurrean, nire nortasun-agiria eskatzeko asmoz mobilizazio eta borroka dinamika hasi dudala jakinarazten dut, Venezuelako Errefuxiatuen Komisio Nazionalak, Defentsa eta Atzerri Ministerioen bozkekin, erabakitakoari jarraiki. Horrela, bada, nortasun-agiriak ematen dituen Saime instituzioa Conarek (Comisión Nacional de Refugiados) harturiko Estatu-erabakia desobeditzen eta bete gabe uzten ari da.

2021eko abenduaren 7an, arrazoi jakinengatik errefuxiatu-izaera aitortzen zidan Conareren dokumentua eman zidatenean, amaitutzat eman nuen Caracasen Espainiako Kontsulatu Orokorraren aurrean egiten ari nintzen gose greba. Aipatu dokumentuan, Venezuelako errefuxiatu eta asilodunen lege organikoaren araudiko 13. artikuluak dioenari jarraiki, Saime instituziora joan eta “oinezko” gisa nortasun-agiria egitea agintzen zitzaidan. Baina Saime instituzioak behin da berriz erantzun gabe utzi ditu nik nortasun-agiria eskatuz aurkeztu dizkiodan eskakizunak; era berean, aurkezturiko idatzizko eskakizunen kopiak egiaztagiri gisa sinatu eta zigilatzeari uko egin dio, haien aldetik behin da berriro gertatzen ari den isiltasun administratiboa babesteko. Saime instituzioak ez ditu eskariak erantzuten, ez bai eta ez ez; jaramonik egin gabe eta indokumentuta uzten ditu Venezuelan errefuxiatu-izaera aitortua duten pertsonak. Hau ez da beti horrela izan; adibidez, Dante Rivas Saimeko zuzendari zelarik, Conareko ordezkari batek errefuxiatua Saimeko egoitzara laguntzen zuen eta errefuxiatua nortasun-agiri batekin ateratzen zen. Ez da Asier Guridi Zaloña euskal iheslari politikoaren aurkako neurri bat; izan ere, Asier Guridiri bezalaxe, azken garaietan errefuxiatu-izaera aitortu zaien pertsonei ere eragiten die Saimeren azkenaldiko jarrerak edo erabakiak.

Venezuelako Errepublika Bolibartarreko Konstituzioari atxikita egingo den eta Caracaseko Baralt etorbideko Saimeren egoitza nagusiaren aurrean aurrera eramango den protestaldi baketsu honek izango duen lehen faseari elkarretaratze iraunkorra deituko diogu. Lehen fase honen helburua, informazioa zabaltzea eta elkartasuna bilatzearekin batera, Saimeko zuzendaritza, Conarek agindu bezala, Venezuelan errefuxiatu-izaera aitortu zaien pertsonei nortasun-agiriak ematen has dadin lortzea da. Ondoren, nortasun-agiria lortu arteko borrokaldiaren bigarren fase bat hasiko litzateke. Hastera noan protesta hau errefuxiatu-izaera aitortua didan Venezuelako Estatuaren kontra ez doala argiro azpimarratu nahi dut; aitzitik, Conareren agindua etengabe desobedituz errefuxiatuei nortasun-agiria emateari muzin egiten dion Saime instituzioaren kontrako protestaldi zuzena dugu.

Besteak beste, Asier Guridik 14 urteko semea du, Saimek aitaren nortasun-agiriaren eskakizunei jaramonik ez egitearen ondorioak jasaten ari dena. Saimek eragindako indokumentazio egoeran blokeatuta egotearen ondorioak dira urte askoz semearen dokumentuak zuzendu eta ordenan jarri ezinik egotea.

ASIERRENTZAT NORTASUN AGIRIA!

VENEZUELAN ERREFUXIATU-IZAERA AITORTU ZAIENENTZAT NORTASUN-AGIRIAK!

☠SAIME: Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería

☠CONARE: Comisión Nacional de Refugiados; (Errefuxiatuen Komisio Nazionalak)