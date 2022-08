El TECAM que se pretende constituir, tiene un área de 10.972 ha, en zona rural del municipio de Fortul, Arauca, este proyecto busca el reconocimiento y goce de los derechos colectivos de las comunidades organizadas.

«

Los Territ orios Campesinos Agroalimentarios son una propuesta de territorialidad y tiene c omo fin el ordenamiento de la producción agropecuaria, agroecológica, la soberanía alimentaria y el equilibrio dinámico con la naturaleza , ejercicio que se desarrolla p or las propias comunidades con base en los planes de vida, a través de la junta de gobier no campesino, las normas comunitarias de convivencia y la guardia interétnica campesina y popular .

«