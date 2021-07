–

De parte de La Haine July 1, 2021

Si parlem del Servei d鈥橝mbul脿ncies (Transport Sanitari), i tenim en compte, per exemple, que el 90% de les persones treballadores del sector s贸n subcontractades, i que les noves incorporacions de T猫cnic en Emerg猫ncies Sanit脿ries (TES) s贸n contractats en pr脿ctiques durant 2 anys, amb un 60% del sou el primer any i un 70% el segon, per貌 amb les mateixes responsabilitats que el personal amb contractes ordinaris, entenem que l鈥檈xternalitzaci贸 del servei ha precaritzat el sector.

Ara com ara, en l鈥檃ssist猫ncia sanit脿ria, coexisteixen unitats de SEM, unitats de l鈥橧CS, unitats privades de Transport Sanitari Urgent (TSU) i unitats privades de Transport Sanitari No Urgent (TSNU). Cap d’elles t茅 un material b脿sic homogeni. Ho hem vist recentment amb el material de seguretat durant la pand猫mia. Hi havia professionals amb tots els EPI, d鈥檃ltres havien de 鈥減lorar鈥 per tenir-ne i d鈥檃ltres anaven sense EPI o se’ls pagaven. Aquesta 茅s la difer猫ncia que promou aquest sistema.

Gestors 鈥橢merg猫ncies (061,112), Ferrovial 茅s l鈥檃ctual adjudicat脿ria del servei, formen part del conveni de Contac Center, quan tenen reconeguda la seva categoria laboral pel Consorci d鈥橢ducaci贸 de T猫cnic Superior en teleoperador d鈥橢merg猫ncies, reduint considerablement la qualitat del servei. S贸n nom茅s alguns exemples.

Amb la pand猫mia COVID19 s鈥檋a patit una manca d’informaci贸 envers els professionals: protocols/procediments canviants o inexistents, la greu falta de material de protecci贸 (EPIs), la falta de recursos, l鈥檃bs猫ncia total de proves PCR o serol貌giques al personal. Per貌 sobretot s鈥檋auria de tenir en compte, que les pr脿ctiques derivades de la privatitzaci贸 de la salut p煤blica, s贸n l’aut猫ntic detonant d鈥檃questa crisi. En concret al sector del Transport Sanitari com a vector de transmissi贸 del coronavirus, esdev茅 un factor de risc imminent.

Atemptar contra la salut del personal sanitari, 茅s atemptar contra el conjunt de la ciutadania. En canvi, vetllar per la seguretat dels professionals, 茅s assegurar un eficient funcionament dels serveis sanitaris p煤blics.

Des de T猫cnics en Lluita, donades les actuals circumst脿ncies, creiem que l’objectiu prioritari 茅s avan莽ar de forma clara cap a un servei de gesti贸, provisi贸 i titularitat 100% p煤blica.

Barcelona 1 de juliol de 20201