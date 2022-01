–

Rub茅n Uceda nos visita para presentar una de sus obras, la que lleva por t铆tulo Atado y bien atado. La Transici贸n golpe a golpe (1969 鈥 1981), editada por Akal en 2018. 鈥淓sta novela gr谩fica recorre los a帽os de la llamada Transici贸n espa帽ola a la democracia a trav茅s de sus protagonistas: los obreros, las mujeres, los vecinos de los barrios, los militantes revolucionarios, los campesinos, los quinquis, los presos comunes, los torturados por sus ideas, entre otros muchos. Y tambi茅n a trav茅s del dictador y del rey, de los patronos, militares y esp铆as. Atado y bien atado cuenta historias ocultadas, olvidadas o manipuladas, las que no sirven para construir relatos oficiales, las que empujan la historia para lados contrarios, las que ensucian el fino mantel de hilo que cubre la mesa de quienes pretenden tenerlo todo atado y bien atado. Historias que, en definitiva, componen una memoria colectiva de todos aquellos y aquellas que siguen anhelando desatarse.鈥 (Editorial Akal)

En una entrevista que le realizaba Luis Eduardo Siles, el autor aseguraba que 鈥渓a motivaci贸n para escribir el libro fue estudiar la Transici贸n desde los otros protagonistas, no s贸lo desde los que suelen participar en el relato m谩s oficial (鈥)鈥 Y el resultado: doscientas p谩ginas llenas de reflexiones cr铆ticas, apuntes inspiradores, punto de mira acertado, mucho color y buen trazo.

El artista Rub茅n Uceda Villanueva (Madrid, 1972) lleva dibujando desde temprana edad, momento en que se ejercitaba a modo de ant铆doto para combatir hast铆os y tedios varios. Sus resultados creartivos son buena muestra de ciertas inquietudes que le empujan a no seguir ciertas corrientes como solo hacen los peces muertos. Investigador de realidades dispares, se mueve 谩gil entre lo urbano y lo rural; lo primario y lo terciario; las noches y los d铆as鈥

Es tambi茅n autor de El coraz贸n del sue帽o (Solidaridad Obrera, 2014) que aborda vidas de libertarios y libertarias como Cipriano Mera, Durruti, Antoine Gimenez, Garc铆a Oliver, Simone Well, Soledad Estorach, Casilda la miliciana, Felix Likiniano, entre otros y momentos del est铆o y el oto帽o del 36.

En 2012 public贸 El Decapital, una s谩tira en tres actos que Antonio Orihuela describe como sigue: 鈥淏ajo el nombre de El Decapital Rub茅n Uceda nos presenta, en formato de c贸mic, una mordaz s谩tira de nuestro decapitado mundo donde hemos cambiado la cabeza y el coraz贸n por una bolsa de la compra y una tarjeta de cr茅dito. A modo de nuevo evangelio que todos recitamos, veremos en este libro c贸mo se nos ilustran verdades en las que creemos a pies juntillas y con las que vivimos sin cuestionarnos qu茅 est谩n haciendo con nuestras vidas: amar谩s a Dios Mercado sobre todas las cosas, poseer te har谩 libre, honrar谩s a tus marcas, santificar谩s las fiestas comprando en el centro comercial, tendr谩s fe en la publicidad, no dudar谩s del origen de los productos, creer谩s que los recursos naturales son infinitos, etc. mandamientos que sin necesidad de instituciones represivas todos hemos asumido y con los que hemos definido nuestro vivir. Pero no todo parece estar perdido, a este sombr铆o panorama se enfrentan unos irreductibles herejes que ponen en tela de juicio el compartimiento del capitalismo y tratan, con sus fr谩giles pr谩cticas colectivistas y asamblearias de poner un contrapunto de sensatez y freno al desastre que se avecina.鈥

M谩s reciente, 2020, es su creaci贸n titulada La huerta: 鈥(鈥) la historia de un colectivo que decide poner en pr谩ctica las ideas de la agroecolog铆a y la autogesti贸n. El autor trabaj贸 como agricultor en un colectivo similar durante a帽os; bas谩ndose en sus propias vivencias y en numerosas charlas y entrevistas con otros agricultores y consumidores, nos recrea acciones, debates, sucesos y atm贸sferas que caracterizan a este movimiento, con profundidad, amor y humor. Tambi茅n es la historia de la intensa lucha de los vecinos de un pueblo, donde el colectivo tiene su huerta, por evitar que la especulaci贸n inmobiliaria destruya su dehesa. La huerta y el origen de las cosas es una f谩bula sobre lo que somos, lo que fuimos y lo que podr铆amos ser. Una mirada al campo como un espacio en lucha por un ma帽ana diferente, ecol贸gico, respetuoso y en armon铆a con el medioambiente.鈥 (Editorial Akal)

Tambi茅n es autor de Vah铆dos (Mancha de papel, 2008); y, coautor de Verso帽etas (Libros en Acci贸n, 2014).

