Hace a帽o y medio de la creaci贸n de la secci贸n sindical de CNT-AIT por parte de un gran n煤mero de trabajadorxs de la Asociaci贸n Dual.

Desde su creaci贸n, se han llevado a cabo una serie de reivindicaciones b谩sicas como el respeto por lo establecido en los convenios y la defensa de los derechos de las personas con las que la asociaci贸n se lucra y que esta incumple a diario.

Sin embargo, lejos de asumir sus fallos, la empresa ha ignorado en repetidas ocasiones toda petici贸n por parte de la secci贸n, tratando fallidamente de imponerse a trav茅s de la persecuci贸n y el despido, por lo que no nos qued贸 otra que poner en marcha la acci贸n sindical con piquetes, comunicados informativos, etc. Adem谩s de los correspondientes procesos judiciales.

Despu茅s de meses de lucha de la secci贸n de CNT-AIT en Asociaci贸n Dual, finaliza la parte del conflicto legal ya que la asociaci贸n ha perdido ya varios juicios y ha tenido que pagar m谩s de 20.000 euros a nuestras afiliadas por los da帽os causados, adem谩s de dar marcha atr谩s en algunas de sus pr谩cticas abusivas.

Pese a esto, la lucha por los derechos de lxs usuarixs y contra este tipo de entidades, a las cuales s贸lo les importa el dinero sigue estando igual de activa. Ni su poder ni su dinero nos van a silenciar, porque ellos son parte del problema.

Y queda m谩s que demostrado que la solidaridad entre compa帽erxs y la lucha activa dentro de nuestros puestos de trabajo es fundamental para pararles los pies y conseguir mejoras estructurales tanto para usuarios como para lxs trabajadorxs.

Tambi茅n quer铆amos agradecer a todas las personas que desde que se cre贸 la secci贸n sindical de CNT-AIT se han solidarizado y ayudado en los diferentes conflictos con esta entidad, tanto compa帽eras del sindicato, vecinas del barrio y un largo etc茅tera, demostrando que la solidaridad es nuestra mejor arma.

Y por supuesto anunciar que esto no acaba aqu铆, que seguimos organizadas luchando por la dignidad del sector social y las personas que lo conforman.