–

De parte de Nodo50 June 27, 2021 83 puntos de vista

L鈥檃ssassinat de Younes Bilal a Mazarr贸n (M煤rcia) el passat diumenge 13 de juny, i el greu apunyalament d鈥檜na dona a Cartagena (M煤rcia) nom茅s tres dies despr茅s, tenen tots els components necessaris per mer猫ixer tota l鈥檃tenci贸 informativa. Per comen莽ar, un crim amb un mort, la motivaci贸 pol铆tica dels fets, la repetici贸 pocs dies despr茅s d鈥檜n delicte amb condicionats molt similars en una zona on l鈥檈xtrema dreta va ser la primera for莽a electoral els darrers comicis.

Per貌 aix貌 no ha estat aix铆. En un primer moment, la cobertura del crim de Mazarr贸n va ser pr脿cticament inexistent. Segurament, el moment i l鈥檋ora 鈥搖n diumenge a la nit鈥 del succ茅s hi contribu茂ren, per貌 aix貌 per si sol no pot explicar el desinter猫s de la majoria de mitjans.

Per centrar-nos en els diaris en paper, el dimarts 15, nom茅s el diari local La Verdad inclouria els fets en portada, aix貌 s铆, en petit i en un rac贸, per darrere de l鈥檈mpat de la selecci贸 espanyola contra Su猫cia, la distinci贸 europea a una cirurgiana local, els problemes de la construcci贸 de la Ciutat de la Just铆cia de Cartagena i d鈥檜n cr猫dit que permetr脿 iniciar unes excavacions arqueol貌giques.

A l鈥檌nterior, la not铆cia se centra m茅s en 鈥渓a tensi贸鈥 que ha generat l鈥檃ssassinat i informa que 鈥渢ot apunta a un crim racista鈥, per貌 al mateix temps es compara amb les altres morts violentes que s鈥檋an produ茂t a la comunitat aut貌noma aquest 2021.

L鈥檈ndem脿 dimecres s铆 que La Verdad obre la portada amb aquest tema, per貌 han hagut de ser els familiars i amics de la v铆ctima, amb la seua mobilitzaci贸 contra el racisme, el que els forci a fer-ho. Ara s铆 que el titular se centra directament en el fet que s鈥檋a tractat d鈥檜n assassinat racista.

Fora de M煤rcia, per貌, el silenci ha estat total: la mort de Bilal no ha merescut ni un espai en portada. Ni tan sols el posterior l鈥檃punyalament de Cartagena 鈥揺n plenes protestes a Mazarr贸n鈥 va provocar l鈥檌nter猫s als diaris 鈥渘acionals鈥 espanyols. I aix貌 per no parlar de mitjans audiovisuals, on la cobertura ha estat 铆nfima.

Despolititzaci贸 del crim

A m茅s del silenciament, l鈥檃ltra caracter铆stica de la cobertura 茅s la despolititzaci贸 del crim. Les primeres informacions d鈥檜rg猫ncia publicades en mitjans digitals ni tan sols s鈥檈smenta la motivaci贸 ideol貌gica o, si es fa, s鈥檈mpra tota la cautela del m贸n 鈥撯Un dels m貌bils que es barallen com el suposat detonant d鈥aquesta mort violenta 茅s el tema racial鈥.

Una cautela que 茅s d鈥檃grair, per貌 que crida l鈥檃tenci贸 perqu猫 no 茅s el comportament habitual d鈥檃quests mateixos mitjans davant d鈥檃ltres presumptes delictes amb motivaci贸 pol铆tica. Podr铆em posar molts exemples d鈥檃questa actitud, per貌 la cobertura de la detenci贸 dels membres de CDR acusats de terrorisme serveix perfectament. Tamb茅 茅s destacable el fet que la premsa marroquina ja va tractar el cas com un crim racista des del primer moment.

Un cop passat el primer impacte, la incontrovertibilitat dels fets 鈥揺l presumpte assass铆 va cridar 鈥渘o vull moros al local鈥 abans de disparar鈥 i la mobilitzaci贸 de la comunitat magrebina, ha fet impossible ocultar l鈥檈vid猫ncia. Amb tot, molts mitjans han destacat uns suposats 鈥減roblemes mentals鈥 del detingut, abans que el seu historial d鈥檃ctituds racistes o les seves simpaties pol铆tiques.

En realitat, malgrat que sigui habitual en moltes informacions, la vinculaci贸 entre salut mental no nom茅s 茅s falsa, sin贸 que a m茅s estigmatitza les persones amb aquestes malalties. La vinculaci贸 entre l鈥檃gressi贸 i la salut mental es va tornar a fer en el cas de l鈥檃punyalament de Cartagena. Resumit de forma crua, es podria adduir que aquestes dues persones no va atacar immigrants per estar 鈥渂oges鈥, sin贸 per ser racistes, per貌 en canvi pr脿cticament cap mitj脿 indaga sobre possibles vinculacions pol铆tiques.

I el context?

Tamb茅 es troba a faltar articles de context de la situaci贸 pol铆tica en una zona on hi ha hagut dos crims racistes a la mateixa setmana. Nom茅s s鈥檋an pogut trobar a P煤blico i ElDiario.es an脿lisis m茅s 脿mplies on s鈥檈xplica que aquests no s贸n casos a茂llats i es d贸na veu a experts i activistes que denuncien la utilitzaci贸 pol铆tica de Vox d鈥檃quest odi racista. En altres casos 鈥com aqu铆 El Pa铆s鈥, si b茅 es d贸na veu al voltant de Bilal, la principal font autoritzada esdev茅 l鈥檃lcalde de Mazarr贸n, qui destaca que 鈥溍﹕ un fet puntual鈥 i que 鈥渘o hi ha problemes de conviv猫ncia鈥.

La pregunta final seria: hi ha un biaix ideol貌gic a l鈥檋ora de classificar certs crims com a 鈥渢errorisme鈥 i altres no? Malgrat que amics i familiars de Bilal han definit amb aquesta paraula l鈥檃ssassinat. Si ens atenim al tractament que han rebut casos que no s贸n tan clars com aquest, com per exemple la mort a trets d鈥橝bdelouahab Taib despr茅s d鈥檈ntrar armat amb un ganivet a una comissaria de Cornell脿 l鈥檃gost del 2018.

Com en aquest cas, l鈥檃gressor va actuar sol, per貌 les presumptes motivacions pol铆tiques encara estaven menys clares, per貌 des del primer moment va informar-se dels fets com un atemptat terrorista i ni tan sols va mencionar-se l鈥檈stat mental de Taib. Ja altres vegades, des d鈥檃quest mateix Observatori, s鈥檋a evidenciat la retic猫ncia des dels grans mitjans de considerar els atacs d鈥檈xtrema dreta com a 鈥渢errorisme鈥.