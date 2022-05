–

El viernes pasado la actriz trans Mariana Genesio Pe帽a fue gredida verbalmente y amenazada de muerte por parte de una persona mientras realizaba una entrevista con un movilero del programa de televisi贸n LAM que se emite por el Canal Am茅rica. La actriz realiz贸 un vivo en su cuenta de Instagram donde agradeci贸 la solidaridad y apoyo recibido. 芦No puedo parar de pensar en la gravedad de 茅ste suceso. Estaba haciendo una nota y aparece 茅ste desubicado con sus comentarios transf贸bicos. Cuando le vi la cara, no solo vi una cara de odio, vi convicci贸n y eso me preocupa que haya gente con 茅ste tipo de pensamientos y que est茅 convencida que est谩 en lo cierto禄. Por ANRed

Mientras ella daba la entrevista un hombre pas贸 por detr谩s y le dijo: 鈥淓s un trava eso, 驴no?鈥. Visiblemente inc贸moda, manifest贸: 鈥溌縌u茅 es lo que dijo? Qu茅 horror鈥 no lo puedo creer鈥. Inmediatamente el hombre volvi贸 a agredirla y dijo: 鈥hay dos g茅neros nada m谩s. Es un trava. Solamente hay dos g茅neros, los dem谩s son todos trastornos mentales. 隆Desviado! Te voy a tirar un volc谩n, desviado鈥, sigui贸 gritando mientras se alejaba.

Despu茅s de los hechos la actriz visiblemente angustiada realiz贸 un vivo en su cuenta de Instagram donde agradeci贸 el apoyo recibido y coment贸 el miedo que siente al haber sido agredida en la v铆a p煤blica frente al ojo de todes:

芦Estoy muy emocionada y estoy muy agradecida por todos los mensajes de cari帽o y apoyo por lo que me sucedi贸. Es lindo sentirse querida y saber que hay gente que esta en contra de 茅stos actos de violencia, intolerancia y discriminaci贸n. Nunca tuve miedo de salir a la calle. No puedo parar de pensar en la gravedad de 茅ste suceso. Estaba haciendo una nota y aparece 茅ste desubicado con sus comentarios transf贸bicos. Cuando le vi la cara, no solo vi una cara de odio, vi convicci贸n y eso me preocupa que haya gente con 茅ste tipo de pensamientos y que est茅 convencida que est谩 en lo cierto禄.

Agreg贸 芦ped铆 que por favor no se lo escrache por miedo. Yo camino sola y mucha gente sabe donde vivo. Yo no puedo andar por la calle con miedo. 驴Qu茅 es eso, estamos locos?禄.

Inmediatamente en las redes sociales activistas trans travestis denunciaron que 茅stas situaciones de violencia son recurrentes contra el colectivo. 芦No es fobia porque no producimos ning煤n s铆ntoma de enfermedad, es odio porque su incomprensi贸n o su deseo restringido tiene tres posibilidades alejarse insultarnos o exterminarnos禄 analiz贸 la activista trans Lara Maria Bertolini y agreg贸 芦lamentablemente tiene raz贸n, en el estado argentino hay dos g茅neros reconocidos administrativamente y tres sexos registrales. Sin Identidad no hay defensa soberana posible禄.

Por otro lado, la medi谩tica Oriana Junco se sum贸 a los mensajes de solidaridad con la actriz y relacion贸 los ataques con la responsabilidad de algunas conductoras y funcionarias el Estado sobre sus posturas hacias las travestis. 芦Con todo esto que hacen @vivianacanosaok y @amaliagranata logran q estos transf贸bicos crean que tienen derecho a humillarnos insultarnos atrasan un siglo cada vez que estas minas con un pasado bien oscuro que tienen ambas dos, sos una dulce Mariana en vaselina te desde la cabeza hasta los pies t kiero 芦.