El renombrado periodista regresó a la fuente de vida el jueves, 17 de febrero después de pasar 76 inviernos en Estados Unidos.

Conocido como Askía Muhammad, en sus 76 años de vida él era reconocido sobre todo y, de hecho, renombrado como periodista negro. Pero también era poeta, fotógrafo y conductor de un programa de radio en la radioemisora WPFW de Pacífica en Washington, D.C.

Era el editor en jefe y corresponsal para The Final Call, el periódico semanal de la Nación de Islam. Escribió para el Washington Informer, un diario de propietarios negros que servía a la comunidad negra en D. C.

Askía Muhammad trabajó como periodista y locutor para WPFW durante más de 40 años. Llamó a su show “Yardbird Suites”, un tipo de tributo al saxofonista de jazz Charlie Parker, quien tenía el apodo Yardbird.

En una entrevista publicada en The Final Call, Muhammad explicó cómo su show comenzó: “Descubrí en mi escasa colección una grabación hecha por Charlie Parker. El nombre que mi madre me dio era Charles. Por eso sentí un poco de identificación con él. Luego descubrí que él había grabado una canción, su tema insigne Yardbird Suite, en mi primer cumpleaños. Por eso me dije ‘¡Es natural! ¡Tendré un show llamado Yardbird!’ Y así fue.”

El show de Muhammad ha sido descrito como “un aporte vital a la cultura de D.C.”

Con amor y sin miedo, LoveNotPhear, soy Mumia Abu-Jamal.

22 de febrero de 2022

Traducción Amigxs de Mumia en México.