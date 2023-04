–

De parte de Nodo50 April 23, 2023 207 puntos de vista

Tres activistes han estat detingudes després d’una èpica jornada de defensa de l’espai que, des de feia prop de tres anys, acollia l’Horta Alliberada de Sant Cugat del Vallès. Una hectàrea de terreny alliberada pel veïnat des del juny de 2020 i que havia esdevingut un espai social, una font d’aliments i lloc de trobada per a més de seixanta famílies, moltes de les quals “es troben en situació de molta dificultat econòmica i comparteixen casa entre diverses unitats de convivència, amb la qual cosa aquí hi passaven moltes hores del dia, i del què en treien de la collita s’alimentaven,” explica la Cecília, una de les integrants de l’assemblea de l’Horta.

Diverses activistes han patit ferides i contusions com a conseqüència de “l’arrenca-cebes” perpetrat amb contundència pels agents de l’ARRO

Activistes, veïnat i hortolanes s’han organitzat i han plantat cara davant de les portes del recinte des de primera hora del matí, per tal d’evitar l’entrada dels Mossos d’Esquadra. Ha estat una jornada de molta tensió, i la defensa s’ha perllongat durant hores. Diverses activistes han patit ferides i contusions com a conseqüència de “l’arrenca-cebes” perpetrat amb contundència pels agents de l’ARRO Metropolitana Nord dels Mossos d’Esquadra. Altres activistes s’han enfilat dalt dels arbres dels terrenys agrícoles, amb la finalitat de retrassar al màxim el desallotjament i forçar-ne la retirada. Un jove activista s’ha enfilat durant diverses hores sobre el braç articulat de la màquina retroexcavadora, just quan l’operari que la comandava ha començat a destruir les primeres estructures i plantacions.

El cap dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Sant Cugat del Vallès, en veure que l’operatiu policial es complicava, ha demanat la presència d’un equip dels Bombers de la Generalitat de Catalunya. Els bombers, però, al·legant “objecció de consciència” s’han negat a executar les ordres dels Mossos i, aquests, s’han vist obligats a maniobrar ells mateixos el camió grua per fer baixar les activistes, que han estat detingudes i traslladades a dependències policials. Des de les sis de la tarda s’ha convocat una concentració a les portes de la comissaria, d’on les tres activistes detingudes van quedar en llibertat després del tràmit de la declaració, sota els càrrecs de desobediència, resistència i en un dels casos atemptat a l’autoritat.

Avui mateix a Sant Cugat del Vallès, abans dels fets de l’horta, ha estat desallotjada La Palmira, una casa okupada i centre social al passeig de Rubí, 34, de Valldoreix, que afrontava una data oberta de llançament judicial des del passat dilluns. En veure que s’estava executant aquest primer desallotjament amb un gran dispositiu policial, les activistes de l’horta han fet una crida a concentrar-se al recinte, preveint que els Mossos hi anirien tot seguit.



Destrucció d’un “espai de vida”

“Molta, molta tristesa, i és que ja no tenim ni paraules per dir,” comenta emocionada Juli, una de les membres de l’espai. L’Horta Alliberada de Sant Cugat ha estat durant tres anys i mig un espai multicultural i multigeneracional de natura, salut, xarxa, sobirania i autogestió. Ha albergat celebracions, festes d’aniversari, xerrades culturals i activitats de lleure, entre molts altres esdeveniments. “Moltes venim d’altres països, i estar aquí als camps ens recordava a les nostres terres i el què allà vam deixar,” lamenta.

Cal destacar que al solar hi vivien dos homes en precari en una cabana d’autoconstrucció des de feia més d’un any, i que també han estat desallotjats de l’espai sense tenir cap alternativa habitacional

Propietat d’InmoCaixa (CaixaBank), aquesta finca d’una hectàrea de terreny, abans que hi entressin els veïns i veïnes, es trobava en estat d’abandonament des de feia més de vint anys, en desús i en molt males condicions. Està situada al costat d’una planta de productes químics perillosos de l’empresa Lubrizol, que actualment “encara no compleix els requisits de reducció de tòxics perillosos a que es van comprometre, ni s’ha firmat res”, ha informat el regidor de la CUP Marco Simarro, i, que “per tant, encara és un espai no urbanitzable, no s’hi pot construir res”. Al final de la jornada, tot el terreny ha quedat completament reduït a runes, i diferents interlocucions amb la propietat han portat a concloure que el terreny s’asfaltarà per a construir-hi un pàrquing. Cal destacar que al solar hi vivien dos homes en precari en una cabana d’autoconstrucció des de feia més d’un any, i que també han estat desallotjats de l’espai sense tenir cap alternativa habitacional.

“Hi venien nens a jugar, famílies senceres… Aquí vam formar una comunitat de persones de Bolívia, Hondures, Equador, Perú, i catalanes i espanyola que en va fer de l’Horta el seu llogarret de tranquil·litat”, explica Dénia, una altra hortalana, amb llàgrimes als ulls. “Ha estat una feina de tres anys i mig llançada a les escombraries, i donar-te compte que ho volen tirar tot al terra per fer-hi un pàrquing, una pista d’asfalt, simplement, no té nom”.



Animals en perill

La comunitat afrontava el desallotjament amb data oberta des del dilluns. Era el tercer llançament, després de dos intents, un el mes de setembre de 2022 i l’altre al passat 8 de març, dia de la dona treballadora. “Era molt difícil fer el seguiment del cas, perquè no hi havia ningú personat a la causa i les notificacions judicials arribaven en forma d’un paper dirigit a la forma jurídica “d’ignorades ocupants” que deixaven a través de la reixa de l’horta qualsevol dia,” explica Mariona Bota, membre del Sindicat de Llogateres de Sant Cugat, que ha estat donant suport a les afectades.

A part de persones, a l’Horta també hi habitaven conills, coloms, gallines, gats i gossos, alguns dels quals han estat evacuats a temps, però d’altres, com els conills, s’han quedat atrapats dins el recinte

A part de persones, a l’Horta també hi habitaven conills, coloms, gallines, gats i gossos, alguns dels quals han estat evacuats a temps, però d’altres, com els conills, s’han quedat atrapats dins el recinte un cop ha quedat acordonat pels Mossos. La tinent d’alcalde de la CUP, Lourdes Llorente, i membres de diverses associacions animalistes, com el PACMA de Sant Cugat, han intercedit per mediar amb la policia l’evacuació d’aquests animals, després d’un moment d’incertesa en què ni la policia, ni la propietat, ni l’Ajuntament –al·legant que era tasca de la propietat, per ser dins d’un terreny privat– se’n volguessin fer càrrec.

Al seu torn, l’associació Bombers per la República ha denunciat en el seu compte de Twitter “l’ús de material de bombers per a finalitats policials i repressives”. En aquest sentit cal recordar que els principals sindicats de bombers van acordar fa més de 30 anys que aquest cos no podia participar en cap operació per desallotjar, despenjar o desanclar activistes en el marc d’accions de protesta i que els bombers es podien acollir a l’objecció de consciència, tal i com han fet avui.