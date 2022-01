Aspectos legales de la contratación

–

De los arts. 1.1. y 8.1 ET, se deriva que por contrato de trabajo debe entenderse el acuerdo entre trabajador y empresario por el que aqu茅l voluntariamente se obliga a prestar sus servicios por cuenta ajena y dentro del 谩mbito de organizaci贸n y direcci贸n de otra persona (empresario), que, a su vez, se obliga a pagar una retribuci贸n. Por lo tanto, objeto del contrato de trabajo es una prestaci贸n de servicios, que constituye la obligaci贸n principal del trabajador.

Contenido del contrato de trabajo

El contenido del contrato de trabajo se encuentra constituido por las obligaciones rec铆procas de cada una de las partes. Esas obligaciones vienen constituidas sustancialmente por la prestaci贸n laboral (por lo que se refiere al trabajador) y por la prestaci贸n salarial (por lo que se refiere al empresario).

La mayor parte de su contenido viene impuesto por las normas estatales y por los convenios colectivos, de tal forma que el espacio que tienen las partes individuales para regular condiciones de trabajo es escaso. La determinaci贸n de la prestaci贸n de trabajo exige, al menos, la concreci贸n de cuatro aspectos que representan el qu茅, el d贸nde, el cu谩ndo y el cu谩nto de la prestaci贸n de trabajo:

Las funciones a desarrollar por el trabajador (el qu茅). El lugar de trabajo (el d贸nde). El tiempo de trabajo, esto es, la duraci贸n del contrato, la jornada y el horario (el cu谩ndo). El rendimiento debido por el trabajador (el cu谩nto).

El trabajador no es contratado gen茅ricamente y en abstracto, sino espec铆ficamente para realizar una determinada prestaci贸n, funci贸n o cometido. Esa determinaci贸n se plasma en el acto jur铆dico de la clasificaci贸n profesional, con el que se cumple con la ineludible necesidad de una especificaci贸n inicial del objeto del contrato de trabajo.

Efectos del sistema de clasificaci贸n profesional

Determinar las tareas o funciones a realizar por el trabajador.

Determinar el salario a percibir

El grupo o nivel tienen que corresponderse con la funci贸n que realmente se haya de desempe帽ar.

Capacidad para contratar como trabajador y capacidad para trabajar

Existen l铆mites a la capacidad del trabajador para celebrar un contrato de trabajo por su edad o nacionalidad:

La capacidad para contratar en funci贸n de la edad.

Mayores de 18 y mayores de emancipados. Mayores de 16 e inhabilitados con consentimiento de sus custodios.

La capacidad para contratar en funci贸n de la nacionalidad .

El permiso de trabajo. La diferencia de trato de los extranjeros no comunitarios se plasma en la exigencia de autorizaci贸n para trabajar (adem谩s de regularidad en la entrada, estancia y residencia).

Libertad de circulación de trabajadores en la UE.

En cuanto a la capacidad para trabajar, aunque un trabajador tenga capacidad suficiente para celebrar contratos de trabajo, determinados empleos pueden estarle prohibidos por diferentes razones.

Por raz贸n de la edad. Se proh铆be el trabajo a los menores de 16 a帽os (art. 6.1 ET).

Adem谩s, los menores de 18 a帽os no pueden realizar trabajos nocturnos (que es el comprendido entre las 10 de la noche y las 6 de la ma帽ana) ni aquellos trabajos insalubres, penosos, nocivos o peligrosos.

Trabajo asalariado. Criterios de calificaci贸n

Voluntariedad: es la contraposici贸n del trabajo esclavista o forzoso de otras 茅pocas.

es la contraposici贸n del trabajo esclavista o forzoso de otras 茅pocas. Car谩cter personal铆simo , pues los servicios han de ser prestados de manera personal e instransferible.

, pues los servicios han de ser prestados de manera personal e instransferible. Retribuci贸n . El trabajo debe ser retribuido mediante el salario.

. El trabajo debe ser retribuido mediante el salario. Dependencia . Entendida como integraci贸n en el 谩mbito de organizaci贸n y direcci贸n del empleador.

. Entendida como integraci贸n en el 谩mbito de organizaci贸n y direcci贸n del empleador. Ajenidad. Viene determinada por la concurrencia de las siguientes notas: la titularidad de los medios de producci贸n corresponde al empresario y el trabajador no resulta afectado por beneficios ni riesgos de la empresa, puesto que siempre tendr谩 garantizado un salario.

Formalizaci贸n del contrato

La forma es el medio utilizado por las partes para exteriorizar su consentimiento. Existe en Derecho del Trabajo el principio de libertad de forma que viene recogido en el art. 8.1 ET. Debe constar por escrito los contratos:

Cuando as铆 lo exija una disposici贸n legal.

Cuando lo exija cualquiera de las partes, incluso durante el transcurso de la relaci贸n laboral.

En todos estos casos, si se incumpliera la forma escrita, el contrato sigue siendo v谩lido, pero se presumir谩 celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, pudiendo romperse esta presunci贸n mediante la prueba del v铆nculo temporal de la relaci贸n o del car谩cter parcial de la jornada.

El per铆odo de prueba

Se regula en el art. 14 ET y permite, durante un tiempo determinado, la experimentaci贸n de las prestaciones respectivas de las partes en la relaci贸n individual del trabajo, mediante la suspensi贸n, al menos parcial, de las restricciones legales a la facultad de extinci贸n unilateral del contrato de trabajo.

Es una cl谩usula facultativa ,.

,. Su objeto es el conocimiento por las partes de sus caracter铆sticas personales y profesionales.

es el conocimiento por las partes de sus caracter铆sticas personales y profesionales. Forma: Debe constar por escrito en el contrato de trabajo .

Debe constar por escrito en el contrato de trabajo Momento: Debe suscribirse al inicio de la relaci贸n laboral.

Debe suscribirse al inicio de la relaci贸n laboral. Duraci贸n: Salvo que el CC disponga otra cosa, la duraci贸n del per铆odo de prueba ser谩:

de 6 meses m谩ximos para trabajadores t茅cnicos titulados

de 2 meses m谩ximos para el resto de trabajadores, salvo en empresas de menos de 25 trabajadores, en las que podr铆a alcanzar los 3 meses como m谩ximo.

en empresas de menos de 25 trabajadores, en las que podr铆a alcanzar los 3 meses como m谩ximo. Para trabajadores contratados bajo el contrato para emprendedores el tiempo m谩ximo del per铆odo de prueba ser谩 de un a帽o.

El c贸mputo del plazo se inicia con la prestaci贸n del trabajo efectivo. Se suspender谩 el c贸mputo cuando el trabajador se encuentre en situaci贸n de incapacidad temporal, maternidad y adopci贸n o acogimiento, siempre que medie acuerdo expreso, aunque no necesariamente escrito, de las partes en este sentido ya sea en el momento de establecerse el per铆odo de prueba como en un momento posterior.

Contenido: Durante el tiempo en que el trabajador se encuentra trabajando a prueba, tendr谩 los mismos derechos que le correspondan a un trabajador de plantilla de la empresa de su categor铆a profesional o puesto de trabajo, incluyendo el alta en Seguridad Social.

El libre desistimiento del empresario. Si el empleador decide no consolidar el contrato por no haber superado el trabajador satisfactoriamente el objeto de prueba, podr谩 hacerlo sin necesidad motivaci贸n expresa, ni de indemnizarle (salvo que se prevea en convenio o lo hubieran pactado las partes), ni de preavisarle ni de alegar justa causa. No obstante, el empresario debe basarse en razones objetivas de no superar las tareas objeto de prueba y no en base a razones subjetivas o personales o en motivos discriminatorios. El desistimiento tiene que ejercitarse estando vigente el per铆odo de prueba, pues una vez terminado el contrato se convierte en definitivo.

La autonom铆a de la voluntad de las partes y sus l铆mites

La autonom铆a individual representa la facultad de los sujetos privados de autorregular sus relaciones jur铆dicas. En derecho del trabajo, por tanto, supone la facultad e empresario y trabajador de regular el contenido de la relaci贸n laboral estableciendo condiciones de trabajo.

El fundamento com煤n de la autonom铆a individual se encuentra con car谩cter general regulado en el Art. 1255 del c贸digo civil y con car谩cter espec铆fico en el art. 3.1 c) del ET cuando se indica que los derechos y obligaciones laborales se regulan tambi茅n 鈥por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto l铆cito y sin que en ning煤n caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contar铆as a las disposiciones legales y convenios colectivos鈥.

La relaci贸n entre las normas laborales y la autonom铆a individual viene regida por dos principios;