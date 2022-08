–

Es porque la resoluci贸n que habilita la segmentaci贸n no incluye la quita de subsidios a partir de los 400 kWh de consumo. Piden informaci贸n sobre el plan con el gas y el agua.

Seg煤n el ministro de Econom铆a, Sergio Massa, a partir de septiembre el esquema tarifario incurrir谩 en una pr谩ctica que, hasta el momento, no hab铆a sido aplicada en Argentina: el consumo de la luz, el agua y el gas se facturar谩 en base a la categor铆a en la que el hogar se ubique seg煤n la situaci贸n patrimonial y de ingresos. El esquema ser谩 anunciado el pr贸ximo jueves por la Secretar铆a de Energ铆a.

La instrumentaci贸n necesit贸 de una herramienta clave, el formulario de inscripci贸n, abierto desde el 15 de julio. As铆, los hogares anotados se clasificaron dentro del universo de ingresos 鈥渁ltos鈥, 鈥渕edios鈥, o 鈥渂ajos鈥. De esta manera, la clase media baja y el sector m谩s vulnerable quedar铆an exentos de un nuevo incremento en las tarifas, tras haber atravesado dos aumentos, uno en febrero y el otro en junio.

Con la llegada del tigrense, el esquema que ya se cre铆a asumido, cambiar谩. Massa anunci贸 que se limitar谩 el subsidio al consumo a los 9 millones de hogares registrados al primer corte de inscripci贸n, que merecen seguir recibiendo la ayuda estatal por la condici贸n econ贸mica declarada. Superado el consumo de 400 kilowatts, se pagar谩 el costo real de la energ铆a por la diferencia incremental. 鈥淰amos a promover el ahorro por consumo, por progresividad del sistema y eficiencia del uso de los recursos, porque el que m谩s gasta la energ铆a o el agua es quien m谩s subsidios recibe鈥, aleg贸 en su primera conferencia.

Para la Asociaci贸n de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), la concientizaci贸n energ茅tica es v谩lida, pero no es el motivo real del ajuste de tuerca. 鈥淓sto se hace para ahorrar d贸lares y exportar m谩s energ铆a, o sea, cumplir con las metas del acuerdo con el FMI鈥, piensa Osvaldo Bassano, titular de ADDUC.

Similar enfoque comparte el presidente de Deuco, Pedro Bussetti: 鈥淪e supone que se le quita el subsidio a los m谩s ricos. En realidad, son las productoras de gas las que se llevaron $ 12 mil millones en subsidios hasta julio, y durante 2021 $ 548 mil millones.鈥

鈥淟as generadoras el茅ctricas cobran un costo excesivo respecto del valor real, que es el que el Estado subsidiar谩, hasta que lo traslade al consumidor. Cobran entre U$S 7 y 10 el mill贸n de BTU (una medida comercial del gas) cuando vale aprox U$S 2, y de U$S 70 a U$S 80 el megavatio, cuando sale entre U$S 20 y 30鈥, complementa Bassano, en di谩logo con Tiempo.

Respecto de los cambios que anunci贸 el ministro, de momento se limita a lo discursivo. Lo que est谩 vigente es el decreto 332/22, que s贸lo contempla incrementos para el sector que est谩 por encima de las condiciones de ingresos y patrimonio m铆nimos que solicita el formulario, no para otro sector. 鈥淭odo lo dem谩s es informaci贸n que no est谩 sustentada en ninguna normativa ni resoluci贸n firme. Si van a modificar el esquema de facturaci贸n, tienen que hacerlo por audiencia p煤blica. Si no, pueden aparecer planteos judiciales鈥, alerta Bassano. S贸lo los hogares que quedar谩n por fuera de la asistencia del Estado, 4 millones seg煤n el dato oficial, deber铆an recibir actualizaciones de hasta el 400%, repartidas en tres bimestres.

De todos modos, para el titular de ADDUC, el l铆mite a los 400 kWh 鈥渆st谩 bien si es mensual鈥, pero hay que considerar de manera 鈥渦rgente鈥 excepciones como 鈥渋nquilinos, electrodependientes y barrios carenciados que no pueden calefaccionarse.鈥 Igualmente, el gobierno ya contempla a beneficiarios de la tarifa social, quienes, si se pasan del l铆mite subsidiado, 鈥渘o se le cobrar谩 la tarifa plena, sino que seguir谩n pagando el valor correspondiente al beneficio鈥, aclaran alrededor de Massa.

Fuentes oficiales aseguran en off que el 80% de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur consume menos de 400 kWh. A nivel nacional, solo dos de cada diez usuarios sufrir铆an la actualizaci贸n por superar el l铆mite de consumo subsidiado. Es decir: de 13 millones de hogares, 4 millones pagar铆an la tarifa plena y 2 millones el incremental sin subsidiar. Seg煤n Bassano, si esta modificaci贸n no es atravesada por una audiencia p煤blica, se podr铆a aplicar el fallo Cepis, generado en la 茅poca de Juan Jos茅 Aranguren como ministro de Energ铆a, y que prohibi贸 al gobierno de Mauricio Macri realizar aumentos tarifarios sin pasar por audiencias p煤blicas.

鈥淐laro que nos falta el c贸mo implementar este l铆mite al subsidio. Ni siquiera tenemos el listado de segmentaci贸n de usuarios para cotejarlo con nuestra base de datos y determinar qui茅n recibir谩 subsidios y qui茅nes no鈥, se queja un integrante de una distribuidora del AMBA. 鈥淟a nueva medida lo ha cambiado todo desde lo operacional y a煤n no hemos tenido contacto con las autoridades鈥, advierte una c谩mara empresarial del sector y concluye: 鈥淟a adaptaci贸n del sistema a las modificaciones podr铆an llevar dos meses. Llegar a septiembre es un reto exigente鈥.

En el caso del gas, la quita del subsidio seguir铆a la misma l贸gica, considerando diferencias clim谩ticas, estacionalidad y costo de distribuci贸n. 鈥淓l consumo de gas entre la Patagonia y el Norte no tiene nada que ver鈥, explican desde la distribuidora. Sobre la segmentaci贸n del agua, tampoco hay m谩s precisiones, solo que tambi茅n comenzar铆a en septiembre. Al menos, ese es el objetivo.

Mientras tanto, el aumento de los precios internacionales de la energ铆a, los valores de las tarifas, tendientes a abaratarse, y la oferta local energ茅tica saturada contribuyeron a una emergencia externa y fiscal que hace eco en las cuentas p煤blicas. A su vez, el crecimiento de la demanda reflej贸 un d茅ficit comercial del sector energ茅tico de U$S 2648 millones en el primer semestre del a帽o, el m谩s elevado desde 2014, seg煤n la consultora Econom铆a y Energ铆a.

Por 煤ltimo, el salto exponencial del gasto en subsidios elevar铆a su nivel hacia los U$S 15.500 millones, cifra solo superada en 2015.

驴Qu茅 es el fallo Cepis?

El 18 de agosto de 2016, la Corte Suprema vot贸 de manera un谩nime frenar aumentos de luz y gas, en base a la acci贸n de amparo colectivo que el Centro de Estudios para la promoci贸n de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) interpuso contra el Ministerio de Energ铆a y Miner铆a de la Naci贸n, a cargo de Juan Jos茅 Aranguren.

El recurso ten铆a como prop贸sito garantizar el derecho constitucional a la participaci贸n de los usuarios mediante audiencias p煤blicas, para definir los aumentos tarifarios.

As铆, Cepis solicit贸 que se suspendiera el nuevo cuadro tarifario dictaminado por la Resoluci贸n 28/2016, hasta tanto se realizara la audiencia y se garantizara la participaci贸n de los ciudadanos nucleados en organizaciones de defensa al consumidor, que pudieran ejercer su derecho a impugnar la propuesta.

