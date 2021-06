–

De parte de Memoria Libertaria June 25, 2021 78 puntos de vista

Plataforma Memoria Cadiz

La placa que rinde homenaje a las personas fusiladas en C√°diz ha sido atacada ocasion√°ndole varios desperfectos

Nota de prensa



V√ćCTIMAS Y VERDUGOS

(antes con pistolas y m√°useres, ahora con martillos)

Pintadas en la placa en memoria a las v√≠ctimas en Asdr√ļbal

POR LA MEMORIA P√öBLICA DE LOS ASESINADOS POR LOS GOLPISTAS DE 1936 EN C√ĀDIZ

En diversas ocasiones hemos escrito que el problema que tiene una parte de la sociedad espa√Īola con la represi√≥n franquista entra m√°s en el campo de la enfermedad mental que en el de la discrepancia hist√≥rica, pol√≠tica o siquiera de comprensi√≥n de los derechos humanos.

Ayer tuvimos una nueva muestra: han vuelto a atacar de forma vand√°lica la placa de recuerda en la plaza de Asdr√ļbal a los casi doscientos asesinados por los golpistas de julio de 1936 cuyos cad√°veres aparecieron en los alrededores de la entonces plaza de toros.

No es la primera, ni la segunda, sino hasta cinco veces ha sido atacada por quienes no quieren que se recuerden aquellos asesinatos. Además, ahora la agresión ocurre en el contexto de la polémica por la retirada de la placa que homenajeaba en su casa natal al político y escritor golpista José María Pemán en aplicación de las leyes de memoria histórica nacional y autonómica de 2007 y 2017.

Creemos no equivocarnos si vemos en este acto vand√°lico una venganza. Un nuevo acto de odio y rencor a los que tan atados est√°n quienes utilizan el martillo. No queremos pensar que alentados por la campa√Īa de muchos insultos, otras tantas mentiras y pocos argumentos que se han venido vertiendo estos √ļltimos d√≠as en la prensa local y redes sociales.

No son esos nost√°lgicos del rencor los que nos preocupan sino que su mensaje de odio pueda justificar no ya al vandalismo sino algo m√°s preocupante y profundo: que se puedan igualar a v√≠ctimas y verdugos. Que vivamos en una sociedad, en la que el franquismo pol√≠tico y sociol√≥gico tiene tanta presencia, que considere que igual trato p√ļblico merecen unas y otros.

Luis Carrero Blanco, destacada figura de la dictadura, escribi√≥ en 1946 que no hab√≠an dudado en imponerse por el terror. Por eso tambi√©n pensamos que en la actualidad una parte de la sociedad espa√Īola considera de hay unas v√≠ctimas del terror de primera cuya memoria debe ser conservada y sus asesinos perseguidos sin piedad y otras de segunda que no s√≥lo no deben ser respetadas sino que su memoria molesta y sus asesinos merecen tener la posibilidad de la comprensi√≥n y la evoluci√≥n.

Como dec√≠a Pem√°n, en el homenaje de 1939, no se puede ser equidistante, no hay nada neutro, hay que elegir. Por eso estuvo en el lado de los verdugos. Por eso la placa de la discordia se coloc√≥ tres a√Īos despu√©s de que comenzara la matanza.

Tenemos confianza en que la sociedad gaditana sea sensible con la lucha de a√Īos de las v√≠ctimas del golpismo y el franquismo y sus familiares para ser reconocidos, para gozar del reconocimiento y no ser insultados. Pese a quien pese el odio y el rencor tienen cada vez menos espacio en la sociedad. El combate no ha sido vano y hoy contamos no s√≥lo con la raz√≥n sino tambi√©n con la fuerza de las leyes. Los de la ‚Äúvictoria permanente‚ÄĚ, los insultos, la manipulaci√≥n y los argumentarios de ‚Äúbalones fuera‚ÄĚ deben resignarse o acudir al psiquiatra. Los espacios p√ļblicos no son de ellos, ni neutrales sino expresi√≥n de la √©tica de la sociedad.

Por eso manifestamos:

Ante este nuevo ataque vamos a denunciarlo ante las autoridades policiales y judiciales y esperamos que el ayuntamiento haga lo mismo. Tambi√©n les pedimos a las autoridades que hagan uso de sus facultados para descubrir a sus autores. En la zona, a buen seguro, hay c√°maras que podr√≠an facilitar la b√ļsqueda.

Ni nos amedrentar√° el odio y el rencor ni cejaremos en el empe√Īo de que los asesinados por los golpistas y el franquismo en esta ciudad tengan reconocimiento p√ļblico.

Que volveremos a colocar la placa una vez m√°s y todas las que haga falta. Los gaditanos tenemos una deuda con esos casi dos centenares de vecinos vilmente asesinados.

Para conocimiento de la ciudadan√≠a en general, y de los v√°ndalos en particular, volvemos a reproducir los nombres de los asesinados cuyos cad√°veres aparecieron en la actual plaza de Asdr√ļbal:

Alonso Morillas, Segundo 24/09/1936

√Ālvarez Fern√°ndez, Angela 01/11/1936

Antón Macabich, Enrique 31/08/1936

Arteaga Jiménez, Juan Luis 18/09/1936

Bartus Lobato, Eduardo 02/01/1937

Bernal Pérez, Manuel 07/12/1936

Berrocal Ale, José 10/01/1937

Caba√Īa Casa√Īa, Antonia 21/10/1936

Cabeza Cano, Juan 14/09/1936

Cabeza Cano, Antonio 14/09/1936

Cabeza Cano, Manuel 24/09/1936

Cozar Cantero, Andrés 08/11/1936

Campayo Mart√≠nez, √Āngel 10/01/1937

Campos Mill√°n, Francisco 18/11/1936

Campos Cumbreras, Francisco 18/11/1936

Canal Rubiera, Enrique 08/11/1936

Candón Catalán, Francisco 14/09/1936

Cao Rodríguez, Gumersindo 28/09/1936

Carreira √Ālvarez, Julio 02/01/1937

Carrero Armario, Antonio 28/09/1936

Carrillo Santos, Antonio 29/11/1936

Casta√Īo Carretero, Rafael 02/01/1937

Castillo Gutiérrez, María 08/11/1936

Cebada Soto, José 20/09/1936

Chirino S√°nchez, Manuel 21/10/1936

Conde Aguilera, Francisco 07/12/1936

Conde Aguilera, Pedro 20/09/1936

De Dios Ríos, Francisco 08/11/1936

Del Río Romero, Raimundo 18/11/1936

Diaz Molina, José 18/12/1936

Dios Ríos, Francisco de 08/11/1936

Domínguez Benítez, Francisco 21/10/1936

Esca√Īo Oliva, Jos√© 10/01/1937

Esparragosa Rodríguez, Manuel01/08/1936

Fari√Īas Vel√°zquez, Juan 25/10/1936

Fernández Reina, Andrés 01/11/1936

Fern√°ndez S√°nchez, Antonio 14/09/1936

Fern√°ndez Moreno, Diego 18/12/1936

Flores Brea, José 23/11/1936

Garc√≠a Ca√Īo, Amparo 21/10/1936

García Giraldez, José 13/09/1936

Garc√≠a P√©rez ‚Äď Martell, Luis 22/11/1936

García Barreda, Leopoldo 01/11/1936

García Martínez, José 10/01/1937

García González, José 18/11/1936

García Rodríguez, Emilio 23/11/1936

García Iglesias, Manuel 24.09.1936

García Bancalero, Ambrosio 24/09/1936

García Suárez, Francisco 21/10/1036

Garc√≠a Pe√Īa, Bartolom√© 01/10/1936

Gautier Flores, Manuel 25/10/1936

Gómez Pérez, Manuel 30/09/1936

Gómez Iglesias, Rafael 25/10/1936

Gómez Anet, Antonio 30/08/1936

González Pose, José 28/09/1936

González Holguin, José 30/09/1936

Guerrero Marín, Nicolás 21/10/1936

Guerrero Corrales, Rafael 18/11/1936

Guti√©rrez Bra√Īa, Jos√© 28/09/1936

Hernández Herrera, José 29/11/1936

Hita García, Juan 23/11/1936

Hoys Perez, Jose Luis 21/10/1936

Jaén Infante, Miguel 07/12/1936

Jaén Fernández, Antonio 08/11/1936

Jaime Lores, Francisco 14/11/1936

Jiménez Vargas, Fernando 10/01/1937

LlamascGutiérrez, José Luis 15/11/1936

López Andrades, Francisco 15/10/1936

López Sánchez, Enrique 18/12/1936

López Sevilla, Antonio 25/10/1936

López Oli, Francisco 28/09/1936

López Quero, Alfonso 31/08/1936

Macías García, Andrés Fern. 07/12/1936

Maestre Pedraza, Juan 25/10/1936

Madrid Gonz√°lez, Rafael 18/11/1936

Martínez Cuartillers, Antonio 07/12/1936

Martinez Picans, Francisco 28/09/1936

Martinez Rodriguez, Manuel 28/09/1936

Maura Ega√Īa, Antonio 02/01/1937

Mazon Sainz, Manuel 07/12/1936

Mejías Mejías, José 15/11/1936

Mena Mendiros, Gabriel 29/11/1936

Mendoza Li√Īeira, Jos√© 23/11/1936

Montiel S√°nchez, Manuel 07/11/1936

Morales Gonz√°lez, Diego 29/11/1936

Moreno Cortes, Manuel 27/09/1936

Morillo Palomo, Pedro 08/11/1936

Mu√Īoz Arniz, Jos√© 29/11/1936

Murades Fern√°ndez, Jes√ļs 10/01/1937

Paramio Gonz√°lez, Arturo 30/09/1936

Pellicer Puente, José 02/01/1937

Pe√Īa Sevilla, Fernando 20/09/1936

Pe√Īa Regueira, Antonio 25/10/1936

Pereira Maza, Juan 24/09/1936

Pérez Montero, Antonia 08/11/1936

Pérez Lastra, García, Antonio 24/09/1936

Pila Gonz√°lez, Manuel 18/11/1936

Pi√Īa Sevilla, Fernando 20/09/1936

Pi√Īero Su√°rez, Angel 01/11/1936

Ragel Pérez, Francisco 02/01/1937

Ramírez Castillo, Andrés 01/11/1936

Raya S√°nchez, Manuel 21/10/1936

Real Jiménez, Ramón 20/09/1936

Revuelta Padilla, José 02/01/1937

Rey Pastor, Victoriano 18/11/1936

Reyes Castillo, Antonio 24/09/1936

Ricardo Blandino, Antonio 10/01/1937

Río Romero, Raimundo del 18/11/1936

Rioja Castillejo, Gregorio 08/11/1936

Rios Pérez, Juan de Dios 01/08/1936

Rodicio Casta√Īo, Manuel 28/09/1936

Rodríguez Pérez, Manuel 29/11/1936

Roldán Babio, José 10/01/1937

Romero Lorente, Manuel 28/09/1936

Rueda López, Juan 02/01/1937

Ruiz Rodríguez, Ramón 02/01/1937

Ruiz de los Ríos, Manuel 01/08/1936

Salazar Toledo, Rafael 15/09/1936

S√°nchez Amaro, Francisco 08/11/1936

Sánchez López, Francisco 29/11/1936

S√°nchez Lamadrid, Antonio 10/01/1937

Santandreu Falisteo, José 18/11/1936

Sobrino Pampin, Pl√°cido 15/11/1936

Soriano S√°nchez, Sebasti√°n 21/10/1936

Soto Martínez, Manuel 25/10/1936

Teijido Varela, José 07/12/1936

Toro Franco, Inocencio 20/09/1936

Torres Bustelo, Juan 18/08/1936

Trinidad Verano, Adolfo 30/09/1936

Toscano Hierro, Francisco 10/01/1937

Trigo Fern√°ndez, Manuel 18/12/1936

Valiente Andrades, José 20/09/1936

Ventoso Quiruja, José 08/11/1936

Yuste Domínguez, José 28/09/1936

Zambonino Cano, Leonardo 02/01/1937