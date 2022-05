–

Lxs docentes de profesorados denuncian la reforma inconsulta del estatuto docente en la Ciudad de Buenos Aires y la no titularizaci贸n de lxs interinos y contratados. El gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta, junto con su ministra de Educaci贸n Mar铆a Soledad Acu帽a, intenta nuevamente imponer la llamada Universidad de la Ciudad (ex UniCABA). Este jueves 12 de mayo habr谩 paro y movilizaci贸n frente a la Legislatura.

Por Ana C谩ceres 鈥 Red Eco.

Lxs docentes de profesorados denuncian nuevamente el intento de imponer una Universidad de la Ciudad, que 鈥 seg煤n advierten 鈥 atenta contra la concepci贸n docente y la estructura democr谩tica de la educaci贸n.

Eleonora Cannistraci, profesora de expresi贸n corporal, habl贸 con Red Eco sobre la situaci贸n que est谩n sufriendo lxs docentes con el cambio del estatuto:

鈥淗ace 17 a帽os que trabajo para los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires y ahora estamos sufriendo nuevamente el cambio del estatuto docente y la no titularizaci贸n de muchos docentes de los 29 profesorados de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos la premisa de pedir la titularizaci贸n porque es un derecho laboral principalmente pero, por otro lado, el gobierno porte帽o est谩 abriendo una universidad en la Ciudad de Buenos Aires que la pueden reconocer como el 鈥楿niCABA鈥. Defendimos nuestra posici贸n durante un a帽o en la Legislatura con un mont贸n de acad茅micos que dieron cuenta porqu茅 es tan importante que los profesorados sigan en cada uno de los espacios diferentes, porque cada uno tiene un contexto diverso y muchos de ellos tienen m谩s de 100 a帽os,, tanto para educaci贸n inicial como para educaci贸n primaria formando docentes y formando tambi茅n en diferentes materias y diferentes 谩reas鈥.

En relaci贸n con las condiciones laborales de lxs docentes, Eleonora describi贸: 鈥淪i ten茅s un interinato no pod茅s tomar cargos de gesti贸n鈥, 鈥渟acan presupuesto de profesorados鈥, y agreg贸 que lxs docentes por jubilarse tambi茅n est谩n sufriendo un avance sobre sus derechos laborales: 鈥淗ay profesores que est谩n pidiendo tener 3 a帽os m谩s porque son grandes profesores y no los est谩n dejando tener esos tiempos鈥.

El proyecto de Ley para reformar la carrera docente no considera a lxs trabajadorxs de T茅cnica, formaci贸n docente e Institutos de Formaci贸n T茅cnica Superior (IFTS), Inicial y primaria de los Institutos de Formaci贸n Docente (IFD), Equipos de Orientaci贸n Escolar (EOE), Socioeducativa, Centros Educativos de los Niveles Secundarios(CENS), medios audiovisuales, asistentes de comedor, art铆stica y cultura. Adem谩s, lxs docentes denuncian que este proyecto intenta absorber a 29 profesorados provocando un cambio radical en la estructura democr谩tica de la educaci贸n debido a que los claustros no podr谩n elegir sus autoridades y, como consecuencia, desaparecer铆a la concepci贸n docente tal como se conoce. Con respecto a la titularizaci贸n declaran que no solamente es mayor estabilidad laboral, sino tambi茅n un derecho a la carrera docente porque si no sos titular no podes hacer carrera.

El jueves 12 de mayo, d铆a en que est谩 previsto el tratamiento en el recinto de la Legislatura del proyecto de ley de reforma del estatuto docente, se llevar谩 a cabo un paro y una movilizaci贸n frente al Parlamento porte帽o, ubicado en Per煤 al 100, para reclamar: la titularizaci贸n de los interinos y contratados, una ley paritaria y de financiamiento educativo en la ciudad, la reapertura de la mesa salarial y el rechazo a la reforma inconsulta del estatuto docente. A la medida de fuerza se sumar谩n adem谩s gremios docentes como Ademys.

Fuente: https://www.redeco.com.ar/nacional/trabajadorxs/35875