De parte de La Haine

La gran escritora colombiana se suma a la campa帽a por la libertad de Julian Assange, a quien la justicia del Reino Unido se neg贸 a extraditar a los EEUU, que reclama su “derecho” a juzgarlo all铆. Para Restrepo, las opciones judiciales hoy no son entre absoluci贸n o condena, libertad o cautiverio, sino entre tres formas de muerte para el periodista y activista de Internet: pena de muerte, suicidio forzado o entierro en vida. Por ello exigimos la libertad de Assange, porque su 煤nico crimen fue luchar por la libertad de prensa y porque revelar la verdad no puede ser causal de muerte.

—-

Las Furias persiguen a Julian Assange. Son tres h贸rridas deidades, iracundas y vengadoras. La mitolog铆a griega las llama Alecto, Megera y Tis铆fone.

A Assange el poder lo quiere muerto. As铆 lo han denunciado personalidades cercanas a 茅l y empe帽adas en su causa, como Yanis Varoufakis, exministro de econom铆a griego, Stefania Maurizi, periodista italiana que lo ha defendido desde el principio, y Roger Waters, la estrella de Pink Floyd. A Assange lo quieren muerto, lo dicen y lo repiten su madre, su padre, su compa帽era. Naciones Unidas, a trav茅s de Nils Melzer, especialista en tortura y maltrato, ha declarado que la vida de Assange est谩 en riesgo.

La disyuntiva que le ofrece el Poder no es absoluci贸n o condena; libertad o cautiverio; EEUU o Inglaterra. Es entre tres formas de muerte: pena de muerte, suicidio forzado o entierro en vida. Tres, como las Furias, Erinias o Eum茅nides. La pena de muerte podr铆a estar representada en Alecto, la de la cabellera de serpientes. El suicidio forzado, en Megera, la que llora sangre. Y el entierro en vida en Tis铆fone, la portadora del l谩tigo.

Hoy Assange celebra un triunfo parcial. La extradici贸n a los EEUU, que pend铆a sobre 茅l como espada de Damocles, ha sido denegada por una jueza de Gran Breta帽a. Queda pendiente el resultado de la apelaci贸n. La extradici贸n significar铆a para Assange la pena de muerte, castigo m谩ximo y ejemplarizante contra quien tachan de esp铆a, traidor y enemigo de su naci贸n. EEUU, que necesita mantener en secreto sus propios cr铆menes, acusa de criminal al hombre que los revela.

La justicia inglesa ha rechazado la extradici贸n aduciendo que Assange podr铆a quitarse la vida si lo encierran en una de las rudas c谩rceles norteamericanas. Por aqu铆 asoma la sombra de Magera, la Furia del suicidio forzado. El veredicto no se basa en la afirmaci贸n de que Assange es inocente. Tampoco reconoce que cualquier condena que se le imponga implica demoler las bases de la libertad de prensa. Pasa por alto el absurdo jur铆dico en que incurre EEUU al exigir que Inglaterra le entregue un periodista australiano que devel贸 secretos militares en Afganist谩n e Irak. Y sienta un precedente para que cualquier periodista que en cualquier parte denuncie cr铆menes de cualquier pa铆s pueda ser extraditado鈥 a menos de que se suicide.

En el viejo juego cruelmente infantil del ahorcado hay que dibujar un mu帽equito, parte a parte, a medida que el jugador falla: los brazos, las piernas, la cabeza, los ojos y, al final, el cadalso: una soga al cuello que da sentido al pasatiempo. Assange, atormentado, acorralado y presionado hasta el l铆mite de su resistencia, no encontrar铆a otra salida que infligirse la muerte. Es lo que se presupone. La iron铆a radica en que la propia Justicia acorrala, atormenta y presiona a Assange hasta el borde del suicidio, y luego pretende protegerlo impidiendo que se suicide. Se lava las manos, como Poncio Pilatos: No te vamos a extraditar, pero no por inocente, sino por d茅bil. De manera parecida el todopoderoso y ben茅volo Estado brit谩nico te exime del tormento porque eres propenso a la depresi贸n y proclive al suicidio. As铆, sale del problema sin reconocer que lo cierto es precisamente lo contrario: fortaleza por parte de Assange, y fragilidad de unos Estados consumidos en la suciedad de sus secretos.

Esto sienta precedente y tiene antecedentes. Se afinca en una antigua forma de ejecuci贸n que le daba a la v铆ctima la opci贸n de elegir entre cometer suicidio o una alternativa peor, como la pena de muerte, la tortura, el destierro, la deshonra o la prisi贸n perpetua. Suicidio forzado: si no te matas, te matamos. Visto desde otro 谩ngulo, el suicidio se asum铆a como acto de desaf铆o, como derrota de la autoridad que te derrota: si no queda nada m谩s por quemar, incendias tu propio coraz贸n. Es el caso de S贸crates, cuando, detenido en Atenas bajo la acusaci贸n de corromper a la juventud con sus ense帽anzas, remata la farsa tom谩ndose la cicuta. S茅neca, el gran tribuno, condenado a muerte en Roma por su supuesta participaci贸n en una conjura contra Ner贸n, se corta las venas y se desangra en una ba帽era. 驴Recuerdan a Frank Pentangeli en El Padrino II? En 1925, Yuk铆o Mishima, escritor japon茅s, nost谩lgicamente proimperial, se re煤ne con un peque帽o grupo de samur谩is tras el fracaso de su revuelta, y siguiendo un c贸digo 茅tico que exige morir con honor antes que aceptar la derrota, comete suicidio por harakiri, o ritual de desentra帽amiento.

Este escenario de suicidio forzado desciende hasta nuestros d铆as y se generaliza entre quienes develan los cr铆menes de Estado. En 2010, la norteamericana Chelsea Manning, soldado transg茅nero y analista de inteligencia, descubri贸 constancia de atrocidades, torturas y masacres cometidas por su Ej茅rcito en Afganist谩n y en Irak. No quiso ser una bur贸crata que, cerrando los ojos y limit谩ndose a cumplir 贸rdenes, encarnara lo que Hanna Arendt llam贸 la banalidad del mal. En cambio, pese al alto riesgo que corr铆a, tom贸 la decisi贸n de pasarle el material a Wikileaks, el portal de Julian Assange.

Uno de los materiales que le entreg贸 fue el video hoy conocido como Collateral Murder (https://lahaine.org/bK8W). Muestra un episodio de 2007, en Bagdad. El personal de un helic贸ptero Apache del Ej茅rcito norteamericano masacra con entusiasmo, como en un videojuego, a doce civiles iraqu铆es. Entre ellos se hallaban dos periodistas de la agencia Reuters que caminaban pac铆ficamente por una calle, y a los que despu茅s intentar铆an hacer pasar por terroristas en un t铆pico caso de falsos positivos. La otra cara de esa historia es significativa. Por ese video y materiales semejantes, Trump pide en extradici贸n a Assange. Pero m谩s adelante concedi贸 el perd贸n presidencial a los mercenarios de Blackwater, condenados precisamente por masacrar, en ese mismo 2007, a catorce civiles en una plaza de Bagdad. Resulta, as铆, que Trump considera perdonable el crimen cometido, pero severamente punible el denunciarlo.

Descubierta por sus filtraciones, acusan a Manning de 22 ofensas y decretan su baja deshonrosa. Una de sus transgresiones amerita sentencia de muerte: traici贸n a la patria por ayudar al enemigo. Reducida a confinamiento total en una instalaci贸n de m谩xima seguridad, la liberan al cabo de siete a帽os, luego de haber protagonizado una huelga de hambre y cometido dos intentos de suicidio.

En 2013, el programador prodigio de Norte Am茅rica, Aaron Swartz, conocido como el Hijo de Internet, consider贸 que era una actitud miserable no compartir conocimientos como los que 茅l mismo hab铆a recibido en universidades de 茅lite. Fue detenido bajo cuatro cargos de fraude inform谩tico e intento de publicar bases privadas de datos. El Estado aument贸 la pena inicial de un mill贸n de d贸lares y 35 a帽os de c谩rcel, a cuatro millones y 50 a帽os. Fue tal la presi贸n, tan abrumador el corredor sin salida, que Swartz se suicid贸 colg谩ndose de una soga, como en el juego macabro del ahorcado.

Miles de an贸nimos, enardecidos por el suicidio forzado de Swartz, desataron una andanada de ciberataques contra sitios web de las agencias de inteligencia. Urgida de castigo ejemplarizante, y para ponerle nombre a una multitud an贸nima, la Justicia escogi贸 como v铆ctima a Lauri Love, un joven hacker brit谩nico y autista llamado ni m谩s ni menos que Amor. Love ven铆a haciendo severas trapisondas inform谩ticas con un computador que manten铆a escondido en un armario de la casa de sus padres en Londres, y fue detenido bajo cargo de robo masivo de datos oficiales. En claro antecedente de lo que ahora acaba de suceder con Assange, Inglaterra neg贸 su extradici贸n aduciendo motivos de salud mental que lo llevar铆an a la extrema depresi贸n y al suicidio.

Entra ahora en escena T铆sifone, la Furia del l谩tigo y el entierro en vida. La tercera muerte. A Assange lo han eximido de la extradici贸n, pero le han negado la libertad condicional, y sigue en la c谩rcel de Belmarsh, el Guant谩namo ingl茅s, donde ha permanecido durante los 煤ltimos tres a帽os, recluido 23 horas al d铆a en aislamiento total y privaci贸n sensorial. En la celda, su lucha contra Tis铆fone es constante. Si quiere sobrevivir, debe mantenerla a raya. Yanis Varoufakis, que lo visit贸 en Belmarsh el pasado junio, pudo ver c贸mo resiste minuto a minuto, decidido a conservar a toda costa la integridad y la lucidez. 鈥淭an pronto bajo la guardia I loose it, me pierdo鈥, le dijo a Varoufakis. Pedro Miguel, del diario mexicano La Jornada, conoce personalmente a Assange y opina que 鈥渘adie est谩 mejor preparado que 茅l para la situaci贸n que le ha tocado enfrentar鈥.

Me acusan de ser un demonio, un monstruo. La frase es del propio Assange. Pero monstruo viene de mostrar. Monstruo es el que muestra, y la ordal铆a de Assange nos muestra c贸mo el Poder manipula a la Justicia. Cualquiera de las tres formas de muerte que se le apliquen a Assange ser铆a un golpe de gracia para la libertad de prensa. Verlo vivo, l煤cido y libre es la batalla de su vasta red solidaria, y de todo periodista, investigador, informador, filtrador, escritor, artista, acad茅mico o hacker que crea en el derecho a informar y a ser informado. Y que revelar la verdad no puede ser causal de muerte.

