La periodista Manuela Calvo quien investiga un caso de abuso infantil fue allanada y requisada por orden de la justicia riojana. El hecho ocurrio este domingo. La periodista ya hab铆a sido intimada hace 2 meses, en un caso de censura previa, para no publicar nada sobre el caso Arco铆ris, donde se denuncia el abuso sexual a una menor de 4 a帽os por parte de su abuelo paterno. 芦Es un claro ataque a la libertad de expresi贸n y de prensa禄 expresaron desde organizaciones sociales y de DDHH. Por ANRed.

la orden fue librada por la jueza Eugenia Torres del Juzgado de Violencia de G茅nero N掳 1 de La Rioja y aleg贸 鈥渄esobediencia a la autoridad鈥. El motivo fue el estreno de un corto que trataba la violencia y el abuso infantil. La periodista escribi贸 en twitter: 芦Allanaron mi domicilio, se llevaron mis herramientas de trabajo y las de mi marido y no me dejaron ni un papel de comprobante de lo que se llevaron. No se ni porque dieron esa orden, solo se que esta vinculado con un corto de dibujos animados de ficci贸n que padeci贸 censura previa禄.

Desde la Red de Comunicadoras de La Rioja repudiaron y alertaron sobre el grave accionar de la Justicia riojana 芦en contra de la libertad de expresi贸n y de prensa, quien este domingo con una orden de allanamiento al domicilio de la periodista Manuela Calvo secuestr贸 todos sus elementos de trabajo para impedir que se refiera al caso Arco铆ris, donde se denuncia el abuso sexual a una menor de 4 a帽os por parte de su abuelo paterno禄.

Y se refirieron a las anteriores presiones desde la Justicia que ven铆a padeciendo la periodista: 芦Cabe recordar que la comunicadora Manuela Calvo ya hab铆a sido intimada hace 2 meses por la Justicia riojana para que no se pronuncie sobre el caso Arco铆ris, y en un claro hecho de censura previa prohibi贸 el estreno de un corto ficcional que hablaba, en general, de casos de abuso sexual infantil y las revinculaciones forzosas con los denunciados. En aquel entonces tambi茅n se le orden贸 que retire de las redes sociales todo el material referido al caso, disposici贸n que fue cumplida por la comunicadora. Nuevamente y acudiendo a un extremo recurso judicial como el allanamiento y secuestro de los materiales de trabajo, la justicia riojana intenta prohibir la difusi贸n de informaci贸n y acallar todo lo referido un caso emblem谩tico en nuestra provincia que, desde hace tres a帽os los movimientos, organizaciones y medios feministas vienen denunciando por vulnerar el derecho de las infancias. Consideramos que, bajo la supuesta 鈥渄esobediencia a la autoridad鈥, que alega la jueza Mar铆a Eugenia Torres del Juzgado de Instrucci贸n de Violencia de G茅nero N掳 1 de La Rioja, no puede vulnerarse un derecho supremo como es la libertad de expresi贸n o libertad de prensa en nuestro sistema democr谩tico. Mucho menos considerando que el inter茅s superior de la ni帽a no es lo que se dirime en la causa que cita la jueza en su orden de allanamiento al domicilio particular de la comunicadora. El art铆culo 43 de la Constituci贸n Nacional expresa claramente que 芦no podr谩 afectarse el secreto de las fuentes de informaci贸n period铆stica禄, lo cual se est谩 violando peligrosamente con el secuestro de las computadoras, tel茅fono, notebook y discos de la periodista que conten铆an informaci贸n sobre el caso.

Tambi茅n advertimos la llamativa, y muy poco com煤n, premura de la justicia de La Rioja para actuar y ordenar un allanamiento (un domingo por la ma帽ana) en la casa de una comunicadora que viene reflejando el caso al igual que muchas otras en la provincia. Y es mucho m谩s llamativa cuando no tuvo la misma celeridad en este y tantos casos que se denunciaron la violaci贸n a los derechos de las infancias. Consideramos un antecedente grav铆simo que en menos de tres meses y sin precedente en otros casos de nuestra provincia, la Justicia Riojana a trav茅s de distintos jueces/juezas, fiscales y otros operadores de justicia, haya naturalizado el uso de recursos judiciales para atentar contra los derechos de libertad de expresi贸n o de prensa, reconocidos y protegidos en nuestro pa铆s a trav茅s de tratados internacionales.

Y exigien un urgente intervenci贸n de organismos gubernamentales y de DDHH para defender el libre ejercicio de prensa: 芦Exigimos: -La urgente intervenci贸n de autoridades y organismos provinciales, nacionales e internacionales de Derechos Humanos para proteger el derecho a la libertad de expresi贸n y el libre ejercicio de la profesi贸n period铆stica en todas sus formas. -Que se devuelva en las mismas condiciones que fueron secuestrados todos los elementos, ya que se trata de las herramientas de trabajo diario de la comunicadora Manuela Calvo. -El cese de la persecuci贸n judicial riojana a comunicadoras feministas que vienen reflejando en sus agendas y en los medios la vulneraci贸n a las infancias. -El cese de las violencias que vienen sufriendo por este caso la madre de la menor, las abogadas, las comunicadoras y todas las personas que se pronuncian sobre el tema. Finalmente advertimos que este recurso judicial en contra de una comunicadora afecta a todas las personas que ejercemos el periodismo con perspectiva de g茅nero y derechos, y se convierte en un grave riesgo para el sistema democr谩tico y el ejercicio de la profesi贸n en nuestra provincia禄.

