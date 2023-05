–

La Administraci贸n Aut贸noma de Shengal (norte de Irak) realiz贸 una declaraci贸n p煤blica sobre el ataque a茅reo llevado a cabo el martes por el Estado turco contra el distrito Xanesor. 鈥淓l Estado turco y su socio PDK (Partido Democr谩tico de Kurdist谩n) quieren debilitar al pueblo yezid铆 鈥搃ndicaron desde la administraci贸n-. En este per铆odo sensible en el que se llevan a cabo ataques multifac茅ticos contra nuestro pueblo, el gobierno iraqu铆 ignora a la comunidad yezid铆 y mantiene su silencio frente a los ataques. Este silencio significa cooperar con los perpetradores de los ataques鈥.

En la declaraci贸n se hizo referencia a la visita del primer ministro iraqu铆, Mohammad Shiya Sudani, a la regi贸n de N铆nive, durante la cual estaba prevista su visita Shengal: 鈥淪udani cancel贸 su visita a Shengal en el 煤ltimo momento por diferentes motivos. Esta actitud es un indicio de hasta qu茅 punto el gobierno iraqu铆 incumple con sus deberes y responsabilidades hacia Shengal y la comunidad yezid铆鈥.

Desde la Administraci贸n Aut贸noma remarc贸 que los y las yezid铆es siguen viviendo en campamentos de refugiados en el Kurdist谩n Sur (norte de Irak), pero decenas de familias regresan a Shengal a diario a pesar de los obst谩culos que impone el PDK.

En la declaraci贸n se afirm贸 que no hubo p茅rdida de vidas por el ataque a茅reo turco en Xanesor, pero se produjeron da帽os materiales en viviendas civiles. 鈥淓stos ataques han tenido lugar mientras se celebraban elecciones en Kurdist谩n del Norte y Turqu铆a. El fascista Erdogan, que no ha logrado el 茅xito esperado en las elecciones, orden贸 los ataques contra los pueblos libres. Nuestro pueblo debe tener cuidado de estos ataques y no debe permitir que los traidores alcancen sus objetivos鈥, aseveraron.

El ataque de un dron turco apunt贸 contra una vivienda que estaba vac铆a. Otras casas cercanas a la escena tambi茅n resultaron da帽adas por el bombardeo.

Una delegaci贸n de seguridad compuesta por miembros del ej茅rcito iraqu铆, la polic铆a y la Asayish Nacional (Seguridad P煤blica) inici贸 una investigaci贸n despu茅s de visitar la escena. Las autoridades de Bagdad todav铆a no han hecho una declaraci贸n oficial mientras contin煤a la investigaci贸n.

Heci Kuli, miembro de la Asamblea Popular de Xanesor, declar贸 a RojNews que el ataque estuvo dirigido contra 鈥渆l regreso de los residentes desplazados鈥. 鈥淟a respuesta m谩s apropiada al ataque ser谩 el regreso de nuestra gente a Shengal 鈥揹estac贸-. Hacemos un llamado a nuestra gente para que responda a estos ataques regresando a su tierra鈥.

Shengal fue escenario del genocidio cometido por el Estado Isl谩mico (ISIS) en agosto de 2014, hasta que el territorio fue liberado el 13 de noviembre de 2015, despu茅s de meses de resistencia liderada por las guerrillas de las Fuerzas de Defensa Populares (HPG) y las Unidades de Resistencia de Shengal (YB艦). Al mismo tiempo, el pueblo de Shengal form贸 su propia autodefensa y autogobierno.

Luego de conformar la Administraci贸n Aut贸noma Democr谩tica, Shengal se convirti贸 en el objetivo tanto del Estado turco como del PDK. Si bien los grupos armados afiliados al PDK y al ej茅rcito turco lanzaron ataques en 2017, el gobierno central iraqu铆 tambi茅n recurri贸 a varios m茅todos para eliminar la autonom铆a en Shengal.

Recientemente, el Estado turco cometi贸 varios asesinatos en el territorio yezid铆. Los comandantes de las YB艦, P卯r 脟eko y Agir Cefri, fueron asesinados el 27 de febrero, y el miembro ejecutivo de Seguridad P煤blica yezid铆, 艦锚rzad 艦emo Kas谋m, fue asesinado el 1 de marzo por ataques a茅reos turcos. Estos bombardeos tuvieron lugar justo despu茅s de una operaci贸n de las YB艦 y las fuerzas de seguridad yezid铆es contra agentes del MIT (servicio de inteligencia turco) desplegados en Shengal por el PDK. Dos agentes del MIT, llamados Seed Casim Mirad y Selah Berces, fueron capturados durante las operaciones de las fuerzas de seguridad de Shengal, que se llevaron a cabo el 24 de febrero y se denominaron 鈥淥peraciones de Venganza鈥.

