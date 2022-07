–

De parte de Sare Antifaxista July 10, 2022 82 puntos de vista

Juanjo Basterra, kazetaria eta militante soziala * E.H

¿Qué es Askatasun Haizea? ¿Qué objetivos os planteáis? Y ¿cuáles son vuestras metas?

Askatasun Haizea es una iniciativa popular de Busturialdea que nació en el año 2017. El movimiento lo conformamos personas del movimiento pro amnistía, personas que trabajan la memoria histórica, familiares de gudaris y personas a nivel individual. La gran mayoría de la personas que conformamos Askatasun Haizea fuimos militantes en diferentes organizaciones del Movimiento de Liberacion Nacional Vasco, tras su desmantelamiento organizativo y sobre todo su desmantelamiento ideológico, muchas exmilitantes del eskualde (comarca) nos veíamos huérfanos ideológicamente.

Percibíamos una renuncia total al legado del MLNV, a su lucha, a sus objetivos como la independencia, el socialismo, la Amnistia,… Un abandono de carácter rupturista, incluso de la condición política de los presos y presas vascas que organizaciones supuestamente a favor de este colectivo negaban, pasando a calificarlos como presos vascos; esto unido a homenajes con guardias civiles… Un sinfín de ejemplos encaminados a borrar un legado de lucha de un movimiento que, sin duda, se equivocó en muchas cosas, pero que fue ejemplar en su compromiso y contundencia revolucionaria, y que mantuvo en jaque durante décadas a los diferentes gobiernos españoles y franceses. Sin duda sin la lucha de miles de aquellas militantes anónimas, Euskal Herria seria totalmente distinta, incluso probablemente este concepto no existiría.

Ante esta tesitura, solo quedaban dos caminos: apartarnos a un lado, vivir de los recuerdos y vivir en una crítica constante a los que se autoproclaman herederos de aquel movimiento; o pasar página y comenzar a luchar por aquello por lo que siempre hemos creído, la creación de un Estado vasco socialista.

Nuestros primeros actos fueron de reconocimiento a gudaris de nuestro eskualde. Uno de los actos que realizamos todos los años y el que más personas reúne es el homenaje a Jon Erezuma, el último gudari de Busturialdea muerto en un enfrentamiento armado en Vic, junto a Joan Carles Monteagudo. Es un acto de recuerdo, de memoria que poco tienen que ver con actos que hoy en día se celebran. Nosotras entendemos la memoria como un acto de recuerdo, pero lo ubicamos en el presente y miramos hacia el futuro. Es un acto hipócrita, inmoral, celebrar un acto de homenaje a un militante revolucionario que murió por la independencia y el socialismo y luego en la práctica política renunciar a dichos objetivos. Jon Erezuma , Manu Uriobarrenetxea, Andoni Campillo, Juan Luis Lekuona, Miguel Uriagereka… lucharon por unos objetivos bien claros, y el mejor homenaje que podemos hacerles es adecuarnos a los tiempos y luchar por aquellos objetivos que están más vigentes que nunca. La memoria de la que hablamos se construye luchando y mira hacia el futuro, no hacia el pasado.

Consideramos que nuestra labor en estos momentos consiste en ser un espacio de resistencia tanto a nivel ideológico como de acción; por tanto, es fundamental crear dinámicas de concienciación, dar respuesta a los problemas diarios de la clase trabajadora, desarrollar redes de apoyo y colaboración con otras organizaciones. Esto es lo que buscamos, no nos conformamos con mantener la bandera de estas reivindicaciones, estamos dispuestos a participar en dinámicas que apuesten por la ruptura del sistema capitalista, reconozcan nuestra existencia como pueblo y defiendan el derecho de autodeterminación. No compartiremos espacios con la socialdemocracia, ni con aquellos que no nos reconocen como pueblo

¿Cuántas personas formáis, más o menos, esta iniciativa? Y vuestro ámbito de actuación, ¿dónde se centra?

Somos un movimiento popular con una estructura abierta, conformado con un núcleo estable de seis personas que funcionan como grupo motor y con una amplia red de de personas colaboradoras que participan con diferentes niveles de compromiso. Afortunadamente nuestra red llega a la gran mayoría de los pueblos de Busturialdea, tenemos sobre todo incidencia en Bermeo, Busturia y Gernika; aunque personas de otras localidades de la zona también colaboran y participan.

Aunque nuestro ámbito de actuación se centra en Busturialdea, nuestra participación de forma conjunta con otros grupos y movimientos en diferentes iniciativas populares nos ha llevado a traspasar los límites de la zona. Por ejemplo, acabamos de participar en la iniciativa popular contra la OTAN y la UNION EUROPEA, compartiendo esta experiencia con movimientos como Ezkerraldea Antifascista, Bultza, Boltxe, Bilbao Antifascista, Plataforma ANTI-OTAN, Siriaren alde….y tenemos que decir que ha sido una experiencia enriquecedora, gratificante. Una iniciativa empoderadora, que ratifica que el movimiento popular y social vasco no está muerto; que a pesar de que ha disminuido en cuanto a grupos y personas, continúa recuperando un espacio político que otros grandes grupos han abandonado.

Son pequeños grupos que se unen para llevar a cabo plataformas o iniciativas diversas, y que están dando una nueva vida al movimiento popular desde unos parámetros políticos diferentes. La aparición de estos grupos, como el nuestro, que se mueven en torno a dinámicas locales o comarcales, puede ser un primer paso hacia la configuración de un nuevo movimiento social y popular vasco. Son referentes muy pequeños que trabajan generalmente en áreas concretas de intervención, pero que son capaces de unirse y colaborar ante objetivos compartidos. Grupos que, además, comparten una lectura social, anticapitalista y antifascista, y en numerosos casos también situando Euskal Herria como marco de lucha, con objetivos independentistas. Estos nuevos colectivos no significan una continuidad o una ruptura con lo anterior, sino una definición diferente; una nueva forma de crear espacios de lucha desde los pequeños grupos de resistencia. Parafraseando a Galeano, un mar de fueguitos resistentes que pueden llegar a confluir en un océano liberador. Al menos, eso esperamos.

¿Cuáles son las razones para haberos salido de Jardun Koordinadora?

Como ya hemos dicho anteriormente, veníamos de una fase de desmantelamiento ideológico y organizativo del MLNV, y la irrupción en el panorama político de nuevas organizaciones, como JARKI o GKS las veíamos con optimismo e ilusión. La coordinadora JARDUN nos ofreció participar, junto a Eusko Ekintza, Jarki, Bultza… Nuestra vocación de unir fuerzas en un proceso de liberación nacional de clase nos llevó a integrarnos sin pensarlo demasiado, para nosotras era algo ilusionante.

El paso del tiempo nos ha demostrado que no es una herramienta eficaz para la aglutinación del pueblo trabajador vasco, no existe flexibilidad política para la unión en puntos que tenemos en común, no respondíamos a los problemas cotidianos que afectan al pueblo trabajador, nos quedábamos en grandes eslóganes, pero sin concretar dinámicas de trabajo, esta disconformidad en el ámbito estratégico nos llevó a salirnos de la coordinadora; a pesar que en los objetivos finales de Independencia y Socialismo estábamos totalmente de acuerdo.

¿Qué análisis hacéis de la situación sociopolítica del Estado español y de Hego Euskal Herria y bajando a vuestro ámbito de Busturialdea?

Sería algo osado por nuestra parte hacer un análisis de este tipo, pero consideramos que vienen tiempos difíciles para la clase trabajadora europea. Ezkerraldea Antifascista utiliza un lema que define perfectamente la situación ante la que nos encontramos, “La OTAN y la Union Europea nos condenan a la guerra y a la miseria”. Estados Unidos a través de su brazo armado la OTAN y utilizando como campo de batalla Europa está provocando una guerra en Ucrania, con el objetivo de desestabilizar a Rusia, acceder a sus recursos naturales. El modelo imperialista de los Estados Unidos está en crisis y su forma de reactivarse es a través de la creación de conflictos o debilitar al polo emergente integrado por países no sometidos a Estados Unidos: Rusia, China, India, Venezuela, Cuba…..Esta situación geopolítica nos está afectando de manera brutal a la clase trabajadora y creemos que en los próximos meses se agravará.

En cuanto a la falta de respuesta de la clase trabajadora, creemos que es debido al diseño político que el neoliberalismo ha impulsado en todos los países occidentales. Han propiciado la existencia de dos corrientes políticas con sus respectivos partidos políticos para dar una imagen de democracia. En la mayoría de los países existe un bipartidismo: un partido neoliberal y una socialdemocracia que promete cambios, pero nunca una ruptura.

En el Estado español ese bipartidismo lo representan el PP-PSOE, en Hego Euskal Herria ese bipartidismo es el equivalente al PNV-EH Bildu. En ningún caso se va a dar una ruptura del sistema, unos nos dirán que representan el orden y los otros que pueden arrebatar algunas migajas. Está muy de moda en las elecciones el votar al menos malo. Ante esto queremos dejar bien claro que la socialdemocracia como ideología representada en nuestro entorno por EH Bildu, hace creer a la clase trabajadora que el cambio de sistema no es posible, que no es tiempo de revoluciones, que las cosas se pueden obtener en las instituciones, poco a poco. Ante ese discurso queremos animar a la sociedad, a la juventud a que crean en la utopía y que no dejen que les arrebaten sus sueños.

La decisión de Pedro Sánchez de elevar el gasto para la industria militar al 2%, decidido en la cumbre de la OTAN en Madrid ¿qué os parece? Parece que el PNV y Bildu llevan una pugna para ver quien apoya más al gobierno español de PSOE y Unidas Podemos (UP) ¿Euskal Herria se beneficia en algo?

El gobierno del PSOE-UP y sus medidas nos parecen aberrantes, lo decíamos anteriormente, son la parte amable del neoliberalismo, puede que en temas LGTBI… se diferencien con el PP, en lo sustancial en nada. Son lacayos del neoliberalismo, de la OTAN y eso los representantes vascos que los apoyan lo saben. Desde el PNV y EH Bildu pretenden trasladarnos la imagen que su participación en este engranaje neoliberal nos beneficia como personas y es mentira; lo decimos con rotundidad: sus políticas no son más que un freno a la lucha emancipadora de la clase trabajadora. Nos hacen pensar que serán ellos quien subirán un punto o dos a los pensionistas y les decimos que es mentira, ellos no consiguen nada lo hace la clase trabajadora, las pensionistas luchando en las calles. Nunca nos han regalado nada, todo lo conseguido ha sido a través de las diferentes luchas.

En cuanto al apoyo a este gobierno por los partidos vascos, nos parece desde un punto de vista político muy triste, pero más triste la reacción de sus votantes ¿Se puede apoyar a un gobierno cuyas políticas económicas son las mismas que las del PP? Estas vienen ya marcadas de la Unión Europea, OTANista, colaborador en la muerte de millones de civiles a lo largo de la historia de esta organización criminal; un gobierno que ha pactado con Marruecos y la OTAN, abandonando al pueblo saharaui, y que se burla de forma cínica del terrorismo de Estado en la valla de Melilla; mantiene la corona, la guardia civil, militares en nuestro pueblo, aprueban incrementos de sueldo de estos cuerpos policiales, aumento del gasto militar… La lista no termina. Esto es lo que han apoyado partidos como EH Bildu y PNV, y no se puede salir: yo apoyo esto sí, esto no. Ambos partidos dan el mayor soporte que se puede dar a un gobierno: el apoyo a sus presupuestos.

Euskal Herria como pueblo nunca se beneficiará de este intercambio de cromos, al contrario, el proceso de asimilación, la desilusión, nuestra identidad y conciencia de clase se ven debilitadas. Nos hacen creer que solo a través de las instituciones neoliberales podremos conseguir un nuevo modelo de sociedad cuando eso nunca va a pasar.

La inflación se dispara, los precios están desbocados ¿Se nota en vuestro ámbito de trabajo/lucha? Paro, pobreza, desigualdad ¿cómo se encuentra esta zona de Bizkaia?

Al igual que en otros lados de Bizkaia, la situación está llegando a ser insostenible. Hemos advertido que están cambiando muchos hábitos de consumo, de ocio. Además, elementos básicos en la cesta de la compra, carnes, pescados… están siendo prohibitivos para muchas familias; cuando nos hablan de comer sano estamos en un momento en el que muchas familias tienen bastante con poder comer.

El último estudio de la realidad de Busturialdea al que hemos tenido acceso es el realizado por el sociólogo Ramón Zallo. En este estudio Zallo afirmaba que :“ Es una foto deprimente y para revertirla se necesita, además de vendajes, alta cirugía y tratamientos estructurales”. De los datos analizados, destaca que en cuanto a PIB es la 18 de las 20 comarcas de la CAPV, un indicativo del declive económico de nuestra comarca.

Nuestra tasa de paro es la 21 entre las 30 comarcas de la CAPV, por tanto las cosas no van bien. La desindustrialización se ha ido acentuando en estas últimas décadas atrás quedaron aquellas grandes empresa de los 70 del siglo XX con cientos de trabajadores; actualmente buena parte de la clase trabajadora de nuestro eskualde debe trasladarse fuera a trabajar, con los sobrecostes que supone en tiempo, precios de los carburantes, accidentes, etc..

En relación a la vivienda, poseemos un parque de vivienda vacío muy importante, pero cada vez es más difícil acceder a un alquiler. La proliferación de pisos turísticos y la especulación que se hace con la vivienda, cuando debía de ser un producto de primera necesidad, no permite a la juventud acceder a ella ¿Puede una persona con un sueldo de 1.300€ ó 1.400€ desplazarse a trabajar diariamente, comer y alquilar pisos desde 700 euros? Evidentemente no. Gran parte de la juventud retrasa su salida del ámbito familiar, vive con pequeños sueldos, una situación que no es real, muchos aguantan gracias a los ahorros de generaciones anteriores, legado de pisos… A las generaciones venideras poco les podremos dejar, su futuro es triste.

¿Creéis que la reforma laboral va a beneficiar a la clase trabajadora, a las personas en paro o en exclusion social y pobreza?

No conocemos los detalles de la reforma laboral, pero consideramos que el paro, la exclusión social o la pobreza son problemas estructurales que hay que atajar de raíz para que la clase trabajadora pueda lograr algún beneficio real y duradero. Echamos de menos un movimiento sin complejos que reivindique la estatalización de los recursos básicos y necesarios: banca pública, enseñanza, educación, salud, vivienda; elementos indispensables que cada vez se están privatizando en mayor medida, y cuyo resultado es una mayor precariedad y empeoramiento. ¿Debemos de soportar como grandes compañías eléctricas, gas, petroleras especulan con nuestras vidas? ¿Qué existan personas que no puedan hacer frente al gasto de calefacción mientras que directivos de Iberdrola ganan cientos de millones de euros y se ríen a nuestra cara? ¿Tenemos que permitir que haya personas que compren casas por codicia para hacer dinero, mientras que nuestros hijos e hijas no pueden acceder a la vivienda? ¿Qué reforma laboral va a solucionar estos problemas estructurales?

Un tema recurrente en esta zona siempre es el museo Guggenheim bis, ¿Qué opinión tenéis? ¿Se hará? ¿Se pone en peligro toda la cuenca? Por el contrario, ¿en qué situación se encuentra la industria porque todo parece dedicarse al turismo, a la economía del pintxo?

Es un tema transcendental en el devenir de Busturialdea y al que no se le está dando la atención ni respuesta necesarias. El PNV hace décadas que ha diseñado que Busturialdea debe de ser una comarca destinada al turismo. Niegan nuestra tradición industrial, pesquera, agrícola,…sectores en claro declive. Nunca en todos estos años, ha habido un compromiso político para frenar este declive.

El museo Guggenheim es un proyecto dañino para Busturialdea. A nivel ecológico es insostenible la protección de la reserva, las marismas y la colonización diaria de miles de persona. Esto no se puede sostener desde un punto de vista ecológico, adórnenlo con adjetivos de turismo verde o como quieran pero creemos que es un dato objetivo y contundente. Esta apuesta económica de las instituciones de convertir nuestra comarca en un parque temático para turistas pasa por el desmantelamiento industrial y hace probable que las empresas circundantes a la ubicación del Guggenheim desaparezcan de la zona.

Además, la creación de empleo de este tipo de estructuras están relacionadas con el sector servicios, sectores precarizados y mal pagados ¿es ese el futuro que queremos para nuestras hijas e hijos? La hostelería aparentemente beneficiada con este proyecto tampoco se verá tan favorecida, ya que este tipo de estructuras siempre vienen acompañadas a su alrededor de restaurantes y bares en la que programan a los turistas donde consumir. Ya estamos viendo las primeras consecuencias de esta turistificación de la zona: la oferta de pisos turísticos está aumentando de forma exponencial, los alquileres escasean y la tendencia es la subida. Lo mismo sucede con los precios de los locales, junto a esto crecen dificultades para que se creen cualquier otro tipo de proyectos económicos y laborales… Así que a aquellos que aplauden la llegada del Guggenheim porque se revalorizaran sus propiedades les invitamos a que piensen en la juventud y qué futuro les queda.

Por otro lado, el proyecto del Guggenheim no es más que humo. Hemos visto como se han ido cerrando sucesivamente los diferentes museos Guggenheim en otras partes del mundo; o como se declara deficitario el de Bilbao donde la gente va más a conocer el edificio que a visitar sus instalaciones. Claramente este proyecto, como ya ha pasado con otros, beneficiará a los empresarios de grandes obras y cementeras; y en el sector hostelero a franquicias y grandes empresarios. No es un futuro alentador para la zona.

Hay muchos puntos que analizar sobre este proyecto, pero desde luego en caso de realizarse cambiará Busturialdea en todos sus aspectos y no para mejor. Esta es la forma como el PNV entiende la democracia piden que les votemos cada cuatro años para luego diseñar planes a espaldas del pueblo, sin información, sin consultarnos, esto es lo que llaman democracia.