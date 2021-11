–

Comunicado Urgente

A los Pueblos de la Región Cholulteca

A los Pueblos de México y de todo el mundo que luchan por la defensa de la vida

A los medios de comunicación

El día de hoy, expresamos con rabia las acciones de los gobiernos corruptos y violentos que sirven al sistema que pretende acabar con todos los recursos de nuestra madre tierra.

El día de hoy, 21 de noviembre del 2021, celebrábamos en la Alcaldía Auxiliar de Santa María Zacatepec, municipio Juan C Bonilla, una asamblea que tenia como fin discutir la reapertura del registro Civil de Santa María Zacatepec.

La alcaldía fue cerrada hace dos años, cuando el Presidente Auxiliar de ese entonces pretendía entregar el rio Metlapanapa a las empresas.

Hoy nos demuestran que los representantes políticos, son los mismos de siempre; se pinten del color que se pinten.

Hoy responsabilizamos directamente al presidente municipal electo, José Cinto Bernal, quién acudió a la Asamblea con un gran número de personas que desde el principio no permitieron el diálogo respetuoso, interrumpiendo a los participantes que expresaban una opinión diferente, e intentado rebatar el micrófono de los participantes.

La Asamblea se tornó en una confrontación física que el presidente municipal nunca intentó controlar o detener, resultando en varias personas golpeadas y heridas.

Dos comunicadores populares de la radio comunitaria Santa María Zacatepec, fueron detenidos arbitrariamente, esto aunque más de 50 personas participaban en el conflicto, ninguna de las demás personas cercanas al presidente municipal fue detenidas.

El presidente municipal José Cinto Bernal continuó la Asamblea a pesar del conflicto y las detenciones y reabrió la presidencia auxiliar por la fuerza.

Desde la Casa de los Pueblos les decimos a los gobiernos corruptos y vendidos: No nos vendemos, no claudicamos y no nos rendimos. Nuestra defensa por lo más sagrado, el agua y la vida, continuará.

Sabemos, que las razones del presidente municipal José Cinto Bernal, para abrir la Presidencia Municipal son más profundas que la reapertura de un registro civil: es la venta de las tierras a las empresas, es la contaminación de todos los ríos, es extinguir la resistencia comunitaria.

Hacemos también de su conocimiento que no estamos solos, que sabemos que nos respaldan pueblos de todo el país, y de otras naciones, porque esta, compañeros y compañeras, no es una guerra contra un presidente municipal, es una guerra a nivel mundial que pretende exterminar a los Pueblos, exterminar a la madre tierra, y exterminar a todos y todas aquellas que la defienden.

Hacemos un llamado a las organizaciones y colectivos solidarios a defender la vida, el agua y las comunidades que luchan.

Hasta que la dignidad se haga costumbre

Hasta que se devuelva la ultima gota

Los Pueblos Unidos jamás serán vencidos.

Atentamente.

Pueblos Unidos

Guardianas del Río Metlapanapa

21 de Noviembre de 2021

