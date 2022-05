–

La memoria revolucionaria no es una carta vacía. No es un asunto de museo. No es un ritual seco que se agota en las recurrencias de los aniversarios. La memoria revolucionaria es el hilo que une el pasado con el presente y que sienta las bases de un futuro que hará justicia a los que se sacrificaron por un mundo diferente. Un mundo en el que nadie vea el cielo a través de las alambradas, en el que a nadie se le rompa el cuerpo en los talleres de explotación de clase, en el que nadie sea asesinado en las fronteras terrestres y marítimas, en las comisarías, en los guetos urbanos de las metrópolis. La memoria revolucionaria reúne a los que faltan de nuestro lado, haciéndolos cómplices de nuestros proyectos y sueños subversivos. La memoria revolucionaria, si le damos el valor que merece, se convierte en un proyecto subversivo, en un trampolín para la lucha, en una fuente de inspiración y disposición en la hermosa causa de la libertad. Porque serán palabras que formarán un marco conceptual diferente al que hoy pronuncian los políticos, los economistas, los analistas militares, los industriales, los chicos dorados de la bolsa, los periodistas. O serán palabras armadas listas para convertirse en una energía impulsiva. O no serán nada.

Las metrópolis son las modernas máquinas de vapor, son las fábricas universales del capitalismo. Los talleres transparentes donde se institucionaliza absolutamente la dominación, el control y la represión del capital sobre las contradicciones explosivas que produce.

Los crímenes del Estado y del capitalismo dentro de las metrópolis se convierten en incidentes aislados. Son registrados en relatos fragmentarios por la ideología burguesa que impone su hegemonía. Nuestra propia memoria, que debería destacarlos y transformarlos en conciencia social, en percepción de nuestro papel y posición, está constantemente ausente. Cuando no lo está, es borrosa, incolora, inexistente, vacía de contenido. La censura fascista ha sido sustituida aquí, por el momento, por una nueva forma de censura activa. La producción de un conocimiento incesantemente distorsionado, la inversión metódica de los hechos, su insidiosa sustitución. Es el revisionismo que ataca las conciencias, las memorias, la propia historia de las luchas.

La memoria del poder se alza imponente a nuestro alrededor para recordarnos quiénes son nuestros «benefactores» y «salvadores». Las estatuas, los nombres de las calles, las inscripciones, los monumentos, los responsables de toda la sangre derramada por los pueblos en los siglos pasados dominan cada parte de la metrópoli. Las cosas son sencillas: el control de la memoria es producción de guerra de señales ideológicas, es guerra de clases, es el asesinato de nuestra propia memoria. Memoria de la subversión, memoria de clase, memoria de la revolución.

La memoria creada por la burguesía es una memoria atrapada en las repeticiones del presente, es una memoria que se presenta deliberadamente como colectiva pero que está determinada por la clase. Es una memoria que codifica todos los comportamientos impuestos y que luego los impone a través de la guerra de información de los agentes de la propaganda dominante. Es la memoria que lleva otra cadena, esta vez semiótica – ideológica, en los pies. Es la memoria de su feo y triste mundo.

Los monumentos de nuestros propios muertos son nuestros propios símbolos que codifican períodos históricos de lucha impenitente, sacrificios revolucionarios, esperanzas, decepciones y visiones humanas. Victorias y derrotas de un mundo que se presenta bajo la bandera de la lucha para recuperar su vida. Su cuidado, su protección, su promoción es el deber político de custodiar nuestra historia. Pero también es mucho más que eso, reivindicar su existencia territorial – material es una guerra por nuestra memoria e identidad. Una guerra contra la alienación, la degeneración, la resignación, todas las características de la memoria creada por el poder.

La decisión de restaurar el monumento al estudiante anarquista Alexandros Grigoropoulos es un paso decisivo en esta dirección. En un momento en que la calle peatonal de Messolonghi está en el punto de mira del capital de la construcción y del turismo, con la construcción de apartamentos de lujo que amenazan tanto el carácter militante de la zona como la propia existencia del monumento. El lugar que condensó espacialmente el punto de partida de la insurrección de diciembre, la primera insurrección que coincidió con el inicio de la crisis capitalista en suelo europeo, está abiertamente amenazado por los voraces apetitos del capital.

En un momento en que el gobierno de Nea Dimokratia (Nueva Democracia) intenta convertir Exarcheia en una zona turística alternativa de entretenimiento-consumo desarraigando todo lo que sea radical.

En un momento en el que Exarcheia es un campo de concentración de proyectos de inversión más amplios (metro en la plaza de Exarchia, reurbanización de la colina de Strefi, etc.) que, aparte de todos los factores económicos, es el último ataque frontal a la historia militante de este barrio.

En un periodo desconocido para los movimientos, es imperativo que luchemos con todas nuestras fuerzas contra el olvido. El monumento del estudiante anarquista Alexandros Grigoropoulos es un punto de referencia de la lucha contra los asesinatos del Estado y tenemos la responsabilidad de restaurarlo contra el esfuerzo sistemático de aburguesamiento de la zona que lo amenaza. Asumimos la responsabilidad de la reconstrucción del monumento y llamamos a la gente de la lucha a apoyar los actos de conmemoración del 4 al 11 de junio en la calle peatonal de Mesolonghi. Esta es una medida que está en total consonancia con los objetivos del movimiento y la defensa de nuestra memoria e identidad.

P.D. : En el próximo periodo de tiempo se anunciará en detalle el programa de los actos político-culturales

LA LUCHA POR LA REAPROPIACIÓN DE LA MEMORIA ES AL MISMO TIEMPO UNA LUCHA POR CREAR NUEVOS PUNTOS DE ENCUENTRO Y PERSPECTIVA

Iniciativa anarquista contra los asesinatos del Estado

FUENTE: DARK NIGHTS

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA