No es curioso que compañerxs anarquistas y activistas anticapitalistas del Software Libre y desde otros grupos de luchas sociales hasta el momento hallan hecho un Pacto de Silencio respecto al liberalismo de Julian Assange, pues ya llevan haciendo lo mismo con el liberalismo de Noam Chomsky a quien muestran como anarquista pero claro ya se ha normalizado decirle anarquista a lxs anarcocapitalistas (ANCAP), tal como lo recuerdan en el siguiente artículo que copiaré unas letras

Noam Chomsky es probablemente el anarquista estadounidense más reconocido, algo curioso dado que en realidad es un liberal de izquierda y un reaccionario puro en su especialidad como académico de teoría lingüística. También es, por donde se vea, un incansable, generoso y sincero activista —lo que desafortunadamente no asegura que su pensamiento tenga valor liberador.

Leyendo sus diversos libros y entrevistas, uno se sumerge en vano en busca de algún argumento anarquista o de crítica profunda. Cuando le preguntaron si “¿Todos los gobiernos son inherentemente malos?” su respuesta fue no (28 de enero, 1988). Motivado por su “deber como ciudadano”, es un crítico de las políticas gubernamentales mas no del gobierno en sí. El constante estribillo en su trabajo es un llamado a la democracia, a la “verdadera democracia”, a la “participación real”, la “participación activa” y cosas por el estilo.

Su objetivo es luchar “por un avance significativo en la democratización,” mas no por remplazar del mando político por una condición de no gobierno llamada anarquía.

Artículo completo :

¿Quién es Noam Chomsky?

://oscurodeseo.blackblogs.org/quien-es-noam-chomsky/

Y regresando a Julian, copio la parte relacionada a su Liberalismo defensor del Libre Mercado en una entrevista de la cual colocaré también su enlace para su total lectura

Would you call yourself a free market proponent?

Absolutely. I have mixed attitudes towards capitalism, but I love markets. Having lived and worked in many countries, I can see the tremendous vibrancy in, say, the Malaysian telecom sector compared to U.S. sector. In the U.S. everything is vertically integrated and sewn up, so you don’t have a free market. In Malaysia, you have a broad spectrum of players, and you can see the benefits for all as a result.

How do your leaks fit into that?

To put it simply, in order for there to be a market, there has to be information. A perfect market requires perfect information.

There’s the famous lemon example in the used car market. It’s hard for buyers to tell lemons from good cars, and sellers can’t get a good price, even when they have a good car.

By making it easier to see where the problems are inside of companies, we identify the lemons. That means there’s a better market for good companies. For a market to be free, people have to know who they’re dealing with.

You’ve developed a reputation as anti-establishment and anti-institution.

Not at all. Creating a well-run establishment is a difficult thing to do, and I’ve been in countries where institutions are in a state of collapse, so I understand the difficulty of running a company. Institutions don’t come from nowhere.

It’s not correct to put me in any one philosophical or economic camp, because I’ve learned from many. But one is American libertarianism, market libertarianism. So as far as markets are concerned I’m a libertarian, but I have enough expertise in politics and history to understand that a free market ends up as monopoly unless you force them to be free.

WikiLeaks is designed to make capitalism more free and ethical.

://yewtu.be/watch?v=KdbeNIXHyZM ://yewtu.be/watch?v=F65X48aKXjg En este último video el liberal Morás defiende a Assange porque es de su rama liberal, tal como lo señala en otro video (no sé si en este lo señala también) en el que rotula a Assange de Liberal. Y es así como los liebrales reclaman a los suyos

Ahora

¿Por qué menciono esta noticia incómoda?

Porque hay agrupaciones de ultra derecha antimigración transfóbicas colonialistas etc que pululan en las protestas y consignas contra las vacunas Covid (sean del tipo ARNm o las otras o sean las vacunas en general) y contra las restricciones y la segregación “sanitaria”, pero no por eso les consideramos aliadxs, porque sabemos cuales son sus otros ideales e interéses.

Conclusión:

Aprender a alejarse de personas y agrupaciones (y enfrentarles) con ideales autoritarios y opresivos, aunque aporten en cualquier tamaño o forma alguna lucha en la que seamos parte.

No es de sorprender que Assange o Wikileaks no tenga o no revele informes de los países o más específicamente de personajes dentro del Poder que le han mostrado su apoyo: López Obrador, Correa, etc

Entonces se puede ver que los informes reveladores, no tenían un ideal de libertad, sino solo unos objetivos puntuales dentro de lxs que nos oprimen. Recuerda al famosos discurso contra el Gran Imperio en la que solo se menciona a Estados Unidos y aliados como únicos opresores, y no a lxs demás opresores en el mundo.

Mientras toda la atención mediática va dirigida a los abusos contra Assange, otrxs presxs compañerxs de lucha son olvidadxs y hasta cuestionadxs por gran parte del Sistema y hasta de activistas que defienden a Assange. Es crudo decirlo así, pero ya es hora de vivir de fantasías y de lo que el Sistema y parte de él nos dice hasta contra quienes debemos rebelarnos mientras dejamos a otrxs pasar piola.

Entonces

¿Se debe pasar por alto el Liberalismo de Assange, sólo porque él y demás personas que le colaboraron con informes etc, ha revelado las miserias de unos gobiernos, empresas y personajes mientras se refugia y recibe apoyo de otros gobiernos, empresas y personajes además de la movida Liberal que lo reivindican como uno de sus más altos exponentes periodísticos de sus ideales?