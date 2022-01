–

De parte de Avispa Midia January 25, 2022 29 puntos de vista

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, recibi贸 este lunes (24) la informaci贸n del Alto Tribunal brit谩nico, que la ha concedido el derecho de continuar su apelaci贸n en Reino Unido, contra una posible extradici贸n a Estados Unidos.

El pa铆s norteamericano lo acusa por 18 delitos de espionaje e intrusi贸n inform谩tica que, de acuerdo con la legislaci贸n estadounidense, tendr铆a que pagar hasta con 175 a帽os de c谩rcel en ese pa铆s.

Desde el pasado mes de diciembre de 2021, los jueces Ian Burnett y Tim Holroyde del Tribunal Superior, hab铆an determinado que Assange pod铆a ser extraditado a Estados Unidos, en el entendido de que este pa铆s brindar铆a las garant铆as sobre su trato en ese pa铆s.

Por tanto, esta es una victoria que ha conseguido el periodista y programador, fundador y editor de Wikileaks, un sitio web pionero al servicio de la transparencia. Entre otros temas, Wikileaks expuso al publico, atrocidades y cr铆menes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganist谩n, tambi茅n sus pr谩cticas de tortura en Guant谩namo.

鈥淟o que ha sucedido hoy en el tribunal es precisamente lo que quer铆amos que pasara. El Tribunal Superior ha certificado que hemos planteado una cuesti贸n jur铆dica de inter茅s p煤blico general y que el Tribunal Supremo tiene buenos motivos para escuchar esta apelaci贸n鈥, afirm贸 Stella Moris, esposa de Assange.

鈥淧ero no olvidemos cada vez que ganamos que, en tanto este caso no sea desestimado y no se libere a Julian, 茅l contin煤a sufriendo. Durante casi tres a帽os ha estado en la prisi贸n de (alta seguridad de) Belmarsh y est谩 sufriendo profundamente鈥, se帽al贸 Moris.

El periodista, de origen australiano, cumple ya m谩s de mil d铆as de reclusi贸n en la prisi贸n de Belmarsh, en el sureste de Londres, desde donde ha podido sentir la presencia de la solidaridad y tambi茅n a sus m谩s cercanos. En esta prisi贸n le fue concedido, el mes pasado de noviembre, el permiso para casarse con su pareja, Stella Moris, con quien tienen dos hijos. Antes de ser recluido en Belmarsh, Assange vivi贸 casi siete a帽os en la Embajada de Ecuador en Londres, en calidad de asilado pol铆tico.