En el partido de este fin de semana del Amedspor contra el Bursaspor, en la ciudad de Bursa, Turqu铆a, se produjeron graves agresiones contra los jugadores y directivos del club kurdo. En el intento de linchamiento organizado, participaron fuerzas de seguridad del Estado y jugadores, as铆 como hinchas.

El partido en la cancha de Bursaspor se convirti贸 en un ataque racista contra los futbolistas kurdos. El ataque contra el club de Amed (Diyarbakir) fue organizado y comenz贸 ya en la noche del d铆a del partido. El s谩bado por la noche, una turba racista se reuni贸 frente al hotel de Bursa en el que se hab铆a alojado el Amedspor. Se cant贸 la fascista Marcha Mehter (originalmente m煤sica militar de los otomanos) y consignas racistas como 鈥淎fortunado el que pueda llamarse a s铆 mismo turco鈥. Al mismo tiempo, la turba racista dispar贸 petardos contra el hotel.

Ayer la grada del Bursaspor lanz贸 navajas, balines, piedras y botellas contra los jugadores del Amedspor. Se permiti贸 la entrada de pancartas abiertamente fascistas contra el equipo kurdo. Sin embargo, no cancelaron el partido. pic.twitter.com/J2Jo0z1g94 鈥 Lara Villal贸n (@vm_lara) March 6, 2023

El domingo, los ataques comenzaron antes del partido. Cuando los jugadores salieron a inspeccionar el terreno de juego, fueron recibidos con consignas racistas desde las tribunas. Cuando algunos jugadores protestaron por los ataques, fueron agredidos por sus colegas del Bursaspor. Entre otras cosas, los jugadores fueron insultados de manera despiadada.

Sin embargo, la cosa no se qued贸 en ataques verbales y siguieron las agresiones f铆sicas a los integrantes de Amedspor, que s贸lo se interrumpieron cuando intervino la polic铆a. Ambos equipos fueron llevados a los vestuarios. En el camino de vuelta, a los jugadores del Amedspor les lanzaron diferentes objetos desde las tribunas.

Aficionados del Bursaspor celebran el escuadr贸n de la muerte

Al mismo tiempo, en las tribunas del Bursaspor se exhibieron pancartas con im谩genes del criminal del JITEM, Mahmut Y谋ld谋r谋m (鈥淵e艧il鈥), y de un Renault Toros blanco. Los modelos de autom贸viles Renault Toros blancos, como las fotos de Mahmut Y谋ld谋r谋m, son s铆mbolos del terror de Estado de la d茅cada de 1990.

Al menos 17.000 personas fueron v铆ctimas de la pr谩ctica de las desapariciones en Turqu铆a en las d茅cadas de 1980 y 1990. Los cad谩veres fueron enterrados en fosas comunes, cuevas o plantas industriales en desuso, arrojados a vertederos, hundidos en pozos y fosas de 谩cido o, como en Argentina, eliminados arroj谩ndolos desde helic贸pteros militares. Y谋ld谋r谋m particip贸 en muchos de estos asesinatos bajo el alias de Ye艧il (Verde). Adem谩s de su imagen, los hooligans del Bursaspor tambi茅n exhib铆an fotos de Renault Toros blancos. Eran los t铆picos veh铆culos de servicio del JITEM. Cuando los escuadrones de la muerte aparec铆an en sus coches blancos, uno sab铆a que pronto alguien volver铆a a desaparecer del barrio. Mostrar las fotos no es s贸lo una provocaci贸n, sino una amenaza directa de asesinato.

Lanzamiento de objetos peligrosos

A pesar de todo, el Amedspor decidi贸 jugar. Durante el partido, se lanzaron vasos, botellas, cartuchos, cuchillos, petardos y otros objetos pirot茅cnicos hacia el campo con el objetivo de herir a los jugadores del equipo kurdo. El arquero recibi贸 varios impactos. Cuatro jugadores y tres directivos del club resultaron heridos. El Amedspor perdi贸 2 a 1 contra el Bursaspor en medio de una lluvia de vasos, botellas y otros objetos peligrosos. Como muestran las im谩genes tomadas por el periodista Mahmut Bozarslan, no s贸lo se lanzaron botellas, sino tambi茅n cuchillos y balas de fogueo al terreno de juego. Bozarslan declar贸 a trav茅s de Twitter: 鈥淐uchillos y balas de fogueo en el campo durante el partido Bursaspor-Amedspor鈥 Con tanto dolor, este pa铆s no puede permitirse m谩s dolor鈥.

鈥淔elicitar a los jugadores por su valent铆a鈥

Tras el partido, el presidente del Amedspor, Selahattin Y谋ld谋r谋m, felicit贸 a los jugadores por su valent铆a: 鈥淨uiero felicitar a nuestros leones, entrenadores y personal de apoyo que hoy han luchado sin miedo en el campo, a pesar de la barbarie que ya se estaba viviendo desde ayer, de los ataques, de la falta de intervenci贸n de un presidente de la TFF (Bursaspor) que se limit贸 a apagar su tel茅fono y de un 谩rbitro dispuesto a aceptar la muerte de personas antes que detener el partido鈥.

Tras el partido, los ataques continuaron. Seg煤n un comunicado del club kurdo, el jefe de seguridad privada del Bursaspor, el personal de la instituci贸n y la polic铆a atacaron a los jugadores en los pasillos de los vestuarios.

Los medios de comunicaci贸n turcos, fieles al Estado, relativizaron el atentado como una 鈥渧enganza鈥 por un partido fuera de casa del Bursaspor, efectuado en Amed en septiembre pasado. En aquella ocasi贸n, un pu帽ado de aficionados kurdos hab铆a exhibido el Ala Reng卯n, la bandera kurda. En aquel momento, se detuvo a seis personas acusadas de terrorismo.

鈥淟o 煤nico que no est谩 prohibido en Turqu铆a es el racismo contra los kurdos鈥

Tras el partido, hasta ahora s贸lo hubo siete detenciones y tres absoluciones por 鈥渃ontroles inadecuados en la entrada鈥. El Colegio de Abogados de Amed present贸 cargos por sedici贸n, insultos y humillaciones, y negligencia deliberada en materia de seguridad y abuso de autoridad.

Por su parte, los co-presidentes del Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP), Pervin Buldan y Mithat Sancar, exigieron la dimisi贸n inmediata del gobernador provincial, de los responsables de las fuerzas de seguridad y de la junta directiva del Bursaspor. Los dirigentes kurdos declararon: 鈥淓ste clima de odio y chovinismo nacionalista es la savia del gobierno y del r茅gimen actuales. Este es el ambiente que quiere el gobierno. Nunca permitiremos la paramilitarizaci贸n de toda la sociedad. Todos deben saber que nunca nos hemos doblegado ante los restos de JITEM y sus amos. Hoy estamos de pie, estamos en lucha, estamos aqu铆 contra la miseria del r茅gimen que se refugia en contraestructuras y Renault Toros blancos鈥.

El diputado del HDP, Murat Sar谋sa莽, expres贸 a trav茅s de Twitter: 鈥淟o 煤nico que no est谩 prohibido en Turqu铆a es el racismo contra los kurdos. Los que dicen que el f煤tbol y la pol铆tica no deben mezclarse acaban de ver los ataques racistas contra el Amedspor durante dos d铆as鈥.

Mensaje claro antes de las elecciones

Los ataques env铆an un mensaje claro antes de las elecciones general de mayo pr贸ximo. La turba fascista se convirti贸 en una amenaza para todos los que no quieren un futuro bajo el r茅gimen fascista del AKP/MHP. La uni贸n de los ataques de las turbas y la polic铆a demuestra una vez m谩s que el fascismo en Turqu铆a est谩 dispuesto a soltar la correa a sus turbas de linchamiento en cualquier momento y posiblemente sumir al pa铆s en una guerra civil si es derrotado.

El fascismo del AKP/MHP demuestra as铆, una vez, m谩s que no puede ser reformado. Al mismo tiempo, el odio del r茅gimen se dirige, en particular, contra la poblaci贸n kurda. Mientras que las concentraciones de protesta contra el r茅gimen se toleraron, en gran medida, en los partidos del Istanbulspor y otros clubes, el equipo kurdo es atacado con intenci贸n de matar simplemente por su identidad. Esta pol铆tica de divide y vencer谩s forma parte de la tradici贸n nacionalista turca de gobierno. Tambi茅n pretende demostrar a la oposici贸n turca que s贸lo puede existir si se mantiene alejada de los kurdos. Un c谩lculo que parece estar funcionando en la ahora dividida Mesa de los Seis (alianza opositora, que no incluye a los kurdos).

Los co-presidentes del HDP aseveraron: 鈥淣os encontramos ante las im谩genes del linchamiento organizado contra el Amedspor en Bursa. En primer lugar, transmitimos nuestros mejores deseos a todos los que han sido objeto de este inaceptable linchamiento organizado y fascismo, y declaramos que estamos a su lado鈥.

Ambos l铆deres pol铆ticos se帽alaron que los 鈥渁taques, que comenzaron con c谩nticos racistas frente a los agentes de la ley debajo del hotel donde se alojaban los jugadores del Amedspor el s谩bado por la noche, no cesaron durante el d铆a. Como si las consignas y las palabras racistas no fueran suficientes, los 鈥榝ans鈥 del deporte de Bursa mostraron fotograf铆as de los asesinos de J陌TEM (equipos especiales). Hubo incluso una foto de un autom贸vil Toro Blanco, conocido por haber sido utilizado en decenas de secuestros y asesinatos de civiles kurdos鈥.

Los co-presidentes alertaron: 鈥淓ste clima de racismo, fascismo y odio no es el plan de un pu帽ado de hooligans. La Federaci贸n Turca de F煤tbol, que permiti贸 que se jugara el partido, as铆 como la gobernaci贸n y la polic铆a, que permitieron que esos elementos criminales llevaran a cabo su linchamiento, son claramente culpables y c贸mplices del crimen. Deber铆an dimitir inmediatamente鈥.

鈥淓ste clima de odio y chovinismo patri贸tico nacionalista es la savia del poder y del r茅gimen actuales. Este es el 煤nico ambiente que desean. Nunca permitiremos ning煤n intento de paramilitarizar a toda la sociedad鈥, agregaron.

Por 煤ltimo, advirtieron: 鈥淓l sentido com煤n es nuestro llamamiento abierto al p煤blico: No permitamos que este ambiente organizado, racista y fascista se convierta en la norma. Opong谩monos juntos a todo tipo de pol铆ticas y pr谩cticas fascistas鈥.

Bienvenida masiva al Amedspor

Tras los ataques racistas el fin de semana, el equipo del Amedspor fue recibida por miles de personas fuera del aeropuerto en Amed.

Hayrettin Altun, co-presidente provincial del Partido de las Regiones Democr谩ticas (DBP), los co-presidentes provinciales de Amed del HDP, Zeyyat Ceylan, G眉listan Atasoy, los diputados de Amed del HDP, Remziye Tosun, Dersim Da臒, y representantes de organizaciones no gubernamentales asistieron a la recepci贸n.

En el recibimiento se cant贸 la canci贸n 鈥淒iren ha Diyarbekir diren鈥 y en la bienvenida se core贸 el lema 鈥淎med est谩 orgulloso de ti鈥.

Mientras tanto, la Asociaci贸n de Fans de Amedspor enfatiz贸 que nunca har谩n concesiones con respecto a los ataques racistas.

En una declaraci贸n, manifestaron: 鈥淟os fan谩ticos de Bursaspor comenzaron a cantar consignas racistas al desplegar el cartel del autom贸vil modelo Taurus utilizado en las masacres sin resolver de los a帽os 1990, y de Mahmut Y谋ld谋r谋m, el mercenario asesino de J陌TEM, que asesin贸 a decenas de civiles inocentes. A pesar de las intensas medidas de seguridad policial en las entradas del estadio, estos carteles fueron tolerados intencionalmente鈥.

Al exigir que los atacantes sean llevados ante la justicia de inmediato, la asociaci贸n declar贸 lo siguiente: 鈥淓stos ataques racistas contra Amedspor se realizaron contra todos nosotros. Nuestro pueblo, que desde hace a帽os lucha contra los el Estado profundo y su violencia, ha logrado erguirse con orgullo exhibiendo una resistencia hist贸rica contra toda pol铆tica de masacre, opresi贸n y asimilaci贸n. Para enviar un mensaje a nuestro pueblo, bastar谩 que quienes desplegaban el cartel del asesino mercenario de J陌TEM miren la lucha de quienes hicieron historia con su resistencia en el calabozo de Amed. Estas personas nunca comprometer谩n su lucha honorable ni contra los mercenarios asesinos de J陌TEM ni contra los sucios trucos del Estado鈥.

FUENTE: ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

