De parte de Indymedia Argentina February 1, 2023 198 puntos de vista

Desde los medios A24 y el peri贸dico La Naci贸n de Mauricio Macri se lanz贸 una campa帽a de noticias falsas y agresi贸n pol铆tica contra el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el movimiento feminista, acompa帽ada por legisladores y trolls de redes sociales como Amalia Granata.

Compartimos el comunicado del CELS:

Ataques en redes y mentiras en medios contra el CELS

El lunes 23 de enero comenz贸 una campa帽a de agresiones constantes contra el CELS. Como parte de un ataque coordinado en redes sociales contra los movimientos feministas y de derechos humanos, se nos atribuye una posici贸n falsa sobre el homicidio de Lucio Dupuy. Medios de comunicaci贸n, periodistas y legisladores replican la mentira.

Atravesamos una campa帽a de agresiones coordinadas contra el CELS que lleva cuatro d铆as sin detenerse. Se nos atribuye, a la organizaci贸n y a Paula Litvachky en su rol de directora, una posici贸n que nunca escribimos, ya que nunca emitimos ninguna opini贸n sobre el juicio por el homicidio del ni帽o Lucio Dupuy.

Los discursos falsos y violentos que involucran al CELS comenzaron a circular el lunes 23 de enero.

馃敼锔廚os solidarizamos con @cels_argentina. Desde el SiPreBA entendemos que quienes trabajamos en medios tenemos el desaf铆o de prevenir estas campa帽as de instalaci贸n de noticias falsas que buscan estigmatizar y anular debates e ideas. https://t.co/bxOtoW04mZ 鈥 SiPreBA 鈥 Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) January 28, 2023

El programa 鈥淟a Cruel Verdad鈥 del canal Am茅rica 24 nos atribuy贸 una opini贸n sobre el homicidio de Lucio Dupuy que no tuvimos: utilizaron una serie de notas publicadas en LatFem.org, el 29 de enero de 2021, sin ninguna conexi贸n con el tema, en la que distintas referentes, especialistas en justicia y feminismos, responden la pregunta 鈥溌緿e qu茅 hablamos cuando decimos reforma judicial transfeminista?鈥. En esa publicaci贸n, Paula Litvachky, directora del CELS, dijo esto:

鈥淟a pregunta por la reforma judicial feminista tiene varias capas de respuesta. Creo que lo primero es salir de una mirada meramente institucionalista de la idea de reforma. No se trata 煤nicamente de dos o tres ajustes al sistema actual, ni de lograr que m谩s mujeres ocupen lugares judiciales. Esto puede ser importante pero no conduce necesariamente a un cambio de l贸gica de respuesta judicial. La pregunta es fundamentalmente pol铆tica. Estos cambios vendr谩n tambi茅n del reclamo que se consiga organizar con otres colectivos que demandan tambi茅n cambios profundos. Demandas sociales, por un lado, y nuevas formas de defenderse y demandar judicialmente por consideraci贸n y reconocimiento. El activismo judicial feminista interseccional (por ponerle un nombre) ha venido haciendo un surco que muestra cu谩n lejos est谩 el sistema judicial de dar una respuesta reparadora de las injusticias y cu谩n presentes est谩n los prejuicios, el clasismo, el racismo y el machismo en las formas jur铆dicas, en las interpretaciones que hacen de estas categor铆as, en los tiempos de la burocracia judicial, en la formas de escucha y en las decisiones de pol铆tica judicial. El sistema judicial procesa conflictos, reclamos, disputas de distribuci贸n y reconocimiento. Las reformas judiciales que se necesitan (en plural) tienen que estar orientadas a trabajar sobre este diagn贸stico. Reformas procesales, planes de acceso a la justicia, cambios en la integraci贸n de la estructura judicial, repensar las respuestas para encontrar formas de reparaci贸n que no profundicen las desigualdades. Y, por 煤ltimo, la pregunta sobre la representaci贸n. Les fiscales, por ejemplo, representan los intereses de la sociedad. 驴Pero qu茅 intereses y qu茅 sociedad? Las discusiones sobre el ministerio p煤blico, sobre el acceso a la justicia y las defensas p煤blicas debieran estar atravesadas tambi茅n por discusiones sobre esta representaci贸n, sobre c贸mo visibilizar a quienes reclaman e intentan visibilizar formas particulares de violencia, desigualad o discriminaci贸n.鈥

En esa misma publicaci贸n otra organizaci贸n, entre una serie de propuestas para una reforma judicial transfeminista, incluy贸 que se revisaran 鈥渓os procesos judiciales donde se han condenado mujeres cis, personas trans, lesbianas, no binaries acusadas de homicidio agravado por el v铆nculo sin haber tomado en cuenta el atenuante de no haber podido acceder en tiempo y forma al IVE (Acceso a la Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo).鈥 Esta propuesta se refer铆a a personas que hab铆an abortado y que hab铆an sido condenadas por homicidio.

Ni Paula ni el CELS emitimos opini贸n sobre la muerte de Lucio Dupuy, que nos entristece y que muestra que se necesitan pol铆ticas activas de protecci贸n de la ni帽ez. No dudamos que Lucio estuvo desprotegido y que necesit贸 una presencia estatal que no tuvo.

En nuestras redes aclaramos que la informaci贸n emitida en A24 era falsa. El conductor del programa la desminti贸 al d铆a siguiente. M谩s all谩 de esta desmentida, se arm贸 una campa帽a de desprestigio en redes con mensajes sincronizados y reiterados que mienten. Buscan instalar que defendemos y justificamos a las mujeres que mataron a Lucio. Referentes p煤blicos de la extrema derecha, como periodistas y legisladores, replicaron lo construido en redes sin chequear y generaron mayor difusi贸n de esa mentira. Son parte de una campa帽a coordinada que busca tergiversar posiciones para da帽ar a los movimientos feministas y de derechos humanos.

Lo m谩s grave ocurri贸 el viernes 27 de enero: el diario La Naci贸n en sus ediciones en papel y digital se sum贸 a esta campa帽a con la editorial 鈥淟a violencia no tiene g茅nero鈥, afirmando que pedimos la absoluci贸n de las acusadas de matar al ni帽o Lucio Dupuy. Eso es una mentira que podr铆an haber chequeado f谩cilmente con leer nuestra desmentida en las redes publicada el martes 24 de enero. Le pedimos al diario que lo rectifique.

Para evitar que la violencia se propague en nuestros canales, decidimos suspender la interacci贸n en los perfiles del CELS. Pero el hostigamiento sigue. La viralizaci贸n de los discursos en nuestra contra provoc贸 que recibamos muestras de solidaridad y tambi茅n genuinas consultas acerca de si es cierto lo que se difunde sobre el CELS.

Esto que atravesamos estos d铆as nos preocupa y nos llena de interrogantes para conversar entre todes. El intento de amedrentar no puede imponerse como forma predominante de habitar los espacios p煤blicos digitales. Estas pr谩cticas buscan atacar las ideas y anular los debates. Necesitamos reconstruir espacios de comunicaci贸n en los que podamos intercambiar posiciones sin hostigamiento.

Fuente del comunicado: https://www.cels.org.ar/web/2023/01/ataques-en-redes-y-mentiras-en-medios-contra-el-cels/

馃У 馃嚘馃嚪 Miles de usuarios de redes sociales aseguran que Paula Litvachky, directora ejecutiva de @CELS_Argentina, pidi贸 la absoluci贸n de la madre de Lucio Dupuy, acusada de asesinarlo, porque 鈥渘o tuvo oportunidad de abortar鈥. 馃攳 Pero la abogada no dijo eso ni hizo ese pedido. pic.twitter.com/Zmhk2l9HNg 鈥 AFP Factual 馃攷 (@AfpFactual) January 31, 2023

Pens茅 que los medios autopercibidos profesionales chequeaban el contenido antes de publicarlo. Sobre todo en este caso en que la fuente en cuesti贸n (CELS) hace d铆as desminti贸 esta fake news originada en A24 https://t.co/8GKt4DUW51 鈥 Mart铆n Becerra (@aracalacana) January 27, 2023