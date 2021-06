–

5 de abril, Dabo Francia.

«Del bucólico paisaje a una visión desoladora. Durante la noche del lunes 5 de abril al martes, un incendio destruyó por completo el edificio principal del estanque Stampf, en la comunidad de Schaeferhof, en Dabo. La equipación de las instalaciones, gestionadas por la AAPPMA (Asociación para la pesca y la protección del medio acuático) de Dabo, alojaron numerosos eventos privados y públicos hasta el primer confinamiento.

La alerta fue dada el lunes sobre las 23 hrs, pero cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, el fuego ya había calcinado 200 metros cuadrados del pabellón de festivales. No se pudo salvar nada. El fuego fue dominado sobre la 1:30 de la madrugada.

El edificio, mantenido de acuerdo con las normas, no había sido alquilado por un año desde el primer confinamiento. «No habían aparatos eléctricos conectados y no estaba puesta la calefacción», como el alcalde ha comentado. Todo apunta a que no ha sido un incendio accidental, si no provocado, ya que durante los últimos meses se habían producido otros incidentes similares en la zona. La investigación está siendo llevada por la gendarmería de Dabo.»

