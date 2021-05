–

17 de febrero de 2020

Al leer lo que escribes sobre las tres cuestiones que actualmente ning煤n cient铆fico puede refutar (que , que la causa es el abuso de los combustibles f贸siles y que, en las pr贸ximas d茅cadas, estas condiciones clim谩ticas extremas se acentuar谩n), he recordado un desolador, pero quiz谩 realista, de hace solo unos meses. Seg煤n Gray, aunque detuvi茅ramos de manera dr谩stica las emisiones de CO 2 鈥揷osa que, por otro lado, el sistema econ贸mico actual no contempla-, apenas se apreciar铆a repercusi贸n sobre la emisi贸n de gases de efecto invernadero, ni se podr铆a evitar una alteraci贸n del clima que ya es irreversible. De este modo, Gray califica de 鈥減ensamiento m谩gico鈥 la postura defendida por muchos movimientos ecologistas actuales, pues, de acuerdo a lo expresado por los climat贸logos, el calentamiento global seguir谩 adelante durante cientos y miles de a帽os aunque cesaran sus causas m谩s pr贸ximas. Adem谩s, detener o modificar el uso de combustibles f贸siles tendr铆a unas consecuencias geopol铆ticas desastrosas, llevar铆a a la ruina a numerosos pa铆ses, acentuar铆a la fuerza de reg铆menes dictatoriales y ahondar铆a en la desigualdad social. No s茅 qu茅 piensas sobre este art铆culo, pero recuerdo que cuando lo le铆 me sent铆 descorazonada, no porque Gray sea derrotista 鈥揺n el fondo, creo que no lo es-, sino porque me gener贸 la impresi贸n de estar atada de pies y manos, de que nada de lo que podamos hacer como individuos tiene un impacto positivo real.

Creo que esta sensaci贸n de derrota se est谩 extendiendo entre la poblaci贸n y se la estamos inculcando tambi茅n a nuestros hijos. Recuerdo que a ra铆z de la reciente celebraci贸n en Espa帽a de la Cumbre del Clima, adem谩s de las noticias que ya pudieran ver por televisi贸n, en muchos colegios se apresuraron a poner videos a los ni帽os para ilustrarlos sobre las consecuencias del cambio clim谩tico. Muchos de estos ni帽os quedaron horrorizados y casi traumatizados porque comprendieron que el desastre ecol贸gico les va a afectar a ellos m谩s que a sus profesores o a sus madres y padres, pero el peso de esta verdad resultaba tambi茅n paralizante al inocular, inadvertidamente, la idea de la irreversibilidad del desastre, la escasa capacidad de acci贸n.

Esta misma par谩lisis, a menudo, la siento yo. Creo que ante la complejidad de los problemas ecol贸gicos actuales, ante su enorme impacto y sus ya ineludibles consecuencias, lo que pueda hacer un escritor o una escritora es tan insignificante que renuncio a plantearme objetivos a gran escala. Otra cosa es la 鈥榩eque帽a escala鈥, por as铆 llamarla, la que se vincula, m谩s que a la lucha contra el cambio clim谩tico y por la preservaci贸n del planeta, al cultivo de la sensibilidad. Como muy bien apuntas, no podemos volvernos unos c铆nicos.

Sin embargo, gran parte de la literatura ficcional escrita al respecto tiene ese aire de derrota, de pesimismo y fin. Aunque, visto lo visto, 驴c贸mo podr铆a ser de otra manera? No me extra帽a que en los 煤ltimos tiempos se hayan escrito y publicado tantas , en la l铆nea de La carretera de Corman McCarthy, cuyo tema, en el fondo, no deja de ser la supervivencia de nuestra especie. Pienso, por ejemplo, en novelas recientes tan distintas como Humo de Jos茅 Ovejero, La mucama de Omicunl茅, de Rita Indiana o Los Mandible de Lionel Shriver.

Me detendr茅 un poco en este 煤ltimo t铆tulo que, como todos los de Shriver, destaca por su car谩cter visionario y su talante cr铆tico mordaz y poco complaciente. En Los Mandible se cuenta la historia de una saga familiar amenazada por un cambio de paradigma econ贸mico en el que el d贸lar deja de tener primac铆a y se deval煤a hasta extremos inconcebibles. La primera consecuencia es la modificaci贸n paralela del sistema pol铆tico, que se vuelve dictatorial y controlador, con cierre de fronteras incluido. Por si todo esto no fuese bastante, hay que sumar los problemas de superpoblaci贸n 鈥揺n Los Mandible, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos centenarios siguen vivos aunque, l贸gicamente, ya no son productivos-, adem谩s del desempleo, la contaminaci贸n y la escasez de recursos. Un momento realmente ilustrativo de la cat谩strofe es cuando la familia se ve obligada a racionar el agua y el papel higi茅nico, bienes que en este nuevo contexto adquieren un valor incalculable. Es decir, el dinero ya no vale nada porque con 茅l nada puede comprarse, mientras que lo verdaderamente necesario 鈥揺l agua, el papel, los alimentos- est谩 dejando de existir y ha de racionarse hasta el extremo. El siguiente pelda帽o en la bajada al infierno es, c贸mo no, la violencia: 驴qui茅n se hace con el control de los bienes? Lo que salva el libro de Shriver de convertirse en deprimente es su tono sarc谩stico e incluso humor铆stico, pero al cerrarlo permanece la sensaci贸n de que lo narrado no es tan fant谩stico ni inveros铆mil como parecer铆a a primera vista.

驴Sirven novelas como La carretera o Los Mandible para solucionar algo? No estoy muy segura, pero s铆 creo que sirven, o pueden servir, para modificar la sensibilidad y colocarnos en estado de alerta ante situaciones amenazantes que est谩n apuntando ya pero que no siempre somos capaces de ver. Son una advertencia, una se帽al, que no debe pasar desapercibida. Son libros inc贸modos, sin duda, pero despu茅s de todo 驴no lo es casi toda la buena literatura?

A veces no somos conscientes de hasta qu茅 punto los libros 鈥搊 las pel铆culas, es decir, las narraciones ficcionales- nos afinan la sensibilidad y nos hacen m谩s permeables a ciertas realidades, situ谩ndonos en esa 鈥渁ctitud de rebeld铆a permanente鈥 que mencionas. Pienso, por ejemplo, en Mario Levrero, un autor al que adoro, y la obsesi贸n, suya y de sus personajes, por los p谩jaros y en c贸mo esa plasmaci贸n literaria ahonda en algo que ya exist铆a previamente en m铆 y que termina canalizando en otra cosa 鈥揳cciones, libros-. Me explico mejor. Tanto en Diario de un canalla como en La novela luminosa, el narrador, claro trasunto del autor, observa desde su ventana en el primer caso a un p谩jaro 鈥揳l que llama Pajarito- y, en el segundo, a una paloma muerta y el revuelo que crea en torno al resto de palomas que va a 鈥渧elar鈥 el cad谩ver. El resultado es una especie de diario de campo o diario naturalista donde el narrador consigna el aspecto, comportamiento, evoluci贸n, etc., de las aves que observa. Hay una sensibilidad tan exc茅ntrica en esas descripciones pormenorizadas, una defensa tan sutil del arte de perder el tiempo, de detenerse, de desviar la atenci贸n hacia las cosas supuestamente secundarias o irrelevantes, que yo lo interpreto, personalmente, como una magn铆fica muestra de rebeld铆a. En mi patio tambi茅n han ca铆do p谩jaros heridos que he cuidado y observado en la distancia. 驴He prestado atenci贸n a estos p谩jaros por leer a Levrero o me enamor茅 de las historias de Levrero porque previamente ya estaba en m铆 esa disposici贸n favorable hacia los p谩jaros? 驴Tiene que ver mi admiraci贸n levreriana con el hecho de que ahora me fije m谩s en las noticias relacionadas con la desaparici贸n de especies, los cambios en las rutas migratorias, las nuevas plagas que amenazan a las aves como consecuencia del cambio clim谩tico? 驴Por haber le铆do La rana de Shakespeare me he vuelto m谩s sensible, o al menos he tomado conciencia, de estos mismos efectos en los anfibios? No lo descartar铆a.

En el caso de Cara de pan, invent茅 un personaje, el Viejo, que es aficionado a la ornitolog铆a y que se dedica a avistar p谩jaros urbanos en un parque de su ciudad, un personaje que, por otro lado, es descrito como un exc茅ntrico y un excluido social. T煤 comentas que quiz谩 la mostraci贸n sutil en mi libro de los efectos del cambio clim谩tico podr铆a contribuir a la formaci贸n de un lector cr铆tico y yo pienso que, en efecto, eso ya est谩 ah铆 latente desde el momento en que aficionarse a la ornitolog铆a y pasearse por un parque con unos prism谩ticos colgados del cuello se convierte hoy d铆a, socialmente, en una rareza.

Cuando he presentado o firmado ejemplares de Cara de pan, algunos lectores me han preguntado espec铆ficamente por los p谩jaros, por mi conocimiento sobre p谩jaros 鈥搎ue es, por desgracia, muy elemental-, buscando confirmaci贸n sobre si es verdad que en un parque cualquiera de una ciudad espa帽ola cualquiera puedan avistarse tantas especies diferentes. Es decir, de alg煤n modo este aspecto, el de los p谩jaros, que parecer铆a secundario en la historia, cobra importancia incluso m谩s all谩 de lo que yo podr铆a haber previsto, al menos para algunos lectores. La reivindicaci贸n del Viejo, de su dignidad intr铆nseca, es paralela as铆 a la reivindicaci贸n de los p谩jaros, su esencia no domesticada, su importancia m谩s all谩 del paisaje.

As铆 que, volviendo al art铆culo de Gray, 驴qu茅 podemos hacer? Supongo que no mucho, pero entre el todo y la nada siempre queda algo. Y cuando digo algo, no lo digo de modo abstracto, sino de manera concreta, tangible, algo tan peque帽o, por ejemplo, tan insignificante en apariencia, como los gorriones, los herrerillos y los carboneros. Deteng谩monos un momento en ellos, en su preocupante y progresiva desaparici贸n por la destrucci贸n de sus h谩bitats, el uso masivo de pesticidas, los cultivos intensivos y el aumento de las temperaturas, que favorece el incremento de mosquitos y, consecuentemente, la transmisi贸n de enfermedades letales. Mi patio es muy peque帽o, pero en la medida de mis posibilidades lo he llenado de plantas y semillas para crear un entorno confortable y te puedo asegurar que vienen muchos gorriones cada d铆a. Podr铆a hablar del 鈥榩eque帽o granito鈥 que esto aporta a un cambio mayor, pero s茅 que ser铆a pecar de un rid铆culo optimismo y caer en el pensamiento m谩gico y cuasi infantil que denuncia Gray. El cambio que supone esta actitud no es m谩s que un humilde cambio, peque帽铆simo, que solo me afecta a m铆, a mi sensibilidad, mi capacidad de observaci贸n y mi mirada. Hay cosas en las que no me fijaba antes y me fijo ahora, como en ese pajarillo que baja todas las ma帽anas a picotear en la hiedra su 鈥榯apita鈥 de pulgones -ese pajarillo que no es un gorri贸n y que por cierto no s茅 c贸mo se llama-. Si pulverizo con insecticida para acabar m谩s r谩pido con los pulgones, deja de venir. En consecuencia, no pulverizo.

Desde este punto de vista, es innegable que determinadas historias o determinados libros pueden hacernos reflexionar 鈥搊 tomar conciencia o generar sensibilidad- sobre realidades que no nos hab铆amos planteado previamente, incluso aunque el autor o la autora no lo planificaran a prop贸sito. Las consecuencias tan desagradables desde un punto de vista pr谩ctico y diario que puede suponer la falta de agua y de papel higi茅nico a m铆 me las ha explicado mejor que cualquier ensayo Lionel Shriver a trav茅s de las peripecias de unos personajes ficcionales. Como dec铆a mi admirada Flannery O鈥機onnor, la cualidad peculiar del texto literario es su capacidad de encarnar experiencias. Leer novelas y cuentos no es solo acceder a conocimientos. Es, sobre todo, acceder a experiencias.

Para terminar, y por ir abriendo nuevas perspectivas a nuestra conversaci贸n, quiero volver al inicio de tu 煤ltima intervenci贸n, cuando reflexionabas sobre c贸mo determinadas posturas 鈥搃ncluso las que est谩n basadas en datos irrefutables- suelen ser vinculadas de forma un铆voca con ideolog铆as concretas. Esto me resulta preocupante porque refleja una forma de pensamiento simple y totalizador cada vez m谩s generalizado, seg煤n el cual, si votas o sientes simpat铆a por un partido pol铆tico, debes apoyar en bloque cada uno de los posicionamientos que este partido representa, tanto en 谩mbitos sociales como econ贸micos, culturales, etc. As铆, si por ejemplo te identificas con ideolog铆as de izquierdas, deber铆as cambiar tus pautas de consumo con el fin de hacerlo m谩s sostenible -esa etiqueta ya tan extendida que afecta a sectores tan distintos como la alimentaci贸n, la moda, la cosm茅tica o los transportes- y apoyar con entusiasmo estas nuevas tendencias, sin considerar, quiz谩, que estas pautas de consumo suelen ser profundamente elitistas y a menudo no tienen en consideraci贸n factores relacionados con la desigualdad econ贸mica y la clase social. De modo que a m铆, que me horrorizan los modos de producci贸n de la industria alimentaria 鈥搇os que describe, por ejemplo, Jonathan Safran Foer en su ensayo Comer animales-, no me genera ninguna opini贸n en contra que una familia que apenas cobra la renta m铆nima de inserci贸n -隆o ni eso!- compre huevos o carne producidos por esta industria cruel. Quiero decir, creo necesario que cualquier familia pueda proveerse de las suficientes prote铆nas para la correcta alimentaci贸n sus hijos aunque sea a costa de generar sufrimiento extra a los animales. 驴En qu茅 ideolog铆a me sit煤o al decir esto? Realmente no lo s茅, pero como 谩mbito de indagaci贸n literaria me parece que se abren unas posibilidades riqu铆simas.

Cada viernes publicamos una entrega de 鈥楴uestra placa de Petri鈥, una serie de di谩logos entre la escritora Sara Mesa y el bi贸logo Ricardo Reques. Recopilamos los textos aqu铆.