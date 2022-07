–

De parte de CGT Sitel En Sevilla July 7, 2022 162 puntos de vista

En la última reunión la patronal propuso una subida salarial del 2,5% con carácter retroactivo desde Enero 2022, una limosna para cómo está el nivel de vida, sobre todo si además tenemos en cuenta que nuestro sueldo está congelado desde 2019 y que el IPC en junio subió un 10.2% y la inflación acumulada en lo que llevamos de año es del 5.8%.

A pesar de que ese 2.5% de subida nos parece insuficiente, desde CGT hemos preguntado a Sitel que van a hacer, si van a asumir esta subida.

Al parecer Sitel, todavía no ha tomado una decisión al respecto.

Nuestro Sector es cada día más precario ya que cada día es más difícil llegar a final de mes y cada día el nivel de exigencia de Sitel con nuestra calidad de atención y/o ratio de ventas es superior al anterior, sin embargo, todavía no han tomado una decisión sobre si nos van a pagar ese 2.5% más desde enero y tampoco sabemos si lo seguirán pagando sucesivamente.

A Sitel no le importan nuestras vidas más allá de nuestra jornada laboral, parece que en lugar de trabajadoras y trabajadores quieren esclavas y esclavos polivalentes y con ¡sonrisa telefónica!, ¿Quién puede sonreír cuando estas soportando los gastos del teletrabajo, mientras que cada día te cuesta más llenar la nevera?

Si a Sitel no la hubieran “expulsado” de la CEX o no se hubieran ido voluntariamente, como nos contaron en su momento, no tendríamos este dilema.

Tampoco sabemos cómo sentaría a Majorel, que sí está en la CEX, que Sitel no aplicara esta medida.

Ni como sentaría a la CEX que una de sus empresas asociadas, Majorel, se vaya a fusionar con Sitel si esta no asume dicha subida.

Ni como podría afectar esto al futuro de Sitel en nuestro Sector, dado que desde hace ya demasiado tiempo vemos como navegamos en un mar de buenas palabras pero plagado de arrecifes.

¡SITEL! ¡AFLOJA LA MOSCA!