–

De parte de ANRed February 11, 2022 18 puntos de vista

Tras las denuncias que organizaciones sociales y pol铆ticas hicieron de los ataques coordinados y organizados que sufrieron por parte de grupos de encapuchados en la masiva marcha en la Ciudad de C贸rdoba contra el acuerdo con el FMI, el fiscal Ra煤l Garz贸n expres贸 que todo apunta a 芦una cuesti贸n que se desarrolla por enfrentamiento entre los manifestantes禄. Ante esta situaci贸n, diversas agrupaciones anunciaron que recusar谩n este viernes a las 11 al fiscal en los Tribunales II bajo el patrocinio de Soledad D铆az Garc铆a, dirigente del Partido Obrero y abogada, por realizar un 芦planteo anticipado, prematuro y tendencioso禄. Las declaraciones recuerdan a los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Dar铆o Santill谩n durante la represi贸n policial del 26 de junio de 2002, donde el discurso oficial del entonces gobierno de Eduardo Duhalde fue que se 芦hab铆an matado entre ellos禄 en un 芦enfrentamiento entre piqueteros禄, y se dan en un marco donde personajes como Ramiro Marra y Javier Milei alientan la represi贸n y prohibici贸n del derecho a la protesta social, y varios medios de comunicaci贸n masivos estigmatizan diariamente las marchas y piquetes. Por ANRed.

Tras las denuncias que realizaron este jueves 10 diversas organizaciones sociales, pol铆ticas, sindicales y de derechos humanos en una conferencia de prensa que realizaron en el Obelisco porte帽o 鈥 que luego continu贸 con una movilizaci贸n a la sede de la Casa de C贸rdoba 鈥 el fiscal Ra煤l Garz贸n, encargado de 芦supervisar el cumplimiento de las normas en las protestas sociales禄 seg煤n el Ministerio P煤blico Fiscal de C贸rdoba, de buena relaci贸n con el poder pol铆tico y que aspira a la fiscal铆a general, concluy贸 que lo ocurrido fue culpa de las propias organizaciones.

芦Los registros f铆lmicos muestran corridas en distintos lugares como la Catedral, la Loter铆a y las inmediaciones del Arzobispado. En las c谩maras se establece que estos grupos, por alg煤n motivo que se intenta precisar, se lanzan a correr. No se logra observar ning煤n tipo de elemento utilizado, ni disparos efectuados. No se pudieron constatar heridas ni utilizaci贸n de ning煤n elemento agresivo. Tambi茅n se observa que el personal policial no interviene禄, declar贸 el fiscal Garz贸n en una entrevista Radio Mitre C贸rdoba, por lo cual consider贸 que todo apunta a 芦una cuesti贸n que se desarrolla por enfrentamiento entre los manifestantes禄, expres贸, sin presentar ninguna prueba pericial, documental ni testimonial que indique esa hip贸tesis.

Ante esta situaci贸n, diversas agrupaciones de izquierda anunciaron que recusar谩n este viernes a las 11 al fiscal en los Tribunales II bajo el patrocinio de Soledad D铆az Garc铆a, dirigente del Partido Obrero y abogada, por realizar un 芦planteo anticipado, prematuro y tendencioso禄 sobre los hechos, 芦sin pruebas禄 y sin tener la versi贸n de las organizaciones sociales y pol铆ticas que encabezaron las diferentes columnas de manifestantes. Adem谩s, argumentaron que en 芦una marcha de 20 mil personas es imposible saber qu茅 paso禄 sin una investigaci贸n a fondo.

Las declaraciones del fiscal recuerdan a los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Dar铆o Santill谩n durante la represi贸n policial del 26 de junio de 2002, donde el discurso oficial del entonces gobierno de Eduardo Duhalde fue que se 芦hab铆an matado entre ellos禄 en un 芦enfrentamiento entre piqueteros禄, cuando en realidad hab铆a sido la Polic铆a Bonaerense quien dispar贸, bajo la responsabilidad pol铆tica de An铆bal Fern谩ndez, actual Ministro de Seguridad de la Naci贸n.

Estas declaraciones se dan en un marco donde los llamados 芦libertarios禄 Ramiro Marra y Javier Milei vienen alentado la represi贸n y la prohibici贸n del derecho a la movilizaci贸n y la protesta social. El legislador porte帽o Marra, anunci贸 que hab铆a presentado un proyecto de ley para prohibir los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, su jefe pol铆tico, el economista neoliberal Javier Milei, se refiri贸 a la propuesta de Marra, asegurando que 芦tiene una dimensi贸n local禄 y que 芦a nivel nacional es una cuesti贸n que tendr铆a que encarar el Ejecutivo como un problema de inseguridad directamente.

A esta campa帽a reaccionaria tambi茅n se suman las coberturas estigmatizantes de los grandes medios de comunicaci贸n, que demonizan a diario piquetes y movilizaciones.