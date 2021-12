–

Todos los nombres/Unai Aranzadi

En la primera Aste Nagusia de 1978 un comando de Cristo Rey atac贸 con bombas incendiarias la librer铆a e imprenta del colectivo anarquista Askatasuna.

Mikel Orrantia con un ejemplar de Askatasuna en su casa de Forua Unai Aranzadi

En la madrugada del 24 de agosto de 1978, primer a帽o en el que la ciudad de Bilbao celebraba su Aste Nagusia, un comando fascista del grupo Guerrilleros de Cristo Rey atac贸 con bombas incendiarias la librer铆a e imprenta del colectivo anarquista Askatasuna. Situado en pleno centro de Bilbao, el local y toda la costosa maquinaria quedaron arrasadas por las llamas. Sin embargo, el proyecto pol铆tico y editorial consigui贸 sobrevivir dos a帽os m谩s, exhausto por la asfixia econ贸mica, el hostigamiento de la Audiencia Nacional y la sensaci贸n de derrota que una vez comenzada la etapa constitucional condujo a la extinci贸n de no pocos colectivos y organizaciones de izquierda que hab铆an aflorado en Euskal Herria al albur de los a帽os setenta. Al frente de la imprenta y colectivo Askatasuna estaba Mikel Orrantia, quien nos recibe en su caser铆o de Urdaibai para dejar testimonio de otro de los ataques a la libertad de prensa que se han quedado fuera del relato oficial sobre lo que sucedi贸 en el conflicto vasco desde las primeras elecciones libres tras la muerte de Francisco Franco.

驴C贸mo naci贸 el colectivo Askatasuna?

Hay que situarse en aquellos a帽os tremendamente complejos. En Euskadi a mediados de los sesenta tuvo un gran auge el activismo de ETA. La militancia en esa organizaci贸n pas贸 a ser muy importante. Y tambi茅n hubo ca铆das. Sab铆amos que militando activamente no durabas m谩s de dos a帽os en la calle. Yo creo que consegu铆 durar alguno m谩s, pero la realidad era esa. Dos a帽os y te deten铆an. Por tanto el exilio se hab铆a llenado de vascos que hab铆an huido de la represi贸n policial. Y las c谩rceles estaban tambi茅n llenas. En alg煤n sitio le铆 que por la ETA de los sesenta y setenta hab铆an pasado varis decenas de miles de personas. Hasta treinta mil personas si no recuerdo mal.

驴Qu茅 tipo de militancias eran aquellas?

No era una actividad de las veinticuatro horas del d铆a los trescientos sesenta y cinco d铆as del a帽o. Hac铆as una pintada, tirabas octavillas y otros pon铆an una bomba aunque en un a帽o pasaban pocas veces ese tipo de acciones. La mayor parte del tiempo uno estaba huyendo de la polic铆a. Tratando de organizar algo, formarte y aprender cosas.

As铆 que al final te exiliaste鈥

S铆, como consecuencia de mi militancia en ETA tuve que salir al exilio. Sal铆 muy re帽ido con la direcci贸n de 1969-1970, que estaba en manos de ETA VI. Los que ser铆an luego trotskistas se hab铆an hecho con la direcci贸n. A mi no me ca铆a bien aquello. Yo era libertario, as铆 que total, tuve que irme fuera con mi compa帽era. A Bruselas, en B茅lgica. Como 茅ramos de familias obreras y nadie nos pod铆a mantener tuvimos que ponernos a trabajar. All铆 conocimos a gente y entre esta gente hab铆a muchos libertarios con lo que simpatizamos. Mis inquietudes pol铆ticas fueron encontrado un camino de respuesta a las preguntas que me hac铆a sobre c贸mo organizarse y el concepto de libertad solidaria, una idea que me ha gustado siempre.

Es decir que Askatasuna nace en B茅lgica y de varios antiguos activistas de ETA…

Digamos que en Bruselas nos juntamos militantes de ETA con libertarios espa帽oles exiliados y algunos restos del mayo del 68 franc茅s y mucho italiano, e iniciamos un colectivo al que llamamos 鈥渓a base鈥, orientado a hacer pol铆tica junto con la inmigraci贸n espa帽ola que entonces eran varias decenas de miles. Creo que unos 30 贸 40 mil espa帽oles viv铆an en Bruselas, aquellos a帽os en los que el PCE ten铆a la mayor presencia aunque hab铆an sufrido muchas escisiones, mao铆stas sobre todo. Tambi茅n hab铆a l铆neas de marxistas-leninistas que detestaban a Carrillo. Aquello estaba todo en un momento de efervescencia que dio lugar a la formaci贸n de distintos colectivos. Algunos de ETA se arrimaron a una tendencia llamada Saioak, otra era lo puramente libertario y se llamaban Gatazka. Y otros creamos Askatasuna.

Y all铆 mismo surge la relaci贸n con el trabajo editorial y la fundaci贸n de un medio escrito, 驴correcto?

S铆, hicimos un peri贸dico durante un a帽o que circul贸 muy bien y nos anim贸 a seguir con lo propio, que era la cuesti贸n de Euskal Herria desde un enfoque libertario. Quer铆amos la nacionalidad desde una perspectiva que no fuese ni marxista ni nacionalista. Cre铆amos que el capitalismo industrial desaparec铆a a manos de un capitalismo tecnocr谩tico que era mas globalista, y aupaba a clases medias de nuevo tipo que no representaba al capital tradicional. Y aquello reconfiguraba el mundo y nuestra sociedad, as铆 que hab铆a que crear un enfoque nuevo contra la dictadura, el capitalismo y el modelo que se daba en el Estado espa帽ol.

驴Qu茅 a帽o era ese?

Fue a partir de 1971, y se inici贸 formalmente utilizando una multicopista en la que editamos el primero ejemplar. De 1971 a 1976 el colectivo Askatasuna y la revista viven en Bruselas. Muy ligados al estudio y la Universidad Libre de la ciudad.

Colectivo y revista fueron siempre a la par de principio a fin, 驴cierto?

S铆, todo era en torno a la revista aunque la gente del colectivo va cambiando porque los debates hacen que la gente cambie. Eran an谩lisis atrevidos, punteros, rompedores, y en eso hab铆a gente que se quedaba descabalgada aunque tambi茅n animaba a otros a entrar. Yo y mi compa帽era 茅ramos del n煤cleo duro que persist铆a con unos seis u ocho ex militantes de ETA, alguno de Juventudes Libertarias Ib茅ricas y gente como Salvador Gurucharri. En total ex etarras de Askatasuna en Bruselas ser铆amos como catorce o diecis茅is m谩ximo. Tambi茅n tuvimos apoyos externos de gente nacionalista y revolucionaria. Otros ex militantes de ETA que andaba sueltos por ah铆 y apoyaban econ贸micamente la revista. O libertarios espa帽oles amigos. As铆 la revista gana en dimensi贸n, capacidad. En la ciudad se nos conoc铆a e intentamos crear la federaci贸n anarquista belga como un colectivo anarquista m谩s, es decir, que viv铆amos en B茅lgica y tambi茅n ten铆amos que colaborar con lo local y adaptarnos a lo que se viv铆a y se necesitaba en B茅lgica tambi茅n.

驴Y c贸mo os ve铆a ETA?

Fue una reacci贸n curiosa porque al principio est谩bamos un poco proscritos pero luego nuestra participaci贸n en alguna actividades y sobre todo, algunas acciones de defensa de los presos pol铆ticos vascos y huelgas de hambre, nos dio una relevancia como de tener dos pelotas, y eso del valor para ETA era muy importante. As铆 que se acercaron a nosotros. Hubo propuestas de volver a ellos pero las rechazamos. Yo dej茅 de ser nacionalista pero segu铆 siendo independentista. Esto es, reivindicar un Estado nacional vasco, que pudiera ser una representaci贸n de la Euskal Herria actual pero basado en una confederaci贸n de comunas, es decir un estado no autoritario.

驴Y los anarquistas del exilio c贸mo os ve铆an?

Para los franceses ser franc茅s o espa帽ol era consustancial. Su planteamiento era que eso es lo que hay y lo que se es. No entend铆an que los vascos quisi茅ramos una confederaci贸n en la que los vascos tuvi茅ramos soberan铆a como para pactar por nuestra cuenta con terceros pa铆ses sin tener que pasar por la FAI de Espa帽a o por lo que sustituyese a esa. Sin embargo, nosotros fuimos reconstructores de la CNT no solo en Euskadi sino en todo el norte de Espa帽a. Jugamos un papel muy importante en el 76 y 77. Pero en el 78 la CNT oficial, digamos, nos cogi贸 miedo a los que ven铆amos de una cultura marxista, ETA o la autonom铆a obrera, y empez贸 a hacer limpieza interna, y los primeros en caer fuimos los de Askatasuna, en una jugada interna muy fea que cre贸 un congreso ad hoc en Gasteiz. Tambi茅n habr铆a que recordar que por entonces en Askatasuna hab铆a mucho cansancio y desgaste por debates con anarquistas de Espa帽a que no iban a ninguna parte, as铆 como con la CNT. Y eso nos llev贸 a romper.

驴C贸mo era la militancia dentro de Askatasuna?

Por ejemplo, yo era de una asociaci贸n de padres de la escuela p煤blica donde iban mis hijos y tambi茅n del sindicato de la construcci贸n por ser delineante. O sea mi militancia era ah铆. Askatasuna era otra cosa. Un espacio para debatir con los compa帽eros del colectivo, aprender y llevar estos aprendizajes de vuelta al lugar de trabajo. La CNT jam谩s comprendi贸 esto. Cre铆a que era doble militancia y nos acuso de marxistas y nacionalistas.

驴No era contradictorio ayudar a lanzar la CNT en el Estado espa帽ol cuando buscabais una Euskal Herria fuera del marco espa帽ol?

Yo creo que fue un error participar en reactivar la CNT en el Estado espa帽ol en lugar de una federaci贸n de libertarios en Euskadi. Con aquello, metimos toda la carne en el asador y nos quemamos.

驴Y c贸mo fue vuestra implementaci贸n como colectivo, librer铆a, editorial e imprenta en Bilbao?

En 1978 salimos con la expulsi贸n en la mochila y otros simplemente se fueron. As铆 que relanzamos la revista en Bilbao. Pero el colectivo se debilit贸 mucho. Con mucho quiero decir que quedamos como cuatro o cinco. La gente iba saliendo de la vida entregada a la militancia porque hab铆a que trabajar para criar a los hijos y llevar el pan a casa. As铆 que cuando volvimos a Euskal Herria en junio del 76 la acogida fue muy buena. Conoc铆an la revista y se cre贸 un n煤cleo nuevo de mujeres y hombres muy activos que relanz贸 el colectivo mediante la imprenta que nos volar铆an despu茅s. Entonces tratamos de reorganizar la autonom铆a obrera pero fracasamos. Exist铆a el sentimiento de derrota, como de no haber sabido ganar. La gente segu铆a siendo amiga, se pasaba a ayudar de vez en cuando, pero ese pu帽o cerrado de antes ya no exist铆a y la gente se volcaba en sus respectivas vidas y trabajos. Y eso pas贸 en todas las organizaciones de extrema izquierda; de hecho la mayor铆a desaparecieron. A煤n as铆 editamos muchos materiales para sindicatos e izquierdas del 脕rea Metropolitana Bilbao. Y ya entonces fue cuando nos amenazaron los Guerrilleros de Cristo Rey.

Primera amenaza del grupo parapolicial Guerrilleros de Cristo Rey en 1978 en el local del colectivo Askatasuna.

驴C贸mo os llego esa amenaza?

Fue con una pintada en el escaparate de nuestra imprenta en la calle Bertendona n煤mero 2, en pleno centro de Bilbao. Justo enfrente de donde est谩 ahora el Teatro Campos. Por aquel local pasaba una barbaridad de gente. Hubo mucha fraternidad, fue muy bonito. Y todo pivotando alrededor de una imprenta que adem谩s nos daba de comer, y nos permit铆a estudiar y escribir. Yo mismo saqu茅 dos libros gracias a poderme liberar para trabajar en ellos.

Y no os dejasteis intimidar鈥

Plantamos cara a la amenaza y seguimos. 脡ramos j贸venes y un poco descabellados, y el clima era duro. No tomamos medidas de protecci贸n suficientes, como poner una buena persiana met谩lica y est谩bamos muy abiertos a la calle.

En Internet apenas hay informaci贸n sobre estos hechos y ni una sola fotograf铆a de los efectos del atentado, 驴c贸mo se produjo?

La noche del 23 al 24 de agosto un grupo de guerrilleros de Cristo Rey que hab铆an estudiado en un colegio de Portugalete y eran hijos de la dictadura nos atacaron el local. Sab铆amos hasta quienes eran. Les denunciamos y hubo juicio, pero como a煤n no hab铆an cumplido los dieciocho a帽os les declararon no responsables de sus actos. Ni a sus padres. En fin, una farsa de juicio. Nosotros lo perdimos todo. Nuestro medio de vida con la imprenta. Los ahorros que all铆 hab铆amos invertido y est谩bamos pagando con letras鈥 Millones de pesetas de la 茅poca. As铆 que con lo de la CNT y este ataque, la pu帽alada fue definitiva.

驴Cu谩l era el perfil de los Guerrilleros de Cristo Rey?

Yo creo que eran grupos que se creaban y desparec铆an al albur de un falangismo y franquismo que los manejaban. En Euskadi cog铆an estacas e iban de cacer铆a a por abertzales. Eran gente de familias del r茅gimen, o salidos de gimnasios. El perfil de fascista sigue siendo muy parecido al de ahora. Algunos hijos de pap谩 y gente del hampa.

Y despu茅s de aquel atentado el Estado os atac贸 desde m谩s 谩ngulos. 驴C贸mo se produjo el secuestro del n煤mero que lanzasteis despu茅s de perder toda la redacci贸n y maquinaria de imprenta?

S铆, fue el n煤mero cero de la segunda 茅poca, a帽o 1979. Dicha revista fue secuestrada por orden gubernativa. Era el primer n煤mero que edit谩bamos tras el atentado que aniquil贸 nuestra imprenta y redacci贸n en Bilbao. Consiguieron darnos otra buena patada en los ovarios al impedir la distribuci贸n y venta de la edici贸n.

El atentado se produjo en los d铆as de la primera edici贸n de la Aste Nagusia bilba铆na, unas fiestas bien conocidas por su car谩cter popular y cercan铆a a los movimientos sociales de la ciudad. 驴Es cierto que pusisteis un cartel diciendo que la fiesta deb铆a continuar y se organiz贸 una comida popular frente al escaparate arrasado de vuestra editorial?

S铆, y pusimos a pie de calle los restos del incendio que arras贸 nuestra imprenta, librer铆a y redacci贸n. Las cuadrillas en la bajada de la Plaza de Toros al Arenal desviaron su trayecto para rendir homenaje a Askatasuna delante de su sede a煤n humeante. Fue muy emotivo. Pusimos ese cartel como diciendo, nos hab茅is quemado pero seguimos, aunque s铆 nos hab铆a herido de muerte. De muerte lenta, pero mortal. Luego editamos en el diario Egin un extra de Askatasuna en formato peri贸dico. Fueron 20.000 ejemplares que la gente devor贸, pero ya hab铆amos perdido millones invertidos sin seguro. 驴Qu茅 anarquista aseguraba una empresa colectiva? As铆 que nos pusimos a limpiar y rehabilitar el local. Ven铆a mucha gente a ayudarnos. Fue emotivo. Dur贸 semanas, pero se fue apagando seg煤n nos movimos a otro lugar y naci贸 la segunda etapa鈥

驴Y c贸mo se produjo el fin definitivo de Askatasuna?

Conseguimos poner en marcha de nuevo la revista y llegar hasta agosto de 1980 pero a partir de ah铆 ya no pudimos seguir. El colectivo lo autoliquidamos. Hubo, como de costumbre alg煤n debate feo y qued贸 s贸lo el equipo de redacci贸n hasta el 煤ltimo n煤mero de 1980, que lo distribuimos y ni lo cobramos. Yo con tres hijos y hasta mi compa帽era militando en Askatasuna, imag铆nate. La ultima deuda fue la de DEIA, que se portaron muy bien con nosotros y nos la perdonaron. Fue un gesto que nunca olvidar茅.