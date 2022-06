.

Desde la Asociaci贸n de Ex Detenidos Desaparecidos repudiamos la presencia de la Polic铆a Federal en el predio de la ESMA

Nos sumamos a la denuncia presentada por un grupo de sobrevivientes y de trabajadores sobre la presencia policial en el predio.

Hace muchos a帽os expresamos nuestro desacuerdo con la entrega de edificios a organismos de DDHH, a la Secretar铆a de DDHH, al Ministerio de Justicia, al Archivo Nacional de la Memoria, etc. afirmando que implicaba una desnaturalizaci贸n del sitio, una banalizaci贸n de la consigna Memoria, Verdad, Justicia.

Los hechos nos dieron la raz贸n: murgas, recitales, asados y acontecimientos que poco ten铆an que ver con lo sucedido all铆, se fueron dando a lo largo de los a帽os

Dejar en manos de la polic铆a la seguridad del sitio, para colmo vestidos de civil, sin identificaci贸n, apartando a los trabajadores que cumpl铆an esa misi贸n, es una nueva vuelta de tuerca a lo que ya ven铆a ocurriendo: la desmemoria y la banalizaci贸n que llevan a incluir a las fuerzas de seguridad que llevaron adelante el genocidio.

La Polic铆a Federal tambi茅n form贸 parte del grupo de tareas que secuestr贸, tortur贸, asesin贸 y desapareci贸 a miles de compa帽eros y compa帽eras en la ESMA. Su presencia es una bofetada a la memoria de las compa帽eras y compa帽eros desaparecidos. Los robos de las llaves de los edificios y de una consola de sonido que se ha denunciado s贸lo pudieron ser perpetrados por la propia polic铆a.

El aval de la Secretar铆a de DDHH y de varios organismos de DDHH es una vergonzosa claudicaci贸n que profundizar谩 la desnaturalizaci贸n del sitio de memoria y el olvido de los cr铆menes cometidos en la totalidad del predio.

Toda la ESMA form贸 parte del campo de concentraci贸n y toda debe preservarse, no s贸lo el Casino de Oficiales.

La polic铆a, monitoreando a los visitantes y a los trabajadores constituye un verdadero peligro para la integridad de los trabajadores, trabajadoras y de les visitantes del predio.

Exigimos el inmediato retiro de la fuerza policial del predio.

No olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos

Porque luch谩bamos nos desaparecieron y porque aparecimos seguimos luchando

Asociaci贸n de Ex Detenidos Desaparecidos

