A Julian Assange lo metieron preso por lo que public√≥. No por robar, no por matar, no por cometer actos violentos y mucho menos terroristas. Ni siquiera lo metieron preso por lo que piensa. Fue por publicar a cualquier precio pero no cualquier cosa. No public√≥ chismes ni intimidades. Public√≥ filtraciones muy fuertes de Rusia y de China, adem√°s de Estados Unidos. Revelaciones de su Australia natal, de Kenia, Indonesia y Per√ļ. Cruz√≥ un l√≠mite cuando public√≥ cientos de miles de cables de embajadas estadounidenses, exponiendo los cr√≠menes que esos cables detallan. Y pag√≥ el precio. Por su defensa tecnol√≥gica del independentismo catal√°n hab√≠a quemado sus √ļltimos puentes con las potencias de la Uni√≥n Europea. Por eso lo metieron preso: por publicar hasta quedarse solo.

√öltimos cartuchos

Lo vi gastar sus √ļltimos cartuchos en la embajada de Ecuador cuando preparaba Vault Seven, la mayor filtraci√≥n de la historia de la CIA. Ten√≠a a Donald Trump comiendo de su mano despu√©s de conquistarlo con la publicaci√≥n de los mails de Hillary Clinton, un hecho determinante en el triunfo electoral del magnate norteamericano. Con el apoyo de Trump, Assange se hab√≠a ganado su libertad, su prosperidad y el fin del calvario de a√Īos de encierro en tres cuartos de embajada. Solo ten√≠a que no publicar. Pero public√≥. Nada menos que Vault Seven, documentos ultrasecretos que muestran c√≥mo la CIA esp√≠a celulares y televisores inteligentes. Ah√≠ es cuando se reunieron los esp√≠as de la CIA de Trump y se pusieron a pensar c√≥mo hac√≠an para matarlo. Se supo hace un mes gracias a una investigaci√≥n de Yahoo! News que el propio director de la CIA de entonces, Mike Pompeo, confirm√≥ diciendo que la fuente an√≥nima que dio la informaci√≥n deber√≠a ser criminalizada.

Ese es el problema. Mientras que en estos d√≠as se decide la suerte de Assange en un extraordinario juicio de extradici√≥n en Gran Breta√Īa a pedido de Estados Unidos, es importante decir que lo metieron preso y lo quieren matar por publicar. Y que por eso lo quieren mostrar como una especie de terrorista solitario con aires de intelectual, una especie de Unabomber que amenaza la seguridad estadounidense. Pero Unabomber, adem√°s de haber escrito un manifiesto anticapitalista, usaba explosivos que mataban personas. En el caso de Assange, las bombas son sus verdades. Jam√°s, ni siquiera en Suecia, ha sido tan siquiera acusado de ejercer la violencia en cualquiera de sus formas. Ni √©l ni ning√ļn miembro de WikiLeaks, pasado o presente. M√°s a√ļn, nadie ha podido demostrar que alguien haya muerto a ra√≠z de las revelaciones de WikiLeaks. Pero el sitio public√≥ verdades muy pesadas. Tanto que a su editor lo metieron preso y lo quieren matar.

Palomas y halcones

O, para ser m√°s precisos, las palomas tipo Joe Biden, Hillary Clinton y Barack Obama lo quieren preso. Igual que muchos ingleses, suecos y ecuatorianos, por solo mencionar a los directamente involucrados en esta historia. En cambio los Pompeo, los amigos de Trump y los esp√≠as brit√°nicos y estadounidenses prefieren verlo muerto. Y si no lo pueden matar con un dron porque s√≥lo aplican esa clase de castigo sumario a personas de rasgos ar√°bigos que viven en pa√≠ses lejanos, y ya que no pueden fre√≠rlo en una silla el√©ctrica porque ning√ļn tribunal lo va a condenar a muerte en Estados Unidos, van a tratar de hacer que se pudra en una c√°rcel. O que se vuelva loco, que para el caso es lo mismo.

Ya lo tuvieron siete a√Īos encerrado en un pedacito de embajada a la vuelta de Scotland Yard. No lo dejaban respirar. De d√≠a ni se acercaba a las ventanas por miedo a que le disparen. Por las noches se escond√≠a detr√°s de las cortinas y le sacaba fotos a los polic√≠as y esp√≠as que lo vigilaban. Pobre, pensaba todo el tiempo que lo iban a matar.

Amenazas de muerte

Guardaba sus amenazas de muerte prolijamente en una carpeta que siempre ten√≠a a mano para mostrarle a sus amigos y a los periodistas que lo iban a ver. √Čl ya sab√≠a que lo quer√≠an matar pero a√ļn gozaba de dos libertades que para √©l eran todo, o casi: ‚Äútengo acceso a internet y visitas ilimitadas‚ÄĚ, me dijo confiado m√°s de una vez, mientras el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa lo cobijaba con cama, comida, asilo y ciudadan√≠a. Despu√©s vino Lenin Moreno y primero le sac√≥ una habitaci√≥n, la sala de reuniones, pr√°cticamente un tercio de su preciado territorio. Despu√©s le recort√≥ las visitas, despu√©s le sac√≥ la compu y al final lo tir√≥ a los perros ingleses que entraron a la embajada para llev√°rselo de los pelos a la peor celda que pudieron encontrar. Todo eso y m√°s a cambio de un cr√©dito del Fondo Monetario Internacional. Assange termin√≥ en la c√°rcel de m√°xima seguridad de Belmarsh entre asesinos seriales y pesados de ca√Īo, aislado, enfermo, casi siempre lejos de su familia y abogados por disposici√≥n de funcionarios an√≥nimos que se esconden detr√°s de la burocracia de la pandemia, y por la inacci√≥n de Su Se√Īor√≠a Vanessa Baraister, la jueza del caso. Encima en las audiencias de su juicio lo exhiben en uniforme carcelario, encerrado en una jaula de vidrio, como si fuera la reencarnaci√≥n rubia de Abimael Guzm√°n.

