Richard Dawkins tenía quince años cuando dejó de

creer en Dios. Profundamente impresionado por la belleza y la

complejidad de los seres vivos, estaba convencido de que tenía que

existir un diseñador. Sin embargo, cuando empezó a estudiar biología

evolutiva cambió de opinión. Solía ser de sentido común que los seres

vivos tenían que haber sido creados por Dios, pero Darwin hizo saltar

por los aires esa idea concreta. En Ateísmo para principiantes,

uno de los mejores y más exitosos divulgadores de ciencia del mundo

ofrece a sus lectores, jóvenes y adultos, la misma oportunidad de

replantearse algunas de las cuestiones más importantes: ¿Cree usted en

Dios? ¿En cuál? ¿Hemos de ser religiosos para así portarnos bien con los

demás? ¿Cuánto de lo que leemos en la Biblia es cierto?

Zenda adelanta el primer capítulo del libro.

***

1

¡DEMASIADOS DIOSES!

¿Cree usted en Dios?

¿En cuál de ellos?

A

lo largo de la historia se ha venerado a miles de dioses en todo el

mundo. Los politeístas creen en un montón de dioses al mismo tiempo (en

griego, theos es «dios» y poly, «muchos»). Wotan (u

Odín) era el principal dios de los vikingos. Otros dioses vikingos eran

Balder (el dios de la belleza), Tor (el dios del trueno con su poderoso

martillo) y su hija Trud. Tenían diosas como Snotra (diosa de la

sabiduría), Frigg (diosa de la maternidad) y Ran (diosa del mar).

Los

antiguos griegos y romanos también eran politeístas. Sus dioses, al

igual que los de los vikingos, eran muy humanos, dotados de los intensos

deseos y emociones que caracterizan a nuestra especie. Los doce dioses y

diosas griegos se suelen emparejar con sus equivalentes romanos que se

pensaba realizaban las mismas tareas, como Zeus (el Júpiter romano), rey

de dioses, con sus rayos; Hera, su esposa (Juno); Poseidón (Neptuno),

dios del mar; Afrodita (Venus), diosa del amor; Hermes (Mercurio),

mensajero de los dioses, que volaba gracias a sus sandalias aladas;

Dionisio (Baco), dios del vino. De las principales religiones que

sobreviven en la actualidad, el hinduismo también es politeísta, y

cuenta con miles de dioses.

Una gran cantidad de griegos y romanos

pensaban que sus dioses eran auténticos —les rezaban, sacrificaban

animales en su honor, les daban las gracias por la buena fortuna y les

maldecían cuando las cosas iban mal—. ¿Cómo sabemos que esas antiguas

personas no tenían razón? ¿Por qué ya nadie cree en Zeus? No podemos

saberlo a ciencia cierta, pero la mayoría de nosotros estamos lo

bastante seguros para afirmar que somos «ateos» con respecto a todos

esos dioses antiguos (un «teísta» es alguien que cree en dios —o dioses—

y un «ateo» —o «ateísta», la «a» significa «no»— es alguien que no cree

en ellos). Los romanos decían que los primeros cristianos eran ateos

porque no creían en Júpiter, en Neptuno o en cualquiera de sus dioses.

En la actualidad, utilizamos esa palabra para las personas que no creen

en ningún dios.

Al igual que usted, espero, yo no creo en Júpiter,

Poseidón, Tor, Venus, Cupido, Snotra, Marte, Odín o Apolo. No creo en

los antiguos dioses egipcios, como Osiris, Tot, Nut, Anubis o su hermano

Horus, del que, al igual que de Jesús y de muchos otros dioses de todo

el mundo, se dijo que había nacido de una virgen. No creo en Hadad,

Enlil, Anu, Dagón, Marduk ni en ninguno de los antiguos dioses

babilonios.

No creo en Anyanwu, Mawu, Ngai, ni en ninguno de los

dioses del sol de África. Ni tampoco en Bila, Gnowee, Wala,

Wuriupranili, Karraur ni en ninguna de las diosas del sol de las tribus

aborígenes australianas. No creo en ninguno de los muchos dioses y

diosas celtas, como Edain, la diosa irlandesa del sol, o Elatha, el dios

de la luna. No creo en Mazu, la diosa china del agua, o Dakuwaqa, el

dios tiburón de Fidji, o Illuyanka el dragón del océano de los hititas.

No creo en ninguno de los cientos y cientos de dioses del cielo, de los

ríos, del sol, de las estrellas, de la luna, del tiempo, del fuego, de

los bosques… demasiados dioses en los que no creer.

Y no creo en

Yahvé, el dios de los judíos. Pero es bastante probable que usted sí, si

fue criado como judío, cristiano o musulmán. El dios judío fue adoptado

por los cristianos y (con el nombre árabe de Alá) por los musulmanes.

El cristianismo y el islam son descendientes de la antigua religión

judía. La primera parte de la Biblia cristiana es puramente judía, y el

libro sagrado de los musulmanes, el Corán, deriva parcialmente de las

escrituras judías. Esas tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y

el islam, a menudo son agrupadas bajo el nombre de religiones

«abrahámicas», porque las tres se remontan al mítico patriarca Abraham,

quien también es venerado como el fundador del pueblo judío. Nos

volveremos a topar con él en un capítulo posterior.

Esas tres

religiones son consideradas monoteístas porque sus miembros afirman

creer en un único dios. Y digo «afirman» por varias razones. Yahvé, el

dios dominante de la actualidad (razón por la cual escribiré Dios, con

«D» mayúscula), empezó desde abajo, como dios tribal de los antiguos

israelitas, quienes creían que les cuidaba por ser ellos su «pueblo

elegido». (Es un accidente histórico —la legalización del cristianismo

por parte del Imperio romano después de que el emperador Constantino se

convirtiera en el año 312 d. C.— que llevó a que Yahvé fuera adorado por

todo el mundo en la actualidad). Las tribus vecinas tenían sus propios

dioses, que, según creían, les proporcionaban una protección

especial. Y, aunque los israelitas adoraban a su propio dios tribal

Yahvé, esto no implicaba necesariamente que no creyeran en los dioses de

las tribus rivales, como Baal, el dios de la fertilidad de los

canaanitas; tan solo pensaban que Yahvé era más poderoso —y también

extremadamente celoso (tal como veremos más adelante): pobre de ti si te

pilla flirteando con alguno de los demás dioses—.

El monoteísmo

de los cristianos y musulmanes modernos es también bastante sospechoso.

Por ejemplo, creen en un «demonio » malvado llamado Satanás

(cristianismo) o Shaitán (islam). También se le conoce por toda una

serie de nombres, como Belcebú, Satán, el Maligno, el Adversario, Belial

o Lucifer. No lo consideran un dios, pero sí creen que posee poderes

como los de un dios y que está librando, junto a sus fuerzas del mal,

una titánica guerra contra las fuerzas del bien de Dios. A menudo, las

religiones heredan ideas de religiones más antiguas. La idea de una

guerra cósmica del bien frente al mal proviene probablemente del

zoroastrismo, una religión temprana fundada por el profeta persa

Zoroastro, que influyó en las religiones abrahámicas. El zoroastrismo

era una religión con dos dioses, el dios bueno (Ahura Mazda) batallando

contra el dios malvado (Angra Mainyu). Todavía quedan algunos

zoroastrianos, sobre todo en la India. Pero esta es otra religión en la

que tampoco creo y en la que seguramente usted tampoco.

Una de las

acusaciones más peculiares dirigidas a los ateos, especialmente en

Estados Unidos y en los países islámicos, es que adoran a Satanás. Por

supuesto, los ateos no creen en dioses malvados más de lo que creen en

los buenos. No creen en nada sobrenatural. Solo las personas religiosas

creen en Satanás.

El cristianismo también bordea el politeísmo de

otras maneras. «Padre, Hijo y Espíritu Santo» son descritos como «tres

en uno y uno en tres». Durante siglos se ha discutido muchas veces sobre

el significado exacto de esa afirmación, a veces incluso de forma

violenta. Parece una fórmula para meter con calzador el politeísmo

dentro del monoteísmo. Se nos podría perdonar quelo llamáramos

triteísmo. La temprana separación de la Iglesia católica oriental

(ortodoxa) y la occidental (romana) se produjo en gran parte por una

disputa sobre la siguiente cuestión: ¿el Espíritu Santo «proviene» (sea

lo que sea lo que esto signifique) del Padre y del Hijo o solo del

Padre? Ese es el tipo de cosas en las que los teólogos invierten su

tiempo pensando.

Y luego está la madre de Jesús, María. Para los

católicos romanos, María es una diosa a todos los efectos. Niegan que lo

sea, pero le siguen rezando. Creen que fue «concebida inmaculadamente».

¿Qué significa eso? Bien, los católicos creen que todos «nacemos en

pecado». Incluso los diminutos bebés, que seguramente a usted le parece

que son un poco jóvenes para pecar. De todas formas, los católicos

piensan que María (al igual que Jesús) fue una excepción. El resto de

nosotros heredamos el pecado cometido por Adán, el primer hombre. De

hecho, Adán nunca existió realmente, por lo que no pudo pecar. Pero los

teólogos católicos no se echan atrás por detalles tan nimios como ese.

Los católicos también creen que María, en lugar de morir como el resto

de nosotros, fue físicamente succionada hacia «arriba» hasta entrar en

el cielo. La describen como la «Reina del Cielo» (¡a veces incluso como

la «Reina del Universo»!), con una pequeña corona colocada sobre su

cabeza. Parecería que todos estos detalles la convierten en una diosa

como los miles y miles de deidades hindúes (que los propios hindúes

dicen que son solo versiones diferentes de un único dios). Si los

griegos, los romanos y los vikingos eran politeístas, los católicos

romanos también lo son.

Los católicos romanos también rezan a

santos individuales: gente fallecida que es recordada como especialmente

devota y que ha sido «canonizada» por un papa. El papa Juan Pablo II

canonizó a 483 nuevos santos, y Francisco, el papa actual, canonizó nada

menos que a 813 en un solo día. Creen que muchos de esos santos tienes

habilidades especiales, que hacen que valga la pena rezarles con

propósitos particulares o por grupos concretos de personas. San Andrés

es el patrón de los pescaderos; san Bernardo, de los arquitectos; san

Drogón, el de los propietarios de cafeterías; san Gumaro, de los

leñadores; santa Liduvina, de los patinadores sobre hielo. Si usted

necesitara rezar para tener paciencia, un católico le aconsejaría que

rezase a santa Rita de Casia. Si su fe flaquea, intente con san Juan de

la Cruz. Si siente aflicción o angustia, santa Dimpna puede que sea lo

que más le conviene. Los que sufren un cáncer suelen probar con san

Peregrino. Si el lector ha perdido sus llaves, san Antonio es su hombre.

Y luego están los ángeles, los cuales poseen diversos rangos, desde los

serafines en la cima, pasando por los arcángeles más abajo y así hasta

llegar a su ángel de la guarda personal. Una vez más, los católicos

romanos negarán que los ángeles son dioses o semidioses, y protestarán

afirmando que no rezan a los santos, sino que tan solo les piden que

intercedan por ellos ante Dios. Los musulmanes también creen en los

ángeles. Y en los demonios, a los que llaman genios.

No creo que

importe mucho si María, los santos, los arcángeles y los ángeles son

dioses, semidioses o nada. Discutir sobre si los ángeles son o no son

semidioses es como discutir sobre si las hadas son lo mismo que los

duendes.

Aunque es muy posible que usted no crea en hadas y

duendes, es bastante probable que haya sido educado en alguna de las

tres fes abrahámicas como judío, cristiano o musulmán. Resulta que yo

mismo fui educado como cristiano. Fui a escuelas cristinas y fui

confirmado por la Iglesia de Inglaterra cuando tenía trece años.

Finalmente, abandoné el cristianismo a los quince. Una de las razones

por las que lo hice fue esta: a los nueve años ya había averiguado que,

si hubiera nacido de unos progenitores vikingos, creería firmemente en

Odín y Thor. Si hubiera nacido en la antigua Grecia, adoraría a Zeus y a

Afrodita. En los tiempos modernos, si hubiera nacido en Pakistán o

Egipto, creería que Jesús fue tan solo un profeta, no el Hijo de Dios,

tal como enseñan los sacerdotes cristianos. Si hubiera nacido de

progenitores judíos, todavía estaría esperando la llegada del Mesías, el

salvador tanto tiempo prometido, en lugar de creer que Jesús fue el

Mesías, como enseñaban en mis escuelas cristianas. Las personas que

crecen en diferentes países hacen lo mismo que sus padres y creen en el

dios o dioses de su país. Estas creencias se contradicen entre sí, por

lo que no todas pueden estar en lo cierto.

Si una de ellas es

correcta, ¿por qué tendría que ser la creencia que casualmente has

heredado en el país en el que naciste? No hace falta ser muy sarcástico

para pensar algo parecido a esto: «¿A que es asombroso que casi cada

niño y niña siga la misma religión que sus padres, y que siempre resulte

que es la religión correcta?». Siento aversión por el hábito de

etiquetar a los niños pequeños con la religión de sus padres: «niño

católico », «niño protestante». Esas expresiones se pueden escuchar

refiriéndose a niños demasiado pequeños para hablar, por no decir

demasiado jóvenes como para profesar opiniones religiosas. Me parece tan

absurdo como hablar de un «niño socialista» o de un «niño conservador»:

nadie usaría jamás una frase como esa. Tampoco creo que debamos hablar

de «niños ateos».

Y ahora, unos cuantos nombres más para la gente

que no cree. Hay muchas personas que prefieren evitar la palabra «ateo»,

incluso a pesar de que no creen en ningún dios determinado. Algunos se

limitan a decir «No sé, no lo podemos saber». A menudo, estas personas

se llaman a sí mismas «agnósticos». La palabra (basada en una palabra

griega que significa «desconocido ») fue acuñada por Thomas Henry

Huxley, un amigo de Charles Darwin conocido como el «Bulldog de Darwin»

porque peleaba por su causa en público cuando Darwin era demasiado

tímido, estaba demasiado ocupado o demasiado enfermo para hacerlo.

Algunas personas que se llaman a sí mismas agnósticas piensan que es

igual de probable que existan o no existan dioses. Creo que ese es un

argumento bastante débil, y Huxley estaría de acuerdo. No podemos

demostrar que las hadas no existen, pero eso no significa que pensemos

que hay un 50 % de posibilidades de que sí existan. Los agnósticos más

sensatos dicen que no están seguros, pero que creen que es bastante

improbable que exista alguna clase de dios. Otros agnósticos quizá digan

que no es que sea improbable, sino que, simplemente, no lo sabemos.

Hay

personas que no creen en dioses conocidos pero que anhelan la

existencia de «algún tipo de poder superior», un «espíritu puro», una

inteligencia creativa de la que no sabemos nada excepto que diseñó el

universo. Dirían algo como: «Bien, no creo en Dios —con lo que es casi

seguro que se refieren al dios abrahámico—, pero no puedo creer que no

exista nada más. Debe de haber algo más, algo más allá».

Algunas

de estas personas se consideran «panteístas». Los panteístas son algo

imprecisos respecto a sus creencias. Dicen cosas como «mi dios es todo»,

o «mi dios es la naturaleza», o «mi dios es el universo», o «mi dios es

el misterio profundo de todo aquello que desconocemos». El gran Albert

Einstein utilizaba la palabra «Dios» más o menos en este último sentido.

Eso es muy distinto a un dios que escucha tus oraciones, lee tus

pensamientos más íntimos y te perdona (o castiga) tus pecados —algo que

se supone que sí hace el Dios abrahámico—. Einstein era inflexible

respecto a que no creía en un dios personal que hiciera ninguna de esas

cosas.

Otros se consideran «deístas». Los deístas no creen en

ninguno de los dioses conocidos de la historia. Pero creen en algo un

poco más definido que aquello en lo que creen los panteístas. Creen en

una inteligencia creativa que inventó las leyes del universo, puso todo

en marcha al inicio del tiempo y del espacio, y luego se apartó y no

hizo nada más: simplemente, dejó que todo sucediera según las leyes que

él (¿ello?) había dispuesto. Varios de los padres fundadores de Estados

Unidos, hombres como Thomas Jefferson y James Madison, eran deístas.

Sospecho que, si hubieran vivido después de Charles Darwin en lugar de

en el siglo XVIII, habrían sido ateos, pero no puedo demostrarlo.

Cuando

alguien afirma que es ateo no significa que pueda demostrar que no

existen dioses. Estrictamente hablando, es imposible demostrar que algo no

existe. No sabemos a ciencia cierta que no existan dioses, de la misma

manera que no podemos demostrar que no existen las hadas, los duendes,

los elfos, los trasgos, los leprechauns o los unicornios rosas;

de la misma forma que no podemos demostrar que Papá Noel, el conejo de

Pascua o el ratoncito Pérez no existen. Hay miles de millones de cosas

que podemos imaginar y que nadie puede rebatir. El filósofo Bertrand

Russell lo explicó con una descripción gráfica muy brillante. Si yo le

dijera que hay una tetera china orbitando alrededor del sol, usted no

podría refutar mi afirmación. Pero el hecho de que no se pueda refutar

algo no justifica que se deba creer en ello. Siendo estrictos, todos

deberíamos ser «agnósticos respecto a la tetera». En la práctica somos

a-teteristas. Usted puede ser ateo en el mismo sentido (técnicamente

agnóstico) en el que es a-teterista, a-hadista, a-duendista,

a-unicornista, a-cualquier- cosa-que-pueda-inventar-ista.

Estrictamente

hablando, todos deberíamos ser agnósticos sobre esos miles de millones

de cosas que podemos imaginar y que nadie puede refutar. Pero no creemos

en ellas. Y hasta que alguien presente una razón para creer, estamos

perdiendo nuestro tiempo preocupándonos por ello. Ese es el enfoque que

todos adoptamos respecto a Tor, Apolo, Ran, Marduk, Mitra y el gran Juju

allá en la cima de la Montaña. ¿No podemos ir un poquito más allá y

pensar de la misma forma respecto a Yahvé o Alá?

He dicho «hasta

que alguien presente una razón para creer». Bien, muchas personas tienen

razones que, según ellos, justifican su creencia en uno u otro dios. O

para creer en alguna clase de «poder superior» o «inteligencia creativa»

anónimos. Así que tenemos que fijarnos en esas razones y ver si son

realmente buenas. En este libro veremos algunas de ellas. Especialmente

en la segunda parte, en la que hablaremos de evolución.

Respecto a

ese tema tan importante, todo lo que puedo decir ahora es que la

evolución es un hecho comprobado: somos primos de los chimpancés, primos

ligeramente más alejados de los monos, y mucho más de los peces, etc.

Muchas

personas creen en su dios o dioses por las escrituras: la Biblia, el

Corán o algún otro libro sagrado. Puede que este capítulo ya le haya

preparado para dudar de que eso sea una razón para creer. Existen muchas

fes diferentes. ¿Cómo sabe que el libro sagrado con el que le educaron

es el verdadero? Y si todos los demás están equivocados, ¿qué le hace

pensar que su libro sagrado no lo está? Es posible que muchos de ustedes

hayan sido educados siguiendo un libro sagrado en particular, la Biblia

de los cristianos. El siguiente capítulo tratará de la Biblia. ¿Quién

la escribió y qué razones puede tener alguien para creer que lo que dice

es cierto?

