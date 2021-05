–

La Uni贸n Europea anunci贸 este domingo que pondr谩 fin al acuerdo con Astrazeneca a partir del mes de junio, un 贸rdago esperado despu茅s del litigio judicial en el que se encuentran sumidas ambas partes por, seg煤n Bruselas, un incumplimiento repetido del contrato en el suministro de vacunas con los Estados miembros por las dosis de su vacuna contra la Covid-19.

Los problemas de AstraZeneca para cumplir con los repartos estipulados en el contrato con la UE han enfrentado desde hace meses a la compa帽铆a con la Comisi贸n Europea. Estaba previsto que durante el primer trimestre del a帽o entregase 120 millones de dosis a los Estados miembros y solo reparti贸 30 millones.

Bruselas lleg贸 a enviar una carta a AstraZeneca para iniciar un procedimiento amistoso de resoluci贸n de disputas. Tras constatar que este paso intermedio no facilitaba una soluci贸n, el Ejecutivo comunitario tom贸 la decisi贸n de elevar el asunto a la Justicia belga.

Sin decisi贸n sobre las segundas dosis

Si este problema fuera menor, hay que sumarle las inc贸gnitas tras la decisi贸n tomada por el Gobierno espa帽ol a finales de abril de retrasar la administraci贸n de segundas dosis de la vacuna de AstraZeneca de 12 a 16 semanas en menores de 55 a帽os, contraviniendo las recomendaciones del fabricante y de la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en ingl茅s).

Sanidad justific贸 el retraso en que as铆 se podr谩 “disponer de m谩s informaci贸n para poder tomar una decisi贸n que garantice la seguridad de la vacunaci贸n” y aseguran que el movimiento est谩 avalado por 46 asociaciones cient铆ficas espa帽olas.

Sin embargo, esto no gust贸 a algunas comunidades que protestaron sonoramente. Este viernes pasado lo hac铆a Andaluc铆a, gobernada por el popular Juanma Moreno, que se quej贸 sobre las “150.000 vacunas estancadas” de AstraZeneca que no pueden ponerse por l铆mites de edad. “O toma una decisi贸n r谩pida o la tomaremos nosotros”, advirti贸 con dureza el presidente de la Junta, que ha pedido que esta f贸rmula se aplique a voluntad o si no que se env铆en vacunas de otras marcas en su lugar.

Tambi茅n est谩 en contra Madrid, donde el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha pedido que las vacunas de AstraZeneca y Janssen se apliquen sin l铆mite de edad y ha reprochado al Gobierno central que “cada d铆a que pasa” se deje de vacunar “a miles de personas con AstraZeneca por la inacci贸n del Gobierno central”. Desde la Comunidad Valenciana dicen estar a la espera de lo que decida Sanidad, al igual que en Galicia, donde, no obstante, consideran que “lo l贸gico” es dispensar tambi茅n segundas dosis de AstraZeneca.

Esta semana podr铆an llegar los primeros resultados del estudio que desarrolla el ministerio junto al Instituto de Salud Carlos III, CombiVacs, que est谩 probando la eficacia y la reactogenicidad de la combinaci贸n de AstraZeneca y Pfizer en 600 personas menores de 60 a帽os que fueron vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca. En Espa帽a hay 1,7 millones aproximadamente, la mayor铆a trabajadores esenciales, en esa situaci贸n. El estudio fue presentado el 19 de abril y los investigadores esperan tener resultados preliminares que “permitan tomar decisiones de salud p煤blica a mediados de mayo”.

Hasta el momento, solo Irlanda ha tomado una decisi贸n similar a la espa帽ola. La mayor铆a de pa铆ses vecinos ha decidido, o bien aplicar una segunda dosis de una vacuna de ARNm (Moderna o Pfizer) o bien completar la pauta con AstraZeneca.

Francia, Suecia, Finlandia ya mezclan vacunas

Ya hay varios pa铆ses que han optado por aplicar una dosis de refuerzo de vacunas de ARNm a su poblaci贸n m谩s joven que hab铆a recibido solo la primera de AstraZeneca.

En Francia, por ejemplo, a todos los menores de 55 a帽os se les ofrece desde el 9 de abril una segunda dosis de Moderna o Pfizer para completar su pauta. Una decisi贸n que ha avalado la Alta Autoridad Sanitaria y que afecta a medio mill贸n de franceses. El propio ministro de Sanidad, Olivier V茅ran recibi贸 recientemente un pinchazo de Moderna tras haber sido vacunado en primera instancia con AstraZeneca.

En el Reino Unido, hay un estudio en marcha para comprobar los efectos de mezclar vacunas en el que puede participar cualquier mayor de 50 a帽os, mientras que el Gobierno ha decidido priorizar el uso de otras vacunas por encima de AstraZeneca en menores de 40 a帽os.

Adem谩s, tanto en Suecia como en Finlandia, los menores de 65 a帽os que recibieron la primera dosis de AstraZeneca solo pueden optar a una segunda de Pfizer o Moderna.

Alemania e Italia no restringen por edad

Con el objetivo de acelerar la campa帽a de vacunaci贸n, Alemania acord贸 el jueves levantar los l铆mites de edad a la vacuna de la farmac茅utica anglosueca por lo que cualquier persona que se ofrezca voluntaria podr谩 optar a ella.

Por su parte, Italia lleva tiempo aplicando segundas dosis de AstraZeneca a menores de 60 a帽os y tambi茅n estudia acabar con los l铆mites de edad para esta vacuna.

En Portugal, los menores de 60 a帽os pueden decidir si reciben la segunda dosis de AstraZeneca o de otra vacuna distinta una vez se alcanza el intervalo m谩ximo de 12 semanas.

Pa铆ses Bajos recomienda completar la pauta con la misma f贸rmula si la primera dosis no produjo eventos tromb贸ticos, mientras que en B茅lgica, algunas regiones como Bruselas han optado por reducir el espacio entre dosis de AstraZeneca 12 a 8 semanas y el l铆mite de edad a mayores de 41 a帽os. Las segundas dosis comenzaron a aplicarse en mayo.

Solo Dinamarca y Noruega han decidido eliminar por completo la vacuna de AstraZeneca de su campa帽a.

Hasta el momento, Espa帽a ha recibido 5.397.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, de las que ha aplicado 4.294.681 (el 79,6%), pr谩cticamente todas dedicadas a primeras dosis: solo 328 han ido a parar a completar pautas.

A falta de confirmaci贸n por el fabricante, Espa帽a todav铆a espera recibir 8.835.200 dosis m谩s antes de que acabe junio.

