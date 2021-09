–

De parte de La Haine September 13, 2021 41 puntos de vista

La sumisión del gobierno frente a los poderes económicos ha llegado hasta tal punto, que desde Bruselas nos marcan la hoja de ruta y hacen que los servicios públicos se pongan a disposición del capital.

Abiertamente se habla de prohibir la jubilación obligatoria, de limitar el acceso a la misma, de ser más exigentes con el cotizante, de penalizar de nuevo la jubilación anticipada, de gestionar planes privados a través de las empresas, de incentivar la jubilación demorada (que legalmente se pueda trabajar más allá de la edad ordinaria de jubilación), es decir, potenciar un nuevo ataque al sistema público de pensiones y utilizar el mismo como garante del nuevo préstamo que desde Europa se nos obliga a aceptar.

Todo esta operación se prepara y se lanza desde las instituciones del estado ayudados por los medios de comunicación del sistema, de forma que llegue a la ciudadanía de la forma más suave y maquillada, para que pueda consumarse sin el mayor revuelo social. Por supuesto, el gobierno pseudo-progresista español cuenta con la ayuda de los agentes sociales españoles, que traicionando nuevamente a la clase trabajadora, se enrolan en la bandera de la concordia y adulando a quien le subvenciona, se apuntan a la firma del nuevo Pacto de Toledo que llevará a la ruina a miles de personas de manera legal. CCOO y UGT son cómplices y parte del problema por tanto.

Los fondos europeos no salen de la nada, no es una máquina de dinero del BCE, sino todo lo contrario, salen del trabajo y las tributaciones de las clases trabajadoras de la UE. Esos fondos, no van a ir destinados a los autónomos ni a las pequeñas empresas sino a las grandes multinacionales empresariales, convirtiendo a los estados y concretamente a las comunidades autónomas en meras gestorías al servicio de estas grandes empresas. Podemos asegurar y el tiempo nos dará la razón, de que esos fondos tendrán que ser devueltos con intereses potencialmente elevados y a cambio de recortes sociales y de derechos adquiridos.

Desde el movimiento sindical alternativo, debemos alentar a la movilización contra semejante ataque y para ello debemos articular discurso y propuestas de lo que significan las medidas que el gobierno pretende llevar a cabo y por supuesto organizar movimientos de lucha contra las mismas, de cara a programar un calendario con medidas de presión que culminen en una huelga general indefinida, de manera que la clase obrera y los movimientos populares obliguen a estos servidores del poder, a retirar de inmediato las medidas planteadas contra el sistema público de pensiones y garantizar un espacio de bienestar al conjunto de la clase trabajadora en cuanto a sus condiciones como trabajador@s y por ende como ciudadan@s.

Desde Intersindical Aragón/COBAS, ofrecemos nuestros medios, espacios y herramientas para trabajar conjuntamente con el resto de fuerzas sindicales de clase y conformar las directrices a seguir para culminar nuestros objetivos. Debemos estar a la altura de las circunstancias y saber descubrir todo aquello que nos une como clase obrera en contraposición de los mínimos aspectos que puedan separarnos.

Para ello, haremos llegar este comunicado a todas y cada una de las entidades sindicales y movimientos sociales del estado, de manera que el proceso se ponga en marcha lo antes posible.

Intersindical de Aragón-CO.BAS

C/ Rebolería 7, local / 50002-Zaragoza

Teléfono: 976 079 172-671 211 741

Correo: intersindicalaragon@yahoo.es

https://intersindicalaragon.org/

https://www.facebook.com/intersindicalaragon/

https://twitter.com/IntersindicalA3