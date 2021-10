A todxs

Asumimos la autor铆a de un doble ataque doxxing contra CAMILA COSTA DA FONSECA y VERONA SAMPAIO ROCHA LIMA, abogadas de la gran burgues铆a en las ciudades de S茫o Paulo y Boa Vista, Brasil. Datos en los enlaces a continuaci贸n:

https://hastebin.com/irohikolug.yaml

https://hatebin.com/mcvfotiogl

https://rentry.co/wmroy

Nuestra acci贸n es una represalia al judiciario brasile帽o por los desembargadores (jueces de recurso) ANA LIA CARNEIRO, ARIOVALDO DA SILVA y PAULO SARTORATO de la 1掳 C谩mara Criminal de la provincia de Santa Catarina reconoceron en octubre de 2021 la sentencia del juez RUDSON MARCOS del 3掳 juzgado penal de la ciudad de Florian贸polis que otorg贸 absoluci贸n al violador ANDR脡 DE CAMARGO ARANHA (empresario y amigo de individuos como el ex futbolista del Barcelona Ronaldo Naz谩rio y de los due帽os de la poderosa Red Globo de televisi贸n) en septiembre de 2020. Su abogado CL脕UDIO GAST脙O DA ROSA FILHO (un de los mas caros de Brasil y que tiene entre sus clientes el icono del fascismo brasile帽o Olavo de Carvalho y la miliciana neonazi Sara Winter) 鈥渄efendi贸鈥 su cliente haciendo un juicio moral de la v铆ctima de violaci贸n (la influencer digital Mariana Ferrer), exhibindo fotos de ella sin nexo con el juicio y la humill贸 con todo tipo de insulto machista y mis贸gino. El procurador de justicia THIAGO CARRI脟O DE OLIVEIRA present贸 la tesis que ARANHA ha hecho un 鈥渆stupro no intencional鈥, sin intenci贸n, figura jur铆dica inexistente en el derecho burgu茅s brasile帽o. Por ser un crimen inexistente, el violador ARANHA fue absuelto. El indignante v铆deo * del juicio fue propagado por el sitio The Intercept Brasil.

El poder judici谩rio brasile帽o es un de los m谩s corruptos, elitistas, racistas, machistas y mis贸ginos del mundo. Procuradores de justicia, jueces y desembargadores que vendem sentencias a los ricos y poderosos y abogados de violadores que humillam las v铆ctimas son instituciones nacionales en el espacio ocupado por el Brasil. Pero RUDSON, CL脕UDIO, THIAGO, ANA, ARIOVALDO y PAULO fueron mas lejos: sobornados por la fortuna de ARANHA, crearon un precedente para el podrido judici谩rio brasile帽o 鈥渏ustificar鈥 violaciones y amenazar a todas las mujeres brasile帽as.

Y en diciembre de 2020 RUDSON y THIAGO ingresaron con demandas judiciales contra la periodista de Intercept que hizo la denuncia, los sitios Intercept y ND + que publicaron y una asistente del Tribunal de Justicia de Santa Catarina que manifest贸 solidaridad con la v铆ctima exigiendo censura y indemnizaci贸n por 鈥渄anos morales鈥, en una actitud de escarnio y desaf铆o.

Por eso, determinamos que el juicio y la absoluci贸n de ANDR脡 DE CAMARGO ARANHA sean anulados para que el podrido judici谩rio brasile帽o no tenga la oportunidad de crear una jurisprudencia que legalize el estupro. Determinamos tambi茅m que RUDSON y THIAGO desistan de las demandas que nosotrxs citamos.

La respuesta del judici谩rio y de las asociaciones de abogados y magistrados a la conmoci贸n del pueblo brasile帽o sigue en tono de desaf铆o, despreciando el suceso e difamando a la v铆ctima y al Intercept. Por eso, mientras no haya la nulidad del juicio y de la sentencia, haremos ataques contra operadores del derecho en Brasil. Como hablamos antes CUALQUIER operador del derecho podr谩 ser nuestro blanco. No habr谩 un plazo para el cumplimiento pues nuestra determinaci贸n debe ser cumplida inmediatamente.

Nuestros blancos fueron 2 mujeres pues si las se帽oras operadoras del derecho aceptan esa agresi贸n a las mujeres por sus colegas, deben aceptar nuestra represalia.

Como anarquistas, no reconocemos ni respetamos la 鈥渁utoridad鈥 del judici谩rio brasile帽o. Pero no vamos soportar una decisi贸n de el que, en la pr谩ctica, legaliza la pr谩ctica de estupro y estamos dispuestos a seguir hasta las 煤ltimas consecuencias para detener eso.

Es mejor que el juicio y la sentencia sean anulados, y que RUDSON y THIAGO retiren sus demandas con brevedad, o habr谩 represalias mas incisivas.

Aprovechamos para recordar nuestras cuatro (4) demandas al Congreso Nacional de Brasil y al supuesto 鈥済obierno鈥 federal brasile帽o debido a la pandemia de COVID-19 (coronavirus):

1 鈥 remoci贸n por cualquier v铆a del psic贸pata Jair Messias Bolsonaro y el general Mour茫o, de los cargos que ocupan de presidente y vicepresidente del espacio ocupado por la Rep煤blica Federativa de Brasil;

2 鈥 derogaci贸n de la enmienda constitucional 95, mejor conocida como 鈥淧EC del techo鈥, aprobada por el Congreso en 2016 durante el gobierno criminal de Michel Temer para beneficiar al gran capital financiero, y que impide tener fondos de emergencia para combatir la pandemia;

3 鈥 revocaci贸n y fin definitivo de la medida provisional 905/2019, mejor conocida como 鈥渢arjeta de trabajo verde y amarilla鈥, ya que es un golpe de gracia para los derechos laborales del pueblo brasile帽o, creado por el millonario ministro de finanzas Paulo Guedes, el Chicago Boy de Bolsonaro;

4 鈥 mantenimiento del r茅gimen de cuarentena pagado para todxs lxs trabajadorxs en el espacio ocupado por la Rep煤blica Federativa de Brasil hasta el final de la pandemia, con el pago de la ayuda mensual de R$ 600 o R$ 1200 aprobada por el congreso a todxs lxs trabajadorxs brasile帽xs y no solo para trabajadorxs aut贸nomxs.

Repitimos nuestra advertencia a la burgues铆a, bolsonaristas, sexistas, mis贸ginxs, LGBTQIfobos, racistas, xen贸fobxs y fascistas: cualquiera de ellxs puede ser blanco de represalias destx colectivx si no detienen sus ataques contra grupos socialmente vulnerables, no retrocedan en su marcha hacia el fascismo y no cumplan con nuestros 4 requisitos. 隆NO PASAR脕N!

Repetimos lo que ya dijimos en otros comunicados nuestros: recuerden todxs que si somos capaces de hacer ataques de doxxing, tenemos los nombres, los domicilios y las im谩genes de los rostros de la escoria fascista. Podemos comenzar a visitarlos en persona. Y lo haremos.

No somos pac铆ficxs, no somos tolerantes, no dialogamos con lxs reaccionarixs e interactuamos con ellxs con el 煤nico lenguaje que entienden: fuerza, violencia e intimidaci贸n.

En octubre de 2021 el estado brasileiro alcanz贸 la cifra oficial de 600 mil muertos por COVID-19, consecuencia del esfuerzo de Bolsonaro para diseminar el coronavirus y combatir vacunas. Las pol铆ticas de privatizaci贸n de la salud, trabajo precario y acumulaci贸n de capital por la burgues铆a agudizan la situaci贸n mientras inflaci贸n, desempleo y miseria. Escenas de personas pobres recogendo huesos vacunos en la basura de las carnicer铆as para comer quedanse vulgares mientras el Chicago Boy Paulo Guedes fue expuesto en el escandalo Pandora Papers ocultando m谩s de 10 millones de dolares estadounidenses en un para铆so fiscal. La respuesta de las izquierdas son manifestaciones de cu帽o electoral, cada vez m谩s vaciadas por el pueblo.

Llamamos a todxs lxs militantes sociales honestxs, lxs perseguidxs por el sistema y el pueblo brasile帽o para romper con la pol铆tica de capitulaci贸n y conciliaci贸n de clase de las burocracias de la izquierda reformista y pasar a la ofensiva con la lucha de masas y la acci贸n directa contra el sistema. Solo la confrontaci贸n har谩 que lxs capitalistas, fascistas, imperialistas, el estado burgu茅s, su podrido judici谩rio y sus polic铆as asesinas retrocedan en sus ataques contra el pueblo y su avance hacia el fascismo. Es posible y necesario destruyer el fascismo, la burgues铆a y el capitalismo y cuanto antes mejor. 隆LA HORA ES AHORA!

隆Saludos y solidaridad para todas las v铆ctimas de la pandemia y para lxs kompas anarkos en la lucha contra el estado y la capital en todo el mundo! 隆Salud e insurrecci贸n!

隆NI 1 MIL脥METRO ATR脕S! 隆9 MIL脥METROS EN LA CABEZA DE LOS JUECES Y PROCURADORES!

隆MIENTRAS HAYA MISER脥A HABR脕 REBELI脫N!

隆FUEGO AL ESTADO, A LAS CORPORACIONES Y SUS LACAYXS!

隆VIVA LA ANARQU脥A!

NOS 鈥 N脷CLEO DE OPOSICI脫N AL SISTEMA

* Fuente: https://www.theintercept.com/2020/11/03/influencer-mariana-ferrer-estupro-culposo/

鈥斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺

A todxs

Assumimos a autoria de um duplo ataque doxxing contra CAMILA COSTA DA FONSECA e VERONA SAMPAIO ROCHA LIMA, advogadas da alta burguesia nas cidades de S茫o Paulo e Boa Vista, Brasil. Dados nos links abaixo:

https://hastebin.com/irohikolug.yaml

https://hatebin.com/mcvfotiogl

https://rentry.co/wmroy

Nossa a莽茫o 茅 uma repres谩lia ao judici谩rio brasileiro porque os desembargadores ANA LIA CARNEIRO, ARIOVALDO DA SILVA e PAULO SARTORATO da 1掳 C芒mara Criminal do estado de Santa Catarina confirmaram em outubro de 2021 a senten莽a do juiz RUDSON MARCOS, da 3掳 vara criminal da cidade de Florian贸polis, que deu absolvi莽茫o ao estuprador ANDR脡 DE CAMARGO ARANHA (empres谩rio e amigo de indiv铆duos como o ex-jogador de futebol do Barcelona Ronaldo Naz谩rio e dos donos da poderosa Rede Globo de televis茫o) em setembro de 2020. Seu advogado CL脕UDIO GAST脙O DA ROSA FILHO (um dos mais caros do Brasil e que tem entre seus clientes o guru do fascismo brasileiro Olavo de Carvalho e a miliciana neonazista Sara Winter) 鈥渄efendeu鈥 seu cliente fazendo um julgamento moral da v铆tima de estupro (a influencer digital Mariana Ferrer), exibindo fotos dela sem rela莽茫o com o julgamento e a humilhou com todo tipo de insulto machista e mis贸gino. O promotor p煤blico THIAGO CARRI脟O DE OLIVEIRA apresentou a tese que ARANHA cometeu um 鈥渆stupro culposo鈥, sem inten莽茫o, figura jur铆dica inexistente no direito burgu锚s brasileiro. Por ser um crime inexistente, o violador ARANHA foi absolvido. O revoltante v铆deo * do julgamento foi vazado pelo site The Intercept Brasil.

O poder judici谩rio brasileiro 茅 um dos mais corruptos, elitistas, racistas, machistas e mis贸ginos do mundo. Promotores de justi莽a, ju铆zes e desembargadores que vendem senten莽as aos ricos e poderosos, e advogados de estupradores que humilham as v铆timas s茫o institui莽玫es nacionais no espa莽o ocupado pelo Brasil. Mas RUDSON, CL脕UDIO, THIAGO, ANA, ARIOVALDO e PAULO foram al茅m: subornados pela fortuna de ARANHA, criaram um precedente para o podre judici谩rio brasileiro 鈥渏ustificar鈥 estupros e amea莽ar todas as mulheres brasileiras.

E em dezembro de 2020 RUDSON e THIAGO abriram processos contra a jornalista de Intercept que fez a den煤ncia, os sites Intercept e ND + que publicaram e uma servidora do Tribunal de Justi莽a de Santa Catarina que se solidarizou com a v铆tima, exigindo censura e indeniza莽茫o por 鈥渄anos morais鈥, em uma atitude de esc谩rnio e desafio.

Por isso, determinamos que o julgamento e a absolvi莽茫o de ANDR脡 DE CAMARGO ARANHA sejam anulados para que o podre judici谩rio brasileiro n茫o tenha a chance de criar uma jurisprud锚ncia que legalize o estupro. Determinamos tamb茅m que RUDSON e THIAGO desistam dos processos que n贸s citamos.

A resposta do poder judici谩rio e das associa莽玫es de advogados e magistrados 脿 revolta do povo brasileiro segue em tom de desafio, minimizando o caso e difamando a v铆tima e o Intercept. Por isso, enquanto n茫o houver a anula莽茫o do julgamento e da senten莽a, faremos ataques contra operadores do direito no Brasil. QUALQUER operador do direito poder谩 ser nosso alvo. N茫o haver谩 prazo para o cumprimento pois nossas determina莽玫es devem ser cumpridas imediatamente.

Desta vez atacamos mulheres porque se as senhoras operadoras do direito aceitam essa agress茫o 脿s mulheres por seus colegas, devem aceitar nossa repres谩lia.

Como anarquistas, n茫o reconhecemos nem respeitamos a 鈥渁utoridade鈥 do judici谩rio brasileiro. Mas n茫o vamos tolerar uma decis茫o dele que, na pr谩tica, legaliza a pr谩tica de estupro e estamos dispostos a ir at茅 as 煤ltimas consequ锚ncias para deter isso.

脡 melhor que o julgamento e a senten莽a sejam anulados, e RUDSON e THIAGO retirem seus processos com brevidade ou haver谩 repres谩lias mais incisivas.

Aproveitamos para relembrar nossas quatro (4) exig锚ncias ao Congresso Nacional brasileiro e ao suposto 鈥済overno鈥 federal brasileiro por conta da pandemia de COVID-19 (coronav铆rus):

1 鈥 remo莽茫o por qualquer meio do psicopata Jair Messias Bolsonaro e do seu vice General Mour茫o dos cargos que ocupam de presidente e vice presidente do espa莽o ocupado pela Rep煤blica Federativa do Brasil;

2 鈥 revoga莽茫o da emenda constitucional 95, mais conhecida como 鈥淧EC do teto鈥, aprovada pelo congresso em 2016 durante o governo criminoso de Michel Temer para beneficiar o grande capital financeiro, e que impede dispor de verbas emergenciais para o combate 脿 pandemia;

3 鈥 revoga莽茫o e arquivamento em definitivo da medida provis贸ria 905/2019, mais conhecida como 鈥渃arteira de trabalho verde e amarela鈥, por ser um golpe de miseric贸rdia nos direitos trabalhistas do povo brasileiro, criada pelo milion谩rio ministro da fazenda Paulo Guedes, o Chicago Boy de Bolsonaro;

4 鈥 manuten莽茫o do regime de quarentena remunerada para todxs trabalhadorxs do espa莽o ocupado pela Rep煤blica Federativa do Brasil at茅 o fim da pandemia com pagamento da ajuda mensal de R$ 600 ou R$ 1200 aprovada pelo congresso a todxs trabalhadorxs brasileirxs e n茫o s贸 para trabalhadorxs aut么nomxs.

Repetimos nosso aviso 脿 burguesia, bolsonaristas, machistas, mis贸ginos, LGBTQIf贸bicos, racistas, xen贸fobos e fascistas: qualquer um delxs pode ser alvo de repres谩lias destx coletivx caso n茫o parem seus ataques contra grupos socialmente vulner谩veis, n茫o recuem em sua marcha rumo ao fascismo e n茫o cumpram nossas 4 exig锚ncias. N脙O PASSAR脙O!

Repetimos o que j谩 dissemos em comunicados anteriores: lembrem todxs que se somos capazes de fazer ataques doxxing, temos os nomes, endere莽os e retratos dos rostos da esc贸ria fascista. Podemos come莽ar a visit谩-los pessoalmente. E o faremos.

N茫o somos pac铆ficos, n茫o somos tolerantes, n茫o dialogamos com reacion谩rios e interagimos com eles com a 煤nica linguagem que entendem: a for莽a, a viol锚ncia e a intimida莽茫o.

Em outubro de 2021 o estado brasileiro alcan莽ou o n煤mero oficial de 600 mil mortos pela COVID-19, fruto do esfor莽o de Bolsonaro para disseminar o coronavirus e combater vacinas. As pol铆ticas de privatiza莽茫o da sa煤de, trabalho prec谩rio e acumula莽茫o de capital pela burguesia agravam a situa莽茫o enquanto infla莽茫o, desemprego e mis茅ria aumentam. Cenas de pessoas pobres recolhendo ossos bovinos no lixo dos a莽ougues para comer est茫o se tornando corriqueiras enquanto o Chicago Boy Paulo Guedes foi descoberto no esc芒ndalo Pandora Papers escondendo mais de 10 milh玫es de d贸lares americanos em um para铆so fiscal. A resposta das esquerdas s茫o manifesta莽玫es de cunho eleitoral, cada vez mais esvaziadas pelo povo.

Chamamos todxs xs militantes sociais honestxs, xs perseguidxs pelo sistema e o povo brasileiro a romper com a pol铆tica de capitula莽茫o e concilia莽茫o de classes das burocracias da esquerda reformista e ir 脿 ofensiva com luta de massas e a莽茫o direta contra o sistema. S贸 o enfrentamento far谩 que capitalistas, fascistas, imperialistas, o estado burgu锚s, seu podre judici谩rio e suas pol铆cias assassinas retrocedam em seus ataques ao povo e seu avan莽o ao fascismo. 脡 poss铆vel e necess谩rio destruir o fascismo, a burguesia e o capitalismo e quanto antes melhor. A HORA 脡 AGORA!

Sauda莽玫es e solidariedade para todas as v铆timas da pandemia e para xs kompas anarkos em luta contra o estado e o capital em todo o mundo! Sa煤de e insurrei莽茫o!

NEM 1 MIL脥METRO ATR脕S! 9 MIL脥METROS NA CABE脟A DOS JU脥ZES E PROMOTORES!

ENQUANTO HOUVER MIS脡RIA HAVER脕 REBELI脙O!

FOGO AO ESTADO, 脌S CORPORA脟脮ES E SEUS LACAIXS!

VIVA A ANARQUIA!

NOS 鈥 N脷CLEO DE OPOSI脟脙O AO SISTEMA

* Fonte: https://www.theintercept.com/2020/11/03/influencer-mariana-ferrer-estupro-culposo/